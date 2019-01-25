Dha Yurt Bülteni -13

Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (1)Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (1)



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve tabancaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi Şükran Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Er ve Şengül ailelerinin fertleri arasında yine tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI Tekirdağ), -



=================



Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (5)



ARAMA ÇALIŞMASINDAN SONUÇ ÇIKMADI



Antalya'da, dün meydana gelen fırtına sonrası Kemer ilçesindeki Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarının ilk bölümünden sonuç alınamadı. Ankara'dan gelen 12 kişilik profesyonel dalgıç ekiple Antalya'dan 9 dalgıcın arama çalışmaları dün başladı. Havanın kararmasıyla yarıda kalan çalışmalarına, bugün saat 08.30'da yeniden başlandı. Tek sıra halinde 10 dalgıç, Ağva Deresi'ni tararken, bazı dalgıçlar da 2 Sahil Güvenlik botuyla denizde arama yaptı. Ağva Deresi'nde sabah başlanan arama çalışmalarında dalgıçlar, 6 saat sonra dere ile denizin buluştuğu bölgeye ulaştı. Bugünkü ilk arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bir süre dinlenecek olan ekip, yeniden arama çalışmalarına başlayacak. Jandarma komandolar da karadan arama çalışmalarına katıldı. Ara ara yağan yağmur nedeniyle kurtarma ekipleri güçlük çekti. Meraklı bazı kişiler de çalışmaları izlemek için derenin kenarından kurtarma ekipleriyle ilerledi.



KEMER'DE HORTUMUN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kemer ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum felaketinden kalan izler, bugün ortaya çıkmaya başladı. Hortumda en fazla hasarın oluştuğu yerlerden ilçe merkezindeki Kemer Devlet Hastanesi'nde çalışmalara başlanırken, dün boşaltılan hastanenin sadece acil bölümünde hizmet veriliyor. Otoparkındaki 30'a yakın aracın hasar gördüğü hastanenin çatısındaki klima santralleri ve çatı sistemlerinde de zarar oluşması nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde bir süre daha hizmet verilemeyeceği, hava muhalefeti olmadığı takdirde pazartesi günü poliklinikler ve yataklı servislerin tamiratlarının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi.



Hortumun şiddetinin hissedildiği Çamyuva Mahallesi'nde bulunan Sarıören Mezarlığı'nda ise kökünden sökülen ve hortumun etkisiyle parçalanan ağaçlar, mezarların üzerine düştü ve birçok mezarda hasar oluştu. Yine Çamyuva Mahallesi'nde bulunan bazı seralar, kullanılamaz hale geldi. Hortumun geride bıraktığı enkaz, drone ile havadan görüntülendi.



KAYIP KIZIN ÇANTASI BULUNDU



Ağva Deresi'ne savrulan park halindeki otomobilde bulunan Kader Buse Acar'ın çantası bulundu.



Arama çalışmaları sırasında Kader Buse Acar'a ait olduğu düşünülen bir çanta bulundu. Otomobilin dereye uçtuğu noktada bulunan çantanın içerisinde küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı, kaban, hırka ve atkı olduğu görüldü. Jandarma ekiplerinin teşhis için görüştüğü baba Ahmet Acar, çantanın ve içindekilerin kızına ait olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



-----------------



Arama çalışmaları



Detay



Dalgıçlar



Mezarlık görüntü



Hastane görüntü (droen)



Haber: İbrahim LALELİ- Levent YENİGÜN- Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ ANKARA,



=====================



Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı



Bursa'da, 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak ' suçundan aranan 13 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle aranan 13 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 80 gr metamfetamin, bir miktar kannabinoit, 1 anahtarlık görünümünde hassas terazi, 1 tabanca ve silaha ait 1 fişek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, T.E., M.N.H, Ö.İ., U.K., T.Ş. ve İ.Ö. isimli 6 şahıs uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Zanlıların emniyetten çıkarılışı ve araçlara bindirilişi



-Polis araçlarının emniyetten çıkışı



-Emniyetten detaylar



-Ele geçirilen maddelerin emniyette sergilenmesi fotoğraf



-Detaylar



Süre: 00: 51 Boyut: 96 MB



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ



====================



Apartmanlardan görüntülü diyafonlarını çaldılar



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde apartman diyafonlarını söküp çalan 2 kişi polisin sıkı takibi sonucu Gebze'de yakalandı. Zanlıların daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.



Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde bazı apartmanların girişleri ile halen devam eden bazı inşaatların girişlerinde yer alan görüntülü diyafonların yerinden sökülerek çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, 20 diyafonun çalındığı farklı bölgelerde yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 zanlıyı tespit etti. Ekiplerin sıkı takibi sonucu Sedat Ç. (23) ve Uğur A. (30) Gebze'de yakalanarak Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların Orhangazi'de farklı yerlerden çaldıkları görüntülü diyafonlar da polis tarafından ele geçirildi. Daha önceden de hırsızlık suçlarından sabıkaları bulunduğu belirlenen iki zanlı Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sedat Ç. ve Uğur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü;



-----------



-Güvenlik kamerası görüntüleri



Süre: 1 dakika 4 saniye, Boyut: 142 MB



Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,



==============



Alanya'da ocak ayında sörf keyfi



Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, sörf yaptı.



Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, dalga yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaştı. Yükselen dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, tahtalarını alarak şehir merkezindeki Galip Dere Plajı'na geldi. Yüksek dalgaları fırsat bilen grup, sörf yaparak denizin keyfini çıkardı. Yaklaşık bir saat sörf tahtasının üzerinde bu akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler sahildekilerin de ilgisini çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Sörfçülerin denizden genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),



==============

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Müge Anlı'da Kızını Arayan Kenan Danışman, Tutuklandı

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici