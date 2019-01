Dha Yurt Bülteni -13

1)BUSE'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIMKemer'de 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazı yürek burktu.

1)BUSE'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM



Kemer'de 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazı yürek burktu. Acar'ın 'Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz' başlıklı paylaşımında 'Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" ifadeleri dikkati çekti.



BAŞBUĞ İMZALI KİTABINI VERMİŞ



Kader Buse Acar'ın, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un bir konferansına katıldığı ve kendi adına kitabını imzalattığı ortaya çıktı. Başbuğ'un, '20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk' adlı kitabına, 'Kader Buse Acar'a sevgilerimle' diye yazıp imzaladığı görüldü.



KEPÇELİ ARAMA



Diğer yandan Devlet Su İşleri'ne ait bir kepçe, Ağva Deresi'nin denizle birleştiği noktada kumu kazıp arama çalışmalarına destek verdi. Dereyi boydan 7 gündür tarayan ekipler, taşınan alüvyonlarla birlikte Buse Acar'ın derenin denizle birleştiği noktada olma ihtimalini değerlendiriyor.



=====================================================



2)5 KİŞİNİN GENÇ ÇİFTE SALDIRISI KAMERAYA YANSIDI



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz 5 kişi, iddia göre, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya laf attı. Çıkan tartışma çevreden yetişenler tarafından yatıştırılırken, saldırganlar, daha sonra çay içmek için kafeye giren çifte çıkışta saldırdı. 5 şüpheli, B.A.'nın erkek arkadaşını tekme tokat dövdü. Erkek arkadaşını korumak isteyen genç kız da tekmelere maruz kaldı.



Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 5 kişi laf attı. Genç çift ile 5 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Genç çift daha sonra çay içmek için bir kafeye girdi, onları bekleyen 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şüpheliler bir anda gence saldırınca ortalık karıştı. Tekme tokat saldıran şüpheliler genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan genç kız da tekmelere maruz kaldı. Kafe çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Adı açıklanmayan gencin vücudunda kırıklar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



==========================================================



3)BAKKALDAN KENDİSİNİ DOLANDIRMAK İSTEYEN KİŞİYE 'OSMANLI TOKADI'



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 77 yaşındaki bakkal Behçet Sarı, kendisini 98 lira dolandırmak isteyen kişiye tokat atarak hayatının şokunu yaşattı. O anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Geçen 25 Ocak'ta, aslen Erzurum'un Narman ilçesinden olan Behçet Sarı'nın işlettiği Soğukpınar Mahallesi'nde bakkal dükkanına müşteri gibi gelen 50-55 yaşlarındaki bir kişi, iddiaya göre, önce cebinden 100 lira çıkartıp, sigara istedi, fiyatını sordu. Sarı'nın 11 lira olduğu söylemesi üzerine bir de bir maden suyu olacağını söyledi. Daha sonra yaşanları Sarı şöyle anlattı: "Kasadaki masanın üzerine 2 lira koydu. 100 lira elinde duruyordu. Soda almak için dolaba yöneldi. O arada ben de para üzerini hazırlamaya başladım. Sodayı alıp geldi ve elindeki 100 lirayı cebine koydu. Maden suyunu açmamın ardından, 'Para üzerini ver de gideyim' dedi. Bunun üzerine parayı vermediğini söyledim. 'Kur'an çarpsın verdim' dedi. 'Boş yere yemin etme, parayı vermedin, sağ cebine koydun. Çıkar parayı' diyerek, ısrarcı oldum. Bunun üzerine parayı çıkartıp, bana uzattı. Bu sırada öfke ile 'Neden bana yalan söylüyorsun' diyerek, bir tokat salladım. Hiç tepki vermedi, paranın üzerini alıp dükkandan çıkıp, gitti" dedi. Sarı, o anların dükkanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiğini söyledi.



==========================================================



4)TUNCELİ'DE YABAN HAYVANLARINA ASKERİ HELİKOPTERLERLE YEM BIRAKILDI







TUNCELİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar için kalkan Sikorsky tipi 2 askeri helikopter, havadan yem bıraktı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma altında bulunan dağ keçisi başta olmak üzere yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklandığını söyledi. Tunceli'de, ağır geçen kış şartları nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Valilik tarafından kırsalda yaşayan yabani hayvanlar için helikopterle havadan yem dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberlerindeki gazetecilerle birlikte Skorsky tipi 2 helikopterle bölgeye giderek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, valilik kararıyla kent genelinde dağ keçisi, su samuru, vaşak, ur keklik, bozayı, kurt ve çengel boynuzlu dağ keçisinin avlanmasının yasaklandığını söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu:



"Bu yıl ülkemizin her yerinde olduğu gibi Tunceli'de de kış şatları çok çetin geçmektedir. Tunceli'nin bazı bölgelerinde 3- 4 metreyi aşan kar yağışı olmuştur. Aşırı kar yağışı nedeniyle beslenemeyen yaban hayvanlarının aç kalmaması için büyük gayret göstermekteyiz. Valiliğimizin öncülüğünde jandarma ekiplerimiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubemiz tarafından belli aralıklar ile yaban hayvanlarının beslenmesi için havadan ve karadan belli bölgelere yem bırakılmıştır. Bugün de 2 jandarma helikopterimiz, ilimizin yaban hayvanı yoğunluğu olan bölgelerine havadan yem bırakılarak beslenmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmamız aralıklar ile devam edecektir. Tunceli yaban hayatı ve endamik bitki türüyle Türkiye'de çok önemli bir merkez konumunda. Tunceli halkı ve valiliği olarak bu yaban hayatını korumak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle yöre halkının kutsal saydığı dağ keçilerini korumak için ve kaçak avcılığı engellemek için bir dizi çalışmalarımız var aldığımız bu av yasaklama kararıyla jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimiz denetimlerini artıracak ve avcılığın önüne geçecekleridir."



========================================================



5)ŞAVŞAT'TA KAR ÜSTÜ GÜREŞLERİ İÇİN KAMYONLARLA KAR TAŞINDI



ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hafta sonu 24"üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri için bu yıl yeterince kar yağmayan Veliköy'e, 60 kilometre mesafeden kamyonlarla kar taşındı.



Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri için geri sayım başladı. Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik için Artvin'in yanı sıra, İstanbul, Samsun, Erzurum, Rize ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan 200'e yakın sporcu davet edildi. Hazırlıkların tamamlandığı ilçede bu yıl yeterli kar yağmayınca tertip komitesi etkinlik alanına kar taşınmasına karar verdi. Sahara Dağı'nda iş makineleri ile kamyonlara yüklenen kar kütleleri 60 kilometre mesafedeki köye taşındı. Yaklaşık 20 kamyon kar kütlesi, getirildiği etkinlik alanına döküldü. İş makineleri ile karın serildiği alan güreşlere hazır hale getirildi.



Veliköy Muhtar İrfan Avcı, uzun yıllardır kar güreşlerinin devam ettirildiğini belirterek geleneğin gelecek nesillerce de sürdürüleceğini söyledi. Bu yıl istenen karın yağmadığını anlatan Avcı, "Biz de çözüm olarak kar taşımayı bulduk. Sahara Dağı'ndan getirdiğimiz karla zemini düzenledik. Böylece etkinliğimizi gerçekleştireceğizö dedi.



Şevket Dursun da, "Eskiden köyümüzde çok kar yağardı. Hastaları at ve öküzlerin çektiği kızaklarla hastanelere ulaştırırdık. Şimdi güreş yapmak için kar taşıyoruzö derken Uğurcan Işık ise "Eskiden karda kızakla hasta taşınırdı, şimdi kar taşıyoruz" ifadelerini kullandı.



