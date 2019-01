Dha Yurt Bülteni - 13

TERÖRİSTLER, KAMIŞLI SINIRINDA HENDEK KAZIYOR MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.

TERÖRİSTLER, KAMIŞLI SINIRINDA HENDEK KAZIYOR







MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.



Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazma çalışması sürüyor. Terör örgütü paçavralarının da görüldüğü sınır hattına yakın mesafede teröristler tarafından iş makineleriyle hendekler kazıldığı görüldü. Teröristlerin akaryakıt tankerleri konvoyu da hareket halindeyken görüntülendi. Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulduğu görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kamışlı tarafında hendek kazan iş makinesi çalışırken



Akaryakıt tankerlerin hareket halindeki görüntüsü



Teröristlerin kullandığı araç



Terör örgütünün paçavraları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==================================



BAKAN SOYLU: 37 BİN 710 ADRES DEĞİŞİKLİĞİ HAKSIZ ŞEKİLDE YAPILMIŞ







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi. Bakan Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Gaziantep kent merkezindeki bir otelde düzenlenen, 11 ilin valileri, il emniyet müdürleri, jandarma komutanlarının katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son zamanlarda Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleşirken, birilerinin bu gelişmeyi itibarsızlaştırması, 'parmak boyası geri dönsün' demesi kabul edilebilir bir anlayış değildir. Doğru yaklaşım değildir" dedi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Biz bakanlık olarak Eylül ayında yazı yazdık. Bu dönemlerde gerçekliği olmadan seçimlerin sonuçlarında, bazen birilerinin ısrarlarını kıramayarak, manipülasyona alet olarak bir takım haksız seçmen kaydırmaları söz konusu olabilir. Buna ait tedbirler alıyoruz. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır. Bu konuda en çok zıplayan terör örgütünün siyasi şubesidir. Zıplamasının sebebi şudur; Üst bölgelerinde Jandarmamız, Mehmetçiğimiz görev bekleyecek seçim günü geldiği zaman inip orada oy kullanma kabiliyeti orada olmayacak. Bayrağı, namusu bekleyenlerin, sınırda şahadeti göze alıp o mücadeleyi ortaya koysun, teröre müzahir siyasi partililer istemiyor diye orada oy kullanmasın. Böyle bir şey mümkün değildir. Doğru da değildir."



'ADAM OL SENDE CEVAP VER'



Suriyeli misafirlerle ilgili manipülasyonların yapıldığını da dile getiren Bakan Soylu, "Toplumun hassasiyet gösterdiği meselelerden bir tanesi de Suriyeli misafirlerimiz meselesidir. Bu bölgede Hatay Büyükşehir Başkanı toplumu tahrik etmeye gidiyorsun sana cevap verdik. Adam ol sen de cevap ver. Ben bakan olarak senin yalan söylediğini ifade ediyorum. Neymiş? 'Altınözü, Yayladağ ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz Belediye Başkan adaylığını koysa kazanacaklar' diye milleti tahrik eden, milletimize yanlış veren kamu sorumluluğunda bir adamsın. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattık. Böyle bir şeyin yanına kalması doğru değildir. Ben yanlış yapıyorsam benim yanıma da kalmasın. Bu tip manipülasyonlara, yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye çalışan anlayışa hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapacaktır" diye konuştu.



'VİDEO ÇEKİMİNE İZİN VERMEYİN'



Olaylara müdahale sırasında video çekilmesine izin verilmemesini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla, görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir. Kurallar açık ve nettir. Özellikle ifade özgürlüğüne engel teşkil etmemektir. Güvenlikten ve hukuktan sarfı nazar etmemiz mümkün değildir. Özellikle stant açan, toplantı ve gösteri yapmayla ilgili izin hükümleri yasal çerçeveyle belirtilmiştir. Parti ve bağımsız adayların gerekli izinlere hassasiyet göstermesi bizim işleri de kolaylaştıracaktır. Özellikle buradan kolluk kuvvetlerimize ve valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarımıza söylüyorum. Bir olaya müdahale ederken birinin video çekmesi söz konusu değil. Sizin olaya müdahale etmek kanuni hakkınız. Birinin sizin videonuzu çekmesi kişisel haklarınızın ihlalidir. Bu konuda dikkatli olun ve müsaade etmeyin. Bunun sosyal medyada parçalayıp bölüp kullanılmasına izin vermeyin. Bu konuda iyi niyetliler olduğu gibi bu konuyu suiistimal edeceklerin çok yüksek oranda olabileceğini bu önemli seçim döneminde düşünmeliyiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Toplantıya katılanlar



İstiklal Marşı'nın okunması



Süleyman Soylu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ: ELİMİZE ULAŞAN RESMİ BİR TEBLİGAT YOK (Arşiv görüntüler)



HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)



-------------------------------



-Başkan Savaş'ın açıklamaları



Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================



POLİSE ÇARPIP YARALAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI







DENİZLİ'de, yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Muhammet Ali Coştan'7ın çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan yaralandı. Olay yerinden kaçan Coştan, polis takibi sonucu yakalandı. Bacağı kırılan polis memuru Erdoğan hastanede tedaviye alınırken, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Coştan, tutuklandı.



Denizli'de devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Muhammet Ali Coştan yönetimindeki 20 ABF 711 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü Muhammet Ali Coştan, ihtara uymayarak, kaçmaya başlayınca, polis ekipleri ile arasında kovalamaca başladı. Polis telsiz anonsları ile sürücünün Üçgen Kavşağı yönüne kaçtığını belirleyince, diğer ekipleri uyardı. Söz konusu kavşakta yol kontrolü yapan polis ekipleri, uyarı üzerine Muhammet Ali Coştan'ın otomobilini görünce yine 'Dur' ihtarında bulundu. Muhammet Ali Coştan ise tekrar ihtara uymayarak kaçmaya çalışırken iddiaya göre otomobilini polislerin üzerine sürdü. Trafik polisi Aşkın Erdoğan'a çarpan Muhammet Ali Coştan olay yerinden kaçtı.



POLİS MEMURUNUN BACAĞI KIRILDI, SÜRÜCÜ 1.65 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Bir süre sonra polis tarafından Anafartalar Mahallesi'nde yakalanan Muhammet Ali Coştan'ın, yapılan kontrolde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Muhammet Ali Coştan, gözaltına alınırken, otomobili ile çarptığı polis memuru Aşkın Erdoğan'ın ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Erdoğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay anının yakındaki işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 6 bin lira para cezası kesilen Muhammet Ali Coştan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü



-Polisin uygulama yapması



-Trafik polisinin kamyonu durdurması



-Kaldırıma çıkan otomobilin polise çarpması



-Otomobilin kaçması



-Tutuklanan sürücü M.A.C.'nın (Muhammet Ali Coştan) fotoğrafı



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



AK PARTİ MUĞLA ADAYLARI TANITILDI



AK Parti'nin Muğla ve ilçelerindeki Belediye Başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Arıcı ve İbrahim Aydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li katıldı. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Muğla'nın 11 ilçesinde AK Parti'den, 2 ilçesinde ise MHP'den aday gösterdiği belirtildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, seçimlerin hazırlığını uzun süredir yaptıklarını söyledi.



Mete, gece gündüz demeden çalışarak Muğla'nın tüm ilçelerini AK belediyecilikle tanıştıracaklarını belirtip, "İnanıyorum ki Muğla 81 ile örnek olacaktır. Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberliğin yaşandığı bir olarak bütün gönülleri kazanacağız. Muğla'da gönülleri fethederek bu seçimi galibi olacağız" dedi.



AK Parti'nin Muğla'ya kazandırdığı hizmetleri anlatan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet etmek. Bu yerel seçimlerde partimizi ve ittifakımızı en iyi şekilde taşımak. Hiçbir siyasi düşünceye bakmaksızın vatandaşlarımızın gönüllerini kazanmak. Biz yıllardır milletimizin efendisi değil hizmetkarı olduk böyle de devam edeceği" diye konuştu.



AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Markar Esayan, Anadolu coğrafyasının çok zorlu bir coğrafya olduğunu söyledi.



Bu coğrafyanın kaderinin hiçbir zaman değişmeyeceğine vurgu yapan Eseyan, "Bu coğrafyada Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi sınamayı birlikte yaşadık. 2013 yılının başından beri yaşadığımız ve darbe girişimiyle de süren süreci hatırlayın. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve aziz şehitlerimiz sayesinde 15 Temmuz gecesi yaşadığımız duyguları tekrar bir hatırlayın. Ben hiç unutmayacağım o duyguları. O hain darbeciler, bu ülkenin halkına, bayrağına ve bağımsızlığına kastettiğinde sokağa inenler sizlersiniz. Sevdiklerinizle helalleşip en sevdiğiniz ülkeniz için şehit olmak için sokağa çıkanların topluluğudur bu. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.



Eseyan, bu coğrafyada yaşayanların her dönemde devletine sahip çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"17-25 Aralık süreci bir yargı darbesiydi. Ondan sonraki yerel seçimlerde biz sadece belediye başkanlarını mı seçmiştik? Partiye mi oy verdik? Hayır, biz bağımsızlığımız, milli irademizi ve onurumuzu koruduk. Bu onuru koruyan Recep Tayyip Erdoğan'ı koruduk. Biz aynı zamanda ülkemizin bekasını da koruduk. O yüzden bu seçimler çok önemlidir. Cumhur İttifakı çok önemli. Bütün dünyanın gözü bu ittifakın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatını iletmekle görevlendirildim. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlar bizden değildir. Bu konuda çok hassas olduğumuzu da söylemek istiyorum."



Eseyan, konuşmasının ardından AK Parti'nin ve MHP'nin belediye başkan adayları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.



AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır oldu.



AK Parti'nin Muğla'nın ilçelerindeki adayları ise şöyle:



Tahir Ateş (Bodrum), Muhammet Karakuş (Dalaman), Muhittin Kayabaş (Fethiye), Mehmet Demir (Kavaklıdere), Kamil Ceylan (Köyceğiz), Serkan Yazıcı (Marmaris), Gültekin Akça (Menteşe), Barış Saylak (Milas), Yakup Otgöz (Seydikemer), İsmail Akkaya (Ula), Mustafa Toksöz (Yatağan)"



AK Parti Datça ve Ortaca ilçelerinde ise Cumhur İttifakı'nın adayları olan Feyzullah Gülada ve Recep Güneş'i destekleyecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Salondan görüntü



-AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin konuşması.



-AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın konuşması



-AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Markar Esayan'ın konuşması



-Adayların tanıtımı.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ MUĞLA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



HASTANE ÖNÜNDE KAZA: 3 YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde hastane önünde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.



Bursa'nın Yenşehir ilçesi istikametinden gelip Diş Hastanesi'ne dönüş yapan Özgür Usta (29) yönetimindeki 16 ACM 766 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Kemal Baştürk (50) yönetimindeki 16 KJT 54 plakalı otomobille hastane önünde çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ACM 766 plakalı otomobildeki yolcu Mustafa Alyüz yaralandı. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yerinden detaylar



-Araçlardan detaylar



-Yaralılardan detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



================================



SELÇUK'TA DEVE GÜREŞİ HEYECANI



İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali Pamucak Güreş Arenası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 124 devenin katıldığı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından düzenlenen deve güreşleri festivalinde Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen develer Pamucak'ta güreşti. Deve güreşlerinin Kırkpınarı kabul edilen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bir kez daha güreş severleri bir araya getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Ege ve Akdeniz



Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen güreş severler, festivalin coşkusunu akşam saatlerine kadar yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cazgır Halil Coşkun eşliğinde edilen dua ile festival başladı. Festivale Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı Aytekin Kaya ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen güreş severler ve vatandaşlar katıldı. Deve güreşlerinde binlerce güreş severi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, " Bugün çok güzel bir havada, çok güzel bir ortamda 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri'ni gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 100'ün üzerinde deve burada güreşe katılacak. Gerçekten Selçuk'a yakışan bir deve güreşi festivali daha burada gerçekleşecek. Burada güreşen develer Türkiye'nin en prestijli develeri kabul edilmektedir. Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Selçuk ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamı daha güçlü kılabilmek için Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu düzenledik. Dün ayrıca 8. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da yapıldı. Bugün de deve güreşleri festivalini gerçekleştiriyoruz. Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali bu yönüyle de ayrı bir yere sahip. Bu sempozyuma katılan akademisyenler de aramızda bulunuyor. Ben tüm deve sahiplerine güreşlerimize katıldıkları için teşekkür ediyor ve tüm güreş severlere iyi bir güreş geçirmelerini diliyorum" dedi.



Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise, !Deve güreşleri bir tek ülkemizde yapılan, Dünya Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hak eden bir geleneğimizdir. Bu güreşlerin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi ve deve sahiplerini tebrik ederim" dedi.



Konuşmaların ardından güreş heyecanı başladı. Güreşen develerin mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyu coşkuyla süren festivalde güreş severler piknik yaparak, davul zurna eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 37. Selçuk Efes Deve Güreşleri akşam saatlerinde son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Deve güreşlerinden görüntü



Drone görüntüleri



Konuşmalardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: SELÇUK(İzmir),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



=============================



OSMANCIK'TA CANSIZ ERKEK BEDENİ BULUNDU







ÇORUM'un Osmancık ilçesinde inşaat halindeki bir binada cansız erkek bedeni bulundu. Yüzü tanınmayacak haldeki erkek bedeninin kimliği araştırılıyor.



Olay, Yazı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binada oyun oynayan çocuklar cansız erkek bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine polis ekipleri binaya geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yüzü tanınmayacak haldeki cansız erkek bedeninin yanında bir av tüfeği buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve intihar ettiği üzerinde durulan cansız erkek bedeninin kime ait olduğu araştırılıyor. Cenaze, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber: Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK(Çorum),



=========================================



Kadirli'de makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itafiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangında 2 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.



Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),



============================================

