Dha Yurt Bülteni -13

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Man Adası iddialarıyla ilgili açtığı davada 2,5 milyon lira tazminat kazandığını söyledi. Denizli'de Kılıçdaroğlu ile düzenledikleri ortak mitingde kendisine yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşenere'de dava açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oradan da bir şeyler muhakkak gelecek. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir. Milletimiz onlara 31 Mart'ta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş, sandıkta gösterecek" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere öğle saatlerinde Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, milletvekilleri ve protokol üyeleri karşıladı. Buradan, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde otobüsle mitingin düzenlendiği İstasyon Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca kendisini bekleyenleri selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.



Miting alanında platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalınan 'Nereden nereye' seçim şarkısına bir süre eşlik etti. Elazığ'dan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türküleriyle Anadolu'yu bir ocak gibi ısıtan Elazığ, toprağında sahabeleri, serdengeçtileri, şehitleri ağırlayan Elazığ, Selçuklu'nun, Artuklunun, Yavuz'un emaneti Elazığ, 23'ü 2023'e taşımak için can atanların şehri Elazığ, bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Rabbim tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. 14 ay sonra Elazığ'da olmaktan, siz Gakkoşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum" dedi.



'BİZİM İÇİN KADINLAR GÜNÜ, HER GÜNDÜR'



8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü'nü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu günün, batılıların anlayışı olduğunu belirtip, annelerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"31 Mart'ta iftiracı müptezellere edep dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta dörtlü çeteye dürüstlük dersi vermeye can atan Gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir Elaziz var. Bu meydanda yalan yok, iftira yok. Bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var. Bu meydanda hakaret, buhran yok, sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var. Rabbim bu meydanı, bu sevdayı, kem gözlerden, nazarlardan saklasın. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Dostluğunuz, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Dün malum Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ama bizin için Dünya Kadınlar Günü bir gün değildir. Dünya Kadınlar Günü, batının bir anlayışıdır. Bizim için kadınlar günü, her gündür. Niye? Ana her gün var mı, var. Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi peygamberimiz ne buyuruyor; 'Cennet, annelerin ayakları altındadır.' Annenin ayağının altını öpüyor musun? Hep öpün. Analarının ayağının altında cennetin kokusu var. Tamam, ihmal etmeyin ha. Bak babaların ayaklarının altında demiyor, anneleri diyor. Ona göre. Elazığ vefadır, samimiyettir, milli iradenin kalesidir."



'SİYASET AYRIŞTIRMAK İÇİN DEĞİL, BİRLEŞTİRMEK İÇİN VARDIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyasetin, insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatı olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Siyaset özünde bir yarıştır, rekabettir, mücadeledir. Siyaset, bileğinin gücüyle değil, sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset, insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatıdır. Siyaset, ayrıştırmak için değil, birleştirmek, kutuplaştırmak için değil, gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa, PKK'nın desteklediği HDP gibi. Açık söylüyorum; onlar, bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Geçmişte Türkiye bu tarz pek çok siyasetçi görmüştür. Bu millet, yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, siyaseti lekeleyen birçok kifayetsiz görmüştür. Bu ülke, CHP'nin milletvekili pazarlığı yaptığı Güneş Motel rezaletini, 4 senede 6- 7 parti değiştiren fırıldakları bizzat görmüş, yaşamıştır. Millet, siyasetin kalitesini arttırmak yerine, seviyesini aşağıya çekenlerin bir yolunu bulup sandıkta def etmiştir. Günlük hayatta 'yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' Siyasette ise yalancının mumu, en fazla seçime kadar yanar. Seçim sandığı önüne gelince bu millet, yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz, bühtanla seçimi kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur. Tarihimiz, projeleriyle değil de laf cambazlıklarıyla milletin gönlüne gireceğine inanan bir kifayetsiz muhterisler çöplüğüdür. Hamdolsun biz 40 senedir siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. Yaşantımızla, kişiliğimizle, fikirlerimizle, meydanlarda söylediklerimizle, icra makamında yapıp ettiklerimizle 82 milyonun karşısındayız. Bu 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca her türlü insanı, her türlü karakteri, her türlü siyasetçi tipini gördük. Ülkesine edenleri de çıkarlarına tapanlarını da gördük. Milletin emanetini koruyanları da ona ihanet edenleri de gördük. Darbecilere direnenleri de hainlerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları da gördük. Bay Kemal gibi."



