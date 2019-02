Dha Yurt Bülteni-13

1)SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİGAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seydi Kılıç (60) ile eşi Hanım Kılıç (58) hayatını kaybetti.

1)SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ



GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seydi Kılıç (60) ile eşi Hanım Kılıç (58) hayatını kaybetti.



Olay, bu sabah 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç çifti, akşam sobayı yakarak uyudu. Bakkallık yapan Seydi Kılıç'ın sabah iş yerini açmaması üzerine durumdan şüphelenen komşuları durumu yakınlarına bildirdi. Kılıç ailesinin evine giden yakınları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Seydi ve Hanım Kılıç çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Adli Tıp Kurumu



Cenazelerin araca konulması



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB



======================================================



2)YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 96'YA YÜKSELDİ



KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi.



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 96'ya çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 70 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı. Yuvacık Barajı doluluk oranı geçen yıl Kasım ayında 9 milyon 270 bin metreküp ile yüzde 18 seviyesine kadar gerilemişti.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Barajın drone ile çekilmiş görüntüleri



-Aktüel görüntüler



-Anons



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),



======================================================



3)GÖLCÜK GÖLÜ'NDE TELEF OLMUŞ AT BULUNDU



ISPARTA kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Gölü'nde telef olmuş at bulundu.



Isparta'da günübirlik dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarının karşılandığı Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan Gölcük Gölü'nün içinde dün vatandaşlar tarafından telef olmuş at bulundu. Atı görenler hemen görevlilere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi'ne bağlı yetkilileri göle gelerek, suyun içindeki atı çıkardı. Neden öldüğü bilinmeyen atın leşi olay yerinden uzaklaştırılıp, bir noktaya gömüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------ (Cep telefonu kamerası)



Sudaki atın görüntüsü



HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMER: ISPARTA,



======================================================



4)SEYİR HALİNDE ALEV ALDI, KULLANILAMAZ HALE GELDİ



ADANA'nın Karaisalı ilçesinde seyir halinde motor bölümü alev alan bir otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Olay, Adana-Karaisalı yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücü Necati Hankaş yönetimindeki 01 EA 313 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Elektrik aksamından oluşan şase yüzünden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede tüm otomobili kapladı. Sürücü son anda otomobilini sağa çekip içinden çıkarken, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobili söndürdü. Ancak büyük zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Yanan araçtan çıkan alev ve dumanlar



İtfaiye ekibinin söndürme çalışması



SÜRE: 55" BOYUT: 102 MB



Haber-Kamera: ADANA,



======================================================



5)KOŞULSUZ KADRO İSTEYEN İŞÇİLER ÇALIŞMA BAKANLIĞA'NA DİLEKÇE GÖNDERDİ



İZMİR'de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen ancak düzenlemeye göre 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkı bulunmayan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen 4+4'lük maaş zammını alan eski taşeron işçiler Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptıktan sonra taleplerini içeren dilekçeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri ile ilaçlama işleri ihalesini alan şirketlerde taşeron olarak görev yaparken çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından belediyenin İZENERJİ şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan yaklaşık 800 işçinin, asgari ücret farkını alamadığını ileri süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, Konak Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkı bulunmayan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen 4+4'lük maaş zammını alacak olan eski taşeron işçiler, ek bir yasal düzenleme ile ücretlerinin arttırılmasını talep etti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde işçiler, "KHK dediniz, sözleşmeyi yediniz", "Sözleşme hakkımız gasp edilemez" sloganları attı. Açıklamayı yapan DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilerin taşeronda çalışırken aldıkları asgari ücret farklarını, alamadıklarını ileri sürerek, "Bugün işçiler sözde kadro dedikleri ucube sistemde çalıştıkları için kayıpları en az 500 TL ile bin TL arasında. İşçilerin maaşları asgari ücret seviyesine düştü" dedi. Oysa belediye şirketleri bünyesine geçişi yapılan işçilere, kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca, asgari ücret farklarının ödenmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Yıldız, "Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında milyonlarca işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir. Yüksek Hakem Kurulu tarafından ilan edilen sözleşmedeki yüzde 4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli, özgür toplu sözleşme uygulaması için yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır" diye konuştu.



'İŞÇİLERİN İKİ YILLIK KAYIPLARI YÜZDE 36.20'DİR'



Yerel yönetimlerde ve belediyelerdeki taşeron şirket çalışanlarının, kamu işçisi olarak istihdam edilmesi ve ilave tediye hakları olan 52 yevmiye ikramiyelerinin 1 Nisan 2018 tarihinden bu güne geriye dönük olarak derhal ödenmesi gerektiğini söyleyen Arif Yıldız, "2018 yılının sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 30 oranında gerçekleşmiştir. Sarayın orta vadeli programına göre öngörülen Tüfe yılsonu değişim oranı ise 2019 yılı içerisinde yüzde 20.30, 2020 yılında ise yüzde 15.90 üzerindedir. İşçilerin iki yıllık kayıpları yüzde 36.20'dir. El emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin ve ailelerinin beklentisi, enflasyon karşısında korunmak ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir" dedi



'ADAM GİBİ SENDİKACILIK YAPSINLAR'



Açıklamasının devamında Türk-İş ile Hak İş Sendikası'nı eleştiren Yıldız, "Adam gibi sendikacılık yapsınlar. Sendikacılar kendi koltuklarından korkarak yan yana gelmeyebilir. Ama tabandaki işçi yan yana gelerek birleşmelidir" sözleri ile işçilere çağrıda bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, yaptığı açıklamada çok fazla şey istemediklerini söyledi. Sarı, kadro talebinden asla vazgeçmeyeceklerini kaydeden Sarı, şöyle konuştu: "4+4 zulmüne asla ortak olmayacağız. Sokakta olacağız, meydanda olacağız. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Sadece 4+4 kaybınız yok, yüzde 18 oranında bir kayıp var. "İşçiler açıklamanın ardından taleplerini içeren dilekçeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdi. İşçiler daha sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler



-İşçilerin attığı sloganlar



-DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız'ın açıklaması



-DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,



=====================================================



6)FOÇA KIŞ ORTASINDA BAHARI YAŞADI



İZMİR'in turistik ilçesi Foça, güneşin yüzünü göstermesiyle hafta sonunda yaz mevsimindeki gibi yüzlerce kişiyi ağırladı. Foçalılar ve yakın çevreden gelen tatilciler, Foça sahilini doldurdu.



İzmir ve yakın yerleşim birimlerinden vatandaşların Foça'ya akını, Cuma akşamından başladı. Hava sıcaklığının 17- 18 dereceleri geçmesiyle hafta sonu ilçe merkezi ve Yenifoça sahillerinde büyük kalabalıklar oluşturdu. Vatandaşlar banklarda oturdu, seyyar sandalyelerini açtı hatta ahşap iskelelerde uzanarak güneşin tadını çıkardı, bebeklerini arabalarında gezdirdi, taş evlerin önlerinde hatıra fotoğrafları çektirdi, tarihi yapılar dekor olarak kullanıp özçekim yapıldı. Balık avı için erken kalkanların yanı sıra saatlik turlara bile tam kapasite kalkan gezi tekneleri ile hemen hepsi tamamen dolan balık restoranları işletmecileri zor geçen kış sezonunda nefes aldı. Foça'nın ünlü dondurmacısı önünde sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuyruklar eksilmezken, seyyar ve sabit diğer esnaflar da kalabalıktan nasiplerini aldı. Güneş battıktan sonra da sıcaklığın düşmemesi rüzgarsız sakin temiz havada sahilin farklı yerlerinde sokak müzisyenleri konser verdi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Meydan ve sahillerden görüntü



-Ahşap iskelelerde oturan, balık tutan ve uzananlardan görüntü



-Tur yapan gezi teknelerinden görüntü



-Restoran ve kafelerden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu

Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti