Dha Yurt Bülteni-13

Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halindeCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, CHP'yi eleştirerek, "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde.

Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, CHP'yi eleştirerek, "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Kongrelerinde bayraklarımızı asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla birlikte yürüyor" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları da katıldı. Miting alanını dolduranların alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin şarkısına eşlik etti. Erdoğan, "Erciyes'e yaslanan, tüten soylu ocağımsın Kayseri. Bir nadide çiçeğimsin Kayseri. Dağıyla, üretimiyle, ticaretiyle, sanayisiyle ve en önemlisi Türkiye'nin iftiharısın Kayseri. Seni yürekten selamlıyorum" diyerek sözlerine başladı.



'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ'



"Nasılsınız gadasını aldıklarım?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız? Kayseri 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta hesabımızı kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha tevazu ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Gönül belediyeciliği diyor muyuz? İşte her alanda cesareti, Erciyes kadar yüce gönlü, ovaları kadar geniş Kayseri'ye de bu yakışır. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte rabiamız ile Türkiye'ye sesleneceğiz. Bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökerteceğiz. Onları sandıklara gömmeye hazır mıyız? Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Bizim Kayseri'ye hangi hizmetleri yaptığımızı da iyi bilir."



'MİLLET BAHÇESİNİN İÇİNDE HERKES GEZEBİLECEK'



Kayseri'ye 26 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde 4 bin 633 derslik, bugün 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri'ye Kayseri Üniversitesini biz kurduk. Önümüzdeki birkaç yıl için 2 bin 250 kişilik yeni yurt binalarını açıyoruz. Eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu alana millet bahçesi kuruyoruz. Millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarıyla millet bahçesini karıştırıyor. Bu millet bahçesi projesinin anlamı farklı. Buraya milletin her ferdi gelebilir. Millet bahçesinin içine bir de millet kıraathanesi gelecek. Oraya vatandaşlarımız gelecek. 24 saat bütün gençlere açık olacak. Millet bahçesinin içinde herkes gezebilecek. Böylece burada devasa millet bahçesi ile Kayseri yeni bir sürece girecek" dedi.



'ŞU REZİLLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?'



Mitingde Savaş Ay'ın 1993'de hastanelerde yaptığı sağlık haberleri sinevizyonla alana yansıtıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şehir hastaneleri yaptık. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SGK Genel Müdürü olduğunda bu hastanelerin durumu neydi ' Sağlam girersin hasta çıkarsın. Şimdi durum öyle değil. Artık ilçelerimize varana kadar hastane yapıyoruz. Bizim milletimiz bunlara layık. Bay Kemal'in SGK Genel Müdür olduğu zaman Savaş Ay'ın yaptığı programı görüyorsunuz. Kullanılmış galoşları bile bu millete satıyordu Bay Kemal. Şu rezilliği görüyor musunuz' Bay Kemal sen böylesin. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım. Milletime havale ediyorum" diye konuştu.



'BAY KEMAL BU AÇIKLAMAYI YAPANLARLA NASIL OLUYOR DA BERABER YÜRÜYOR'



Kılıçdaroğlu'nu terör örgütüne destek veren partilerle birlikte yürümekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölenlerle beraber yürüyor. Batı'da da 'AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız' diyor. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'na eleştirisini sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçiler aç, susuz.' Yazık yazık. Doğru konuş. Biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar tutarında destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Kayserili vatandaşlarımızla el ele vererek daha çok hizmet getirmeye devam edeceğiz. İnşallah Kayseri lafa değil, icraata bakar. Kayseri işini sağlama alır" diye konuştu.



'ŞU ANDA CHP KİMİNLE İTTİFAK HALİNDE?'



Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi Ankara'dan başkan adayı gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özhaseki kardeşimiz bu hizmetlerini şimdi inşallah başkentimiz Ankara'da devam edecek. Ankara'daki yakınlarınıza mutlaka bunu hatırlatın. 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini yürütüyor muyuz? Kayseri 31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha istikrardan yana kullanıyor muyuz? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız değil mi? Türkiye'de siyasi partiler eskiden seçimler yapıldıktan sonra ittifak kurardı. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu alanda da devrim yaptık. İttifakları seçim öncesine aldık. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şu anda CHP kiminle ittifak halinde? Bu CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Kongrelerinde bayraklarımızı asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla birlikte yürüyor. Öyleyse 31 Mart'ta Osmanlı tokadına var mıyız?"



'ZATEN İTTİFAK İÇİNDEYDİK'



Türkiye'de siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor, kararını ona göre veriyor. Türkiye'yi bu noktaya, ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi bu sürecin bir neticesidir. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Aslında bu ittifakın temelleri, çok daha gerilere uzanır. Biz kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl'ın, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken, zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşımızı en gür seda ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadelede, bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Hak ve özgürlükleri genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, Anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. Hatırlarsanız, '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı. İşte o 411 el, aslında ne diyordu, 'Cumhur İttifakı' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk. Elbette bazı konularda sıkıntılar olmuş olabilir, aştık. Ama ne diyorum? 'Biz, Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduk' inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördük, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı Ruhu olarak yine gördük." Erdoğan, konuşmasının ardından Kayseri'de belediye başkan adaylarını tanıttı.



ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI SÜRDÜ, ULAŞIM ENGELİ SONA ERDİ



ÇANAKKALE'de, dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oldu. Deniz ve kara ulaşımında sorun olmazken, yetkililer, sürücüleri yollardaki olası buzlanmaya karşı uyardı.



Çanakkale'de, dün poyrazla etkili olan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürdü. Tipinin sona ermesiyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı. Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarında feribot seferleri yapılmaya başlandı. Gökçeada ve Bozcaada'ya ise dün olduğu gibi bugün de ulaşım sağlanamadı. Karla kaplı yollar, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla açıldı. Feribot seferlerinin uzun süre yapılamaması nedeniyle Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı. Yetkililer, özellikle bu gece meydana gelmesi beklenen buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.



Öte yandan Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.



TEKİRDAĞ'DA DENİZ 30 METRE ÇEKİLDİ



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı teknelerde karaya oturdu.



Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı teknelerde karaya oturdu. İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten balıkçı Barış Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Bizde önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.



Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşlar herhangi bir korku yaşamasın" dedi.



UZMAN ERBAŞLAR, SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTEDİ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda '6000 Sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşlar' olarak isimlendirilen uzman erbaşlar, basın açıklaması yaparak sorunun çözülmesini istedi.



TSK, 1992 yılında 3269 Sayılı Kanun kapsamında uzman erbaş alımı yaptı. Yasada, 'Uzman erbaşlar, 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların, 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar, çıkarılan 6000 Sayılı Kanun ile sivil memurluğa geçirildi. Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak, 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi 52 yaş olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasadan faydalanamadı.



Karşıyaka'da bir araya gelen yaklaşık 70 mağdur uzman çavuş, sorunlarının çözümü için basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm Uzmanlar Federasyonu'na bağlı 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuş Grup Başkanvekili Orhan Fikri Kaya, şunları söyledi:



"Bizler TSK'nın en kritik uzman çavuş kadrolarında 20-25 yıl uzman çavuş olarak görev yaptık. Bu kadar yıllık hizmet süresi içinde yıllarca aile bütünlüğünden uzak kalıp hayati riskler alarak ülkemizin güvenliği için Güneydoğu ve sınır ötesi harekatlarda sayısız operasyonlara katılıp bu uğurda çok büyük silahlı mücadeleler verdik. Fakat emekli edilirken çok ciddi haksızlıklara maruz kaldık. 1986 yılında çıkarılan 3269 sayılı uzman erbaş kanununun 5'inci maddesindeki 45 yaş sınırına takıldık. O dönem, 45 yaş sınırını tamamlayıp emeklilik sürelerini dolduran devrelerimizin tamamı, emekli uzman çavuş özlük haklarını alıp uzman çavuş olarak emekli edildiler. Bizler 45 yaş sınırını birkaç ay ile geçirdiğimiz için 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanunun 26 maddesine göre kalan birkaç aylık sürelerimizi sivil memur olarak tamamlamak zorunda kaldı. Fakat emekli edilirken uzman çavuşluk mesleğine verdiğimiz 20-25 yıllık hizmet sürelerimiz yok hükmünde sayıldı ve silindi. Emeklilik sürelerimizi tamamlamak için yapmak zorunda kaldığımız birkaç aylık sivil memurluk nedeni ile en alt kademeden en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilmek zorunda bırakıldık. Bu nedenle hak kayıplarına uğratıldığımız için 2010 ve 2016 yılları arasında mahkemelere başvurup sayısız davalar açtık. Fakat hiçbir sonuç alamadık."



'HAKSIZLIK BİR AN ÖNCE ÇÖZÜMÜ KAVUŞTURULSUN'



TBMM'nin 2016 yıllında yapılan bu hatanın farkına vardığını ve uzman çavuşlar bir daha bu şekilde haksızlıklara uğratılarak emekli edilmesinler diye 676 sayılı KHK ile yaş sınırlamasını 45 ten 52 ye çıkardığını ifa ede eden Grup Başkanvekili Orhan Fikri Kaya, 2016 yılından önce hak kayıplarına uğratılarak emekli edilen uzman çavuşların durumunın dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kaya, "Bu gün bizler gurur ve onurumuz ile uzman çavuşluk mesleğine hizmet ettiğimiz 20- 25 yıllık hizmet sürelerimizin karşılığı olan emekli uzman çavuş özlük haklarımızı ve kimliğimizi istiyoruz. Çünkü bu hak bizim anayasal hakkımızdır. Türkiye genelinde 3 bine yakın 6000 sayılı kanundan mağdur edilen uzman çavuşlarımız TBMM'nin bu soruna bir an önce el atıp yapılan bu haksızlığın bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor" dedi.



ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN ÇALKAYA: BURASI BALÇOVA BURADAN ÇIKIŞ YOK



İZMİR'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'nin Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen ve 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen Çalkaya, belediye binası önünde miting yaptı. Çalkaya, "Burası Balçova buradan çıkış yok" dedi.İzmir'de Balçova Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen mevcut başkan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle düşürüldüğü iddia edildi. İlçe Seçim Kurulu'nca kendisinden evrak istenen Mehmet Ali Çalkaya'ya bugün binlerce kişi destek verdi. Belediye binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla slogan attı. Vatandaşlar, üzerinde 'Milli iradeye saygı', 'Seçmek hakkımız, söke söke alırız', 'Balçova kararını verdi, saygı duy' yazılı dövizler taşındı. Yine belediyenin yanında bulunan bazı apartmanlara da üzerinde, 'Milli iradeye saygı istiyoruz' yazılı dev pankartlar asıldı. Mehmet Ali Çalkaya, alana eşi Fatma Çalkaya ile birlikte geldi. Çalkaya'ya, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, eski Devlet Bakanı Yaşar Okuyan, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa İnce, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Konak Belediye Başkan Adayı Abdul Batur, Narlıdere CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Halil Arda, CHP eski İzmir Milletvekili Ali Yiğit, CHP Balçova Belediye Başkan aday adayı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda partili katıldı.



'ADAYLIĞINA ENGEL BİR DURUM YOK'



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, içlerinin buruk olduğunu söyledi. Çalkaya'nın adaylığının engellendiğini ileri süren Yücel, şöyle dedi:



"İsmi Balçova ile özdeşleşmiş Mehmet Ali Çalkaya'nın AKP'nin YSK'sı tarafından adaylığı engelleniyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Bu olay nedir anlatayım; CHP İzmir İl Başkanlığı'nın katıldığı bir eylem, sendikaların katıldığı bir eylemde, slogan atılmış Cumhurbaşkanı'na hakaret teşkil eden. Belediye başkanımız boylu poslu, endamlı, yürüyüşün en önünde, pankart taşımış. Bu yüzden Mehmet Ali Çalkaya'ya 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Seçilme hakkını kaybetmesi için aldığı cezanın 1 yılın üzerinde olması gerekiyor. Anayasanın 76. maddesine göre seçilme hakkına sahiptir belediye başkanımız. Burada bir oyun oynanıyor. AKP'nin YSK'sı, 15 senedir kente hizmet eden başkanımızın adaylığını kanunlara aykırı şekilde engelliyor. Hem bunu yapıyorlar, hem de demokrasiden, hukuk devletinden bahsediyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar. Çalkaya'yı AKP düzenine yedirecek miyiz? Hukuki süreç devam ediyor. Demokrasiye darbe vurulmaya çalışılıyor. Halkın iradesine darbe vurulmaya çalışılıyor. 'Mutsuzuz, üzgünüz, içimiz buruk' dedim ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; 'umutsuz durum yok umutsuz insan vardır.' Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. Başkanımızı kimseye yedirmeyeceğiz."



'ÇOK TEHLİKELİ BİR GİDİŞ'



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, bu duruma rıza göstermeyeceklerini belirterek şunları söyledi:



"Hem Çalkaya çok şanslıymış, hem de sizler şanslısınız ki 15 yıldır büyük bir bağla birbirinize bağlanmışsınız. Bu her belediye başkanına nasip olacak bir şey değil. Türkiye'de 10 belediye başkanının adını sayarsanız iz bırakanlar içerisinde, herhalde Çalkaya Türkiye'nin en öncü belediye başkanlarından biridir. Türkiye'de rejim değişti ve her gün iktidarın merkezi otoriteyi güçlendirdiği, otoritenin giderek merkezde toplandığı düzene gidiyoruz. Demokrasiden her geçen gün biraz daha uzaklaşılıyor. Bu çok tehlikeli bir gidiş. İktidarın bir kişinin dudağın arasında olması bu memleketin insanlarına en büyük haksızlıktır. Bu memleket, demokrasiyi özümsemiş insanların memleketidir. Bizi demokrasiden kopartamazlar. Eğer bu kent bir şeyin kalesiyse demokrasinin kalesidir. Onun taşlarını tek tek sizler ördünüz. O demokrasiyi sonuna kadar savunmak zorundayız. Burada hepimizin içiniz parçalayan bir şeyle karşı karşıyayız. Bu memlekette kimlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Halka mal olmuş başkanın hakaret dolayısıyla 11 ay 20 günlük ceza ile seçilme hakkının elinde alınması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Hepimizin kalbi yaralı, vicdanı yaralı, onun için buna teslim olmamak zorundayız. Rıza göstermemek zorundayız. Başkanımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hepimizin vicdan, namus borcudur. Nasip olur da başkan olursam, Çalkaya da başkanlık görevinden uzaklaştırılırsa tüm belediye başkanlarımız ile birlikte onu yalnız bırakmayacağımıza, yanında duracağımıza söz veriyorum."



'SİYASİ OYUNLARLA GÖNDERMEYE ÇALIŞIRSINIZ'



Balçova Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya, 15 yıldır başkanlık yaptığını vurgulayarak, şöyle dedi:



"Onlarca özel müfettiş geldi, gitti. Didik didik ettiler, hiçbir zaman halkın tek kuruşunu ne yedik ne de yedirdik. Bu kentin parasını kendi paramız kadar iktisatlı, doğru kullanarak harcadık. Bir insanı nasıl götürürsünüz; 'hırsız' diyemezsiniz, 'çaldı' diyemezsiniz, 'yüz kızartıcı' diyemezsiniz, siyasi oyunlarla göndermeye çalışırız. Ankara Garı önünde 110 insan vefat etti. Ciddi bir rakamdı. Bu ülkenin insanı, her yurttaş gibi hakkımı kullanmak için yürüyüşe katıldım. Demokrasilerin en büyük özelliği bu. Toplanacaksınız, düşüncelerinizi özgürce anlatacaksınız. Ben de aynısını yaptım. Katıldım protesto ettim. O benim en büyük hakkım. Ben o hakkımı kullandım diye apar topar aldılar. İfade, mahkeme... Hakim 10 kez erteledi mahkemeyi. 'Emekli olacağım yanlış karar vermek istemiyorum' dedi. Kadın hakime hanım 11 ay 20 gün ceza verdi. Para cezasına çevirdiler. Bir üst mahkemeye başvurduk. 'Biz itiraz ediyoruz bu bizim hakkımız' dedik. 5 ayda bir üst mahkemeden itirazımıza 2 yıldan aşağı cevap gelsin başkanlığı bırakırım; 5,5 ayda geldi. 25 Ocak 2019'da karar geldi. Hedef, 'her yıl artan oy oranları ile gelen başkanları başka türlü götüremeyiz, milli irade anlayışımız bu kadar', seçim kurulu ketenpere ile almaya çalıştılar. İl Seçim Kurulu da aynı kararı verdi. Şimdi Ankara'ya gidiyor."



'BURASI BALÇOVA, BURADAN ÇIKIŞ YOK'



17 yaşımdan beri siyaset yaptığını aktaran Çalkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ülkenin insanını sevdim, mücadele ettim. Çok da bedel ödedim. Pişman değilim. Bu ülkenin insanını seveceksin, gerekirse sandalye üzerine çıktığında tekmeyi kendin vuracaksın. Başkan olmam, olmamam önemli değil. Halka hizmet edeceğim. Ben burada kimsesizin kimsesi olmaya devam edeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bir çocuk okula başlarken çantası yoksa ona çanta olacağım. Bir çocuk okula aç gidiyorsa ona simit olacağım, peynir olacağım. Evde tüp yoksa, saçını yıkamayan annemi yolda yakalayacağım, tüp olacağım. Biz kolay kolay kazınmayız. Balçova'yı iyi tanıyorum. 1980'de Katırcıoğlu'na 'düdüğü çıkardık milli iradeyi rafa kaldırdık' diyenlerle bugün seçme ve seçilme hakkımı elimden almaya çalışanların hiçbir farkı yok. Bu ülkede demokrasi rayına oturana kadar uyumak yok, yatmak yok. çalışacağız. Demokrasi rayına oturana kadar uyku bana haram. Hepimiz koşturacağız. Burası Balçova buradan çıkış yok. Martın sonu bahardır. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bu ülkenin bütün topraklarında çiçekler açacak."



Çalkaya'nın konuşma yaptığı sırada kalabalıkta bulunan yaşlı bir kadının gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.



Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu



KIŞ turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taşarken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu ve 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Uludağ'a akın etti. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 164 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının ve sisli havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.



Kütahya'da Üniversite okuyan ve tatil için geldiğini belirten Elif Balaban, " Uludağ'a kayak yapmak için geldim. Ama bu pist acemi pisti olduğu için çoğu kişi kayak yapmayı bilmediği için çarpışıyoruz. Hafta sonu olduğu için çok yoğun kayak yaparken bile zorlanıyoruz. Biraz önce kayak yapan bir kız üzerime çıktı maalesef böyle kötü şeyler olabiliyor. Telesiyej ve teleskilerde neredeyse 1 saattir sıra bekliyoruz, artık çıkmayı bırakıp burada kendi imkanlarımız ile kayıyoruz. Bayağı yoğun ama Uludağ tatil yapılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi" diye konuştu.



