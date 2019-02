Dha Yurt Bülteni-13

1)BAKAN KURUM; 'İZMİR BAYRAKLI'YA EKİP YOLLUYORUZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

1)BAKAN KURUM; 'İZMİR BAYRAKLI'YA EKİP YOLLUYORUZ'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı. İzmir Bayraklı'da kayaların düşmesi ile riskli yapılar haline gelen binaları incelemek için ekip yolladıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bugün haberlere konu olan İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya ekip yolluyoruz. Çiçek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek suretiyle TOKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, inşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."Bakan Kurum ve protokol üyeleri konuşmaların ardından millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bahçe bünyesindeki çocuk kütüphanesini ziyaret ederek burada ritim eğitimi alan çocuklara davul çalarak onlara oyuncak hediye etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Açılışa katılanlar



İstiklal Marşı'nın okunması



Murat Kurum'un konuşması



Açılışın yapılması



Çocuklarla davul çalınması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB



==================================================



2)CHP'LİLER PARTİDE KAPILARI YUMRUKLARI, TELEVİZYONU KIRDI



İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri daha sonra, partililerin talebini Başkan Yücel'e iletti. Partililerden oluşan 5 kişilik heyet, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından, Deniz Yücel'in odasından çıkan gruptaki bir erkek, önce basın odasının bulunduğu cama yumruk attı. Ardından il binasının giriş kapısının yanında bulunan televizyona yumruk vurdu. Televizyonun sağ kısmı kırıldı. Partililer daha sonra kırılan televizyonu çıkararak yerine yeni bir televizyon taktı. Öte yandan, İl binasındaki kalabalık da yapılan görüşmenin ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-CHP'de kırılan televizyon



-Kırılan televizyonun yerine yenisinin takılması



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,



===============================================



3)BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI İÇİN İKİNCİ FORMÜL GÜNDEMDE



MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 26 dakika sonra sunulmasıyla ortaya çıkan adaylık krizini aşmak için İYİ Parti çözüm yolları arıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde, CHP, SP veya DSP'den birinin kentteki adayını kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart'a kadar çekip, yerine Burhanettin Kocamaz'ın seçimlere girme ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda, İYİ Parti'nin SP ve DSP ile görüşme yaptığı ileri sürüldü. Diğer taraftan, ortaya çıkan durum nedeniyle görevden alınan İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın ise başvuru saatinde Kocamaz ile seçim çalışması yaptığı ileri sürüldü. Bugün konuyla ilgili Ankara'da konuşan Kocamaz, "Genel Merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Artık nedenini tam bilemiyoruz; ama daha önce Cumhur İttifakı adayının 1,5 ay önce söylediği bir söz vardı. 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' gibi. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar" dedi. Bu arada, Kocamaz'ın konuyla ilgili hakkında iddialarda bulunduğu Cumhur İttifakı'nın Mersin adayı MHP'li Hamit Tuna'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin ilçe ve il seçim kurullarına teslimi dün saat 17.00'de sona erdi. Mersin'de ise İYİ Parti, mevcut Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının İl Seçim Kurulu Başkanlığına geç teslim edilmesi nedeniyle krizle karşı karşıya kaldı. Kocamaz'ın adaylığı; evrakı ve il yönetiminin listesi İl Seçim Kuruluna saat 17.26'da teslim edildiği için tehlikeye girdi. Mersin İl Seçim Kurulu görevlileri, Burhanettin Kocamaz'ın evrakını ve il yönetiminin listesini tutanak tutarak kabul etti.Gecikme nedeniyle Kocamaz'ın aday olamama ihtimali, İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi. Olayı sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, Kocamaz'a destek için akşam saatlerinden itibaren Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi.



'PARTİ İÇİNDEN VURULDUK'



Bu arada Burhanettin Kocamaz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi. Kocamaz, açıklamasında, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük. Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı. Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



KOCAMAZ: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞ



Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından dün gece saatlerinde belediye binasına gelip, kendisini bekleyen partililere seslendi. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle dedi:



"Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan Seçim Kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5'ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1,5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, 'Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz Hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar."



'SAKİN OLUN'



Belediye binası önünde toplanan kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, "Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. 'Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi' anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. ya Burhanettin Kocamaz'ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda" diye konuştu.



'İL BAŞKANI, KOCAMAZ İLE SEÇİM ÇALIMASI YAPIYORDU' İDDİASI



Adaylık krizi nedeniyle görevden alınan Mersin İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca ise iddialara herhangi bir cevap vermedi. İYİ Parti kaynakları ise Koca'nın dün adaylık başvurusu yapıldığı saatlerde Başkan Kocamaz ile birlikte seçim çalışması yürüttüğünü, adaylıkla ilgili hazırlanan dosyayı İl Seçim Kuruluna vermesi için öğle saatlerinde seçim işlerinden sorumlu görevliye teslim ettiğini ileri sürdü. Bu görevlilerin kim olduğunun ise sır gibi saklandığı iddia edildi.



SON SÖZ YSK'NIN



Mersin İl Seçim Kurulu yetkilileri, dün Burhanettin Kocamaz'ın adaylık ve il yönetiminin listesini tutanak tutarak kabul ettikten sonra durumu YSK'ya bildirdi. Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili son sözü YSK söyleyecek.



İKİNCİ FORMÜL BAŞKA PARTİ



Bu arada, İYİ Parti'nin Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilmesi konusunda ikinci formül üzerinde de durduğu öğrenildi. YSK'ya yapılan itirazın olumsuz sonuçlanması halinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP) veya Demokratik Sol Parti'den (DSP) birinin, kentteki adayını kesin aday listelerinin ilan edileceği 3 Mart'a kadar çekip, yerine Burhanettin Kocamaz'ın seçimlere girme ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.



Kocamaz'ın İYİ Parti'den aday olmasının mümkün olmadığı, sadece diğer partilerden birinin Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekmesi halinde, Kocamaz'ı çekilen adayın yerine seçime girebileceği ifade edildi.



Millet İttifakı'nın ortakları CHP ile İYİ Parti'nin ayrı adaylarla seçime girdiği Mersin'de, CHP Vahap Seçer'i, SP Erdal Alkan'ı, DSP ise Emrah Küçükkapdan'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'i geri çekip, Kocamaz'ı aday gösterme ihtimalinin kentte tartışıldığı öğrenildi. Ayrıca İYİ Parti'nin SP ve DSP ile bu konuda görüşme yaptığı ileri sürüldü.



KOCAMAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA: MUTLAKA CEZASINI ÇEKMELİ



İYİ Parti'de krizi aşmak için çözüm yolları aranırken, Burhanettin Kocamaz'dan bugün yeni açıklama geldi. Ankara'da partisinin düzenlediği programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocamaz, mücadeleye devam edeceğini belirtti. Kocamaz, "Genel Merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Onların artık nedeninin tam bilemiyoruz; ama daha önce Cumhur İttifakı adayının 1,5 ay önce söylediği bir söz vardı. 'Göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' gibi. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar. İtirazda bulunduk; ama oradan nasıl neticelenecek bilmiyoruz. Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var. Bunlar da mutlaka cezasını çekmeli" dedi.



'KESİN BİR İHANET VAR'



Kocamaz, 'Evrakın teslim edilmediğini siz nasıl öğrendiniz?' sorusuna ise "Tarsus'ta cenazedeydim. 17.00'ye 5 kala bana bir haber geldi, 'Dosyalar verilmemiş' diye. Hemen Mersin'e geldik; ama yarım saat sürüyor Tarsus'tan. O arada 17.26'da teslim edilmiş. Burada kesin bir ihanet var" yanıtını verdi.



HAMİT TUNA AÇIKLAMA YAPACAK



Diğer taraftan, Burhanettin Kocamaz'ın konuşmalarında hakkında iddialarda bulunduğu Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belezdiye Başkan adayı ve Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna'nın konuyla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin görüntüsü



-DHA muhabiri Akif Özdemir'in anonsu



-Vatandaşlarla röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Akif ÖZDEMİR - Mustafa ERCAN- Kamera: Eser PAZARBAŞI/MERSİN,



===================================================



4)OTİZMLİ OĞLUYLA BİRLİKTE ALEVLER ARASINDAN ÇIKTI



RİZE'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu evde yangın çıktı. Yagında, evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı (9) alarak evden çıkmayı başardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında evde hasar oluştu.



Saat 11.00 sıralarında, Piriçelebi Mahallesi'ndeki Müze-1 Apartman'ının 2'nci katında, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunan Sema Delibalta, otizmli oğlu Lokman Delibalta'yı alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evde hasar oluştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Yangın anı cep telefonu görüntüleri



İtfaiye müdahale etnesi



Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA



=================================================



5)GÖZALTINDAKİ ARKADAŞLARINI MERAK EDİP EMNİYETE GELİNCE ONLAR DA YAKALANDI



SAMSUN'da girdikleri marketten çaldıkları alkollü içeceklerle kaçmaya çalışan yaşları 16 ile 22 arasındaki 5 şüpheliden biri, işyeri sahibince yakalanarak polise teslim edildi. Bindikleri araçla kaçan diğer şüpheliler, gözaltına alınan arkadaşları H.Ç.'nin (16) durumunu merak edip geldikleri Çocuk Şube Müdürlüğü binası önünde bekledikleri sırada polis ekiplerince yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir markette meydana geldi. Mersin'den geldikleri ilçede gezinen H.Ç. (16), H.İ.D. (16), U.G. (16), A.T. (17) ve H.D. (22), iddiaya göre girdikleri marketten, alkollü içecekleri, yanlarında getirdikleri sırt çantasına koyarak, para ödemeden çıkmak istedi. Şüphelilerin kasada ücret ödemeden çıktığını fark eden market sahibi, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu, iş yeri sahibi şüphelilerden birini yakalamayı başardı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yeri sahibince yakalanan şüpheli H.Ç.'yi gözaltına aldı. Kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü, ardından da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



MERAK ETTİLER, YAKALANDILAR



Marketten çaldıkları alkollü içkilerle kayıplara karışan 4 şüpheli, bir süre sonra kaçtıkları araçla, gözaltına bulunan arkadaşlarının durumunu merak edip, Çocuk Şube Müdürlüğü binası çevresine geldi. Yol kenarına park ettikleri yerden Çocuk Şube Müdürlüğü binasını gözleyen 4 arkadaş, polis ekiplerinin kendilerini fark ettiğini anlayınca panik yaşadı, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada şüpheliler çaldıkları içeceklerle birlikte yakalandı.



Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,



======================================================



6)FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI



AKDENİZ Üniversitesi'nde ülkücü gençler, 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde (EÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü için yürüyüş yaptı.



20 Şubat 2015'te EÜ Kampüsü'nde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde yürüyüş gerçekleştirildi. Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık 700 kişilik ülkücü grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ve Çakıroğlu'nun fotoğrafları eşliğinde Edebiyat Fakültesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.



'RAHMETLİ ŞEHİDİMİZ TARİH OKURKEN, TARİH YAZMIŞTIR'



EÜ Kampüsü'nde çıkan olaylarda öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını anlatan Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, "Bizler bugün rahmetli şehidimizin senei devriyesinde şehidimizi anmak, emanetinin emin ellerde olduğunu bir kez daha vurgulamak adına böyle bir organizasyon ve yürüyüş tertip ettik. Herkes bilmelidir ki ülkücü hareket dünden bugüne Türk milleti, Türk Devleti adına her türlü bedeli şereflerin en büyüğü saymış ve ödemek için her zaman en önde koşmuştur. Ülkücü hareket dün de bugün de bu meydanlarda şehit olmaya hazır. Ülküdaşlarımızla gönül gönüle omuz omuza yürümektedir. Rahmetli şehidimiz tarih okurken, tarih yazmıştır. Memleketimiz, milletimiz için bölücü terör örgütlerine üniversitelerde meydan vermemek için şehit olmuştur. Onun için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde bir tane bölücü terör örgütü militanına dahi asla yer yoktur" diye konuştu.



Alperen Tuğrul Küreşoğlu'nun konuşmasının ardından gençler ülkücü yemini etti.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Akdeniz Üniversitesi kampüsten görüntü



Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için toplanan öğrencilerden görüntü



Öğrencilerin tuttuğu pankartlardan görüntü



Polis aracından görüntü



Yürüyüşten görüntü



Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Kureşoğlu'ndan açıklama



Ülkücü yemini



Haber: Aslı DURAN - Kamera: Berkay KUNT



807 MB, 04: 11'

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aday Olamayan Burhanettin Kocamaz İçin MHP'den İlk Yorum: Zillet İttifakı'nın Aday Çekme Operasyonu

Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek

Mersin'de Minibüs Devrildi: 5 Ölü, 22 Yaralı

Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız