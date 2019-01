Dha Yurt Bülteni -13

Kar yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildiADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar yolları kapattı, rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye sevk edildi



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde rahatsızlanan Remziye Uğur (66), sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Sincik'e bağlı Arıkonak köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Remziye Uğur rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı için hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık tarafından sevk edilen ambulans helikopterle köyden alınan Uğur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Remziye Uğur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sel sularına otomobiyle kapılan kadın, kepçeyle kurtarıldı



ADANA'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde sel sularında otomobiyle mahsur kalan Elif Özer (46), DSİ'ye ait kepçeyle kurtarıldı.



Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı birçok noktada su taşkınları göletler oluşturdu. Kadirli yolu üzerinde Ceyhan'a bağlı Çatalhüyük Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan Elif Özer, sürüklenirken yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait paletli kepçeyi olay yerine çağırdı. Kepçenin paletiyle sel sularından kurtarılan Özer, sudan çıkardı. Daha sonra kepçe operatörü, sudaki otomobili de kurtardı.



==============



EŞİNİN TERK ETİĞİ KADIN, TEK ODALI EVDE KOMŞULARININ YARDIMIYLA YAŞIYOR



MERSİN'deki 2 çocuk annesi Semiha Aslan (63), tek odalı evinde tek başına yaşıyor. Sağlık problemleri nedeni ile çalışamayan, büyük oğlu Bayram Aslan evli, küçük oğlu Mustafa askerde olan Aslan, mahalle halkının getirdiği odunları yakarak ısınıyor, karnını komşularının ikram ettiği yemeklerle doyuruyor.



Semiha Aslan, 2000 yılında eşi tarafından terkedildikten sonra çocukları Bayram ve Mustafa ile birlikte merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki tek odalı eve sığındı. Yaşamlarını çöp toplayarak sürdüren ailenin büyük oğlu Bayram (27), 6 sene önce evlenip başka eve taşındı, Mustafa (21) ise 4 ay önce vatani görevini yapmak üzere İstanbul'a gitti. Evde tek başına kalan ve geçirdiği safra kesesi ameliyata sonucu bel ve ayaklarına vuran şiddetli ağrılar nedeni ile desteksiz ayağa kalkmakta bile güçlük çeken Semiha Aslan'ın hayatı iyice zorlaştı. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, faturalarını ödeyemeyen, komşularının getirdiği yemeklerle karnını doyurup, çöp toplayan çocukların getirdiği odun ve tahta parçalarını yakarak ısınan Semiha Aslan, gözyaşları içinde yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.



Büyük oğlu Bayram'ın motosiklet tamircisi olduğunu ancak uzun süredir iş bulamadığını dile getiren Aslan, yaşadıklarını anlattı. Asker olan Mustafa'nın çöp toplayarak kendisine baktığını söyleyen Aslan, "Çocuğum asker İstanbul Samandıra'da. O çalışıp bana bakıyordu. Ben rahatsızlandıktan sonra okulu bıraktı benim için. O gittikten sonra ben perişan oldum. Hiçbir güvencem yok. Çöpe çıkan çocuklar sunta, odun kırıp getiriyorlar, sobayı da onlar buldu. Ben de sobayı yakıp bununla ısınıyorum. Evimde hiçbirşeyim yok. Suyumu, elektriğimi ödeyemiyorum. Çocuğum harçlık istedi gönderemedim. Ölsem bundan daha iyi. Bu acıları çekmek istemiyorum. Her gün ağlıyorum, her gün üzülüyorum. Çöpten mikrop kaptım ve 4 kez yoğun bakımda yattım. Çocuğum gidip topluyordu ama ne yazık ki o da şimdi asker" dedi.



Evin bulunduğu sokaktan görüntüler



Evin girişindeki bayrak ve kapının görüntüsü



Yaşadığı sorunları anlatması



Ödenmesi gereken faturaları göstermesi



Sobada ısınmasından genel ve detay görüntüler



Çocukların getirdiği tahta parçaları



Yaşadığı sorunları ve beklentilerini anlatması



============================



2 yaşındaki Miran, şeker zannederek içti, hastanelik oldu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotiği şeker zannederek içen 2 yaşındaki Miran Ali Atman, hastanelik oldu.



İnegöl'ün Akhisar mahallesinde ikamet eden Habip ve Fatma Atman çiftinin 2 yaşındaki Miran Ali, odada unutulan antibiyotik hapı gördü. Hapı eline alan bebek, şeker zannettiği ilacı ağzına atıp yuttu. Kısa bir süre sonra odaya giren ailesi, hapı yutan bebeğin fenalaştığını görünce apar topar özel araçla Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüler. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda sağlık değerlerinin normalin üzerinde olduğu tespit edilen bebek, çocuk servisine alındı.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



==================



Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı



DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan soruşturma geçiren ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin saklandıkları gaybubet evlerine yapılan baskında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen F.R.K., S.B., V.D., A.D., M.A.C. ve H.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, önceki kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilmiş firari durumdaki kamu görevlilerin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan sahte kimlik, cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı



KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



İzmit Karabaş Mahallesi'nde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, dernek adı altında masaj salonu olarak hizmet veren bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında işyerini kiraladığı ve fuhuş için aracılık yaptığı öğrenilen D.D.(36) isimli kadın ile Ö.C.(45), M.B.(29) ve E.Z.(24) isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen D.D. isimli kadın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen bir diğer operasyonda ise, polis ekipleri içerisinde fuhuş yapıldığını tespit ettikleri bir eve baskın düzenledi. Operasyonda fuhuşa yer temin ettiği ve aracılık yaptığı belirlenen B.G.(44) ile Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen K.D.(34) ile M.O.(29) isimli kadınları gözaltına aldı. Özbekistan uyruklu kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilirken, B.G. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



MÜŞKÜLE'NİN SULARI 4 YILDIR SARI AKIYOR



Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde içme suyunun sarı renkte ve kokulu akması mahalle halkını endişeye düşürdü.



Ünlü şair Nazım Hikmet'in şiirlerinde sıklıkça yer alan ve anısına çınar ağacı dikilen İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde 4 yıldır sular sarı renkte akıyor. Mahalle sakinlerinin bu konudaki şikayetleri artarken, geçtiğimiz günlerde su borusundan yılan çıkması endişeleri artırdı.



BORUDAN ÇAMUR AKIYOR



Sudan şikayet eden ev hanımı Kader Köroğlu, "Ben bu köye gelin geldiğimden beri buranın suları çok pis. Çok çamurlu akıyor. Çocuklarııma banyo bile yaptıramıyorum. Çaydanlıklarımızın içi hep kireç. Sularımızın temiz olmasını istiyoruz, borudan çamur akmasın artık" dedi. Bir diğer ev hanımı Kafiye Talan ise, "Sular bataklık suyu gibi akıyor, küf kokuyor. Bu su, ne banyo yapılacak, ne de yemeğe konulacak gibi. Ne olacak bu halimiz" ifadelerini kullandı.



SU BORUSUNDAN YILAN ÇIKTI



Su borularından 2 metrelik yılan çıktığını ifade eden Nezaket Aydın ise, "Geçen gün su borusu patladı. Gittik baktık, içinde ölü yılan gördük, şok olduk. Koku yaptı. Arıtma suyu kullanıyoruz, o bile fayda etmiyor" diye konuştu.



Her yıl Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümünde adına dikilen çınarın başında anma gerçekleştirilen mahallenin sakinleri, sularının bu durumuna çözüm bulunmasını bekliyor.



