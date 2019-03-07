Dha Yurt Bülteni-13

1)AKŞENER: CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEK AK PARTİLİ VE MHP'Lİ KARDEŞİMDİRİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine çok sert bir dille gidildiğini, Millet İttifakı'na oy verecek seçmene 'terörist' denildiğini belirtip, "Benim için, Cumhur İttifakı'na oy verecek olan AK Partili...

1)AKŞENER: CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEK AK PARTİLİ VE MHP'Lİ KARDEŞİMDİR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine çok sert bir dille gidildiğini, Millet İttifakı'na oy verecek seçmene 'terörist' denildiğini belirtip, "Benim için, Cumhur İttifakı'na oy verecek olan AK Partili ve MHP'li seçmen kardeşimdir, çok değerlidir" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarını, Denizli'nin Buldan ile Aydın'ın Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sürdürdü. İlk olarak Denizli'nin Buldan ilçesine giden Akşener, burada Alanyazı Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı. Akşener, burada platform olarak kullanılmak üzere hazırlanan oto-çekicisinin üzerine çıkarak, alanı dolduranlara seslendi. 31 Mart'taki seçimlerde partisinin adaylarına destek isteyen Akşener, daha sonra Aydın'ın Buharkent ilçesine geçti. Burharkent'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener, ardından seçim otobüsüne binerek Kuyucak ilçesine hareket etti. Kuyucak'ta partisinin İlçe Seçim Bürosu önünde, seçim otobüsün üzerine çıkan Akşener, kalabalığa seslenip, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Çok sert bir dille yerel seçime gidildiğini ifade eden Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak başkan adayıma destek istemeye geldim. Ama bu netice itibariyle yerel seçim. Muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı seçeceksiniz. Ertesi gün birbirinizin yüzüne bakmaya devam edeceksiniz. Farklı terciler olacak. Buradan açık açık söylüyorum. Cumhur İttifakı'na oy verecek olan AK Partili ve MHP'li seçmen kardeşimdir, çok değerlidir. Ama koskoca Cumhurbaşkanı böyle dil kullanıyor. Onun için susmayın diyorum. Biz de Millet İttifakı yaptık. İçinde 24 Haziran'da 11 milyon oy alan CHP, 5 milyon oy alan, mecliste grubu olan İYİ Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti'nin birlikte aldığı 1 milyon oyu var. Yaklaşık 18 milyon insana bu seçimde bizim partimize oy verdiği için 'terörist' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ona uymayın diyorum, bu sözlere kulağınızı tıkayın. Nitecide, Kuyucak'ta seçilecek bir belediye başkanı Türkiye'nin bekasına yönelik hangi kötülüğü yapabilir, hangi yanlışı yapabilir" dedi.



'BİZİM KOLTUKLARIMIZI DEĞİL, BAŞKAN ADAYLARINI OYLAYACAKSINIZ'



Yerel seçimde belediye başkanı seçileceğini hatırlatan Akşener, "Eğer siz bir kampanya yürütülmesine sebep olursanız, o zaman herkes ayağınıza gelir, o zamanda seçmen velinimet olur. Sizden bir ricam var. Cumhurbaşkanı 4 yıl daha görevine devam edecek. Küçük ortağı da canı ne kadar isterse o sandalyede oturmaya devam edecek. Benim sandalyem, Kılıçdaroğlu'nun sandalyesi oylamada değil, oylanacak kişi belediye başkan adayları. Şimdi üreticiye terörist, EYT için 'türedi', domates, biber yetiştiricisine terörist, soğan yetiştiriciyi terör örgütü üyesi, bunları ortadan kaldırmak istetiyorsanız eğer bu kulağı haşırt diye çekeceksiniz, kızartacaksınız. Bunu yaparsanız 31 Mart akşamı şöyle olacak; Cumhurbaşkanı 'Aziz milletim, mesajınızı aldım' diyecek. Ekonomide isteğinize yönelik kararlar alınacak. Damat gidecek. Tarım Bakanı gidecek. Bakanları değiştirecek ama sizin gözünüzün içine bakmak ihtiyacı duyacak. 300 korumayla, tepede dar dar helikopterle gezmeyi bırakacak. Saraydan çıkacak aranıza karışacak" diye konuştu.



Kuyucak'taki konuşmasının ardından kadınlar Akşener'e poşu ve yazma hediye edip, boynuna astı. Kuyucak'taki seçim gezisinin ardından Nazilli ilçesine giden Akşener, uzun bir araç konvoyuyla ilçe turu attı. Yolda ilerlerken, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine otobüsü durdurup inerek vatandaşlarla selamlaştı, seçimde destek istedi. Akşener, daha sonra miting için Aydın'a geçti.



Görüntü Dökümü:



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-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli'nin Buldan ilçesi ziyareti



-Akşener'in oto-çekicisi üzerinde buldanlılar'a seslenmesi



-Aydın'ın Buharkent ilçesinde seçim bürosunun açılışından görüntü



-Akşener'inKuyucak ilçesinde seçim otobüsünden halka seslenmesi



-Akşener'in Nazilli'de seçim otobüsü ile ilçe turu atması



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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2)VAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI



VAN, öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte daha önce yağan karla kapanan köy yolları açılmaya çalışılırken, bugün öğle saatlerinde yeniden kar yağışı başladı. Kent merkezi yoğun kar yağışı ile beyaza bürünürken, Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkale'de 2 mahalle ile 7 mezranın yolarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Görüntü Dökümü



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-Van kent merkezinden kar yağışı



-Detaylar



-Caddede yürüyen vatandaşlardan genel



Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN,



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3)ELAZIĞ'DA EVİ YANAN AİLEYE KONTEYNER EV VERİLDİ



ELAZIĞ'da evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileye valilik tarafından konteyner ev tahsis edildi.



Elazığ merkez Mollakendi beldesindeki Güntaşı mahallesinde dün akşam saatlerinde 6 kişilik Yüksel ailesinin oturduğu evde nedeni öğrenilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Olayı haber alan Elazığ Valisi Çetin Kaldırım Yüksel ise, aileye konteyner ev tahsis etti. Sabah saatlerinde mahalleye götürülen konteynerde ailenin ihtiyaçları giderildi.



Görüntü Dökümü:



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Yangın yerinden görüntü



-Yetkililerin incelemelerde bulunması



Genel ve detay görüntü



Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB



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4)14 YAŞINDAKİ GENÇ, KAVGANIN ARASINDA KALARAK SİLAHLA YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi ile yoldan geçmekte olan 14 yaşındaki Umutcan P., bacağından yaralandı.



Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan biliye göre, sokak üzerindeki kimliği belirsiz iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada belindeki tabancayı çıkartan taraflardan biri ateş açmaya başladı. Bu sırada sokaktan geçmekte olan 14 yaşındaki Umutcan P., bacağına isabet eden kurşun ile yaralandı. Olayından ardından kavga eden taraflar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya tutuşan ve silahı ateşleyen tarafları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Gencin hastaneye getirilmesi



-Acil Servisten detaylar



Süre: 0.49 Boyut: 88 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,



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5)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 10 GÖZALTI



Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, içici 2 şüpheliden yola çıkarak, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 10 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



Dosya Adı: 0703uyusturucuopersayonu



Süre: 0.33 Boyut: 5.87 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



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6)BURDUR'DA ATATÜRK KONSERİ



BURDUR'da Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserini Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile vatandaşlar ilgiyle izledi.



Sunuculuğunu Hülya Altuğ'un yaptığı, Gökhan Çağırgan yönetimindeki topluluk, konserde koro ve solo olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinden türküler seslendirildi.



Görüntü Dökümü



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Salondan detay



Konser



Detay



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,



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