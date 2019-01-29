Dha Yurt Bülteni-13

1)ANTALYA İÇİN 2 GÜN 'ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI
METEOROLOJİ, Antalya
için 2 gün çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çarşamba
ve perşembe günleri meydana gelecek sağanak yağışlar ile birlikte Antalya kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Batı Akdeniz
genelinde başlayan yağışların, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak il merkezi ve ilçelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde, yerel olarak kuvvetli (40-80 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışların perşembe günü Antalya'nın batı sahil ve doğu ilçelerinde (Kaş, Demre
, Finike
, Kumluca
, Kemer
, Serik, Manavgat
, Alanya
, Gazipaşa
, Gündoğmuş
, İbradı
ve Akseki
) sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde çok kuvvetli (51- 100 kg/m2), diğer ilçelerde aralıklı sağanak yağış şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da çarşamba ve perşembe güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günleri meydana gelecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Antalya ilimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ve ilgililerin kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir. Bu sistemin cuma günü bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."
ANTALYA, -
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Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (EK)
2)TUTUKLANDI
FETÖ/ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır
Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Görüntü Dökümü:
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Adliye binasından görüntü
Tuğgeneralin polis eşliğinde adliyeden çıkması
Tuğgeneralin polis aracına bindirilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB
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3)İLK HASTASINI TAŞIYAN AMBULANS HELİKOPTERE VATANDAŞ İLGİSİ
SAĞLIK Bakanlığı tarafından Sivas
'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter ilk hastasını Divriği
ilçesinden alarak kent merkezine getirdi. Meraklılar ise cep telefonları ile bu anları telefonlarından canlı yayınladı. Solunum sıkıntısı yaşayan KOAH
Hastası Hasan Çetin
(68) Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi
Acil Servisine başvurdu. Kontrolleri yapılan Çetin'in Sivas'a nakledilmesinin uygun görülmesi üzerine durum Sivas Nuri Demirağ
Havalimanında bekletilen ambulans helikoptere bildirildi. Hastanın sevki için havalanan ambulans helikopter, yaklaşık 35 dakikalık uçuşla Divriği ilçesine ulaştı. İlçedeki bir maden ocağının helikopter pistine inen ambulans helikopter, buraya getirilen Çetin'i alarak tekrar il merkezine döndü. Ambulans helikopter yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından Cumhuriyet Üniversitesi
kampüsü içerisindeki helikopter pistine ulaştı. Hasan Çetin, burada hazır bekletilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada ambulans helikopterin pisti inişini meraklı bir grup vatandaş da izledi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Hilokoptering elişi ve piste inmesi
-Hastanın indirilip ambublansa taşınması
-Çevredeki meeraklıların görüntüsü
-Cep telefonu ile görüntü çekip canlı yayın yapanlar
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,
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4)KAYSERİ'DE THKP-C SORUŞTURMASINDA 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYSERİ'de, THKP-C Acilciler terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı. Kayseri Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Suriye
uyruklu 11 kişiye yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. İ.E.M., M.A.A., İ.E.M., M.E.G. ve A.E. ise adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Zanlıların sağlık kontrolünden çıkarılışı Polis
arabasına bindirilişi
Zanlıların Emniyetten çıkarılışı (polis kamerası)
Diğer detaylar
Süre: 1.08 Boyut: 91 MB
Haber -Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ, DHA
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5)DİYARBAKIR'DA ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN İŞLEMELİ 2 TABLO ELE GEÇİRİLDİ
DİYARBAKIR'da, Roma
dönemine ait altın işlemeli 2 tarihi tablo ele geçirildi. Tabloları satmaya ve almaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma
Komutanlığı Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar
ilçesinde oturan 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tabloyu satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda satılmaya çalışılan altın işlemeli 2 tablo ele geçirilirken, 5 kişi suçüstü yakalandı. Tablolar, muhafaza altına alınırken, şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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Operasyon anı
Girilen evdeki tablolar
Şüphelilerin yakalanması
Ele geçirilen tablolar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB