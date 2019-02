Dha Yurt Bülteni -13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sivas'a gelecek (2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLK MİTİNGİ SİVAS'TAAK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, parti binasında Belediye Başkanı Sami Aydın ve Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Sivas'a gelecek (2)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İLK MİTİNGİ SİVAS'TA



AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, parti binasında Belediye Başkanı Sami Aydın ve Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Aksu, 8 Şubat'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı hakkında bilgilendirmede bulundu. Aksu, 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine ilk kez Sivas'tan seçim çalışmalarına başlayacağını belirterek, "Sultan şehrimizin Cumhurbaşkanı'mızda değeri ve önemi müstesnadır, daha önceden 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi yine seçimlere ilimizden 'Bismillah' diyerek başlaması bizi onure edecektir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Milli Mücadeleye ev sahipliği yapan ve milletimizin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan yiğitler diyarı Sivas'ımızda bu hafta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olmanın mutluluğu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Kent Meydanı'nda Sivaslı hemşehrilerimizle buluşacak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yiğidin harman olduğu ilimizde hemşehrilerimiz ile hasret giderecek. Mitingimizin yanı sıra Sivas'a bir çok müjde ile de gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Sivas halkımız en iyi şekilde karşılayarak bağrına basacaktır. Biz de AK Parti milletvekillerimiz, il ve ilçe belediye başkan adaylarımız, il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımız ile yediden yetmişe partimize hizmet eden partililerimiz ve Cumhurbaşkanımıza gönül veren hemşehrilerimizle beraber kent meydanını doldurarak Sivas'tan tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------



-Basın toplantısı



-İl başkanının açıklaması



(225 mb)



Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, -



=================



Tankerden yakıt çalanlar 'Tırtıkçılar' operasyonu ile yakalandı



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinden müşterilere götürmek üzere tankerlerine aldıkları yakıtların bir bölümünü çalarak piyasada daha düşük fiyata satan çete 'Tırtıkçılar' adı verilen operasyonla yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık yakıtı satan 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son dönemlerde akaryakıt taşıyan tankerlerden eksik yakıt geldiği yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Polis, şirketin yakıt taşıyan 6 tankerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından TIR parkına operasyon düzenleyen polis ekipleri müşterilere götürülmek üzere yola çıkan yakıtın bir bölümünün burada depolarda toplanarak piyasada daha düşük fiyata satıldığını belirledi. Yapılan operasyonlarda daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan TIR parkının çalışanları E.T.(42), A.Ç.(47), T.T.(19), S.H.K.(31) ile tanker şoförleri İ.G.(37), F.Z.(37), D.C.(39), K.S.(39), A.K.(47) ve B.E.(47) gözaltına aldı.



Polisin yaptığı incelemelerde çetenin 6 ay içerisinde TIR parkında 134 defa ve toplamda yaklaşık 1 milyon TL'lik yakıt çalındığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



------------



-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



=================



Organları 4 kişiye umut oldu



Erzincan'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadının organları, Samsun, Erzurum ve İstanbul'daki 4 hastaya umut oldu.



Erzincan'da yalnız yaşayan 44 yaşındaki Sevgi Kırkoç, geçirdiği beyin kanaması nedeniye Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Kırkoç'un yakınları ile görüşen doktorlar organ bağışı ile ilgili izin aldı. Sabah saatlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Erzincan'a gelen cerrah ekibi yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından bağışlanan karaciğer, böbrek ve kalp kapakçıklarını başarılı bir operasyonla aldı. Sevgi Kırkoç'un karaciğeri Samsun'a, iki böbreği Erzurum'a ve kalp kapakçıkları İstanbul'a gönderildi.



Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, beyin kanaması sonucu hastanede 10 gündür tedavi altında olan Sevgi Kırkoç'un hayatını kaybettiğini belirterek; "Ailesine organ bağışı önerisinde bulunduk, sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bir hüznün sevince dönüşmesini bildiler. Hastamız vefat etti fakat yeni canlara da umut olduö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------



-Organların doktorlar tarafından taşınması



-Ambulansa konması



-Ambulansın hareket etmesi



-Başhekimin açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -405mb



=================



Annesiz, babasız, penceresiz ve kapısız evde kalan 6 kardeş yardım bekliyor



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıldır babaları cezaevinde, anneleri ise firarda olan 6 kardeş, henüz inşaat halinde olan derme çatma evlerinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Babaanneleri tarafından günlük ihtiyaçları karşılanan çocuklar, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.



Şemdinli ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçbaşı Mezrası'nda yaşayan Mesut ve Zozan Sever çifti uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 5 yıl önce cezaevine girdi. Sever çiftinin arkada kalan 5 çocuğuna babaanneleri sahip çıktı. Altıncı çocuğunu ise cezaevinde dünyaya getiren Zozan Sever 2 yıl sonra açık cezaevine alındı. Anne Sever, bir süre sonra da çocuklarını görebilmesi için izinli olarak evine gönderildi. Koçbaşı mezrasındaki evine gelen anne Sever, çocuklarının yanında bir süre kaldıktan sonra izinli çıktığı açık cezaevine dönmek yerine firar etti. İnşaat halindeki derme çatma evlerinde en büyüğü 13, en küçüğü 5 yaşında olan 6 çocuk, zor günler yaşamaya başladı.



İnşaat halinde olan, derme çatma tek gözlü ve hiçbir mutfak eşyası bulunmayan evde yaşam savaşı veren çocukların günlük ihtiyaçları, annenin firar etmesinden sonra bir kez daha hasta olan babaanneleri Zeliha Sever tarafından karşılanmaya başlandı. Evin koridorunu mutfak olarak kullanan çocuklar zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Çamaşır makinası da bulunmayan evde çamaşırlar evin en büyük kızı 13 yaşındaki Hasret ya da babaanneleri tarafından elde yıkanıyor.



HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK



Hasret evin bütün yükünü küçük yaşında omuzlamış durumda. 4 kardeşini zorlu kış şartlarına rağmen okul servisine bindiren Hasret, kardeşlerinin bazen okula aç gittiğini söyledi. Kaldıkları evin penceresinin bile bulunmadığını belirten Hasret, "Evimizin doğru düzgün penceresi bile yok. Hiçbir şeyimiz yok. Benim ninem veya ben çamaşırları ellerimizle yıkıyoruz. Kardeşlerim üşümesin diye sobayı yakmaya çalışıyorum. Penceresiz, kapısız kalmışız yardım istiyoruz" dedi.



Çocukların babaannesi Zeliha Sever ise 5 yıldır her gün onlara bakmaya çalıştığını söyledi. Hasta olduğunu anlatan babaanne Sever, "Halimizi görüyorsunuz bu çocuklara yazık. Evde ne ocak var, ne mutfak. Sobanın üstünde çocuklara yemek yapıyorum. Evin doğru düzgün kapı penceresi bile yok. Kışın bu zor günlerinde çamaşırları yıkayıp, ertesi güne kurutmaya çalışıyoruz. Çocukların gıda, elbise, yakacak ihtiyaçları var. Bu ev biraz yaşanabilir hale gelirse torunlarım yüzü biraz gülecek. Kim elinden ne geliyorsa yapsa duacı olacağım" dedi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -



=================



Marketten sigara hırsızlığı kamerada



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketin kepenginin kilidini kırarak işyerine giren ve 507 paket sigara çalan 31 yaşındaki O.U., çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. O.U., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.



Olay, geçen pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası karşısındaki markette meydana geldi. Mustafa Ruşen Ayhan'a ait marketin kepenginin kilidini kırarak içeri giren bir hırsız, elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurarak 1 dakikada işini bitirdi. İşyerinden çıkan hırsız, kepengi kapatıp yürüyerek sırtındaki sigara dolu çuvalla kaçtı.



Dükkanı açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Ayhan, polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak delil aradı. Polis, marketi gören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlıktan sabıkalı O.U. olduğu tespit edildi. Şüpheli hırsızlıktan bir gün sonra, hırsızlık yaptığı işyerine 50 metre mesafedeki çocuk parkında oturup, bir başka marketi gözlerken yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığı kabul edip çaldığı sigaraları sakladığı boş arazideki yeri gösteren O.U., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Çaldığı 507 paket çeşitli markalardaki sigara ise market sahibi Mustafa Ruşen Ayhan'a teslim edildi.



Poliste 4 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen O.U.'nun, ayrıca şehir merkezinden gerçekleşen 2 hırsızlığın da faili olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



Güvenlik kamera görüntüsü



Çalınan sigaraların fotoğrafları



(Toplam: 39 saniye-13,6 MB HD görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



==================



Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması



BİNGÖL'de, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde etkinlik düzenlendi. Uygulamaya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, programın 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edilmiştir. Bugün ülke genelinde yaya öncelikli trafik düzeni bilincini kazandırma etkinliği yapılacaktır. İlimizde 2018 yılında 461 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalara 151 yayanın karıştığı belirlenmiştir. İlimiz şehir merkezinde meydana gelen ölümlü- yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 32'si, yayaların karıştığı kazalar olarak belirlenmiştir. Karayolları trafik kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle sürücüler, yaya geçitlerine giriş yaparken yavaşlamak, varsa veya geçmek üzere olan yayalara geçiş üstünlüğü vermek zorundadır. Yayalara öncelik verilmemesi durumunda sürücülerin kusurlu olacağı, unutulmamalıdır" dedi.



Vali Yardımcısı Taner Bolat ise, başlatılan uygulamanın önemli bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Yayalarımızın can güvenliği açısından önemli bir uygulamadır. İnşallah sürücülerimiz de buna dikkat edip, gerekli hassasiyeti gösterirse, kazaların büyük oranda önüne geçileceğini düşünüyoruz. İnşallah ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olur" diye konuştu.



Uygulama kapsamında Genç Caddesi'ndeki yaya geçidinde, polis ve jandarma trafik ekiplerince yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Genç caddesinden görüntüler



Polis ve jandarma trafik ekipleriniin vatandaşları bilgilendirmesi



Yaya geçidinden geçen yayalar ve araçların öncelik tanıması



Emniyet Müdürü Metin Akay'ın konuşması



Vali Yardımcısı Taner Bolat'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB



Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,



===================



Trafikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'



İçişleri Bakanlığı'nın 2918 sayılı kanunda kavşak giriş ve çıkışlar, yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren kanun değişikliğinin lansmanı Antalya'da 81 ille eş zamanlı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli kampanyanın lansmanı Antalya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Yasa değişikliğiyle, 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirildi.



2019 YAYA YILI



Atatürk Caddesi'nde yapılan lansmana İçişleri Bakan Yarımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Ankara'dan Antalya'ya 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' diyerek geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, trafikte yaya önceliğinin Ekim 2018'de yasallaşmasından sonra ilk defa bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını, 2019 yılını da İçişleri Bakanlığı olarak 'Yaya Yılı' ilan ettiklerini söyledi.



YAYA ÖNCELİĞİ KANUNLAŞTI



Muhterem İnce, tüm Türkiye'de saat 12.00-13.30 arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Ankara'da olmak üzere 81 ilde toplam 20 bin yaya kavşağı ve 200 bin görevliyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yaya geçitlerinde lansman yapıldığını kaydetti. İnce, "Yaya önceliği bizim aslında daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün itibariyle kanunlaştırdığımız bir uygulama olacak" dedi.



ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN



Trafik güvenliğinin en fazla önem verdikleri alanlardan olduğuna dikkat çeken İnce, trafik kazalarını ve ölüm oranlarını en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti. 'Kırmızı düdük', 'Bu yolda hep birlikteyiz', 'Maket araçlar' gibi kampanyaların bunlardan bazıları olduğunu anlatan İnce, "6 Şubat itibariyle de 'Yaya Önceliği' kampanyamızla halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' diyoruz" dedi.



'ARTIK ÜSTÜNLÜK YAYANIN'



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şunları dedi:



"Değişikliğin özü, trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yatay ve dikey yaya geçiş levhası olan yerlerde artık üstünlük yayanın. Sürücülerimiz yaya yolundan geçen bir yaya varsa ona izin verecek veya geçme niyetinde olan biri varsa bekleyecek, yaya geçişini tamamladıktan sonra araç devam edecek. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan etti."



TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ



Antalya'nın huzur ve güvenin şehri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Trafik güvenliğine şehirde çok önem veriyoruz. Daha önce Antalya'da 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası başlattık ve Türkiye genelinde çok ilgi gördü. İnşallah bu kampanyayla beraber trafikte bir farkındalık oluşturarak özellikle yaya geçitlerinde yaya üstünlüğünü bütün sürücülerimize kabul ettirebiliriz ve daha az ölümlerin olduğu, daha güvenli bir trafik sistemi oluştururuz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Katılımcılar detay



Bakan Yardımcısı Muhterem İnce



Vali Münir Karaloğlu



Uygulama detay



Bakan yardımcısı konuşma



Vali konuşma



Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA



====================



Taksiyi gasbeden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı (2)



UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TİCARETİNİ YAPMAKTAN SABIKALI



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından kaydı bulunan Sebahat D. emniyetteki ifadesinde, gizli bir iş için İstanbul'a gitmek amacıyla taksiye bindiğini söyledi. Kendisini götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını alıp şoförün boğazına dayadığını öne süren Sebahat D., taksiyi gasbedip kaçtığını belirtti.



BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak

Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor