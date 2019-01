Dha Yurt Bülteni -13

SEMİNERDE, ŞEHİT FETHİ SEKİN ANILDIANTALYA'nın Kemer ilçesinde şoförlere yönelik kişisel gelişim ile iletişim semineri düzenlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde şoförlere yönelik kişisel gelişim ile iletişim semineri düzenlendi. Seminerde Şehit Polis Memuru Fethi Sekin videosu izletilirken, duygusal anlar yaşandı.



Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de otobüs, minibüs ve taksi şoförlerine yönelik kişisel gelişimle iletişim semineri düzenlendi. Seminere Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş ve şoför esnafı katıldı.



Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen seminerde şoförlere giyim, davranış ve iletişim konularında bilgiler algı yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi tarafından verildi. Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Polat, ticari araç sürücülerinin uyması gereken trafik kurallarını görsellerle anlatarak bilgi verdi.



'SEMİNERDE FETHİ SEKİN ANILDI'



Sunum sonunda Murat Polat, "Trafik kuralları hayat kurtarır, trafikçi hayat kurtarır" sözüyle kendisi de trafik polisi olan Şehit Fethi Sekin ve diğer şehitleri anmak için salonda bulunanlara video izlettirdi. Videoyu izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.



Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş, "Seminerimizde tüm şoförlerimize eğitim vermekteyiz. Bu Kemer Belediyesi ve Şoförler Odası işbirliği içerisinde yapılmakta. Tabii ki biz ilçemizin turizm merkezi olmasından dolayı, şoförlerimizin eğitimli olması fevkalade sevindiricidir. 3-4 yıldır seminerimize devam etmekteyiz. Bu yıl güzel sonuçlar aldığımıza eminiz ama bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Biz tamamen turizm odaklı bir ilçeyiz. İnsan odaklıyız, tamamen insanlara. İlk turist geldiği zaman havalimanına veya otobüs duraklarına ve otogarlara bizlerle karşılaşıyor. Ne kadar bizler sevgi, saygı, giyimimizle, tıraşımızla her konuda güzel olursak müşterinin de memnuniyeti o kadar güzel olur" dedi.



'ŞOFÖRLER YABANCI DİL ÖĞRENMELİ'



Şoförlerin mutlaka dil bilmek zorunda olduğuna işaret eden Mustafa Tıraş, "Hatta bu ilerideki zamanlarda mecbur olabilir. Ben gittiğim görüşmelerde Halk Eğitim, ASMEK gibi yerlerle de görüşeceğim mutlaka bu kursun alınmasını istiyoruz. Kemer'de bizim başka işimiz yok. Tarım yok, seracılık yok, malcılık yok ve turizme bağlı. Biz ne kadar müşteri memnuniyetini dile getirebilirsek o kadar iyi olacağına ben inanıyorum" diye konuştu.



ŞARJDAYKEN PATLAYAN TELEFON İCRA EMANET DEPOSUNU YAKTI







BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarjda unutulan telefonun patlamasıyla çıkan yangında icra emanet deposu yandı.



Öğlen saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Karakol Sokak'taki icra emanet deposunda, iddiaya göre şarjda takılı unutulan telefonun bataryası patladı. Çıkan kıvılcımların depodaki oturma takımlarını tutuşturmasıyla alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde depodaki ürünlerin tamamının yandığı belirlendi.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



DİYARBAKIR'DA HDP'DEN 'DEMOKRASİ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK' MİTİNGİ







DİYARBAKIR'da, HDP tarafından, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu bulunduğu cezaevinde sürdürdüğü açlık grevine dikkat çekmek amacıyla 'Demokrasi, Adalet ve Özgürlük' adı altında miting düzenlendi. Mitingte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Onların talebi, milyonların talebidir. Başlatmış olduğu bu açlık grevi de öyle görmezden gelinecek bir eylem değildir" dedi.



HDP tarafından İstasyon Meydanı'nda, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde 8 Kasım 2018'de başlattığı açlık grevine dikkat çekmek amacıyla 'Demokrasi, Adalet ve Özgürlük' adı altında miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra HDP'li milletvekilleri, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan katıldı.



Mitingde, Leyla Güven'in mektubu okundu.



Mitingde konuşan Pervin Buldan, Güven'e destek çağrısında bulunarak, "Bugün sevgili Leyla Güven, açlık grevinin 73'üncü gününde. Bu meydandan bir kez daha sevgili Leyla Güven ve yoldaşlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Onların talebi, milyonların talebidir. Kadınların, gençlerin talebidir. Leyla Güven, sıradan bir tutuklu değildir, DTK Eş Başkanı'dır, bir kadındır, Hakkari halkının seçilmiş temsilcisidir. Parlamento 27'nci döneminin tutuklu olan tek milletvekilidir. Başlatmış olduğu bu açlık grevi de öyle görmezden gelinecek bir eylem değildir" dedi.



Buldan, Mehmet Öcalan'ın, geçen hafta İmralı Adası'nda ağabeyi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı ziyaretin önemli olduğunu ifade ederek, Öcalan ile sadece ailesinin değil, avukatlarının da görüşmesi gerektiğini söyledi. Buldan, "Geçen hafta İmralı Cezaevi'ne gidilmesi tabi ki önemlidir. Ancak bu sadece bir aile görüşüdür ve bu görüşme ile tecrit ortadan kalkmamıştır. Çok geç olmadan avukatların ve ailenin görüşmelerinin bir takvime bağlanması gerekiyor" diye konuştu.



YASA DIŞI SLOGAN ATAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından miting sona ererken, dağılan kalabalıktan bir grup, yasa dışı slogan attı. Polis, uyarılara rağmen slogan atmayı sürdüren gruba, TOMA'dan basınçlı suyla müdahale etti. Kısa süreli gerginlik, gruptakilerin dağılmasıyla sona erdi.



Kar altında kalan köpek dondu



ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye götürülürken telef oldu.



Sokakta kar altında kalan ve çektiği acıyla sesler çıkaran bir köpeği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vücudu karlar altında kalan köpeği kürek yardımıyla çıkardı. Vücudunun büyük bölümü donan köpeği, yanlarında götüren itfaiye erleri, soba kenarında vücudunun ısınmasını sağladı. Ardından da veterinere götürülen köpek, yolda telef oldu. Köpeğin en az 2 gündür kar altında olduğu bildirildi.



VALİ BİLMEZ: VAN'IN ÇÖP SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ



VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, katı atık entegre tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, Van'ın 3 milyon metreküp çöpünden elektrik üretileceğini, çalışmalara başlanan projenin 3 yıllık bir sürede tamamlanacağını söyledi.



Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerden biri olan ve kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak katı atık entegre tesisi için geri sayım başladı. Yap-işlet-devret usulüyle kısa bir süre önce ihale süreci tamamlanan tesis ile Özalp yolu üzerindeki kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmiş olacak. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesis için Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından tek bir kuruş harcanmayarak 25 yılın sonunda belediyeye bedelsiz devredilecek. Tesisten elde edecek enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden de 25 yıl boyunca belediyeye yüzde 6 oranında kar payı verilecek.



Tesisin yapımı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve ilgili daire başkanları ile birlikte Özalp yolu üzerindeki eski çöplükte ve yeni kurulacak tesis alanında incelemelerde bulundu.



Vahşi depolama alanının Van'a yakışmadığını belirten Vali Bilmez, iki aşamalı yürütülecek olan katı atık entegre tesisinin yapımına başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Van'ın mevcut olan 3 milyon metreküplük çöpünü hem değerlendireceğiz, hem de elektrik üreteceğiz. Yetkili firma ile sözleşme imzalandı. İlk etapta bu birikmiş çöp problemi ortadan kaldırılmış olacak. Sonra ki iki yıl içinde de inşallah hem çöpümüzü ayrıştıracak, hem de değerlendirecek, bertaraf edecek ve beraberinde bundan enerji üretilecek. Bunun için de belediyemizden herhangi bir para ödenmeyecek. Bu yap- işlet- devret modeliyle yapılan bir projedir. Bu proje hayata geçtiği anda tüm Van merkez ve ilçelerimizin çöp bertaraf sorunu ortadan kalkmış olacak. Burası hem koku açısından, hem görüntü açısından, hem de sağlık açısından kötü koşullarda. İnşallah çok kısa bir süre içersinde Van, bu çöp depolama sorununu tamamıyla çözecek. Biz de projenin daha hızlı ilerlemesi için yakın takipçisi olacağız. Çöp bertaraf etmek Büyükşehir Belediyesi'nin, çöp toplamak ise ilçe belediyelerinin görevidir. Aktarma istasyonlarına kadar çöpleri ilçe belediyeleri veya ihaleyi verdikleri firma getirecek. Çöp istasyonlarından yeni çöp alanına biz taşıyacağız. Bu kapsamda 4 tane de istasyonumuz olacak. Çöpler orada toplanacak. Hayata geçmesi için birinci etap bir yıl, tam faaliyete geçmesi içinde ilave iki yıla ihtiyacımız var. Projenin dört dörtlük tamamlanması için firmaya sözleşmede 3 yıllık bir süre tanındı."



ŞAVŞAT'TA RENKLİ KAR ŞENLİĞİ



ARTVİN'in Şavşat ilçesinde bu yıl 5'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi. Şenlikte, kar üstünde horonlar oynandı, vatandaşlar tarafından 150 yıllık tarihi geçmişe sahip 'Tavuk Barı' orta oyunu sahnelendi.



Şavşat ilçesi Yavuzköy köyünde, Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 5'inci Yavuzköy Kar Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, atlı bir grup ve otantik kıyafet giyen vatandaşlar tarafından karşılandı.



Şenliğe katılanlar bot ve tahta kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.Şavşat Kaymakam'ı Musa Göktaş tahta kızakla kayak denemesi yaptı. Şenliklerde Yavuzköy ve Kocabey köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişe 'Tavuk Barı' orta oyunu sahnelendi. Oyun, izleyenlerden alkış aldı.Karda at ve kızak yarışmalarının da düzenlendiği şenlikte halat çekme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde saatlerce halay çekip horon oynadı.



'HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL'



Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat ilçesinin her mevsim bir başka güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Göktaş, "Artvin dediğimiz zaman içerisindeki saklı cennettir Şavşat. Dolayısı ile böyle bir ilçede bu tür bir otantik kültürün yoğun bir şekilde yaşanıyor oluşundan öncelikle memnuniyetimi belirtmek isterim. Alternatif turizmde bir noktaya geleceksek bu tarz kültürü önce ülkemizde sonrada uluslararası alanda tanıtmamız gerekir. Şaman Kültüründen etkilenerek Kafkaslardan buraya gelen 'Berobana' denilen bir oyunu ve 'Tavuk Barı' oyununu sergilediler. Etkinliğini modern kültürle kaybetmeye yüz tutmuş ama bizim yaylacılık ve köy kültürümüzde olan bu oyunları yaşatmamız lazım" dedi.



Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk de, Yavuzköy Kar Şenlikleri'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "Bu etkinlikleri bizim kültürümüzde yer alan değerlerimiz. Bunları yaşatmak için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.



