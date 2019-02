Dha Yurt Bülteni -13

Sevgilisinin ablasını gasbeden firari hükümlü yakalandıADANA'da sevgilisinin ablasını, bebeğinin başına tabanca dayararak gasbeden ve tutuksuz yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Zeki A. polis tarafından yakalandı.

Sevgilisinin ablasını gasbeden firari hükümlü yakalandı



ADANA'da sevgilisinin ablasını, bebeğinin başına tabanca dayararak gasbeden ve tutuksuz yargılandığı davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Zeki A. polis tarafından yakalandı. Zeki A., cezaevine teslim edildi.



Olay, 2016 yılında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Arif S. ile Dilek T.(26) 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Arif S., bir süre sonra Dilek T.'yi para karşılığı başka erkekler ile ilişkiye zorladı. Çift ayrıldıktan sonra ise Arif S., Dilek T.'den bin 500 TL istedi. Genç kadını parayı vermemesi halinde cinsel içerikli görüntüleri ailesine vermek ile tehdit etti. Dilek T. de yeni sevgilisi Zeki A.'yı telefonla arayarak, ablası Ebru Ö.'yü gasp etmesini, bin 500 TL'yi Arif S.'ye verip, kalanı da kendisinin almasını söyledi. Bunun üzerine Zeki A., kar maskesi takıp, arkadaşı Onur Ç.(23) ile birlikte Ebru Ö.'nün yanına gitti. Ebru Ö.'nün bebeğinin başına silah dayayıp, içinde 22 bin TL ve altın olan çantasını gasbetti. Fenalaşan Ebru Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise kısa sürede yakalandı. Dilek T. sorgusunda, "Arif beni 250 lira karşılığı başka erkeklerle zorla fuhuş yapmaya zorladı. Arif'in evine getirdiği 50, 60 erkekle fuhuş yapmak zorunda kaldım. Olaydan 3 hafta önce aradığında Arif'e artık gelmeyeceğimi peşimi bırakmasını söyledim. Beni ölümle tehdit ederek, çektiği çıplak fotoğraflarımı silmek için bin 500 lira istedi. Ben de Zeki'den ablamın çantasını gasbetmesini istedim. Olay günü Zeki bize doğru yürümeye başladı. Pişman olup ablama kaç diye bağırdım" dedi. Sorgularının ardından şüpheliler serbest bırakıldı. Açılan davada tutuksuz yargılanan Zeki A. 'nitelikli yağma', 'hakaret' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından 11 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Hapis cezasına rağmen teslim olmayarak firar eden Zeki A., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeşilevler Mahallesi'nde yakaladı. Zeki A. cezaevine teslim edildi.



Takının iade alınmasını isteyince kuyumcu yumruk attı



GEBZE(Kocaeli), - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuyumcudan aldığı bileklikte sorun çıkması üzerine iade etmek isteyen polis memuruna, kuyumcunun oğlu yumruk savurdu. Polis memuru silahını çekerken, dükkanda bulunanlar tarafından sakinleştirildi.



Olay Salı günü, Gebze'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen polis memuru geçen ay eşi için 2 bin 300 TL ödeyerek altın bileklik aldı. Polis memuru bir hafta sonra bileklikte bozulmalar meydana geldiğini görünce, bilekliği değiştirmesi için kuyumcuya getirdi. Kuyumcu F.S. bilekliği tamir ettiklerini söyleyip aynı bilekliği geri verdi. Tekrar aynı bozulmalar meydana gelince polis memuru eşi ile birlikte kuyumcuya gelerek bilekliği iade alınmasını isteyerek parasını geri istedi. Kuyumcu F.S ise bilekliği 700 TL'ye geri alabileceğini söyleyince polis ve kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bu sırada kuyumcu F.S.'nin oğlu S.S. polise yumruk savurdu. Omzuna darbe alan polis memuru yaşanan arbede sırasında yere düştü. Silahını çeken polis memurunu dükkanda bulunanlar sakinleştirdi. Bu sırada S.S. dükkandan çıktı. Olaydan sonra avukatıyla birlikte savcılığa giden S.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Çavuşoğlu: KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlayacağız (2)



KUŞADASI'NDA OY İSTEDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan sonra Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Bakan Çavuşoğlu'nu karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile turistik çarşıyı gezdi. Yoldaki vatandaşlar ve işyerlerindeki esnafa hayırlı günler ve işler dileyen Çavuşoğlu, her iki aday için destek istedi. Kahramanlar Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Balıkçılar Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ederek tek tek tokalaşan Çavuşoğlu'nun gezisi, 1.5 saat sürdü. Bir esnafın kendisine ikram ettiği meyve suyunu içen Çavuşoğlu, vatandaşın ikram ettiği simitten de bir parça aldı. Bar önünde oturan ve bira içen İngiliz çiftle sohbet eden Çavuşoğlu, annesiyle tokalaştığı minik bir çocuğa ise hediye verdi. Taksici esnafın davetini kırmayan Çavuşoğlu, bir süre oturduktan sonra, gençlerin daveti üzerine bir kafeteryada bir süre görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kuşadası programı, 5 yıldızlı bir otelde turizmciler, iş insanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla devam etti. Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantıdaki görüşmeleri, basına kapalı sürüyor.



Prof.Dr. Orhan Tatar: Türkiye'de aktif 485 fay hattı var



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de deprem oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğunu söyledi. Tatar, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve 5,1 büyüklüğünde olan depremin Marmara Bölgesi ve İstanbul'da bir tetiklemeye yol açmayacağını açıkladı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, basın toplantısı düzenleyerek Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ve Türkiye'deki durum hakkında bilgiler verdi. Dünden itibaren Ayvacık ve civarında yaklaşık 50 artçı depremin daha yaşandığını belirten Prof.Dr. Tatar, sarsıntıların bir kaç ay sürebileceğini söyledi. Tatar "Çoğunlukla ana şokun kuzey, kuzeydoğusunda yoğunlaşmış yaklaşık 50 civarında bir artçı deprem oldu. Bunların içerisinde en büyüğü 3,6 büyüklüğünde. Bu beklenen bir durum. Özellikle 5 büyüklüğündeki bir depremden sonra önümüzdeki günlerde 4 ve üzeri büyüklükte artçı depremlerin olması mümkün. Bu tabi depremi meydana getiren fay 2017 yılının Şubat ayında daha batıda meydana gelen depremle aynı fay üzerinde olan bir kuşak. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edebilir. Yapılacak olan şey paniğe kapılmadan, özellikle hasar görmüş binalardan biraz uzakta bulunmak. Özellikle artçı depremlerin olduğunu hissettiklerinde de olabildiğince kendilerini güvenli yerlerde tutarak bu süreci atlatmaları mümkün" dedi.



'TÜRKİYE'DE 485 AKTİF FAY VAR'



Türkiye'de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattının olduğunu ve bu sayının yapılan çalışmalarla daha da artabileceğine vurgu yapan Tatar "Tabi bu deprem ilk başta İstanbul ve Marmara Bölgesini getiriyor akıllara. Özellikle vatandaşlarımızın merak ettiği hususlardan biri bu. Marmara Denizi içerisinde 1999 depreminden sonra kırılmayan bir takım aktif faylar var. Marmara depremi diye adlandırdığımız depremle dün Ayvacık'ta meydana gelen depremin bir ilgisi yok. Tamamen farklı bir kuşak ve fay üzerinde olduğu için bu meydana gelen Ayvacık depreminin olası Marmara depremini oluşturacak fayları tetiklemesi mümkün değil. Bunu çok net olarak söylemek mümkün. Ancak Türkiye diri fay haritasına baktığınızda, daha yerelden daha geniş açıyla bölgesel olarak baktığınızda, aslında Ayvacık'ın hemen güneyinde Edremit Körfezi'ni sınırlayan, bizim Edremit fayı diye adlandırdığımız bir fay bu bölge için potansiyel başka bir deprem kaynağı. Marmara Denizi'nin içerisinde hem doğusunda hem batısında kalan bölümlerde kırılmamış yaklaşık 130 kilometre uzunluğunda bir hat var. Bu hat tabi önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip olan faylardan meydana geliyor" diye konuştu.



'68 İLDEN FAY HATTI GEÇİYOR'



Türkiye'nin 81 ilinin 68'inden aktif fay hattı geçtiğine dikkat çeken Prof.Dr. Tatar "Ülkemizin her yerinde deprem üretebilecek aktif fayların olduğunu görebiliyoruz. Bugün 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek diri fay sayısı Türkiye'de 485 civarında. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 5,5 büyüklük dediğimiz kavramda şu depremler her zaman oluyor. Bunların bir bölümünü biz hissediyoruz. 4,5 ve üzerinde ise bunları hissetmek daha rahat olabiliyor ama bir deprem 5,5 ve üzerinde bir büyüklükte meydana geliyorsa bu aynı zamanda yer kabuğunda kırılmalar da meydana getirebiliyor. Yani yüzeyde o kırıkları görebiliyorsunuz. Bu da tabi ayrı bir tehlike. Buna biz yüzey faylanması tehlikesi adını verebiliyoruz. Sınırları içerisinden diri fay hattı geçen il sayımız ise 68. Yani Türkiye'de 81 tane vilayet var, bunların 68'inin bir şekilde sınırları içerisinden aktif fay geçiyor. İçerisinden aktif fay geçen ilçe sayımız ise 400 civarında. Bugün Türkiye'deki ilçelerin sayısı yaklaşık 922 civarında. Dolayısıyla yüzde 45 civarında ilçemizde de aktif fayların olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabi belde, köy bazına indirdiğimizde ise rakamlar 6, 7 bin civarına ulaşıyor. Bu ne anlama geliyor. Hakikaten ülkemizin her yerinde dün Ayvacık'ta olduğu gibi bu büyüklükte veya daha büyük depremlerin olma potansiyeli olan faylar var. Bu yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Vidanjör yangında kullanılamaz hale geldi



Adıyaman'da belediyeye ait vidanjör, motor bölümünde çıkan yangında kullanılamayacak hale geldi.



Adıyaman Belediyesi'ne ait 02 FA 335 plakalı vidanjör, bugün öğle saatlerinde Sümer Evleri Mahallesi'nde çalışma yapılırken, motor bölümünden alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi, bölgede bulunan belediye çalışanları yaptı. Çağırılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Vidanjörün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



