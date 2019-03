Dha Yurt Bülteni-13

Balıkesir, şehidini uğurladıŞırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken, mevzide arkadaşının ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan er Uğur Çakmak (21), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken, mevzide arkadaşının ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan er Uğur Çakmak (21), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.



Şehit er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi kırsal Bozören Mahallesi'ne getirildi. Çakmak'ın cenazesi, son kez helallik alınması için ailesinin evine götürüldü. Burada, şehidin annesi Ayşe ile babası Hüseyin Çakmak ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.



Alınan helalliğin ardından şehit Er Uğur Çakmak'ın cenazesi, törenin yapıldığı mahalle camisine götürüldü. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Vali Ersin Yazıcı, baba Çakmak'a Türk bayrağı verdi.



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Çakmak'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı



Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin tahliye kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı(27) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Törene 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin tabutuna sarılıarak gözyaşı döktü.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, dün memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı 27 HZ 522 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, Darıcı hayatını kaybetti.



Mehmet Darıcı için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Kaplan Kardeşler Camii'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda asker katıldı. Cenazeye 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında feryat etti. Eşinin tabutuna sarılıp, fotoğrafını öpen acılı eşi teselli etmek mümkün olmadı. Mehmet Darıcı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Bakan Dönmez: Elektrikte yerlilik payını yüzde 50'lere çıkardık



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeme kararı ardından son bir kaç yıldır oranların değişmeye başladığını söyledi. Bakan Dönmez, "Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik yüzde 60'la girdik" dedi.



Fatih Dönmez, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada konuşan Dönmez, Bakanlık olarak özellikle son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok önem vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok tatminkar olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 biriminin dışarıdan ithal edildiğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:



"Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere kömürümüz var; ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dolayı onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki 'bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz'. Nitekim son bir kaç yıldır hemen oranlar değişmeye başladı. Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payını yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik yüzde 60'la girdik" dedi.



'NEREDEYSE CARİ AÇIĞIMIZ KADAR'



Bakan Dönmez, ithal kömüre yıllık ortalama 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Toplam enerji ithalatımız ortalama 40-45 milyar dolar, neredeyse cari açığımız kadar. Ne kadar yerli üretirsek yurt dışına o kadar daha az döviz ödemiş olacağız. Bizim temel ilkemiz yerin altında da olsa üstünde de olsa o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek" dedi.



'TRAKYA'DA 300 BİN HANEYE 10 YIL YETECEK DOĞALGAZ VAR'



Trakya'da 3 milyar metreküp kadar doğal gaz bulunduğunu anlatan Dönmez, bu doğal gazın 300 bin hanenin 10 yıl enerjisine yeteceğini belitti. Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaların yapıldığını anlatan Dönmez, "Denizde sondajımız var, bugünlerde hedef derinliğe ulaşacağız. İnşallah var, olmasa da buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bir gemimiz vardı, şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var, bunun 2'si bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimizi de en az yarı yarıya azaltmış olduk" dedi.



'MADEN SONDAJINDA GEÇEN YIL REKOR KIRDIK'



Maden Teknik Aramanın 2000 yılına kadar yılda sadece 30 bin metre sondaj yaptığını hatırlatan Bakan Dönmez, "AK Parti hükümetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık, tam 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene 1 milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz" şeklinde konuştu.



'İMKANLAR ARTTIKÇI DESTEKLERİ ARTTIRACAĞIZ'



Dönmez, ülkede yaklaşık 2 milyon hanenin düzenli olarak sosyal yardımlardan yaralandığını ve şimdi de elektrik desteği verilmeye başlandığını söyledi. Bakan Dönmez, "Aylık 150 kilovatsaat 80 liraya karşılık geliyor. Yıllık bin liralık elektrik desteği veriyoruz. 'Elektrik, doğal gaz zammı çok yaptınız' diye geçen yıl çok tenkit ve eleştiri olmuştu. Maliyetler düşünce onları da düşürmeye başladık, yılbaşında hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 10 indirim yaptık. Tarımsal sulama tarifesi var. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, sütçülük bunların hepsi tarımsal sulama tarifesi avantajlarına sahip olacak. Toplamda Türkiye'de bu desteğin yıllık tutarı yaklaşık 500 milyon liradır. İmkanlar artıkça bu tip destekleri artıracağız." diye konuştu.



Tarsus'ta seralarda hortum zararı



Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde hortumun vurduğu, tarım ürünlerinin ekili olduğu seralar onarıldı. Onarım için ekstra masraflar yapan çiftçiler, mağdur olduklarını anlattı.



Önceki gün öğleden sonra denizden başlayarak tarlaların olduğu bölgeye kadar etkili olan hortum nedeniyle karpuz, biber ve patlıcan başta olmak üzere birçok tarım ürününün ekili olduğu seralarda zarar meydana geldi. Çoğunluğu ihracata giden ürünleri için kurduğu seraları zarar gören çiftçiler, havaların normale dönmesiyle birlikte girdiği tarım alanlarında seralarını onararak, ürünlerini kurtarmaya çalıştı.



'ÖNCE SEL, SONRA HORTUM'



Kulak Mahallesi'nde uzun yıllardır çiftçilik yapan İbrahim Elifçi (32), 2 ay önce de sel felaketiyle seralarının zarar gördüğünü belirtirken, "Hortum oldu, seralarımız uçtu. Biberlerimiz kötü halde. Şu an perişan durumdayız. Çektiğimiz kredileri ödeyemeyecek durumdayız. Her yıl zaten ödeyemiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Öncesinde yine sel olmuştu yine masraf etmiştik. Borcumuzu ödemek için tarlayı satacağız alacak kimse yok" dedi.



Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı



Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol ortasında can pazarı yaşanan kazada, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi'ndeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan 8 kişi yaralandı. 2'sinin durumu ağır olan yaralılar, yol ortasına yatırılarak, ambulans bekledi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık görevlilelerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Van Bölge Eğitim Araştırma ve YYÜ Araştırma Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yaralı yakınları da olay yerine akın etti. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Hatay'da 'torbacı' operasyonu: 32 gözaltı



Hatay'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi, 'uyuşturucu madde satışı yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 270 gram eroin, bin 156 gram esrar, bin 975 Captagon hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



