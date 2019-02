Dha Yurt Bülteni-13

Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (EK)1)KAHRAMAN EFEAdana'da klimanın iç ünitesindeki elektirik arızasından dolayı çıkan yangından kurtulan Canan Şengel hayatını 8,5 yaşındaki kedisi 'Efe'nin kurtardığını söyledi.

Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (EK)



1)KAHRAMAN EFE



Adana'da klimanın iç ünitesindeki elektirik arızasından dolayı çıkan yangından kurtulan Canan Şengel hayatını 8,5 yaşındaki kedisi 'Efe'nin kurtardığını söyledi. Evi kullanılmaz hale gelen Şengel, "Efe, yatağa girdiğim zaman hergün başıma vurarak üzerimi örtmem için beni uyarır. Dün gece uyurken kedim, patisiyle kafama vururdu daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Kendi canımı ve evimdeki eşyaları hiç düşünmedim. İtfaiye ekipleri Efe'nin de kurtulduğunu söyleyince rahat bir nefes aldım. Havyanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz" dedi.



Kedisiyle birlikte tekrar evine dönen Canan Şengel, kül içinde kalan eşyalarını görünce fenalık geçirdi. Kedisine tekrar sarılan Şengel, gözyaşlarını tutamadı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



ADANA/DHA



=================================================



2)YANGIN ÇIKAN EVDEKİ 3 KİŞİ İLE KEDİLERİ KURTARILDI



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, evde kalan 3 kişi ile besledikleri 3 kediyi kurtardı. Bir kedi de vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.



Bayraklı 1651 sokak üzerindeki 2 katlı bir evde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada itfaiye ekipleri ile vatandaşlar evde yaşayan Leman Marmara, Ayfer Orbay ve Aşkın Orbay'ı kurtardı. Evde beslenen üç kedi de yine itfaiye ekiplerce dışarıya çıkartıldı. Evdeki dördüncü kedi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sağlık durumları iyi olan ev sahipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarını izledi. Evde yaşayanlar bu sırada üşümemek için hem kendilerini hem de kedilerini battaniye ile örttü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Evin yanarken görüntüsü



İZMİR/DHA



================================================



6 YAŞINDAKİ İBRAHİM'İN ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU (EK)



3)"ÇOCUĞUMUN ORGANLARI BAŞKA BİR BEDENDE YAŞAYACAK"



Hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde kılındı. Cenaze namazı öncesinde organ bağışlama kararı ile ilgili açıklama yapan baba İshak Nerminer, "3 çocuğum vardı. Biri gitti, 2'si kaldı. Biri vefat etti. Organ bağışı konusunu biz eşimle daha önce de konuşmuştuk. Organ nakli beklemek çok zor. Ben şöyle söyleyeyim, bir şeyin bir çaresi var ama onu yapamıyorsunuz. Eğer bir olayın çaresi varsa, bunu herkesin yapmasını istiyorum. Ben organ nakli taraftarı bir insanım. Benim çocuğum zaten 72 saat sonra kendi vefat edecekti. Organları da gidecekti. Birilerine umut olmasını çok istedim. Önceden de konuşuyorduk biz eşimle. Ben herkese tavsiye ederim. Birilerine hayat vermek bu, başka bir şey değil. Çocuğumun organları başka bir bedende yaşayacak. Bu benim çok hoşuma gider. Başkalarını bilmiyorum ama bu benim hoşuma gidiyor. Hastaların annesi ve babasını da düşünerek verdik organları. Bu çok can yakıcı bir şey. Çocuğunuzun karşınızda erimesi çok can yakıcı olduğu için bağışladık organları. Benim çocuğum beyin kanamasından gitti. Onunla ilgili yapacak bir şeyim yoktu zaten. Başka anne babaları düşündüm. Bir organa ihtiyacı olduğunu ve bizim gözümüzün önünde vefat ettiğini düşündüm. Bu katlanılacak bir şey değil." dedi. İbrahim Nerminer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Cenazeden görüntü



-Baba İshak Nerminer ile röp.



-Cenaze namazının kılınması



-Tabutun omuzda taşınması



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



===================================================



4)BAĞLIKAYA: 50 MİLYON TURİSTİ YAKALAMAK ÜTOPİK BİR HEDEF DEĞİL



TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ana pazarlardan 3.5-4 milyon turist eksiğimiz var. Buna rağmen geçen sene rekor kırıldı. Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil. Sadece Orta Avrupa'da 2015 rakamı geriye gelse hedefi yakalarız" dedi. Eczacıbaşı Holding tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde Sezona Merhaba Buluşması düzenlendi. Turizm sektöründeki güncel gelişmelerin paylaşıldığı, 2019'dan beklentiler, yeni destinasyonlar ve gelecek yıl hedeflerinin değerlendirildiği programa Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer ve sektör temsilcileri katıldı.



