Dha Yurt Bülteni-13

1)18 AY ALDIĞI EMEKLİ MAAŞI, PRİMLERİ EKSİK ÇIKTIĞI GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİBalıkesir'in Bandırma ilçesinde SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'a (58) bağlanan maaş, 18 ay sonra kesildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'a (58) bağlanan maaş, 18 ay sonra kesildi. Gerekçe olarak ise paravan şirket tarafından primlerinin 7 ay eksik yatırılması gösterildi. Bandırma'da SSK'dan emekli olan Ekrem Tosun'un düzenli olarak 18 ay boyunca aldığı emekli maaşı, kesildi. Maaşın kesilmesine gerekçe olarak ise 7 aylık sigorta priminin eksik olması gösterildi. Ödenen 18 aylık maaş tutarının ise Tosun'un 7 ay çalışıp yeniden emekli olduktan sonra alacağı aylıklarından kesileceği bildirildi.



Ekrem Tosun, "SSK'dan emekli oldum ve 18 ay boyunca düzenli olarak emekli maaşımı aldım. 18 ayın sonunda SSK emekliliğimi iptal etti. Şu an maaş alamıyorum ve çok mağdur durumdayım. Emekli maaşıma güvendiğim için borca girdim, bu borçlarımı da ödeyemiyorum. Maaşımın kesilmesine gerekçe olarak ise sigorta primlerimin 7 ay eksik çıkmış olduğu gösterildi. 7 ay daha çalışmam karşılığında tekrar emekli olabilecekmişim, ancak SSK 18 ay boyunca vermiş olduğu maaşı benden kesecekmiş. SSK'dan tarafıma yapılan açıklamada, daha önce çalıştığım bir iş yerinin paravan olduğu ve 7 aylık SSK prim ödememin bu yüzden kabul edilmediği belirtildi. Şirket yasal olmadığı için 7 ayım iptal edildi ve emekli maaşım kesildi" dedi.



2)ZONGULDAK'TA, 665 KİŞİLİK GEÇİÇİ İŞE 6 BİN 436 KİŞİ BAŞVURDU



ZONGULDAK'ta, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında kamu kurumlarında çalışacak 665 kişi, başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasından kura ile belirlendi.



Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyelerde 6 ay süreli istihdam edilmek üzere işe alınacak olan 665 kişi için kura çekimi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan 6 bin 436 kişi arasında yapılan kura çekimine adayların ilgisi yoğun oldu. Kurada ismi çıkanlar, cep telefonuyla yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi. Kurada ismi çıkmayanlar ise salondan üzgün ayrıldı. İşe girmeye hak kazananların 15 Mart'tan 9 Eylül 2019 tarihine kadar asgari ücret ile çalışacakları açıklandı.



Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programlarında, işgücü piyasasından uzaklaşan insanların yeniden işgücü piyasasına kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. İşçilerin 6 ay süreyle çalışacağını ifade eden Demirsu, şöyle dedi:



"Hali hazırda il müdürlüğümüz yetki alanında bin 817 kişiyi zaten çalıştırıyoruz. Bunun dışında yine bin kişilik kontenjan verildi. Onların da dağılımını yaptık. Kalan 665 kişi için de bugün belediyeler ve kalan kurum ve kuruluşları için kuralarımızı çekiyoruz. Çekilişleri merkez, Kozlu ve Kilimli için yapıyoruz. Diğer çekilişlerimiz de Alaplı, Ereğli ilçemizde yapılacaktır. Buradan kuradan çıkmadığı takdirde arkadaşlarımız üzülmesinler. Sayın bakanımızın talimatıyla 300 kişinin daha Zonguldak'ta istihdam edilmesi için çalışma başlatacağız. Yine kura çekimine müteakiben olacağını düşünüyoruz."



======================================================



3)AK PARTİ ADAYI HİLMİ GÜLER: 31 MART 'ONE MİNUTE'NİN DEVAMIDIR



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, baba ocağı Ünye'de coşkulu mitingde vatandaşlara seslenerek, "31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın 'One Minute' diyerek başlattığı, daha sonra 'Dünya 5'den büyüktür' diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır" dedi. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmalarını baba ocağı Ünye ilçesinde sürdürdü. Ünye'de miting düzenleyerek, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Güler daha sonra esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla oturup çay bahçesinde simit yiyerek çay içen Hilmi Güler, kente kazandıracağı projeleri anlattı.



ÜNYE KARADENİZ'İN PIRLANTASI OLACAK



Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı olduğu dönemde baba ocağı Ünye ilçesine doğalgaz, içme suyu başta olmak üzere birçok hizmetlerde bulunan Hilmi Güler, "Gönül belediyeciliği felsefesi şu. Buraya ben demeye gelmedim, sen demeye gelmedim, ben yok, sen yok siz varsınız. Ünyeliler var. Gönül belediyeciliği budur. Ünye'ye çok hizmetler yapacağız. Önce doğalgazı getirdik. Aslında 10 yıl önce gelmişti ama bazı aksaklıklar sebebiyle size geç ulaştırıldı. Ünye'nin içme suyunu getirdik. Çalışmalarımız saymakla bitmez. Şimdi yeni dönemde limanı daha çok büyüteceğiz. Konteynır limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteynır limanı ile dünyaya ihraç edilecek. Ünye, Karadeniz'in bir incisiydi. Bu yatırımlarla birlikte artık bölgenin pırlantası olacakö dedi.



ADİL VE ŞEFFAF OLACAĞIZ



Ünye'nin vizyonunun bilinenden daha fazla olduğunu, bu sebeple ufuk ve vizyonun geniş tutulması gerektiğini de anlatan Güler, "Ünye'nin komşusu Fatsa değil, Terme, Çarşamba değil. Ordu'nun komşusu Samsun, Giresun, Sivas, tokat değildir. Ordu'nun komşusu Odessa, Bakü, Moskova, Bükreş'tir. İşte Ünye'de bu ülkelere ihracat yapacak yeni üretim sahaları açacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız, bütün işlerimizi adilane, ortak akılla, şeffaflıkla yapacağız. Hiçbir grubun, hiçbir zümrenin adamı olmadan yalnız ve yalnız sizlerin elemanı olarak yapacağız. Burada herhangi bir kanunsuz harekete göz açtırmayacağız. Bunu özellikle bilinö şeklinde konuştu.



31 MART 'ONE MİNUTE'NİN DEVAMIDIR



31 Mart seçimlerinin sıradan bir gün olmadığını, Türkiye ve Ordu ili açısından önemli bir dönemeç olduğunu da ifade eden Hilmi Güler, "31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın 'One Minute' diyerek başlattığı, daha sonra 'Dünya 5'den büyüktür' diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır. 31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. 31 Mart Bu aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktırö diye konuştu.



