Dha Yurt Bülteni -13

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN KURBANI ŞEVVAL, DUVAĞIYLA UĞURLANDIİSTANBUL Kartal'daki 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şevval Yılmaz, tabutunun üzerinde gelin duvağı konularak gözyaşları arasında toprağa verildi.

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN KURBANI ŞEVVAL, DUVAĞIYLA UĞURLANDI



İSTANBUL Kartal'daki 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şevval Yılmaz, tabutunun üzerinde gelin duvağı konularak gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu yaşanan faciada enkaz altına kalan Şevval Yılmaz'ın olaydan 2 gün sonra cesedine ulaşıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Şevval Yılmaz'ın cenazesi bu sabah saatlerinde baba ocağı olan Sakarya'nın Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi'ne getirildi. Kartal'da sağlık lisesinde okuyan ve hemşire olma hayali kuran talihsiz Şevval, bu sabah helallik alınması için son kez baba ocağına taşındı. Yılmaz'ın ailesi ve akrabaları, burada gözyaşlarına boğuldu. Şevval'in tabutu, daha sonra gözyaşları arasında cenaze namazının kılınacağı Kırktepe Merkez Camii'ne taşındı. Acılı aile burada taziyeleri kabul etti. Şevval'in babası Çetin, ağabeyi Gökhan Yılmaz, teyzeleri, yakınları ve arkadaşları taziye sırasında tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ile Şevval'in Kartal'da okuduğu okuldaki arkadaşları katıldı. Şevval'in tabutuna gelinlik duvağı konuldu. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazı kılındığı sırada cami bahçesinde adım atacak yer kalmadı.



Şevval'in amcası Adem Yılmaz, genç kızın facia sırasında darbeler sonucu değil havasızlıktan öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Evde oturuyordular, ben de orada oturuyorum. Sonra bir haber geldi bina çöktü diye. Hemen koştuk, annesini 5 saat sonra çıkardılar. Bina caddeye doğru yatınca arkası açıldı, arkadan çıkardılar. Bu ön tarafa düşmüş, annesine deprem oluyor demiş annesi hayır demiş. O arada dairenin çıkışına doğru kaçmış, bina çökünce kirişin altında kalmış. İlk raporlara göre havasızlıktan öldü, muhtemelen öyle vücudunda pek bir şey yoktu, adli tıp raporu bu şekilde." dedi.



Şevval, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



ANNESİNE SÖYLEMEDİLER



Şevval ile birlikte enkaz altında kalan ve molozları içinden yaralı olarak çıkarılan anne Güler Yılmaz'ın kızının cesedine ulaşıldığından habersiz olduğu öğrenildi. Ailenin, İstanbul'da bir hastanede tedavi gören anneye acı haberi tedavisi sonrası vereceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Aile yakınlarının feryatları



Aileye taziyede bulunanlar



Röportaj



Cenaze namazının kılınması, cenazenin taşınması, detaylar



HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),



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Sevgilisiyle kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu dökmüşler



Oğuzhan KILIÇ/HİSARCIK(Kütahya), - KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Adnan S.'nin (60), katil zanlısı olarak eşi Fatma S. (45) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K.(27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatma S. ve Mesut K.'nin, tanınmaması için cesedin üzerine çamaşır suyu döktükleri ortaya çıktı.



Geçen 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne 4 kilometre uzaklıktaki Akyol mevkiinde ava giden bir kişi, çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 25 bin parmak izini tarayarak, cesedin Adnan S.'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili olarak Adnan S.'nin eşi Fatma S. ve aynı evde yaşadıkları sevgilisi olduğu öne sürülen Mesut K. gözaltına alındı.



DİZİDE GÖRÜP, CESEDİN ÜZERİNE ÇAMAŞIR SUYU DÖKMÜŞLER



Adnan S.'nin, eşi Fatma S. ve Mesut Kahraman tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde dövülerek öldürüldükten sonra Hisarcık ilçesinde araziye atıldığı tespit edildi. Mesut K., jandarmaya verdiği ifadesinde, "Olay günü sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde Fatma banyodaydı ve Adnan yerde elbiseleri ile yatıyordu. Ne olduğunu sorduğumda 'git araba bul gel bunu alıp götürelim' dedi. Ben Adnan'a dokunduğumda buz gibi olmuştu. Fatma beni tehdit ederek, 'Şunu hallet yoksa üzerine yıkarım' dedi. Ben de ağabeyimin arabasını aldım ve eve geldim. Yukarı çıktığımda Fatma, Adnan'ın kıyafetlerini makasla kesip banyo sobasında yakıyordu. Sonra cesedi battaniyeye sarıp arabaya taşıdık. Fatma 3'üncü eşinin yaşadığı Hisarcık ilçesine gideceğimizi söyledi. Bu arada 5 litrelik çamaşır suyu almış, bunun ne olduğunu sorduğumda bir dizide gördüğünü, cesedin üzerine döktüğünde kımsenin tanıyamayacağını söyledi. İlçeye gidip araziye cesedi bırakıp eve geri geldik. Battaniyeyi sobada yaktık. Daha sonra Mecidiye Mahallesi'nde başka bir ev bulup şu anki evi boşalttık. Adnan'ın kaldığı odayı 3-4 kat boya ile boyayıp çıktık" dediği öğrenildi.



Kütahya'da gözaltına alınan Fatma S. ve Mesut K., Hisarcık ilçesine getirildi. Zanlılar buradaki işlemlerin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü dökümü:



-Fatma S. ve Mesut K.'nin jandarma aracından indirilip adliyeye götürülürken



Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA)



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Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus'



BURDUR'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.



Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.



HASTANELERE BAŞVURU 3366



Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür."



KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI



Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak ve çeşmelerde yapılan incelemelerde ise bazı çeşmelerde de kirlilik tespit edildi. Kocakavak çeşmesiyle Kumar Yaylası'ndaki çeşmeler ve Bucak-Kestel Köyü yolu üzerindeki Akçapınar Mevkisi'nde bulunan Üzümlübel Çeşmesi'nde de kirliliğe rastlandı. Bucak Kaymakamlığı, köy ve halk çeşmelerinin salgını tetiklediği düşüncesiyle iş makineleriyle borularını keserek, suları derelere verdi.



'TEMİZ SUYDU'



Üzümlübel Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Kestel yolu üzerinde Akçapınar Mevkisi'nde bulunan halk çeşmesinden, yıllardan beri özellikle Bucak'tan gelenler içme suyu olarak kullanmak için damacanalarla su alır. Temiz bir suydu. Bucak ve Burdur



Sağlık Müdürlükleri'nden gelen ekipler bu çeşmemizden de su numunesi aldı. Numunelere yapılan tahlil sonucu çeşmenin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Bucak Kaymakamlığı tarafından gelen personel halk çeşmesinin suyunu kesti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucu alınan tedbirlerden memnun kaldık. Çeşmenin suyunun ileriki günlerde yapılacak tahliller sonucu temiz hale gelmesi halinde tekrar verilecek" dedi.



3 ŞUBAT'TA BAŞLADI



Bucak'ta 3 Şubat tarihinde başlayan ve şehir şebekesinin neden olduğu anlaşılan salgında, bölgede bulunan sondaj kuyularına müdahale edildi. İlk tedbir olarak içme suyunun kesildiği bölgede depo ve şebeke suyu boşaltıldı, şok klorlamalar yapıldı. 26 sondaj kuyusu bulunan şehirde, kuyulardan 22'si şehir şebekesine içme suyu vermek için kullanılıyor. Yapılan tahlil sonuçlarına göre ise kuyulardan 2'sinde bakteriye rastlandı. Şehir içindeki kuyularda yapılan tahlil sonuçlarına göre ise 2 kuyuda virüse rastlandı. Bu suları kullanamayan vatandaşlar temiz su içebilmek için çevredeki halk çeşmelerine ve köy çeşmelerine giderek içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İş makineleriyle çeşmeye giden suyun kesilmesi



Üzümlübel köyü muhtarı Hüseyin Yıldız ile röportaj



Yoldan geçen vatandaşın damacanayla su doldurmak için durması



Suyun kesildiğini gören vatandaşın şaşkınlığı



Vatandaşın konuşması



HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),



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Destici: Hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok



BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık, tecrübeli bir siyasi partiyiz" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölge toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da belediye başkan adayları ve il belediye meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi. Partisinin MKYK Üyesi Cemil Çoker ve partililer tarafından toplantının düzenlendiği otel önünde karşılanan Destici, bir basın açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik Sivas'ta yaptığı eleştirilerle ilgili soruları yanıtlayan Mustafa Destici, kırmanın kolay, yapmanın zor olduğunu söyledi. Destici, "Şunu gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsız olduğu bazı hususlar olmuş. Bizim de rahatsız olduğumuz bazı hususlar var. Biliyorsunuz arkadaşlar yapmak zordur ve bozmak çok kolaydır. Kırmak çok kolaydır ve tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya, bozmamaya hassasiyet göstermemiz gerekir. Onun için biz kırılan bir şey varsa da bozulan bir şey varsa da bunun tamiri noktasında ve tedavisi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti Büyük Birlik Partisi'nin duruşuna yakışır, Alperen tavrı ile sürdürürüz. Ben dün Sayın Özhaseki ve Kurtulmuş ile görüştüm. Bugün de arkadaşlarımız sabah Özhaseki ile bir araya gelerek görüştü. Biz bir beklenti içerisinde değiliz. Bizim ittifaka bir mecburiyetimiz de yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında, inançlarımız noktasında, duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.



'KİMSEYLE PAZARLIK YAPMADIK'



Mustafa Destici, "Bir kez daha altını çizerek, ifade ediyorum; Bizim hiçbir ittifaka mecburiyetimiz yok. Biz 26 yıllık siyasi partiyiz. Tecrübeli bir siyasi partiyiz. Ama bizim biliyorsunuz hassasiyetimiz neydi? Bir kere daha altını çizerek söylüyorum; biz devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, istiklal ve istikbali öncelik olarak bu hassasiyeti koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyeti koyarken de kimseyle pazarlık yapmadık. Bir alavereye girmedik. Rahmetli Muhsin başkanımızın bir sözü var ya; 'Biz haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğimize haklı davalarda tek başımıza da kalsak yürürüz'" diye konuştu.



'KALDIĞIMIZ YERDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'



Sivas'ta kazanan tarafın partilerinin belediye başkan adayı olacağını iddia eden Destici, "Sivas bizim için çok öncelikli ve özel bir yer. Şu an arkadaşlarımız orada güzel şekilde çalışmalar yürütüyor. Çok değerli ve tecrübeli bir belediye başkan adayımız var. İnşallah Sivas'ta seçimi kazanacağız. Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Destici, belediye başkan adayları ile il ve ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı toplantı yaptı. Destici toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Destici'nin otele polis kortejinde gelişi



Destici'nin partililer tarafından karşılanması



Destici'nin toplantı yapacağı salondan ve katılımcılardan detay



Destici'nin konuşması



Toplu fotoğraf çekiminden detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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HDP'li Temelli: İnsanca yaşam için insanca ücret politikası



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, insanca yaşam için insanca ücret politikası ile kentleri yerelden başlayarak yeniden şekillendireceklerini söyledi.



Temelli, partisinin il başkanlığınca eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşak yerel seçimler öncesinde izleyecekleri politikadan söz eden Temelli, "Adaletli bir ücret politikası ile kooperatifçilik anlayışımız ile ve insanca yaşam için insanca ücret politikası ile emeğin kentlerini yerelden hep birlikte var edeceğiz. İnanıyoruz ki; yerellerde, kentlerimizde bunu başarabiliyorsak, çok yakında Türkiye'nin kültürüne, tarihine, yaşayan halkların geleneğine, inancına yabancı bu rejimden en kısa zamanda hep birlikte kurtulacağız" dedi.



Konuşmasının ardından Temelli, partililer ile tokalaştı.



Görüntü Dökümü



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Alanın genel görüntüsü



Partililerin genel ve detay görüntüleri



Temelli'nin konuşması



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Trabzon merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı



Trabzon merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Trabzon, İstanbul, Ankara, Hatay, Giresun, Şırnak, Balıkesir, Erzurum, Osmaniye, Kütahya, Samsun, Tekirdağ ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt içinde ankesörlü telefonlarla 'ardışık arama' yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen aralarında teğmen, astsubay, uzman çavuş rütbelerinde muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Haber: Fatih TURAN/TRABZON,-



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Nikahsız eşini vuran şüpheli: Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bundan değil(2)



TUTUKLANDILAR



Bolu'da, resmi nikahsız eşi Huri G.'yi (25) bindirdiği otomobilde 6 el ateş açarak bacaklarından vurduktan sonra yaralı olarak bir hastanenin acil servisine bırakıp kaçan Nihat Bayındır (46) ile ona yardım eden arkadaşları Seyfi Ahmet İleri ve Ramazan Batun çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BOLU,

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