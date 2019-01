Dha Yurt Bülteni -13

Kılıçdaroğlu: Türk subayı Katar ordusunun emrinde mi çalışacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Türk subayı Katar ordusunun emrinde mi çalışacak



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Tank palet fabrikasını bir firma yüzde 49.9'unu Katar ordusuna satıyor, Katar'dan gelen uçakla bu para arasında bağlantı var mı? Şu anda fabrikada askerlerimiz, subaylarımız çalışıyor, Türk subayı ve askeri Katar ordusunun emrinde mi çalışacak?" dedi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtın toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu ve Bozbey, eşleriyle birlikte salona gelirken, partilileri selamladı.



Tanıtım toplantısı Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başladı. Partililerin 'Hak, hukuk, adalet' tezahüratları üzerine "Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için bu mücadeleyi yapıyoruzö diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu mücadeleyi demokrasiye inananlarla birlikte yapıyoruz. İYİ Partili, Saadet Partili dostlarımız, biz de oy verecek başka partili vatandaşlarımızla beraber hakkı, hukuku, adaleti sağlayacağız. Bu bizim temel görevimizö dedi.



'BURSA CUMHURİYET DEMEKTİR'



Bursa'da olmaktan son derece mutlu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bursa herkesin gelip yaşamak istediği bir kent. Tarihsel derinliği, kültürü, çok görkemli bir kent. Bursa'da olmak ve Bursa'ya yaşamak gerçekten de bir ayrıcalıkö diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'i tanıtan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Bursa aynı zamanda cumhuriyet demektir, cumhuriyetine sahip çıkan bir kenttir. Sizi 1926 yılına götüreyim, o dönem Bursalıların katkısıyla bir uçak alınır, tören yapılır, uçağın ismi 'Yeşil Bursa' olarak tarihe geçer. O tarihten beridir ki Bursa; 'yeşil Bursa'dır, doğa ile barışıktır. Ahmet Hamdi Tanpınar 5 büyük kentten söz ederken Bursa için, 'Büyük ve zümrütten yontulmuş bir kadeh gibidir Bursa' diyor. Zümrüdün yeşil renklerinin bütün tonlarını taşıyan bir Bursa'dan söz eder. Bu ayrıcalığı Bursa'da yaşıyor. Bursa demek tarih demek, kültür demek, üniversite demek, yeşillin bütün tonları demek.ö



'BURSA BETON ORMANINA DÖNÜŞTÜ'



Siyasetin ve siyasetçilerin toplumun değerlerine saygı duymasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu sağlayacak olan da belediye başkanımız. O bu kentte, bu kültürün yerleşmesini sağlayacaktır. Bütün bu değerler korunacak, saygı gösterilecek, burada yaşayan kişi ben Bursalıyım diye övünecek, dolayısıyla bütün değerlerine saygı gösteren kent kimliğini Mustafa Bozbey kardeşimiz yeniden inşa edecek. Aynı zamanda kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, belediye başkanı hiç kimseyi ötekileştirmeyecek. Herkesin inancına, yaşam tarzına, inancına saygı duyacak. Kimsenin ötekileştirilmediği bir kent kültürü ortaya çıkacak. Bir kent sadece yüksek binalardan oluşuyorsa o kent değildir. Bursa beton ormanına dönüştü 15-20 yılda. Hani güzel, yeşil Bursa diyorduk? Belediye başkanımızın görevlerinden birisi de Bursa'yı kimliğine uygun olarak yeşil Bursa atmosferine uygun inşa etmektir, onu da Bozbey kardeşim yapacaktır.ö



'BEN KUL HAKKI YEMEYECEGİM DİYECEK'



4 kişilik ailenin açlık sınırının 1942 lira olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"4 kişilik ailenin geliri 1942 liranın altındaysa açlık sınırının altında yaşıyorlar. Çocuklar yatağa aç gidiyor demektir, o zaman ne yapacak Bozbey? Bursa'da hiçbir ailenin geliri 1942 liranın altında olmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, huzuru ve barışı sağlamanın yolu buradan geçiyor. Bir yerde insanlar yaşıyorsa rant oluşur. Rantın oluşması ayıp bir şey değildir. Sorun nedir? Rantı kime vereceksiniz. Rantı siyasetçi ve yandaşlarına mı, yoksa halka ve kentte yaşayanlara mı vereceksiniz? Oluşan, yaratılan rantlar kentlinin hakkıdır ve o hakkı teslim edecek olan da Mustafa Bozbey'dir. Birlikte yaşacaksak, barış içerisinde yaşayacaksak, huzur içerisinde yaşayacaksak bir şeye dikkat etmemiz lazım. Belediye başkanlarının imkanları çok fazla, Bursalılar vergi ödüyor, Bursalıların vergisini Bursalılar için kullanan kim? Belediye başkanı. O zaman yapacağı her harcamanın hesabını Bursalılar için verecek. Diyecek ki Bozbey; 'Ben kul hakkına saygılıyım, kul hakkını yemeyeceğiz, kul hakkını yedirmeyeceğiz, herkese hesap vereceğiz.' Yeterli mi, hayır. İyi bir belediye başkanı belli kişiler ve gruplar için pozitif ayrımcılık yapmak zorunda. Örneğin engelliler, kent engellilerin de kentidir. Onların da parklara, sinemaya, tiyatroya gitmeye hakkı var. O zaman onlar için pozitif ayrımcılık yapılmalı, yoksul mahallelerden başlayarak Sayın Bozbey kreşler açmalı, anne-baba çocuğunu güven içerisinde bırakmalı. Bunları yaptığınız zaman hesap veren, pozitif ayrımcılık yapan bir anlayış ortaya çıkacaktır, en büyük desteği de Bursa halkı verecektir."



'HALKÇI BELEDİYECİLİK İSTİYORUZ'



Tüketen değil, üreten belediyecilik istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı seçildiği andan itibaren göğsünde ya belediyenin rozetini, ya da Türk bayrağı rozetini takacak ve diyecek ki, 'bana oy versin vermesin, kim Bursa'da yaşıyorsa, ben ayrımsız onun belediye başkanıyım ve bütün Bursa'yı kucaklayacağım. Bizimle birlikte kentte yaşayan, sokaklarda, ağaçlarda, parklarda görürüz diğer canlılar da var, onları korumak, her türlü yapmak da bizim görevimiz. Tüketen değil, üreten belediyecilik istiyoruz. İstihdam yaratan belediyecilik istiyoruz. Kırsal ile kent arasında gelir dağılımını dengeleyecek politikalar geliştirmek istiyoruz. Bunları yapacak olan da yine belediye başkanımız olacaktır, özetle halkçı belediyecilik istiyoruzö ifadelerini kullandı.



BOZBEY KAFASINA KOYDUĞU ŞEYİ YAPIYOR



Bursa'nın İnegöl ilçesinin il olmayı hak ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "İnegöl'ün mobilyası var. Bütün dünyada tanınması, moda tasarımcılarının gelmesi lazım. Dünyanın imrendiği mobilyaların ihraç edilmesi, fuarların düzenlenmesi lazım. Ben buradan CHP Genel Başkanı olarak İnegöllülere söz veriyorum; bütün bunların tamamını Bozbey kardeşim yapacaktır. Çünkü o kafasına koyduğu şeyi yapıyor, ben bunu gerçekleştireceğim diyor, çünkü azimli ve kararlıö dedi.



SAKARYADAKİ SİLAH FABRİKASI



İktidar partisine de eleştirilerde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, silah fabrikasının özelleştirilmesine şu sözlerle tepkisin gösterdi:



"Üreten bir toplum, dünyada güçlü bir toplumdur. Bir toplum üretiyorsa, katma değer yaratıyorsa o toplum, bileği bükülmeyen toplumdur. O toplum dünyanın her tarafında saygınlık uyandırır. Dünyada silah fabrikalarını özelleştiren bir devlet yoktur. Silah namustur, milli kurtuluş savaşını lafla mı kazandık? Milli kurtuluş savaşını nasıl kazandık, bunu en iyi Bursalılar bilir, hangi mücadeleyi, hangi kavgaları verdiğimizi, kimlerle masaya oturduğumuzu. Mudanya hemen yanımızda. Silah fabrikalarının özelleştirilmesi vatanın pazarlanması, satılması anlamına gelir, şiddetle karşıyız. O nedenle Sakarya'daki işçilerimizin arkasındayız. Fabrikalarını korumak istiyorlar. Hele bir fabrika, obüs toplarını yapan fabrika, Fırtına toplarını yapan bir fabrika, tank palet fabrikasını şimdi özelleştiriyorlar. Yabancılara veriyorlar, Katar ordusuna veriyorlar. Yüzde 49.9 payıyla. Bu bir özelleştirme değil diyorlar, Allah büyük. 20 Aralık 2018'de bizzat kendi kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, tank palet fabrikasının 2019 sonuna kadar özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor kendi kararnamesi. Yani kendi kendisini yalanlıyor. Ben 9 soru sordum ve cevabını istedim. Şu ana kadar iktidar kanadından cevap verilmiş değil. Bu ülke hepimizin ortak ülkesidir, Gazi Mustafa Kemal bizim ortak değerimizdir. Milli kurtuluş savaşında çarpışanlar, şehit olanlar, gazi olanlar kimse onların yaşam tarzını, kimliğini sormadı. Onlar toplumun ortak değeridir, biz bugün ayaktaysak, bu ülke için vatanı, bayrağı için hayatını feda edenlerin sayesinde. Bugün aynı tank palet fabrikasını kursak 20 milyar dolar harcamak durumundayız."