'54 SEKTÖRÜ ARKASINDAN SÜRÜKLÜYOR'



Toplantının açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, turizmin toplam istihdamın yüzde 5'ini oluşturduğunu, dış ticaret açığının yarısını tek başına kapattığını söyledi. Turizmin ulusal gelirdeki payının yüzde 6 düzeyinde olduğuna değinen Bülent Eczacıbaşı, küresel yaratılan değer açısından payının yüzde 10'a çıktığına işaret etti. Turizm gelirlerini artırma noktasında önemli bir iyileştirme alanı bulunduğunu söyleyen Eczacıbaşı, "Ortak payda turizm. Konaklamadan ulaşıma, tüketimden yapı ürünlerine kadar 54 sektörü arkasından sürüklüyor. Turizm, tek kalemde ülkemizin ihracat girdisinin yüzde 20'den fazlasını karşılıyor. Geçen yıl 40 milyon yabancıyı misafir ettik. İç turizmde canlanma yaşadık. Bu yıl turist başı gelirde de artış bekliyoruz. Turist sayısının 70 milyonun üzerine, kişi başı ortalama harcamanın da 1000 doların üstüne çıkacağına inanıyoruz. 70 milyar dolar ekonomiye katkı sunacak, 54 sektörü canlandıracak, milyonlarca insana iş ve AŞ sunacak. En hızlı büyüyen ve en yüksek katma değer yaratan pazarlardan birini kültür turizmi oluşturuyor" dedi.



'REKABET SON DERECE KESKİN'



Toplantının panel bölümünde ise TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2019'un iyi geçeceğini, Türkiye'deki turizmde çift haneli büyümenin dünya ortalamasının üç katı olduğunu söyledi. Turizmin dünyayla en rahat şekilde başa baş mücadele edilen alanlardan biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, "Dünyadaki tüm ülkeler bu kadar hızlı büyüyen sektörden pay almak istiyor. Rekabet son derece keskin. Kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bu sektörde 35 yılı aşkın bir birikimimiz var. Önümüzdeki süreci rahat bir şekilde yönetiriz" dedi.



'TÜRKİYE'DE 1.5 MİLYON YATAK VAR'



Türkiye'nin katma değeri en yüksek sektörünün turizm olduğuna vurgu yapan Osman Ayık, döviz kazandıran tüm sektörlerle kıyasladığında, turizmin katma değer yaratan en önemli, stratejik sektörlerden biri olduğunu anlattı. Ayık, "Türk turizmi arz odaklı büyüdü. Paket tur bağımlısı gibi gözüküyor ama paket turda İspanya ile başa baş giden, dünyada bu işi en iyi yapan iki ülkeden biri Türkiye. Türkiye'de 1.5 milyon yatak var. Yatırımların belirli noktaya yapılmaması gerekiyor. Türkiye haritasına baktığınızda 45 milyonluk misafiri ağırlıyor ama üç noktada toplanmış gibi görünüyor. En büyük payı Antalya ve İstanbul alıyor, bu pay yüzde 60'lara yaklaşıyor. Arkasından Muğla ve İzmir noktası geliyor ve ondan sonra bir şey göremiyorsunuz. Bundan sonraki yatırım planını bu mantıkla yapmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik kavramı hayatımızın en büyük gerçeği olmalı. Kıyıları sadece yatırım alanı olarak görmemek lazım, iç bölgelere gidip Türkiye'deki yatak hareketliliği ve trafiğini artırmamız lazım" diye konuştu.



'BİZE HER TÜRLÜ TURİST GELİR'



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de turizm başladığından bu yana 'ucuz satıyoruz' tartışmasının olduğunu kaydederek, şöyle dedi:



"'Çok turist geliyor ama çok ucuz satıyoruz'u üstümüzden atmamız gerekiyor. Biz kitle turizmi yapan bir ülkedeyiz. 40 milyon turist gelecek, hepsi zengin olacak, böyle bir şey yok. Sayıya oynayan, yatak kapasitesi yüksek, ürün çeşitliği çok fazla bir ülkeyiz. Bize her türlü turist gelir, her turist bizim için eşittir. 500 dolar harcayan turist de 1000 dolar harcayan da golf için gelip 2500 dolar harcayan turist de aynı değerdedir."



'TIKANMIŞ OLAN PAZARLAR AÇILDI'



Sürekli kapasitesi yüksek turistin özlendiğini ancak dünyadaki turizm hareketini sırt çantasıyla gezen insanların başlattığını vurgulayan Firuz Bağlıkaya, "Ana pazarlardan 3.5-4 milyon turist eksiğimiz var. Buna rağmen geçen sene rekor kırıldı. Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil. Sadece Orta Avrupa'da 2015 rakamı geriye gelse hedefi yakalarız. Tıkanmış olan pazarlar açıldı, bunları geri alacağız. Ortadoğu pazarına da sahip çıkmak gerek" dedi.



Mevcut pazarları da güçlendirmek gerektiğini aktaran Bağlıkaya, Rusya'nın yüzde 9.5'unun, Almanya'nın yüzde 10'unun Türkiye'ye geldiğini anlattı. Kültür turizmiyle ilgili güzel gelişmeler olduğunu da belirten Bağlıkaya, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin ön plana çıktığını ve çok yakında burayı milyonlarca turistin ziyaret edeceğini vurguladı.



Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de turizmde en önemli alanın havayolu direkt uçuşlar olduğuna değinerek, turizmi geliştirmek için yeni hikayeler yaratmak, Türkiye'nin dizilerde, filmlerde tanıtımını yapmak gerektiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Bülent Eczacıbaşı'nın konuşması



Osman Ayık'ın konuşması



Firuz Bağlıkaya'nın konuşması



Kemal Geçer'in konuşması



Detay görüntüler



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



======================================================



5)28 ŞUBAT SÜRECİ BURSA'DA KINANDI







TÜRKİYE'de 28 Şubat 1997'de başlayan ve 'bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat Postmodern darbe süreci Bursa'da kınandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Bursa İl Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yapılan darbe girişimini protesto etti.



AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Teşkilatı, 28 Şubat Post Modern Darbesinin 22'nci yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen açıklama 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerinde pankartlarla meydanda toplanan teşkilat mensupları, yapılan darbe girişimlerini kınadı. AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç de meydandaki yerini alırken basın açıklamasını AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem yaptı. Kurem, darbe girişimlerinin engellenmesi adına AK Parti iktidarının önemli adımlar attığını belirtti.



'ONARILMASI GÜÇ DEĞİŞİMLERE NEDEN OLDU'



'Demokrasiye Balans Ayarı' düşüncesiyle ülkenin karanlık bir sürece itildiğini belirten Eşref Kurem, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı, ancak izleri asla silinmedi" dedi.



'ACISI SONSUZA DEK KALACAK'



Yaşanan olayları unutmadıklarını, gelecek nesillere de unutturmayacaklarını belirten Kurem, "AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruzö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem'in açıklaması



-Meydanda toplanan vatandaşların detayları



-Ellerinde pankartlarla bekleyen vatandaşlar



-Genel detaylar



-Süre: 03.49 Boyut: 428 MB



-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



==================================================



6)SAĞLIKLI KİŞİLERE ENGELLİ RAPORU ALAN ÇETENİN YÖNTEMİ KAMERADA



DENİZLİ ve Uşak'ta, sağlıklı kişilere engelli raporu aldıkları belirlenen bir çeteye yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u serbest bırakıldı. Şüphelilerin, nasıl bir yöntem uygulandıkları, hastanenin güevinlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Çete üyelerinin, rapor alacakları sağlıklı kişi için kan tahlili kaydı yatırdıkları, ancak mesai değişimini fırsat bilip, o kişi yerine gerçek şeker hastası başka birine kan verdirdikleri anlaşıldı.



Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, sağlıklı kişilere para karşılığı bir çete tarafından hastanelerden engelli raporu alındığını belirledi. Bunun üzerine polis, çete üyelerini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu çete üyelerinin sadece Denizli değil Uşak'ta da benzer şekilde hastanelerden usulsüz engelli raporları aldığı belirlendi. Bu şekilde çete üyelerinden engelli raporu alan kişilerin kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan (SGK) maaş bağlatıp, kamu kurum ve kuruluşlarının engeliler için sağladığı tüm imkanlardan da yararlandığı ortaya çıktı. Geçen 20 Şubat sabahı harekete geçen polis, Denizli ve Uşak'ta şüphelilere yönelik toplam 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4'ü Uşak'ta, 17'si da Denizli'de olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.



Polisin, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda, yaklaşık 1000 kişinin, usulsüz şekilde engelli raporu almak için çete üyelerine verdikleri anlaşılan kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çete üyelerinin 5 yıldır bu şekilde çok sayıda sağlıklı kişiye usulsüz engelli raporu aldığı belirlendi. Polisin operasyonu üzerine başta SGK olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumları da inceleme başlattı. Kamu kurumlarının engelli sağlık raporu alan kişileri, tek tek incemeye aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen engelli raporlarından yola çıkılarak, 5 şüpheli tekrar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Daha önce yüzde 60 ve üzeri engelli raporu verilen bu şüphelilerin hiçbir engellerinin bulunmadığı anlaşılınca raporları iptal edildi. Gözaltındaki 21 kişi, polisteki işlemlerinin ardından geçen 26 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ve M.D. tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ZİKİR ÇEKMEYE BAŞLAMIŞ



Şüphelilerden A.K.'nin evine düzenlenen operasyon sırasında bir anda polisleri karşısında görünce zikir çekmeye başladığı, ardından da odaya geçerek ibadet ettiği belirtildi. A.K.'nin polislerin kendisine imzalatmak istediği raporu ise psikolojik sorunları bulunduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyerek imzalamadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenince imzalamak zorunda kaldığı kaydedildi.



YÖNTEMLERİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI



Servergazi Devlet Hastanesi'nin polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin sahte engelli raporu alırken kullandıkları yöntemleri de ortaya koydu. Görüntülerden, çete üyelerinin sahte rapor alacakları sağlıklı bir kadınla hastaneye gelip, önce kan değerindeki şeker oranını tespit için saat 15.20'de kayıt yaptırdığı, ardından da buradaki görevlinin saat 16.00'da görev değişimi yapmasından sonra, gerçekten şeker hastası olan başka bir kadını kan vermesi için için labarotuvara gönderdikleri anlaşıldı. Sağlıklı hastanın yerine şeker hastası başka bir kadının kan vermesi nedeniyle de sonuçların rapor almaya uygun şekilde çıktığı belirlendi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Çete üyesinin yanında kadınla hastaneye gelmesi



-Kadının bankoda kan vermek için kayıt yaptırması



-Banko görevlisinin yerinden ayrılması



-Çete üyesinin kan vermesi gereken kadının yerine başka bir kadını göndermesi



-Ele geçirilen belgelerden detay görüntüler



(Görüntüler güevinlik kamerası görüntüsüdür)



(Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



==================================================



7)BALKAN TİYATROLARI BURSA SAHNESİNE TAŞINIYOR



BURSA Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali', 8 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak. 7 Balkan ülkesinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan festival Romanya'nın sahneye uyarladığı 'Yansıma' oyunuyla başlayacak. Festivalin tanıtım toplantısı Nilüfer'de bir otelde gerçekleştirildi. Program başlamadan önce Bursa Devlet Tiyatrosu ses sanatçıları ve müzisyenleri mini bir konser verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak olan festival 26 Mart'a kadar sürecek. Türkiye'den 5, yurtdışından 9 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sergilenecek. Festivalin açılışı Romanya'nın 'Yansıma' adlı tiyatrosuyla başlayacak. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova'nın katıldığı festivalde İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu da çeşitli oyunlarla sahne alacak.



Yerli ve yabancı oyunların yanı sıra çok sayıda atölye çalışmasının da tiyatroseverlerle buluşacağını belirten Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Bursa bu festival ile beraber koskocaman bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Gencecik, 6 yaşındaki festivalimiz Türkiye'nin en kapsamlı festivali haline geldi. Sanatın mesafe ve sınır tanımayan evrensel dilinin, Bursa ile Balkanları, tiyatromuzun çatısı altında birleştirdiği için mutlu ve kıvançlıyız. 6 yıl önceki kadar mutlu ve gururluyuz. Balkan sahnesinin en seçkin örneklerini Bursa'ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Festivalde, 7 konuk ülkemiz olacak. Festival perdesi geleneksel hale getirdiğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Toplantıdan detaylar



Bursa Devlet Tiyatrosu Ses sanatçılarının seslendirmiş olduğu şarkılar



Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan açıklaması



-Genel detaylar



Süre: 3.43 Boyut: 416 MB



Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı

Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi