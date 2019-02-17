Dha Yurt Bülteni-13

1)KANDIRA'DA 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDIKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı.

1)KANDIRA'DA 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDI



KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı. Öğle saatlerinde, Karlı Mahallesi'nde Sedat Taşkın'a ait evde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı biranda dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyerek evi kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Alev alev yanan evin görüntüsü



-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi



KANDIRA(Kocaeli)-



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2)TUĞGENERAL SOYSAL'DAN KIBRIS GAZİSİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ



ŞIRNAK 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, karaciğerinde enfeksiyon kapması nedeniyle Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Eren'e (67) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Silopi Devlet Hastanesi'nde karaciğerinde enfeksiyon kapması nedeniyle tedaviye alınan Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren'i, Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ziyaret etti. Eren'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Tuğgeneral Soysal, ciddi durum olması halinde ambulans helikopter ile GATA'ya sevk edebileceklerini söyledi.



Görüntü Dökümü:



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Tümen Komutanının hastaneye girişi



Hastane odasında ziyaret



Genel ve detaylar görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB



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3)'PARMAKLIKLAR ARKASINDAN İZLEMEKTEN BIKTIK'



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması protesto edildi. Bursa'nın İznik İlçesinde tarihi İznik Müzesi'nin 7 yıldır restorasyon gerekçesiyle kapalı olmasına tepki gösteren Hat Sanatçısı Yalçın öztürk, 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartla, bu durumu protesto etti. UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik ilçesinin tarihi İznik Müzesi, restorasyonun devam etmesi nedenyile 7 yıldır ziyaretçilere hizmet veremiyor. Roma ve Bizans tarihi ile ilgilen Hat Sanatçısı Yalçın Öztürk, İznik Müzesi'nin kapalı olmasını protesto etti. Öztürk, üzerinde 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartı elinde tutarak müzenin önüne geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında pankartı açan Öztürk, "Yeter artık, müzemiz açılsın. Gelenleri görüyorsunuz, hep kapıdan geri dönüyorlar. Geçen yıl Mart ayında açılacaktı, hangi Mart ayı...ö dedi.1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olarak tarihe kazandırılan İznik Müzesi, 7 yıldır ziyaretçilere kapalı durumda. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı.



Görüntü Dökümü:



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-Müze önünde pankart açılması



-Yalçın Öztürk'ün konuşması



-Detaylar



Süre: 58 sn- Boyut: 109 mb



Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),



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4)MANİSA'DAKİ FESTİVALDE 5 TON HAMSİ DAĞITILDI



MANİSA Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Trabzon Hamsi Festivali'nde ekmek arası 5 ton hamsi dağıtıldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilerek festivale katılan Manisalılar, ekmek arası hamsiden almak için uzun kuyruklar oluşturdu.



Yunusemre İlçesi Laleli Mahallesi alışveriş merkezi arkasındaki meydanda düzenlenen 3'üncü Trabzon Hamsi Festivali'ne, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve çevre illerin Karadeniz dernekleri başkanları katıldı. Festivalde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tavada pişirilen 5 ton hamsi, ekmek arasına konularak katılanlara dağıtıldı. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler, zaman zaman izdihama neden oldu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de ocağın başına geçip, tavada hamsi kızarttı. Festivalde ayrıca kurulan standlarda Karadeniz yöresine ait tereyağı, peynir ve yoğurt gibi çeşitli ürünler ile Trabzonspor Kulübü'nün formaları ile çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.



'TRABZON'U MANİSA'DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz, "Yöremizin tereyağı, peynir gibi tüm ürünlerini burada açtığımız standlarda Manisalı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıllar 10 bin, 15 bin civarı ekmek arası hamsi ikramı yapmıştık. Bu sene de 20 binin üzerinde hamsi yani 5 ton hamsi dağıtarak rekor kıracağız. Manisa'nın yanı sıra çevre iller Balıkesir, İzmir'den de festivalimize gelenler var. Trabzon'u Manisa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok gururluyuz."



Evli iki çocuk babası Onur İlhan, (32) festivallerde geleneklerin yaşatılmasından memnun olduğunu belirtirken Ayşe Demir (41) de "Festivale geçen yıl da gelmiştim. Geçen yıla göre daha güzel olmuş. Burada fazlasıyla Trabzon havası esiyor. Çok mutluyum burada olduğum için" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Hamsilerin tavada pişirilmesinden görüntü



-Festival alanından görüntü



-Hamsi kuyruğuna giren vatandaşlardan görüntü



-Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz ile röp.



-Festivale katılan Onur İlhan ve Ayşe Demir ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



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5)YAKINLARINI TRAFİK KAZASINDA KAYBEDENLERİN 'ADALET' İSYANI



ANTALYA'da trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler, suçlu bulunan sürücülerin hafif cezalarla kurtulduğunu öne sürerek eylem yaptı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Satılmış Fırat'ın (24) 7 aylık hamile eşi Cansu Fırat'ın da hak arayışına geldiği görüldü.



Yakınlarını trafik kazalarında kaybeden ve suçlu bulunan sürücülerin hafif cezalarla serbest kalmasına itiraz eden yaklaşık 50 kişi, Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Ellerinde kaybettikleri yakınlarına ait fotoğraflar ve adalet taleplerini yazdıkları pankartlar taşıyan aile bireyleri, kazaya neden olan sürücülerin kısa süreliğine gözaltına alınıp bırakıldığını öne sürerek tepki gösterdi.



Alkollü olduğu öne sürülen sürücü G.G.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Satılmış Fırat'ın ablası Burcu Kınayman sürücünün aşırı hızla gelerek kardeşine çarptığını, aracından inip sadece otomobilinde hasar oluşup oluşmadığını kontrol ettiğini söyledi. Polis ekiplerinin kazanın ardından sürücüyü evinde gözaltına aldığını anlatan Kınayman, kardeşi Satılmış Fırat'ın eşi Cansu Fırat'ın 7 aylık hamile olduğunu da belirterek, "Kardeşim 2 ay sonra doğacak bebeğini göremeyecek. Bu kadıncağız ortada kaldı, benim yeğenim babasız kaldı" dedi.



İlaçlarla ayakta durduğunu ifade eden anne Nuray Ustali ise oğlunun davasının 8 aydır başlatılmadığını söyledi. Sürücü A.D.'nin yakınının yargı mensubu olduğu için mahkeme sürecinin ağır ilerlediğini öne süren Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali "Hangi avukata sorsam bu durumu, 8 aydır mahkeme sürecinin başlamadığı anlatsam, 'Mutlaka bir müdahale var' diyor. Ben bir yargı mensubu olsam, babam savcı olsa bu süreç bu kadar sürer miydi? Sürücü kaza yapıyor ve şu anda dışarıda. Adalet, adil ve tarafsız bir yargı istiyorum. İntikam değil sadece adalet istiyorum" diye konuştu.



Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler de yargılama sürecindeki adaletsizliğin giderilmesini ve ölümlü kazaların ardından suçlu bulunan sürücülerin cezalarının ağırlaştırılmasını talep etti.



Görüntü Dökümü:



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Kazalarda yakınları kaybedenlerin pankartlı görüntüsü



Afiş ve pankartlardan görüntü



Oğlunu kaybeden annenin fotoğrafa bakarak feryat etmesi



Yakınları ölenlerin ağlaması



Ölenlerin fotoğraflarından yakın plan



Kardeşi ölen Burcu isimli kızın açıklamaları



Oğlu ölen annenin feryadı



Oğlu ölen başka bir annenin feryadı



Kardeşi ölen bir adamın feryadı



Kardeşi ölen Burcu isimli kızın ne istediklerini açıklaması



Ellerinde afiş olan küçük çocukların görüntüsü



Eylemcilerin toplu görüntüsü



Detaylar



545 MB/// 04.55



HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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