'FETÖ'CÜLERİN MÜSAADESİYLE ÇIKIYOR'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz o gece, 15 Temmuz 23.15'te beyefendi Atatürk Havalimanı'na giriyor İstanbul'da. Tankların orada, millet orada ve o ne yapıyor biliyor musunuz? Tankların arasından FETÖ'cülerin müsaadesiyle çıkıyor, gidiyor. Nereye, kim bu adam? 'Darbecilere karşı önce tankların önüne önce ben çıkarım' diyen adam, Bay Kemal. Yalancı yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. İşte bana da attığı iftiraları da biliyorsunuz. Açtım davaları, bayağı kazanıyorum" diye konuştu.



'2,5 MİLYON LİRAYI MEHMETÇİK VAKFI'NA HİBE EDECEĞİM'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisine yönelik Man Adası iddialarıyla ilgili açtığı davada 2,5 milyon lira tazminat kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi en son Man Adası diye bir şey tuttu. Çıkardı grubunda böyle kağıtları da salladı. Açtık davayı. Oradan da 2,5 milyon kazandık. Şimdi o tabi itirazlarını filan yapıyor. İnşallah o itirazlar da sağlam gelecek. ve 2,5 milyonu aldığımda, onu Mehmetçik Vakfı'na ben de hibe edeceğim. Nasıl, iyi değil mi? En ideal yer orası. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da bir hayrı olur" şeklinde konuştu.



'MİLLET SAMİMİYETE OY VERİR'



Milletin popülizme, hakarete, yalana prim vermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce devlet, önce beka' diyenleri gördük. 3- 5 oy için terör örgütüne taşeronluk yapanları gördük. Demokratları da özgürlükçüleri de gördük. 'Yasaklar sürsün' diye Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutanları gördük. Bu tiplerin hepsini milletimizin desteğiyle son 17 senede, 14 kez sandığa gömdük. 'Muhtar bile olamaz' dediler. Bize ömür biçenleri de Allah'ın lütfüyle hamdolsun hezimete uğrattık. Bu millet, popülizme, hakarete, yalana asla prim vermez. Bu millet, bölücülerle işbirliği yapıp, milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye, esere, doğruluğa, dürüstlüğe, samimiyete oy verir" dedi.



'HANIMEFENDİNİN KAÇACAK DELİĞİ DE YOK'



Denizli'deki mitingde kendisine yönelik sözleri üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biliyorsunuz, biz CHP'nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanının akşam başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız, 'Üzüm üzüme baka baka kararır' diyor. Bay Kemal'in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. Hanımefendi de katıldı, bir diğeri de katıldı. HDP Eş başkanları bir taraftan, hanımefendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla sürekli pusula, emir, direktif geliyor. Hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli'de ortak miting düzenliyorlar, bize saldırıyorlar. Anlaşılan bu mızıkacılar, önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi, her bir vatandaşımızı 'teröristler' diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, benim milletime hakarete devam edecekler. İnşallah Elazığ'a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada düşmezler, aynı hatayı burada inşallah tekrarlamazlar. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahramanlar otağı Elazığ'da inşallah sizleri teröristler diye inşallah selamlamazlar. Çünkü tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir. Şu anda mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız. Oradan da bir şeyler muhakkak gelecek. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara 31 Mart'ta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş, sandıkta gösterecek. İşte muhalefet bu. Muhalefetin seviyesi, kapasitesi, çapı bu. Bunlardan ne köy olur, ne kasaba. Bunların ne size hizmet gibi bir derdi, ne de Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir projesi var. Bunların tek hedefi, koltuklarını korumak, çıkarlarını korumak, rant kapısı olarak gördükleri 3- 5 belediyeyi korumak. Bunların gayesi bize hakaret ederek bölücü örgütün uzantılarıyla girdikleri ittifakı gizlemek."



HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA ELEŞTİRİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz' videosunu dev ekrandan izletip, "Ya bu terbiyesizlik bu. Niye oy vereceğim ki? Niye hizmet getireceğim ki? Yahu senin görevin oraya o hizmeti getirmek. 'Hayır' diyemezsin. Ama bunun başındaki genel başkanından bir şey olmaz ki. O ne ki, başkanı bu olsun? Getireceksin arkadaş, getireceksin. Bunun lamı cimi yok. Sen orada kendi adına durmuyorsun, Türkiye Cumhuriyeti adına duruyorsun, getireceksin. Gittikleri her yerde bizi eleştiriyorlar. Ancak bölücü örgütün uzantılarının tehditlerine, şantajlarına tek kelime dahi etmiyorlar" dedi.



'DEFOL ORAYA GİT DEFOL'



Cmhurbaşkanı Recep Tayyip 'Erdoğan, HDP'li milletvekilleri ile terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin açıklamalarını içeren videoları da alandakilere dev ekrandan izleterek, şöyle konuştu:



"Kürdistan' diye bir bölge yok. Sen Kürdistan'ın çok mu seviyorsun, o zaman Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyur, oraya git. Defol oraya git, defol. İşte 31 Mart bunlara bu cevabı verme günüdür. Şimdi hanımefendi nasıl beğendin mi? Bak Kürdistan' diyor. Onunla omuz omuza giriyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan'ın ağzından halkına 'terörist' dediği ifadesini asla ispat edemezsin. Edemeyeceğin için de bunun bedelini ödeyeceksin, ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor, sen de ödeyeceksin. HDP ödeye ödeye zaten bitmiyor. Bak şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ'cüler süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Niye, çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın, yalan söyleyemezsin. Asla söylemediklerimle bana iftirada bulunamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir, bir hukuk devletidir. Ne diyor; 'Biz arkamızı YPG'ye, PYD'ye dayadık, PKK'ya dayadık.' Ben de buradan söylüyorum; biz de arkamızı Gakkoşlara dayadık. Bay Kemal'in söyleyecek hiçbir şeyi yok, diğerlerinin de yok. Bunlara tavır almak yerine her defasında hakaret, hakaret, hakaret. Benim CHP'ye, sözde İYİ Parti'ye, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime bu gerçekleri hiç anlatamıyorlar. Kandil'e laf edemiyorlar, Pensilvanya'ya tek kelime söylemiyorlar, YPG'ye tek bir eleştiri getiremiyorlar. Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın, bizim tek bir gündemimiz var, bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Elazığ'a 17 yılda yaptıkları ve yapılacak yatırımları anlatarak, alandakilere çay hediye etti.



Mücahit YOLCU- Erkan BAY/ELAZIĞ,



BAKAN GÜL: BALONU FETÖ ŞİŞİRİYOR, İPİNİ DE KANDİL'E VERİYORLAR



ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Millet İttifakı'nın sadece AK Parti'nin gitmesi için oluşturulan bir balon olduğunu belirterek, "Bu balonu FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakı 31 Mart'ta söndürülecek" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti milletvekilleri, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve partililerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Gül, karşı tarafta yapılan ittifakın sadece AK Parti'nin gitmesi için bir balon olduğunu söyledi. Gül, "Bu balonu FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakı 31 Mart'ta söndürülecek" dedi.



'İMAMLARLA DALGA GEÇİYORLAR'



CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in mikrofon açıkken yapılan konuşmalarını da hatırlatarak tepki gösteren Bakan Gül, "Ezan okunuyor. CHP'li bir aday ezana saygıdan sesini kesiyor. O arada mikrofon açık, kendi aralarında konuşuyorlar. Neler söylediklerini duymuşsunuzdur. İmamla, hocayla dalga geçiyor. Oyumu şuna vereceğim, buna vereceğim diyor. Bu milletimiz elinde mikrofon varken değil, mikrofon yokken, bu CHP'nin bu ittifakın ne anlama geldiğini, bunların makyajının olmadığı zamanları da çok iyi biliyor. 31 Mart'ta Cumhur ittifakının yanında dimdik durmaya devam edecektir" diye konuştu.



Yerel seçimlerde oyun ve tuzak kurmak isteyenlerin olduğunu belirten Bakan Gül, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. İçerde ve dışarıda senaryo yazanlar var. Ama onlara şunları söylüyoruz; bu ülkenin geleceğini Şahinbey'in, Şehitkamil'in torunları belirler" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Gül ile beraberindekiler AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adayı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.



Bakan Gül, daha sonra 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilen ve içerisinde 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı.



BAKAN ERSOY, RESTORASYONDAKİ SÜMELA'NIN 2'İNCİ ETABI İÇİN TARİH VERDİ



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'un Maçka ilçesinde, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, manastırın ilk etabını 18 Mayıs'ta ziyarete açılacağını hatırlatıp, ikinci etabın ise 2020'ye yetiştirme kararı alındığını duyurdu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda yapılan karşılama sonrası Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri ile görüşen Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, toplantının ardında, 4 yıldır restorasyon çalışmaları süren ve Mayıs ayında birinci kısmının ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı'nda giderek, incelemelerde bulundu.



İKİNCİ ETAP İÇİN TARİH VERDİ



Ziyaret ve incelemelerle ilgili konuşan Bakan Ersoy, manastırın ilk etabının 18 mayısta açılacağını hatırlattı. Ersoy, "Eylül ayındaki ziyaretimizde Sümela Manastırı'nı açmak için yeni bir programa geçme kararı aldık daha erken açabilmek için. Birinci etabı tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019 Müzeler Günü'nde birinci etabı ziyaretçiye açıyoruz. Bugün çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda ikinci etabında hızlanması için yapılması gerekenler konusunda mutabakata vardık. İkinci etabın açılışı 2020'nin sezon sonunu bulacaktır. Onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020'ye ikinci etabı yetiştirme kararı aldık. Taşeronlarımızla gerekli düzenlemeleri finansal desteği vererek Sümela Manastırının kalan kısmını da yetiştireceğiz" dedi.



'AYASOFYA İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR'



Müzeyken camiye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "Ayasofya ile ilgili bir çalışmamız var. Vakıflar Bölge müdürlüğümüz orada bir restorasyon çalışması yapıyor. O da 2020'nin sonunu bulacak bir restorasyon çalışmasıydı. Orada da 2020 sezonunu kaçırmamak için Hızlandırma programına bugün aldık. Vakıflar Genel müdürümüzle de konuştuk. Taşeron firmayla da konuşulup ek finansman sağlanarak hızlandırılacak. İnşallah bunu da 18 Mayıs 2020'de yani sezon başında Ayasofya'nın restorasyonu tamamlanıp hizmete alınmış olacak" diye konuştu.



Bakan Ersoy, manastır ziyaretinin ardından Maçka ilçesinden ayrıldı.



Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks yatı gezdi (2)



"KADINLAR İÇİN 200 MİLYON DOLAR, 100 MİLYON TL KREDİ HAZIR"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'da AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç'in, girişimci kadınlar ile bir otelde düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yemeğine katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gökçen Özoğan Enç, Antalya'da en son 1500 yıl önce Perge'de bir kadın belediye başkanının görev yaptığını, ondan sonra ise hiç bir kadının belediye başkanı olmadığını söyledi. Muratpaşa için 55 projesi olduğunu ve 5 yıl içinde bunları tamamlama sözü veren Enç, "Zaten 5 yıl içinde tamamlayamazsam tekrar belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmayacağım, hep 'erkek sözü' derler ya bu da 'kadın sözü' olsun" dedi.



Daha sonra konuşan Bakan Ruhsar Pekcan da bu sene Birleşmiş Milletler'in 'Dünya Kadınlar Günü' temasını, 'eşit düşün', 'zekice geliştir' ve 'değişim için yenilik yap' olarak belirlediğini kaydetti. Bakan Pekcan, "Yani BM de eşitliğin yolunun, inovasyondan geçtiğini söylemiş bize. Bizlere yeni yol haritası, kadın girişimciler olarak artık servis hizmetinden ziyade teknolojiye yönelmek. Biz de bakanlık olarak yanınızdayız. Öncelikle küresel firmalara, yeni küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmalara baktığınızda hemen hepsinin genç girişimciler tarafından kurulduğunu görüyorsunuz. Bu bir tesadüf değil, dolayısıyla genç girişimcilere ve kadınlarımıza öncelik vermeliyiz. Daha çok teknoloji, yenilikçi projeler üretmeliyiz. Bu firmalarda genelde mühendis, bilişimci, yazılımcı, grafiker, tasarımcı olarak genç kızlarımız ve kadınlarımız çalışıyor. Bunları yönlendirmemiz, kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Hem kadınlara toplumda hak ettikleri yeri vermek hem de Türkiye'nin ihtiyacı için daha fazla kadın girişimciye ihtiyacımız var" diye konuştu.



KADIN GİRİŞİMCİ ORANI YÜZDE 34'E YÜKSELDİ



BM verilerine göre iş hayatındaki kadın erkek oranı eşit olduğu zaman, gelişmekte olan 15 ülkenin kişi başı milli gelirinin yüzde 20 artacağının tespit edildiğini belirten Bakan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizim şu anda kadın girişimci oranımız, son 10 senede yüzde 23'ten yüzde 34'lere gelmiş durumda. Gerçekten 10 yılda çok hızlı bir ivme ama hala OECD ortalaması yüzde 51.3. Bunun çok gerisindeyiz. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum, demek ki kullanılmamış yüzde 15, 20'lik bir potansiyelimiz var. Erkeklerin iş hayatına katılma oranı da yüzde 72 seviyesinde."



"130 BİN KADIN GİRİŞİMCİ, 953 BİN KADIN YÖNETİCİ"



Bakan Pekcan, Türkiye'de 130 bin kadın girişimci, 820 bin kendi işini yapan kadın girişimci, 953 bin de kadın yönetici olduğuna dikkati çekti. Kadınların karar verici pozisyonlarda çalıştığı şirketlerde, şirketlerin karlılığı ve verimliliğinin daha yüksek olduğuna vurgu yapan Ruhsar Pekcan, "Zengin Kuzey Avrupa ülkelerinde kadının iş hayatına katılma oranları yüzde 60, 70'lerde. Yani kadın sayısı arttıkça milli gelir oranı da artıyor, hatta bazı ülkelerde politikalarda da yüzde 35, 40, 55 seviyelerinde. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle aslında dört önemli bakanlığı, iki bakanlık olarak iki kadına teslim ederek güvenini, inancını, vizyonunu da göstermiş oldu" dedi.



KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DAİRE BAŞKANLIĞI



Bakanlık olarak kadın ve genç girişimcileri, aynı zamanda ihracatçı yapmak üzere, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimci Daire Başkanlığı kurduklarını da söyleyen Pekcan, "Burada kadın ve genç girişimcilerimize, ihracat desteklerimizi anlatacağız. İhracat desteklerinden kadın ve genç girişimcilerin daha fazla nasıl yararlanabilecekleri konusunda onları bilgilendireceğiz. İhracat yapabilecekleri sektörlere yönlendirmeye çalışacağız. Kadın STK'larımızla işbirliği halinde uluslararası pazara açılma ve rekabet için bir URGE Projesi de başlattık" diye konuştu.



"200 MİLYON DOLAR VE 100 MİLYON TL HAZIR"



Dün bütün iş kadınlarıyla bir müjde paylaştıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, "Daha çok yeni, şirket hisselerinin yüzde 51'i kadınlarda olan firmalara ihracat finansman desteği sağlayacağız. Bunun için Eximbank 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi ayırmış durumda. Biz hazırız, siz hazır mısınız? Kadınların gelirlerinin yüzde 90'ını ailelerine, ekonomiye, eğitime harcadıkları görülmüş. Dolayısıyla kadın girişimcinin, ihracatçının artmasıyla ülke ekonomisi, sosyal kalkınma ve sosyal dengeye de katkı sağlamış oluyor" dedi.



Toplantının sonunda Bakan Pekcan'a, kadın girişimciler tarafından hazırlanan portakal kabuklarından çiçek demeti ile üzerinde ismi yazılı olan su kabağından obje hediye edildi.



Kayalıklarda intihara kalkışan kadın, 2 saatte ikna edildi



KAYSERİ'de, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihara kalkışan H.K. (28), polisin yaklaşık 2 saat süren çabasıyla ikna edildi.



Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Yaver Sokak'ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen H.K. adlı kadın, evinin yakınındaki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. Kadını gören yakınları polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Başarılı olamayınca psikolog çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren çabayla ikna edilen kadın, kayalıklardan indirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansi'ne kaldırıldı.



2 bin mülteci ve sığınmacı kadın, Kapadokya'da buluştu



SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), farklı şehirlerde yaşayan mülteci ve sığınmacı kadınlar için Kapadokya gezisi düzenledi.



Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Kapadokya Kadın Buluşması'nda SGDD, farklı şehirlerde yaşayan 2 bin mülteci ve sığınmacı kadını Kapadokya'da bir araya getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen gezide mülteci ve sığınmacı kadınlar, Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi, Avanos Anfi Tiyatrosunda, çeşitli ülkelerin müziği eşliğinde eğlendiler. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Bugün burada Kapadokya kadın buluşmasıyla 12'nci yılımızı kutlamaktayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'de bulunan mülteci kadınları unutmadığımızı göstermek istedik.Türkiye dünyada en fazla mülteci nüfusu ağırlayan bir ülke. 3,6 milyon Suriyelinin yanı sıra çoğunluğunu Afgan, Irak ve İranlıların oluşturduğu mülteci ve sığınmacılara Türkiye ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.



5 yıl önce Suriye'den gelen Duva Sıra (27) ise, eşinden ayrıldığını belirterek, "Eşim, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarımı benden alıp Suriye'ye götürdü. Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneğinden bu süreçte destek aldım. Türkiye'ye uyum sağlamak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak için 2 yıl şekerleme fabrikasında, sonra da bir süre tekstil fabrikasında çalıştım. Ardından Türkçe dil eğitim kurslarını almaya başladım. Çocuklarıma kavuşmak ve onlara güzel bir hayat sunmak için hayalimi her zaman güçlü tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.