'TÜRK SUBAYI VE ASKERİ KATAR ORDUSUNUN EMRİNDEMİ ÇALIŞACAK ?'



İktidara 9 soru soran Kılıçdaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:



"Sorularım şunlar; bu fabrikayı özelleştirmeye karar verdiniz, bir değer tespit komisyonu kurdunuz mu? Değer Tespit Komisyonu kurduysanız vatandaştan neden gizliyorsunuz, değeri nedir? Fabrikayı ihaleye çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki değeri budur, kim verecek? İhale komisyonu oluşturdunuz mu, ihaleyi yaptınız mı? İhale yapıldı ise ne zaman, nerede yaptınız, Resmi Gazete'de ne zaman ilan edildi? Hangi usule göre ihaleyi yaptın, ihaleyi yaparken Katarlılara üretim ve gelir garantisi verdiniz mi? Tank palet fabrikasını bir firma yüzde 49.9'unu Katar ordusuna satıyor, Katar'dan gelen uçakla bu para arasında bağlantı var mı? Şu anda fabrikada askerlerimiz, subaylarımız çalışıyor, Türk subayı ve askeri Katar ordusunun emrinde mi çalışacak? Eğer sen ihaleyi yapmadan bunu Katar ordusuna verdiysen, hangi kanuna göre verdin, hangi kanun sana bu yetkiyi verdi? Bunları ben sormayacağım sadece, bu ülkede vatanını seven herkesin sorması lazım. Ordumuzla gurur duyarız, Peygamber ocağı deriz. O Peygamber ocağına yabancı askerlerin girmesini ve onların Katar ordusu emrinde çalışmasını asla içime sindiremiyorum.ö



Daha sonra kürsüye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de kısa bir konuşma yaptı.



Kar festivali kazalarla başladı: 15 yaralı (2)



YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİ



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi. Otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaparken düşerek yaralananların sayısının 25 olduğu belirtildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Süleyman Kepenek, kontrolsüz kayarken düşen ve yaralanan 25 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını açıkladı.



=================



Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP'nin Bolu Adayı Özcan hakkında suç duyurusu



Cumhurbaşkanlığı, 5 yıl önce Van mitinginde vatandaşa hitap eden Recep Tayyip Erdoğan'a kısık olan sesi ile ilgili hakarette bulunduğu suçlamasıyla CHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.



2014 yılında CHP Bolu Milletvekili olan Tanju Özcan, o dönem Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi belediye başkan adayına destek için gittiği toplantıda halka hitap etti. Tanju Özcan burada, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van mitinginde sesi kısık halde yaptığı konuşmaya atıfta bulundu.



O SÖZLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bolu Belediye Başkanı adayı olan Tanju Özcan'ın 5 yıl önce kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Tanju Özcan'ın Erdoğan ile ilgili sözleri sosyal medyada yayıldı. Cumhurbaşkanlığı Tanju Özcan hakkında, 'Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret' suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Uludağ'da tatil yoğunluğu devam ediyor



Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a sömestr ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken yer bulamayan tatilciler geri dönüyor.



Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ile hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ'da kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar teleferik ve telesiyej önünde uzun kuyruk oluştururken otellerde yüzde yüz doluluğa ulaştı, yer bulamayan tatilciler geri döndü. Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle karın tadını çıkartırken çocuk kayakçılar karne hediyesi olarak çıktığı Uludağ'da kayak yapıyor. Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor. Milli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolü yapıyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 153 santimetre olarak ölçüldü.



OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını yer bulamayanların geri döndüğünü belirten Alkoçlar Otel Müdürü Erçin Yalçın, " Hafta sonu ve sömestr da Uludağ inanılmaz yoğun adeta tıklım tıklım. Pistlerde telesiyejler ve teleferikte uzun kuyruklar var. İnsanlar eğlenmek kaymak için yaklaşık 1 saat sıra bekliyor. Otele dolulukları yüzde yüz dolu bu doluluk oranı sezon sonuna kadar da devam edecek gibi yer bulmak imkansız. Dağda o kadar yoğunluk var ki gelen tatilciler yer bulamadıkları için başka alternatif yerlere gidiyorlarö diye konuştu.



Karne hediyesi olarak Uludağ'a tatile geldiğini belirten Emir Birsen, " Okullar tatil oldu. Neredeyse okuldaki bütün arkadaşlarım her yere tatile kayak yapmaya gitti. Derslerim çok iyi olduğu için annem beni Uludağ'a getirdi. Burayı çok beğeniyorum çok güzel bir yerö dedi.



Çocuğa taciz şüphelisini linçten polis kurtardı



Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi. Olayı fark eden çevredekiler müdahale ederek, şüpheliyi yakaladı. Çocuğunun yakınlarının da gelmesiyle öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kalabalığın arasından güçlükle çıkarıp, gözaltına alarak zırhlı araca bindirdi. Polis ardından anons yaparak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.



Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü.



Ortağı kayınbiraderini, otomobilde defalarca bıçaklayarak öldürdü



Konya'da kauçuk işi yapan Sefa Uyanık (54), ortağı olan eniştesi Yakup Esenkaya (61) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu.



Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Uyanık, 42 RA 486 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken araçta bulunan Yakup Esenkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Esenkaya, Uyanık'ı defalarca bıçaklayarak, ağır yaraladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Uyanık, önünde giden bir otomobile çarparak durdu. Esenkaya ise araçtan inerek kaçtı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



"ÖLDÜ MÜ?" DİYE SORDU



Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Yakup Esenkaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada Esenkaya, Feridiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Esenkaya, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kim böyle yaparsa temizlensin, sahtekar adamlar kalmaz piyasada. Benimle ortaklık yaptı, parayı cebine indirdi. Resmen hırsızlık yaptı. Hırsızlığın cezasını çekti. Üç, dört sefer uyardım dinlemedi. Kauçuk alt tabanı işi yapıyorduk. Gelen parayı cebine indirmeye başladı. 150 bin lira alacağım vardı. O yüzden vurdum. Uyardığım halde dinlemedi" dedi. Sefa Uyanık'ın öldüğünden habersiz olan Yakup E., gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu. Yakup E.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, daha önce babasını döven bir kişiyi öldürdüğü için cezaveine girip çıktığı öğrenildi.



AK Parti Seyhan Adayı Yeni'yi bıçaklayan şüpheli teslim oldu



AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı, eski il başkanı avukat Fikret Yeni'yi, seçim çalışması için gittiği kebapçıda bacağından bıçaklayan M.A., Mersin'de polise teslim oldu.



Olay, dün 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partilileriyle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, girdiği kepapçıda M.A. ile karşılaştı. M.A. tartışmaya başladığı Yeni'yi bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Bıçağı ikinci kez saplamak için hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan şüpheli, kaçtı. Yaralı Fikret Yeni ise partililer tarafından hastaneye götürüldü.



POLİSE TESLİM OLDU



Otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis kent genelinde arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra otomobil, Uğur Mumcu Meydanı'nda terk edilmiş halde bulundu. Bugün öğle saatlerinde ise M.A. Mersin'de polise teslim oldu. Şüpheli Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A., emniyette sorguya alındı.



Tedavisinin ardından taburcu olan Fikret Yeni ise, 'Cumhur İttifakı' Adana adayları tanıtım mitingine katıldı.



Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, tezgah başında deri kesti



Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Manisa'nın Salihli ilçesinde dericilik sektörünü inceledi. Tezgahın başına da geçen Nkurunziza, deri kesti.



Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, bir deri tekstil firmasında incelemelerde bulundu. Firmada deri ceket üretimi hakkında yetkililerden bilgi alan Nkurunziza, bir ara tezgahın başına geçip deri keserek kalıp çıkarttı. Nkurunziza, deriyle ilgili yeterince hammaddeye sahip olmalarına rağmen, ülkesinde bu hammaddeyi son ürün haline getirme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. İşletmede deri ceket ve diğer kıyafetlerin yapımını da inceleyen Nkurunziza, Türkiye ve Ruanda arasında gelişen ticaret hacmine dikkat çekti. Büyükelçi Nkurunziza, "Salihli gibi küçük bir ilçede bile çok sayıda işletme bulunmasına rağmen, Ruanda'da hiç işletme bulunmaması büyük eksiklik. Türkiye ile Ruanda arasında gelişen bir ticaret hacmi mevcut. Türkiye, Ruanda'nın ekonomik gelişmesi için yardımda bulunabilir. Türkiye ayrıca bu konuda da örnek alınabilecek bir ülke. Ruanda'da böyle tesislerin üretim yerlerinin olmasını istiyoruz" dedi.



Firma sahibi Veysel Yıldırım ise "Türkiye, dericilik sektöründe kendisini kanıtlamış bir ülke. Bu sektörün Ruanda gibi ülkelerde de girişimciler için önemli fırsatlar sağlayabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



