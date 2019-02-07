Dha Yurt Bülteni-13

1)'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE SALDIRI GİRİŞİMİ DAVASINDA 5 SANIĞA HAPİS CEZASI (1)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

1)'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE SALDIRI GİRİŞİMİ DAVASINDA 5 SANIĞA HAPİS CEZASI (1)



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.Mahkeme, sanıkları, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat ettirdi.



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,



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2)FRENİ BOŞALAN KAMYONU TARLAYA SÜRDÜ, FACİAYI ÖNLEDİ



KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yem yüklü kamyonun freni boşaldı. Sürücü Ali Sallur'un (36), ilçe girişindeki binaya 300 metre kala tarlaya sürdüğü kamyon devrildi. Yaralanan sürücü, kamyon ile tarlaya girerek olası faciayı önledi. Kaza öğle saatlerinde Kayseri-Erciyes yolunun Develi girişinde meydana geldi. Ali Sallur yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun freni, Erciyes'ten aşağıya indiği sırada boşaldı. Sürücü Ali Sallur, hızı artan kamyonu, ilçe girişinde ikiye ayrılan yolun ortasındaki binaya yaklaşık 300 metre kala tarlaya sürdü. Tarlada sürüklenen kamyon devrildi. Kasasındaki yem çuvalları çevreye dağılan kamyonun sürücüsü Ali Sallur yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin araçtan çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Görgü tanıkları, sürücünün, freni boşalarak hızlanan kamyonu tarlaya sürdüğünü, aksi halde ileride ikiye ayrılan yolun ortasında bulunan binaya çarpabileceğini söyledi. 2012 yılında aynı yerde yine freni boşalan başka bir kamyonun söz konusu binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden olay yeri görüntüsü



Yerde yatan kamyon sürücüsü



Görgü tanıkları ile röportaj



Yaralının ambulansa taşınması



Diğer görüntüler



Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)



Süre: 4.09 Boyut: 464 MB



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3)ALAKIR BARAJI TAŞTI, YOLLAR KAPANDI



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki karın hızla erimesi nedeniyle Alakır Barajı taştı. Taşkın suları nedeniyle bazı mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Kumluca'ya bağlı Çayiçi Mahallesi'nin muhtarı Osman Çalışır, "Yağışın çok olduğu yıllarda barajın suyu yükseliyor. Bazı evlerimizin yolları kapanıyor. Tarım alanlarının zarar görmemesi için çabalıyoruz" dedi.



Kumluca'da aralık ayı başından beri etkili olan aşırı yağış, kaynak sularının seviyesinde artışa neden oldu. İlçede özellikle 23 Ocak'tan bu yana etkili olan yağmur, Toros Dağları'ndaki karın hızlı erimesine yol açtı. Hava sıcaklığının da artığı ilçede eriyen kar ve yağmur suları, Alakır Çayı'nın debisini yükseltti. Çayın taşıdığı sular nedeniyle Alakır Barajı taştı. Baraj kıyısındaki mahallelere ulaşımın sağlandığı yollar ise sular altında kaldı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmaları başlattı. Baraj sularının yükselmesi nedeniyle evine ulaşılamadığını belirten Ahmet Ali Coşan (65), "2009 yılından sonra ilk defa su seviyesi yükseldi. Kıyı bandındaki yol tamamen kapanmış durumda. Şu an zor şartlar altında çalışma yapılıyor" diye konuştu.



'TARIM ALANLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'



Çayiçi Mahallesi'nde oturan Himmet Kocabaş (56) ise "Baraj suları 5 yılda bir yükseliyor. Evlerimizde mahsur kalıyoruz. Suların yükselmesinden dolayı yol kapanıyor" dedi.



Osman Yavuz (50) da eskiden piknik yapmaya gittikleri yerlerin sular altında kaldığını kaydetti. Bölge sakinlerinden Mustafa Baştürk ise "20 yıldır burada yaşıyorum. Baraj kıyısına sürekli gelip gidiyorum. Baraj sularının bu kadar hızlı yükseldiğini görmemiştim" diye konuştu.



Çayiçi Mahallesi'nin muhtarı Osman Çalışır (57), "Yağışın çok olduğu yıllarda barajın suyu yükseliyor. Bazı evlerimizin yolları kapanıyor. Belediye ekipleri taşkın uyarısı yaparak vatandaşları uyarıyor. Tarım alanlarının zarar görmemesi için çabalıyoruz" dedi.



DSİ'DEN AÇIKLAMA



Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamada ise "Bölgemiz, 1 Aralık'tan beri sürekli sağanak yağış alıyor. Yağışın yüksek olması kaynak sularını arttırıyor. Ayrıca havalar ısınmaya başladı. Toroslardaki kar erimeye başladı. Bunlara bağlı olarak Alakır Çayı'nın debisi yükseldi. Baraja gelen akarsu 30 bin metreküp, barajdan elektrik santraline bıraktığımız su 10 bin metreküp. Baraja 20 bin metreküp su fazladan gelmektedir" denildi.



Görüntü Dökümü



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Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin yükselen su nedeniyle kapanan ev yolunu açma çalışmları



Ev Sahibi Ahmet Ali Çoşan ile röp,



Çayiçi Mahalle li Himmet Kocabaş adındaki vatandaş ile röp.



Vatandaş Osman Yavuz ile röp.



Vatandaş Mustafa Baştürk ile röp.



Çayiçi Mahalle Muhtarı Osman Çalışır ile röp.



(Röp Sırası bu)



Baraj etrafından röp.



Dağlardan şelale gibi akan sulardan görüntü



Haber- Kemera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), -



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4)ERZİNCAN'DA POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ



ERZİNCAN'da polis memuru Hakan B. (36) tabancasıyla intihar etti.



Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 401'inci sokakta meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli 9 yıllık polis memuru evli ve 2 çocuk babası Hakan B.'nin evinden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. Gelen ekipler, evde yalnız olan polis memuru Hakan B.'nin tabancasıyla başına ateş ettiğini belirledi. Hakan B., çağırılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hakan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.



Hakan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Polisin evinin önünden görüntü



-Polislerden görüntü



-Ambulansın evin önünden ayrılışı



-Hastane acilinden görüntü



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



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5)SİMİT SATARAK ELAZIĞSPOR'A DESTEK OLAN MUHAMMED, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ



ELAZIĞ'da simit satarak kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp destek vererek kentin sevgisini kazanan Muhammed Furkan Gündüz (16), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Simit satarak ailesine destek olan Muhammet Furkan Gündüz, 2016 yılında Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına kazandığı 21 lira ile bilet alıp takıma verdiği destekle gündeme gelmişti. 3 çocuklu emekli Yaşar Gündüz ile Zehra Gündüz'ün en küçük çocuğu Muhammed, dün arkadaşlarıyla çay içtiği esnada fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ambulans götürdü. Acil serviste kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed, durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed, dün akşam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



GERİYE ÇETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI



Muhammed'den geriye 2016 yılında Elazığspor'a verdiği desteği anlatan videosu kaldı. Görüntülerde, "Simit satıyorum, geçtiğimiz gün Elazığspor için 25 tane fazla simit aldım. Bu 25 tane simidi sattım ve gidip 17 TL'ye Passolig çıkarttım, 4 TL de verip bir bilet aldım. 21 lira büyük bir meblağ değil, küçük bir meblağ. Galatasaray- Beşiktaş derbisinde bir maça oturduğun yerden 10 TL veriyorsun, canlı bile değil. Ama Elazığspor'a geliyorsun, burada 4 lira veriyorsun, kale arkası ise 2 lira. 2 lirayı dilenciye veriyorsun kabul etmiyor, 2 TL'nin peşine düşmeyin" diye konuşmuştu.



ELAZIĞSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Elazığspor Kulübü de Muhammed ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Kulübümüz için düzenlenen yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek veren 16 yaşındaki koca yürekli taraftarımız Furkan Gündüz'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Furkan Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.



Görüntü Dökümü:



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Muhammed Furkan Gündüz'ün çektiği video



Genel ve detay görüntüler



Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB



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6)OTOBÜSÜN ÜZERİNDEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs üretimi yapılan fabrikada meydana gelen kazada işçi M.O. (40) yaralandı.



Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs üretimi yapılan fabrikada çalışan M.O., kontrol için otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerinde çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdühalenin ardından yaralı M.O., ambulansla Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçinin yanında gelen firmanın yetkilisi Ü.Ş., acil servis önünde görev yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü:



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-Ambulans ile yaralının getiriliş anı ve sonrası



-Basın mensubuna tepki



Süre: 24/ 11 saniye, Boyut: 4/ 3 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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7)GIDA KOLİSİ DAĞITILACAĞI SÖYLENTİSİYLE BELEDİYEYE KOŞTULAR



ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediyesi tarafından yoksullara gıda kolisinin dağıtılacağını söylentisi üzerine çoğunluğu çocuklu kadınlardan oluşan kalabalık, belediyenin sosyal yardımlaşma bürosuna akın etti. Kalabalık, koli dağıtılmayacağını öğrenince yetkililere tepki gösterdi.



Yerel seçimlerde Eyyübiye ilçesindeki mahallelerde muhtar olmak isteyen bazı adaylar iddiaya göre, mahalle sakinlerine Eyyübiye Belediyesi tarafından gıda kolisinin dağıtılacağını söyledi. Gıda kolisinin dağıtılacağının haberini duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda mahalleli sosyal yardımlaşma merkezine koştu. Gıda kolisi almak isteyen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalığa yetkililerin gıda kolisi dağıtımı yapılmadığını söyledi. Bu nedenle gerginlik yaşandı. Ellerindeki kimlikleriyle Eyyübiye Belediyesi'nde yardım kolisi isteyen kadınlara görevliler, 7 ay öncesine kadar yaklaşık 9 bin civarında gıda kolisinin dağıtımının gerçekleştiğini, bundan sonra herhangi bir dağıtım yapılmadığını söylediler. Yetkililere tepki gösten kalabalık bir süre sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü:



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Gıda kolisi alabilmek için sosyal yardımlaşmasa merkezine gelen kadınlar



Merkezde yoğunluk oluşturan kadınlar



Görevliler kadınlara dağıtım yapılmayacağını söylemesi



Koridorda oluşan yoğunluk



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Ali LEYLAK Kamera: ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB

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