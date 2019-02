Dha Yurt Bülteni -13

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Nurten İ.(41), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Engin Şahin'e (49), sokak ortasında tabanca ile vurdu.

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü







ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Nurten İ.(41), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Engin Şahin'e (49), sokak ortasında tabanca ile vurdu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek sinir krizi geçiren kadını, polis silah doğrultarak, gözaltına aldı.



Olay, saat 13.30 sıralarında Arhavi ilçesi pazar yerinde meydana geldi. Nurten İ. iddiaya göre kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin ile karşılaştı. Nurten İ. çantasından çıkardığı tabancayı Şahin'e doğrultarak, 7 el ateş etti. Şahin, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Şahin, kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek, sinir krizi geçiren Nurten İ.'ye silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi. Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı. Kadının, polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Selin, evinde tabancayla öldürüldü



HATAY'ın Arsuz ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25), ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.



Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşamını sürdüren Selin Çulha, önceki gün yakınları tarafından evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Çulha'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz



CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ülkemize karşı plan kuranların inlerine kadar girildiğini belirterek, "Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'nün 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımı toplantısına katıldı. Oktay konuşmasında, "Türkiye 16 yılda en zorlu süreçlerde geçerek çok daha güçlenerek bu süreçlerden çıktığını tüm dünyaya hep birlikte göstermiştir. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 8'lere düşürdük. Sürekli borçlanarak size hizmet eden bir kamu değil. Kazanarak sizlere hizmet getiren devletten bahsediyoruz. Torunlarınızı, sizleri borçlandırarak değil, kendisini borçlarını ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz. 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, yüzde 13,5 rakamına kadar geriledi. İhracatımızı 36 milyardan 186 milyar üzerine çıkardık. Bu yeterli değil. Projelerle göreceksiniz ilerleyeceğiz. 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Savunma sanayinde çağ atladık. Israrla bu kazanımları ileriye götürmek zorundayız. Sadece dünün başarıları ile desten yazarak geleceğe yürüyemeyiz. Bugünün başarıları ile yarınlarda da destan yazacağız. Bu kazanımlar 82 milyonun, ülkemizin ve her köşesinindir. Karşılattığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatine karşı kullandık. Yapılan saldırılardan milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı ile zaferle çıktık. Adı ne olursa, olsun, arkasında hangi karanlık eller olursa olsun hedef bildiğimiz, bütünlüğümüz ve istikrardır. Biz bu birlik ve beraberliğe halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyiz." dedi.



"BİZİM BİRLİĞİMİZİ BOZMAYA KİMSE CÜRET EDEMEYECEK"



Oktay, Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceklerini söyleyerek, "780 bin metrekarelik birliğime kast edenleri, ülkemize karşı plan kuranların inlerine kadar gireriz dedik ve girdik. ya sınır ötesinde, orada tehdit oluşturmaya çalışanlar, onlara da meydan okuduk. Bugün de meydan okuyoruz. Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek. Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadınız. Kimi zaman sözle oldu, duayla oldu, 15 Temmuz'da kanı ile canı ile oldu. Biz milletimizle durmadan yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde AK Parti mayasında şeffaflık ve ahlak olduğunu göstermiştir. Gücünü milletten almayan siyasiler yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı nereden alıyor gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız (2)



ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bursa Valiliğine yaptığı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Beldiyesine ait tesiste şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hükümet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirten Selçuk, " Bursa kahramanlar şehri. Bursalı evlatlarımız vatan söz konusu olduğunda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Bu anlamda Bursalı hemşehrilerimize, değerli ailelelerimize örnek evlatlar yetiştirdikleri için şahsım adına milletim ve hükümetimiz adına şükran sunmak isterim. Şehit ve gazilerimizin bizlere 2 emaneti var, birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Şunun da altını çizmek isterim ki şehit ve gazilerimiz artık sadece bir aileye sahip değil, 82 milyon üyesi olan bir aileye sahipler. Biz büyük bir aileyiz, sizler iyi ki varsınız, bizler sizler olduğunuz için buradayız" dedi.



"34 BİN 889 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ"



Şehit, gazi yakınları ve gaziler için istihdam çalışmalarında genişletmeler yaşandığını söyleyen Selçuk, "Şehitlerimiz biz rahat nefes alalım, bu vatan bize vatan olmaya devam etsin diye canlarını feda ettiler, bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği iyiliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam hiçbir makam, hiçbir mevki hiçbir hak ve zenginlikle kıyaslanamaz. Biz devlet olarak şehit yakınlarımıza hiçbir tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettik. Yılda 2 defa olan şehit yakını ve gazi atamaları sürelerinin 45 yaş sınırını da kaldırdık. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdamın genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartlarımızı veriyoruz bildiğiniz gibi. Aziz milletimize, siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek bizim için bir onur, bir gurur vesilesi" şeklinde konuştu.



"TERÖRİST CENAZELERİNDE SAF TUTANLARIN HESABI SANDIKTA GÖRÜLECEK"



2002 yılından bu yana kalkınma çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü de belirten Selçuk konuşmasında, "Bunun özünde millet iradesine dayalı güçlü bir demokrasi anlayışı var. Ama bu millet iradesinin en temelinde de şehitlerimiz ve gazilerimiz bulunmakta. Sahip olduğumuz bu demokrasi tecrübesini geleceğin Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin önünde yeni bir imtihan var. Bu millet şehit cenazeleri yerine terörist cenazelerinde saf tutanların hesabını sandıkta göreceğine inanıyoruz. Milletimiz laf değil hizmet üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah 31 Mart'ta da milletimizin kazandığı bir zaferi Bursa'da da yaşayacağız inşallah. Bu zaferde sizin fedakarlığınız, mücadeleniz bizlere rehberlik etmeye devam edecek, bizler de sizlerle her zaman birlikte olduğumuzu ifade ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Alanyaspor'a 75 milyon TL'lik tesis geliyor



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytemiz Alanyaspor için Mahmutlar'da 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından atıldı. Bakan Çavuşoğlu, 24 ay olan ihale süresini müteahhit firmayla yaptığı pazarlıkla 15 aya indirdi.



Aytemiz Alanyaspor için yer problemi Alanya Belediyesi tarafından çözülen, inşası da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek spor tesislerinin temel atma töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Mahmutlar'daki temel atma töreni öncesinde taraftarlar Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde Antalya'nın plakası olan 07 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti.



Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hepimizin sevdası Alanyaspor'umuz için tarihi bir gün. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı bir tesisin temelini birlikte atıyoruz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri şu anda Antalyaspor'da ve gurur duyuyoruz. Yine Türkiye'nin değil sadece, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ikinci tesisi de Alanyaspor'umuzun olacak. Her ikisinde de Menderes Türel'in imzası var" dedi.



Mahmutlar'da Alanya Belediyesi'nin de yaklaşık 20 bin metrekarelik bir spor tesisi projesi olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Spora hepimiz önem veriyoruz. Spor, Alanyaspor ve Antalyaspor sevdalısıyız. Bölgemizde spor turizminin gelişmesi içinde hep birlikte çalışıyoruz. Bu tesisler hem bölge halkına hem de spor turizmimiz içinde önemli tesisler olacak. İleride milli takımımızı, dünyanın en önemli takımlarını da burada misafir edeceğiz. Çünkü dünyanın en iyi tesislerine herkes gelmek isterö" diye konuştu.



Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise "Çok önemli, dünyaca ünlü bir şehir markamız var, Antalya. Bu markayı oluşturan alt markalarımızdan iki tane önemlisi de Antalyaspor ve Alanyaspor. Türkiye'de Süper Lig'de iki takımla temsil edilen İstanbul'dan sonra Antalya'dan başka bir il yok. Bu da Antalya'nın gücünü gösteriyor" diyerek Alanyaspor tesislerinin hayırlı olmasını diledi.



Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel de Alanyaspor'un tesislerinin tamamlandığında Bayer Münih, Leverkusen gibi dünyaca ünlü kulüplerin sahip olduğu tesisler kadar veya daha iyisinin Alanyaspor'da olacağını söyledi. 75 milyon TL bütçeyle bu tesisleri yapacaklarını kaydeden Türel, "Önce Antalyaspor'a muhteşem tesislerini kazandırdık, şimdide Alanyaspor'a kazandırıyoruz. Bu tesis Alanyaspor'un marka değerini de artıracak ve bir dünya yıldızı bu tesisleri ve Alanya'yı gördükten sonra imzayı da atmadan gitmeyecektir" diye konuştu.



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanyaspor'un unutulmaz iki tarihi günü olduğunu belirterek, "Biri Konya'da Süper Lig'e çıktığımız gün, ikicisi de bu tesislerin temelinin atıldığı bugündür" dedi. Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Bakan Çavuşoğlu, iş bitim süresi 24 ay olan tesisleri yapacak firmanın yetkilisiyle yaptığı pazarlıkla iş bitim süresini 15 aya indirdi. Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleri butona basarak temel atma töreni gerçekleşti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler ardından Alanyaspor- Kasımpaşa maçını izlemeye geçti.



Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, bakan olduktan sonra ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelerek, vatandaşlara seslendi. İhracata yönelik desteklerinin her geçen gün arttığını belirten Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını ve ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini söyledi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine geldi. İlçe girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Pekcan, daha sonra Demirci Belediyesi'ne geçti. Burada Demirci Belediye Başkanı AK Partili Selami Selçuk'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Pekcan, ardından ilçedeki düğün salonunda vatandaşlara hitap ettti. Bakan Pekcan, konuşması öncesi vatandaşların "Demirci sizinle gurur duyuyor" diye slogan atması üzerine gözleri dolarak, duygusal anlar yaşadı.



"82 MİLYONLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle önemli bir görevi üstlendiğini söyleyen Pekcan, Türkiye'nin kalkınmış, güçlü, istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması için 82 milyonla beraber çalıştıklarını belirtti. Bakanlık olarak stratejik bir yol haritası belirlediklerini belirten Bakan Pekcan, "Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye önem vererek, rekabetçiliği arttırıyoruz. Dijitalleşmeye önem verdik. Dış ve iç ticarette, gümrüklerde, dünya dijital bir dili konuşurken, biz de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bununla ilgili de çok önemli adımlar attık" dedi.



Belediyeciliğe de değinen ayrıca dünyadaki gelişmiş ülkelerden örnek veren Bakan Pekcan, "Japonya'dan Avrupa'ya kadar kalkınma konusunda belediyelerin destek vermediği gelişmiş ülke yok. Esasında AK Parti iktidarlarının temelinde, belediye hizmetlerindeki başarısı yatıyor. Dolayısıyla biz 82 milyon nüfusuyla ve belediyelerimizle beraber el ele vererek, daha yüksek ülkeler statüsüne ulaşacağız" dedi.



İHRACATA DESTEĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ



Altı ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtığını kaydeden Bakan Pekcan, "İhracat destek ofisindeki arkadaşlarımızın eğitimlerini bakanlığımızda verdik. Şu anda bu ofisler, bizim İhracat Genel Müdürlüğümüzle online olarak çalışıyor. Buraya müracaat ettiğiniz anda ihracatla ilgili bütün eğitimleri alabiliyorsunuz. Hatta burada Manisa yoktu, Manisa'yı da pilot iller arasında yer aldırdım. Eximbank biliyorsunuz, Türkiye'nin ihracatını kredilendiriyor ve sigortalıyor. Eximbankı'da şubeleştiriyoruz. Şu ana kadar 8 şube ve 15 irtibat ofisi açtık. Bunu 2019 yılında 40 şube ve 40 irtibat ofisi açmayı planlıyoruz. Manisa'yı da bu plana dahil ettik. Eximbank Türkiye'deki ihracatın yüzde 26'sını finanse ediyor. Türkiye'deki ihracat kredilerinin 2017 yılında yüzde 47'sini finanse ediyordu, bugün yüzde 53'ünü finanse ediyor. Eximbank şu ana kadar 44.2 milyar kredi kullandırdı. 2019 yılında ise 44.4 milyar artışla ihracatçıyı finanse edecek. Bu yönde de desteklerimiz devam edecek" dedi.



GIDADAKİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİME DEĞİNDİ



Denetimler sonucu bazı Hallerde 1'e 8 oranında katlanan sebze ve meyve fiyatları gördüklerini de belirten, bununla ilgili savunma istediklerini aktaran Bakan Pekcan, "Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ila yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu, çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek, ürünün karekodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili bakanlık olarak, son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse, hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor" dedi.



"EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Çek ve senedin elektronik ortamda kullanımının da planlandığını aktaran Pekcan, "Biz bakanlık olarak gönderdik, imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız, elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek. Bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz" dedi.



Bakan Pekcan, ilçedeki programı sonrası Demirci Spor Salonu'nun önündeki helikoptere binerek Manisa'ya hareket etti.



CHP'li Ağbaba: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın







CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurları ile emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, "Eğer AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da bulunan Ağbaba, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Tunceli'de seçimi CHP'nin kazanması halinde, belediyeyi, büyükşehir belediyelerinden biriyle kardeş belediye yapacaklarını söyleyen Ağbaba, "Eğer burada CHP belediye başkanlığını alırsa, hemşehrilerim bu emaneti bize teslim ederse,Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biriyle kardeş belediye ilan ederiz. Burası küçük bir belediyedir. Yıllardır göç veriyor, çok küçük bir şehir haline gelmiş durumda. Hem CHP'nin imkanlarını hem kardeş belediyenin imkanlarını kullanarak, yıllardır yapılan haksızlıkları ortadan kaldırarak, yeni projeler üreterek, işsizliği ortadan kaldıracağız" diye konuştu.



Konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurlarına seslenen Ağbaba, "Memura 3600 diyordu. Burada beni duyuyorsa polis arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, eğer 3600'ü söz verip, onlara oy verirseniz eliniz kırılsın. Haksız mıyım? 3600 diyor, iktidar ben miyim, o zaman ver. Ver 3600'ü biz destekliyoruz. Aranızda emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Siz de eğer AK Parti'ye oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Ne diyeyim başka" dedi.



'BİZ BİRBİRİMİZİ YEMEZSEK BAŞKA DA KİMSE BİZE BİR ŞEY YAPAMAZ'



Ağbaba, CHP içinde yaşanan belediye meclis üyeliği tartışmasına da değinerek, parti içinde kavgaların bırakılması gerektiğini söyledi. Ağababa, anketlerde CHP'nin oylarının yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Anketlerde AK Parti'nin oyları düşüyor, bizim oylar yükseliyor. Ama şöyle bir şey var, biz birbirimizi yemezsek ki en büyük alışkanlığımız o, başka da kimse bize bir şey yapamaz. Millet AŞ derdinde, millet ekmek derdinde, millet senin belediye meclisinde kaçıncı sırada olduğunun derdinde değil. Kes sesini otur yerine, ayıptır, bu insanlara yazıktır, günahtır. CHP bayrağını her şartta sallayan insanlara yazıktır. Bu iç tartışmayı bitirmeliyiz. İl genel meclisinde filan sıradayım, belediye meclisinde filan sıradayım hiçbir önemi yok. Bu ayıptır günahtır, bu hiçbirimize yakışmaz. Bırakın bu kavgayı, birbirinizi yemeyin, birbirimizi yemeyelim el ele verelim, kol kola verelim 31 Mart'ın sonu bahar olsun."



Yalova'da zincirleme kazada 'tabelalar şaşırtıyor' iddiası



YALOVA'da Tonami Meydanı'ndaki köprülü kavşak girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede yaşayanlar Yalova-Bursa karayolu üzerindeki tabelaların sürücüleri şaşırttığını ve bu nedenle aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini öne sürdü.



Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan 34 ET 2521 plakalı TIR'ın sürücüsü Hasan G., Tonami Meydanı'ndaki köprülü kavşağa girdiği sırada, iddiaya göre, 'Osmangazi Köprüsü-İstanbul' tabelası nedeniyle yanlış yöne girdiğini düşünerek durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden 16 CNN 71 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan A. ise TIR'ın manevra yapacağını düşünerek durdu ve aracıyla geriye doğru gitmeye çalıştı. Yine bu esnada aynı istikamette ilerleyen 77 EE 448 plakalı kamyonet sürücüsü Nail K. ise geri manevra yapan 16 CNN 71 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle köprülü kavşak girişinde bulunan 34 ET 2521 TIR'a çarptı. Kazada yaralanma olmazken, köprülü kavşaktaki trafik yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle karayolunda kuyruk oluştu.



TABELALARDAN KAYNAKLANDI İDDİASI



Öte yandan, çevrede yaşayanlar kazanın Karayolları tabelasından kaynaklandığını iddia ederken, Osmangazi Köprüsü-İstanbul tabelasını gören sürücülerin Osmangazi Köprüsü'ne yönlendirildiklerini düşünerek aniden duraklama yaptığını söyledi. Bölgeye gelen itfaiye personeli de bölgede sık sık kazaların meydana belirtti. Köprülü kavşak yolu 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.



