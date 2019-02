Dha Yurt Bülteni -13

Müze inşaatında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 7 işçi yaralı (2)1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana 'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,========================Kırmızı kategorideki terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak bulundu Siirt 'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak ve barınak bulundu. Sığınaklardan birinin 7 odalı ve 3 girişi bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı 'nın 'Terör Arananlar' listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist için hazırlandığı belirtildi.Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Faruk Yüksel ' adı verilen operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katıldığı operasyonda 15 sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınaklardan birinin 15 kişi kapasiteli olduğu, 7 odalı ve 3 girişi bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde kırmızı kategoride bulunan ismi açıklanmayan terörist için hazırlandığı saptandı. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada ise 2 dağ bisikleti, 7 büyük tüp, tüp başlığı, 23 pil, 3 pil bloğu, 8 pil kutusu, not defteri, kıyafet, şemsiye, 2 çift ayakkabı, 2 uyku tulumu, 2 branda, 35 metre naylon, panço, elektrik bandı, 2 tencere, 2 düdüklü tencere ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.Görüntü Dökümü:--------------------------------------Sığınakların görüntüsüEle geçirilen malzemelerin görüntüsüKarla kapanan sığınakların görüntüleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 16,6+175 MBPERVARİ (Siirt),-======================Oyun oynarken 2 kattan boşluğa düşen çocuğu CANKUR ekipleri kurtardıAdana'da evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşen Emre Akdeniz 'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı.Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre Akdeniz, dengesini kaybedip iki bina arasındaki boşluğa düştü. Ayağı kırılan Akdeniz'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Akdeniz'i düştüğü yerden çıkarmak için evin yatak odasının demir şebekesini kesti. Bulunduğu yerden alınarak sedyeye konulan Akdeniz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Görüntü Dökümü------------CANKUR ekibinin pencerenin demir şebekesini sökmesiÇocuğun kurtarılmasıSedye ile ambulansa taşınmasıSÜRE: 01'02" BOYUT: 116 mbHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,============= Osmaniye Engelliler Platformundan, Mardinli öğrencilere yardımOsmaniye Engelliler Platformu tarafından başlatılan 'Hayallerine destek ol' projesi kapsamında toplanan kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.Platform Başkanı Haydar Aktürk , dördüncü sınıfta okuyan 24 öğrenci için mont ve ayakkabı temin edildiğini bunların isimlerine göre gönderileceğini, çok sayıdaki kırtasiye malzemesinin ise yine aynı okulda eğitim öğretim gören öğrencilere dağıtılacağını, yardımların ise ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.Parklı bir projeye imza atmak için bu kampanyayı başlattıklarını belirten Platform Başkanı Hayda Aktürk, "Bilindiği üzere Türkiye 'nin farklı bölgelerinde temel ihtiyacı olan okurlarımız var. Bir şekilde bize ulaşan Mardin'in Mazıdağı İlçesi Sakızlı İlkokulundaki öğrenciler için bir yardım kampanyası başlattık. Buradaki amacımız çocuklarımıza kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımı yapmaktı. Bu kampanyamıza dönem dönem destek olan arkadaşlarımız oldu. Kırtasiye malzemelerimizi Engelliler Platformuna bağlı dernek başkanlarımızın katkılarıyla temin ettik. Giysiler konusunda işadamı Ruhi Örtlek yardımda bulundu. Yine filo ayakkabıcılık tarafından, Osmaniyeli hemşerimiz Hüseyin İşçi yardımcı oldu ve ayakkabılarımızı oradan aldık. Osmaniye Engelliler Platformu olarak bu malzemeleri bugün paketler halinde Mardin Mazıdağı'ndaki Sakızlı İlkokuluna göndereceğiz." dedi.Engellilerin yeri geldiği zaman başka toplumlara, ihtiyacı olan insanlara da yardım edebileceğini göstermek için bu organizasyona imza attıklarını belirten Aktürk, "Toplumun yaptığı bütün sosyal çalışmaları engellilerde yapabilir. Bu anlamda Osmaniye Engelliler Platformuna destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.Kolilere konulan ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri, kargo ile Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.Görüntü Dökümü------------Kampanya afişinden detay-Temin edilen mont-Ayakkabı, bot, detay-Kırtasiye malzemeleri-Ayakkabılardan detay, pan görüntü-Platform üyelerinden detay-Platform Başkanı Haydar Aktürk ile röportajBOYUT: 87.2 MB SÜRE: 02'49"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,================== Milletvekili Erbay'dan Maden Kanunu tepkisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay , hazırlanan Maden Kanunu'nun doğayı, çevreyi, suları ve toprakları kirletmenin önünü açtığını ileri sürdü.TBMM'de görüşülen Maden Kanunu ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Muğla Milletvekili Erbay, "Şu bir gerçek ki, her madenin çıkarılması için birçok farklı kimyasal kullanılmaktadır. Bu kimyasallar doğamızı, çevremizi, denizlerimizi ve havamızı kirletmekle kalmamakta, tüm içme suyu kaynaklarımıza büyük zararlar vermektedir. Plansız maden aramaları turizm bölgelerimize, narenciye bahçelerine, zeytinliklere ve tarım alanlarımıza da zarar vermektedir" dedi. Yasa teklifi hazırlanırken ilgili kurum ve kuruluşlarla çevre derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden görüş alınmadığını vurgulayan CHP'li Erbay, şunları söyledi:"Yapılan bir araştırmaya göre Yatağan , Kemerköy ve Yeniköy santrallerinden 40 yıl boyunca toplam 28 bin kilogram cıvanın havaya salındığı tespit edilmiştir. Bu 3 santral, her yıl doğaya toplam 1100 kilogram cıva salmaya devam etmektedir. Bu cıvanın 4'te 1'i deniz suyuna, diğer 4'te 1'i de tarım arazilerine ve ormanlara karışmaktadır. Yatağan Deştin havzasında verilen maden ruhsatı, Deştin Su Havzası'ndaki su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmuştur. Yatağan ilçesi Gökgedik Mahallesi'nde cam ve seramik sanayisinde hammadde olarak kullanılan feldispat madeni çıkarılması için kullanılan kimyasallar sonucunda mahalleliler sağlıklarını, hayvanlarını, sularını ve tek geçim kaynakları olan 500-600 yıllık fıstık ağaçlarını kaybetmeye başladı. Uzun vadeli ve bütüncül planlamanın yapılmaması ve Muğla'da maden sahalarının her geçen gün verilen ruhsat sınırlarının dışına çıkması nedeniyle mahalleler bulunduğu yerden taşınmakta, insanlar yıllardır yaşadığı topraklarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Şu ana kadar birçok mahalle yerinden edildi ve bu plansızlık devam ederse birçok mahalle daha yerinden edilecektir. Bu durum bölgenin sosyolojik, kültürel ve ekonomik yapısını da bozacaktır" dedi.Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,