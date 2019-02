Dha Yurt Bülteni -13

Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstüİzmir'de, davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalanıp, gözaltına alındı.

Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü



İzmir'de, davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalanıp, gözaltına alındı. A.B.Ç.'nin ihbarda bulunduğu polisle birlikte hareket ederek, yakalattığı H.Ş.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise buluşma yeri olan alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.



İzmir'de müteahhitlik yapan A.B.Ç.'nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dava dosyasıyla ilgili bilirkişi olarak yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., görevlendirildi. H.Ş.A., iddiaya göre, müteahhit A.B.Ç.'ye, 20 bin TL karşılığında bilirkişi raporlarını lehine düzenlemeyi ve dava dosyalarını hızlandırmayı teklif ederek, rüşvet istedi. A.B.Ç., düşüneceğini söyledikten sonra durumu polise bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.Ç.'den rüşvet vermeyi kabul ettiğini söylemesini ve buluşma için randevu vermesini istedi. Bunun üzerine A.B.Ç., bilirkişi H.Ş.A.'yı telefonla arayarak, Karşıyaka Mavişehir'de bulunan alışveriş merkezinde buluşabileceklerini söyledi. Sivil polislerle alışveriş merkezine giden A.B.Ç., kafede bilirkişi H.Ş.A. ile buluştu ve seri numaraları önceden kayda alınan 12 bin TL ve bin 600 doları verdi. Kafeden ayrıldığı sırada harekete geçen ekipler, H.Ş.A.'yı içinde vadettiği bilirkişi raporları olan USB bellek ve aldığı paralarla yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş.A., İzmir'in Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



CHP'nin 18 yaşındaki başkan adayı Hilal Ülkü Türedi: Akıl yaşta değil, baştadır



CHP'nin en genç belediye başkan adayı olan 18 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi, ülkücü bir ailenin çocuğu olduğunu, Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Cumhuriyeti korumak adına aday olduğunu söyledi. Yaşı nedeniyle eleştiriler aldığını ifade eden Türedi, "Yaşım itibariyle beni tecrübesiz görenler olabiliyor ama akıl yaşta değil baştadır. Gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yetenekli olduğumu başarılı olacağımı düşünüyorum" dedi.



Aralık ayında İYİ Parti'den Taşkent Belediye başkanlığı için aday adayı olan Hilal Ülkü Türedi, 'Millet İttifakı' ile CHP'nin başkan adayı gösterildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'in eskiden belde statüsünde olan Bolay Mahallesi'nde oturan Türedi, çiftçi bir ailenin çocuğu. 2 ağabeyi ve bir kız kardeşi bulunan Türedi, geçen yıl Taşkent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Türedi, kaydını dondurup, okula gitmedi. 3 ay önce İYİ Parti ile siyasete atılan Türedi, 7 bin 500 nüfuslu Taşkent ilçesinden belediye başkan adayı oldu.



'KADINLARDAN İYİ TEPKİLER ALIYORUM'



Taşkent'teki yaklaşık 6 bin seçmenin oylarına talip olduğunu belirten Hilal Ülkü Türedi, şunları söyledi:



"Ben bu yola CHP'ye gönül vererek çıktım. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Cumhuriyeti korumak için elimden geleni yapacağım. İnşallah da seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Özellikle kadınlardan çok iyi tepkiler alıyorum. Yaşım itibariyle beni tecrübesiz görenler olabiliyor ama akıl yaşta değil, baştadır. Gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yetenekli olduğumu, başarılı olacağımı düşünüyorum."



'ÇİFTÇİ BİR AİLENİN KIZIYIM'



Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu hatırlatan Türedi, "Bu bölge çiftçilikle uğraşıyor. Ben de çiftçi bir ailenin kızıyım. Atatürk ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde temsil edeceğim. Daha önce İYİ Parti'den aday adayı oldum. CHP ile İYİ Parti ittifakı dolayısıyla da, Taşkent'ten CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterildim. Genç yaşıma rağmen CHP'ye gönül vererek, çalışmak istedim. Atatürkçü, laik ve Müslüman bir genç kızım. Atatürk ilkelerine bağlı kalarak Cumhuriyeti korumak için, bu partiye gönül verdim. Gücüm yettiği kadar da çalışacağım" diye konuştu.



'GENÇLERE VE KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK İSTİYORUM'



İlçenin ihtiyaçlarını bildiğini, bu yönde projeler üreteceğini ifade eden Türedi sözlerini şöyle sürdürdü:



'Buradaki insanların geliri kirazcılığa dayalıdır. Bahçeciliğe önem vereceğiz. Kooperatifler kuracağız, malımızı değerlendireceğiz. Genç, yetenekli 18 yaşında belediye başkan adayıyım. Seçildiğim takdirde, ilk işim sokak hayvanlarına barınak yaptırmak. Dilsiz masum hayvanların, soğuklarda sokakta olmasını istemiyorum. En büyük hedefim Taşkent, Alanya arasındaki Bolay Yaylası'na kayak merkezi yapmak. Gençlerimize spor salonları yaptırmak istiyorum. Her köye bir misafirhane yaptırmayı düşünüyorum. Tekstil atölyeleri kurmayı planlıyorum. Gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam sağlamak istiyorum. Bölgenin diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılığı geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Olumlu tepkiler alıyorum, gençlere örnek olduğumu düşünüyorum. İnşallah gençler de böyle bir şeye cesaretlenir. "



Seçim çalışmalarına başlayan Türedi, seçmenleri ziyaret edip, oy istedi.



Karadeniz'de batan teknede ölen 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı



Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara son yolculuğuna uğurlandı.



Önceki gün meydana gelen olayda; Şeref Kara, kardeşi Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu, balık avlamak için Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan tekne ile denize açıldı. Ancak tekne Taşburun köyü açıklarında denizdeki dalga nedeniyle alabora olup, battı. Şeref Kara, denizde bulduğu karton köpük parçasına tutunup, kıyıya kadar yüzerek kurutulurken, Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.



Kara ve Azaklıoğlu'nun cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 balıkçı için Özlüce Köyü Merkez Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları ile birlikte İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnebolu Müftüsü Abdullah Bora tarafından öğle namazı ardından kıldırılan cenaze namazı sonrası Hayati Kara Özlüce Köyü'nde, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü'nde topağa verildi.



Dolmuş sürücüsünü sokak ortasında darbetti



İzmir'de, bir kadın yolcu minibüsü sürücüsünü sokak ortasında darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



İzmir'de ismi öğrenilemeyen bir kadın, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan bir yolcu minibüsünü durdurup, sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme tokat darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, sürücünün ise karşılık vermediği görülüyor.



Jandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılar



Bursa'da, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ve pare ile tabanca ele geçirildi.



Olay, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin trafik kontrolü yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobil durdurulmak istendi. Ancak araçtakiler durmayarak, Kestel yönüne doğru kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan otomobil bir süre sonra kaza yaptı. Otomobilden inen K.T. ve V.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi kaçarken çevreye atan şüpheliler jandarmalar tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden 28 gram metamfetamin, 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticareti sonucunda elde edildiği sanılan 10 bin 345 TL ele geçirildi. Ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan kayıtlarının olduğu bildirilen K.T. ve V.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Palandöken'de nefes kesen kurtarma tatbikatı



Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini çıkaran turistlerin güvenliğini sağlayan JAK timleri gerçekleştirdikleri tatbikat ile film sahnelerini aratmadı.



Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma (JÖAK) ve Palandöken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri toplam 45 kilometre pist uzunluğuna sahip Palandöken'de, kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat için tam donanımlı 7 kişilik tim, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakamındaki karakolda konuşlandırıldı. Tim, ilk olarak güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçının imdadına yetişti. 3 kar motosikleti ile yola çıkan tim, 11 kilometre uzaklıktaki kayakçının yanına 3 dakikada ulaştı.



Dağcılık eğitimi de alan tim, halatların kullanıldığı 2 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla telesiyejde mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.



Tim, tatbikatın ikinci bölümünde ise arazide kaybolan bir vatandaşı arama kurtarma köpeği 'Gurbet' sayesinde kısa sürede buldu. Son olarak kayak yaparken yaralanan 1 kayakçıyı da sedye ile zirveden indiren tim, yaralıyı hazır tutulan jetskiler ile ambulansa ulaştırdı.



Palandöken Kayak Merkezi'nde adeta kuş uçurtmayan timde görev alan personel, iyi derecede yabancı dil biliyor. Her biri usta bir kayakçı ve dağcı olan jandarma personeli, Palandöken Dağı'nı kayakları ve kar motosikletleriyle denetim altında tutuyor. Tim, dağda kayak yaparken kaza geçirenleri ve sakatlanan sporcuları anında müdahale ile 24 saat hazır bekleyen Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulansa yetiştiriyor. Tim, bugüne kadar yaralanan veya mahsur kalan 535 kişiye müdahale etti. Timler, Palandöken'in her yerine en fazla 10 dakikada ulaşabiliyor.



