Dha Yurt Bülteni-13

1)İDLİB'DE, 'BOMBARDIMAN' KORKUSUSURİYE rejim güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı bombardıman, kentte yaşayan sivilleri tedirgin ediyor.

SURİYE rejim güçlerinin Rus savaş uçaklarının desteğiyle İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı bombardıman, kentte yaşayan sivilleri tedirgin ediyor. Son olarak dün gece düzenlenen, 15 sivilin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı hava saldırısının neden olduğu yıkımın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Bombardımanda apartmanların enkaz yığınlarına döndüğü görüldü.



Suriye rejimi, ülkede bağımsızlık isteyenlerin ilk kayıp verdikleri kent Deraa'da kontrolü geçen yıl Temmuz ayında sağladıktan sonra yeni hedefini muhaliflerin elindeki son şehir merkezi İdlib olarak belirledi. Rejimin kontrolü sağladığı yerlerden tahliye edilen sivillerin gelişiyle nüfusu 4 milyona ulaşan ve 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib'de, rejimin olası operasyonu ile tedirgin günler yaşanmaya başladı. Rejim güçleri, geçen yıl Ağustos ayından itibaren kentin kırsalını topçu ateşiyle vurmaya başladı. Eylül ayının ilk günlerinden itibaren rejim güçleri Rus savaş uçaklarıyla birlikte İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyindeki kırsal bölgelere yönelik bombardıman düzenledi. Günlerce süren bombardımanda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve yerleşim alanları harabeye döndü. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerde yaşayan binlerce kişi, korunmak için güvenli gördükleri iç kesimlere göç etmek zorunda kaldı.



İdlib'deki saldırıların son bulması için Türkiye, 7 Eylül'de İran'ın başkentinde yapılan üçlü zirvenin ardından 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde diplomasi trafiğini sonuçlandırdı. Soçi'de yapılan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib'de muhalifler ile rejim birlikleri arasında 15 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kurulması mutabakatına vardı. İmza altına alınan mutabakat kapsamında rejim ve muhalif güçler arasındaki cephe hatları arasındaki 15 kilometrelik bölgeden ağır silahlar çıkarıldı ve iki hat arasında Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapmaya başladı. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile saldırılar sırasında bulundukları alanları terk eden binlerce kişi de yeniden evlerine döndü.



Soçi mutabakatının ardından karadan ateş altına alınan bölgeler, son süreçte rejim güçleri ve Rus savaş uçakları tarafından bombalandı. İdlib kent merkezi ile Han Şeyhun ve Maraat Annuman başta olmak üzere kırsaldaki birçok köy ve kasaba savaş uçakları tarafından hedef alındı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı saldırıların ardından binlerce kişi de savaş uçaklarına hedef olmamak için evlerini terk ederek İdlib ve güvenli bölgelere zorunlu olarak göç etti.



Kentin yönetimini elinde bulunduran Heyeti Tahriri Şam örgütü ise giriş ve çıkış noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında yoğun güvenlik önlemi alarak sivillerin kentten çıkışlarına veya Türkiye sınırına yönelmelerine engel olmaya çalışıyor.



BİNALAR ENKAZA DÖNDÜ, 15 KİŞİ ÖLDÜ



Kenti tedirgin eden son saldırı ise dün gece yaşandı. Savaş uçakları İdlib kent merkezinde Hayr Kusur Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırıda, mahallenin bir sokağındaki apartmanlar yerle bir oldu, onlarca araç ise demir yığınına döndü. Saldırıda 15 kişi öldü, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından kaldıkları enkazdan güçlükle çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.



Ortalığı savaş alanına çeviren saldırının neden olduğu yıkım, gün ağarınca ortaya çıktı. Onlarca kişi saldırının izlerini görmek için akın edince HTŞ üyeleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. Rejim ve Rusya'ya tepki gösteren İdlibliler, saldırıların bir an önce son bulmasını istedi.



Hasan KIRMIZITAŞ-İDLİB-SURİYE/DHA



SOYLU: ÖYLE BİR YAZILIM YAPTIK Kİ; TERÖRİSTLER KAFALARINI BİLE ÇIKARAMAYACAK (EK)



2)FINDIKLI'DA HALKA SESLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlık mesajlarını yineleyen Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.



'275 MAFYA ÖRGÜTÜNÜ TASFİYE ETTİK'



Terör örgütleriyle mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele de ise yapılan operasyonlarla önemli başarılara imza atıldığının altını çizdi. Bakan Soylu "Sadece bunlarla mücadele etmiyoruz. PKK'nın bir uyuşturucu trafiği var. DHKP-C bunlarla mücadele ediyoruz. 'DHKP-C' diye bir terör örgütü var ya, gelip buralara da musallat oldular. Hiç rahatsız olmayın. DHKP-C denen o terör örgütünün Türkiye'de il ve ilçelerde bir yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutuklu. 'Okulların etrafında uyuşturucu satıcısını görürlerse bacağını kırın' dedik. Tam 57 binini kodese gönderdik. Bu konuda hiç acımayız. Hiç kimse kusura bakmasın. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Son iki ayda yakaladığımız eroin 2016 yılındaki yakaladığımız eroinin tamamına eşittir. Türkiye'de hırsızlıkla da büyük bir mücadele yapıyoruz. 2018 yılında yüzde 35 azalmış. Bu yıl da inşallah yüzde 25 oranına düşüreceğiz. Hırsızların, PKK'nın, DHKP-C'nin, PYD'nin, FETÖ'nün, uyuşturucuların ayağına basıyoruz. 275 mafya örgütünü tasfiye ettik sadece 2018'de. Kim milletimize musallat olursa bizzat hesabını sorarız" dedi.



'DESTEK VERİN ŞUNLARIN KAFALARINI EZELİM'



Terör örgütlerinin son çırpınışları olduğuna da dikkat çeken Bakan Soylu, "31 Mart'ta bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, bunlar ne yaparlar biliyor musunuz? Doğu ve Güney Doğu'da vali ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar, küçük masum çocukların ellerine taş verirler, itibarını alt üst etmeye çalışırlar. Ben oranın psikolojisini bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ilk kez terörü böyle yakaladık, ne olursunuz bize 31 Mart'ta güç verin de, şunların kafalarını kafalarını ezelim. Bizi bu Kandil'in önünde başımızı eğmesiniz değil mi? Bizi şu FETÖ şartlatanına güldürmezsiniz değil mi? Hiç merak etmeyin, bunların iflahını kesiyor, kesmeye de devam edeceğiz. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.



'KARADENİZ'DE, 2 TERÖRİST KALMIŞTI'



Karadeniz Bölgesi'ne sızan PKK'lı terörist gruptan çoğunun yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini hatırlatan ve bölgede son kalan 2 teröristin ise yaralı olarak kaçtığını aktaran Soylu, "Bu PKK'yı sakın Fındıklı'ya bulaştırmayasınız ha. Terör örgütlerini Fındıklı'ya bulaştırmazsınız değil mi? Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Size sadece şu kadarını söyleyeyim, 2 tane kalmıştı, kırmızısını, sarısını, yeşilini, her birisini derdest ettik. Onlar da kaçmışlar. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık, kaçmışlar. Allah'ınızı severseniz bize çok güçlü destek lazım, şu önümüzdeki dönem için" ifadesinde bulundu.



3)MALULEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYOR



İSTANBUL'da kalp yetmezliği nedeniyle emekli olmak için başvuruda bulunan, ancak gerekli raporu alamadığını iddia edden Sait Çotuk (56), sesini duyurabilmek için Anakara'ya yürümeye başladı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesine ulaşan Çotuk, "Kimsem yok, bana sahip çıkmalarını istiyorum" dedi. ?İstanbul'da yaşayan Sait Çotuk inşaatlarda boya ve fayans işleri yaparak geçimini sağlarken, 2014 yılında kalp krizi geçirdi. 5 kez anjiyo olduğunu belirten Sait Çotuk, çalışamaz duruma geldi. Sait Çotuk malulen emekli olabilmek için engelli raporu almak istedi. Ancak gerekli raporu alamayınca, İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye karar verdi. Dün sabah saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'dan yola çıkan Sait Çotuk, bazı yerlerde otostop yaparak kendisini alan araçların da yardımıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar geldi.



Sesini duyurabilmek için Ankara'ya yürüdüğünü söyleyen Sait Çotuk, "Ben kalp hastasıyım. Kalp nakline girmem gerekiyor, ama giremiyorum. Ne param var, ne de kalacak yerim. Ameliyattan sonra nerede gidip yatacağım, nerede dinleneceğim? Bakımım nerede yapılacak? Hiç kimsem yok. O yüzden ben 5 sefer malulen emeklilik için heyete girdim. Heyetten rapor aldım. Ancak hastanenin verdiği yüzde 90 engelli raporunu, İstanbul İl Sağlık Kurulu yüzde 50-55'e düşürdü. Bu şekilde benim malulen emekliliğimi engellediler" dedi.



Sait Çotuk eşinin ölümünden sonra durumunun kötüye gittiğini belirterek, "Ben inşaatlarda boya, fayans işleri yapıyordum. 2013 yılına kadar durumum iyiydi. 2008'de eşim meme kanserine yakalandı. Onunla uğraştım, çabaladım. Yenemedik hastalığı, eşimi 2013 yılında kaybettim. Eşimi kaybettiğimde ben tökezledim, yaşama küstüm. Bir sene sonra şiddetli bir kalp krizi geçirdim. Kalp yetmezliğim ortaya çıktı. Siyami Ersek Hastanesi'ne başvurdum. Bana orada, 'Kalp yetmezliğin çok yüksek, nakil gerekiyor' dediler. Nakil için sıraya girmem gerekiyor. Ben bugün sıraya girsem, organ çıktığı anda nakile girmem gerekiyor. Ama ben gidip de sıraya giremiyorum. Çünkü ne ameliyattan çıktıktan sonra kalacak bir yerim, ne de kendime bakacak durumum var. Buradan yürümemin sebebi de Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gidip durumumu söylemek. Kimsem yok, bana sahip çıkmalarını istiyorum" diye konuştu.



4)CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ŞARKI SÖYLEDİ, BAKAN KASAPOĞLU EŞLİK ETTİ



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da gençlerin demokrasi buluşması etkinliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a eşlik ederken, duygulu anlar yaşandı. Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanmak çok önemli bir tercübe. Demokrasi demek, sandıkta o iradeyi kullamak demek. Ülkemizde zaten oy kullanma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Kendisini demokrasi beşiği zanneden ülkelerden çok daha ilerdeyiz" dedi.



Geceyi Van'da geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kahvaltısını İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Cafe'de engellilerle yaptı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün de katıldığı kahvaltının ardından Bakan Kasapoğlu, Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Beşyol Meydanı'ndaki 'Rus Pazarı'nın açılışına katıldı. Kasapoğlu, pazar esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Kasapoğlu, burada kendisini halaylarla karşılayan ilçe sakinleriyle kol kola girip halay çekti.



'SİZLERİN OYLARIYLA MİLADI BAŞLATMAMIZ GEREKİR'



Bakan Kasapoğlu, dün akşam geldiği Van'dan mutlu ve mesut ayrıldıklarını belirterek, "Van'da gördüğümüz değişim, gelişim ve potansiyel bizleri heyecanlandırıyor. Rus Pazarı'nın bu şekilde düzenlenmesi ve modernize edilmesi, turizme kazandırılması açısından çok anlamlı. Buraların bu şekilde yönetilmesi gerekirken, sizlerden aldığı yetkiyi başka şekilde kullananlarla, hizmetkar belediyecilik anlayışının farkı bu çarşı. Bu vesileyle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimizi tebrik ediyorum. Siz hizmetleri 2 yıldır kayyum Belediye Başkanlarımızla görüyorsunuz. Van halkına çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bunun için de 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla miladı başlatmamız gerekiyor. Bu heyecan Van'ın gençlerinde ve kadınlarımızda görüyorum. Gençlerimiz, kadınlarımız bizim için çok önemli. Bu vesileyle yapacağımız pek çok proje var. Van'da şehir stadını Türkiye'deki en örnek stat yapacağız" diye konuştu.



'GENÇLERLE DEMOKRASİ BULUŞMASI'



Konuşmasının ardından Devlet Tiyatrosu salonuna geçen Bakan Kasapoğlu, burada 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' programına katıldı. Gittiği her kentte gençlerle hasbihal ettiğini söyleyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün bizim aldığımız sorumlulukları sizlere emanet edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Sizlerin bugünden yarına daha iyi yere gelmeniz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu bir demokrasi bulaşması. Çünkü bu yıl 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. İlk kez oy kullanmak çok önemli bir tercübe. Demokrasi demek, sandıkta o iradeyi kullamak demek. Ülkemizde zaten oy kullanma oranı, sandığa gitme oranı çok yüksek. Kendisini demokrasi beşiği zanneden ülkelerden çok daha ilerdeyiz. Zaten Van bir medeniyet şehri. İnşallah 31 Mart'ta demokrasi dersini Van verecek. Ben buna inanıyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bizim gençlerimiz sevincini de, kederini de paylaşmasını bilir. Hüzünlü insanın, hüznünü paylaşır. Biz böyle bir medeniyetin evlatları ve torunlarıyız."



ŞARKIYA EŞLİK ETTİ



Soru- cevap şeklinde devam eden programda, Cumhurbaşkanı Başdanışması Gülşen Orhan da protokoldeki yerinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi. Bakan Kasapoğlu da zaman zaman Orhan'ın söylediği Türkçe şarkılara eşlik ederken, duygulandı.



Vanlı gençler, kentin spor şehri olduğunu, bu konuda yeterince projeler üretilmediğini, belirterek, bu konuda Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi. Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması sahnede hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sone erdi.



5)CANAN KARATAY'DAN 'ŞIRDAN' UYARISI



ADANA'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali başladı. Festivale katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karatay, kentin yöresel lezzetlerinden 'şırdan dolması'nın çok önemli olduğunu ancak içerdiği pirinç nedeniyle az tüketilmesi gerektiğini söyledi. Adana Valiliği'nin Güney Adana Kalkınma Programı 2018-2023 Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adana'da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Festivalin açış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kamu kurumu ve çeşitli oda temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı. Son 17 yılda sağlık sektöründe geliştirilen yatırımların sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan dönüşümün en büyük ispatı olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana'yı sağlıkta Ortadoğu'nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır. Buna mukabil Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Devlet Hastanelerimiz, aile ve toplum sağlığı merkezlerimiz, 112 acil yardım istasyonlarımızla, 7 gün 24 saat tüm vatandaşlarımızın sağlığı ve sıhhati için mesai mefhumu gözetmeksizin, çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sağlık sektöründe Adana'mızda yapılan tüm bu yatırımlar, bugün Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışını yaptığımız Adana Sağlık Festivali'nin bir tesadüf olmadığının da en büyük göstergesidir. Kamu-özel böylesine bir potansiyelin festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana'da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir.ö



KARATAY'LA SELFİE YARIŞI



Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından festivalin açış kurdelesi kesildi. Fuar alanında dolaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Karatay ile cep telefonlarıyla selfie çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Canan Karatay, Adana kebabının bol kuyrukla yapıldığı için çok lezzetli olduğunu ancak yanında pilav, patates, makarna gibi yiyeceklerin yenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kentin yöresel lezzetlerinden şırdan hakkında da değerlendirmede bulunan Karatay, "Şırdan çok güzel ama içine pirinç konuluyor. Çok az tüketilebilir. Şırdan çok önemliö dedi. Doğal yağların kilo verdirdiğini de aktaran Karatay "Çok yağlı yemekler yenebilir çünkü yağ kilo verdirir. Yağ bilinenin aksine kilo aldırmaz. Rafine şeker, rafine un, rafine trans yağlar kilo aldırır. Hakiki tereyağı, kuyruk yağı, soğuk sıkım zeytinyağı kilo aldırmaz, karaciğer yağı giderir, Alzheimer önler, kalp hastalığını önler, kanı sulandırırö diye konuştu.



FESTİVAL 16 MART'A KADAR SÜRECEK



16 Mart'a kadar devam edecek olan festivalde ödüllü yarışmalar, sunum ve seminerler, palyaço gösterileri, dans gösterileri, zumba şovları ve mini konserler de yer alacak. Festivalde, kamu, özel, vakıf hastaneleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık dernek ve odaları ile sağlık alanında hizmet veren firmalar, yabancı katılımcılarla sağlık çalışmalarını, çalışanlarını ve kurumları halka tanıtmak için bir araya gelecek.



6)KARDA RAFTİNG HEYECANI



ERZURUM, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlen 'Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası' heyecanlı anlar yaşandı.



Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde Erzurum'un işgalden kurtuluş törenleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkında İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenin kar riftingine birçok kurum, kuruluş ve basın mensupları katıldı. Yoğun tipiye rağmen kar raftingi pistine gelen katılımcılar ikişer grup halinde eleme usulü yarıştı. Oldukça zevkli ve adrenalini yüksek geçen yarışlara Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda davetli katıldı.



Yarışları izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, kış sporlarına ilişkin yeni aktivileri devreye soktuklarını söyledi. Ersöz yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



"Erzurum'un kurtuluş günü dolayısıyla kar raftingi programına hem kamu kurumlarından, özel sektörden çok sayıda katılımcımız var. Özellikle bu tesislerimizin daha etkin kullanılması, Erzurum halkının bu tesisin varlığı ve niteliği konusunda daha fazla katkı sağlaması için çevre illerden ve Türkiye'nin her yerinden bu alana daha fazla misafirimizin gelmesi için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kış sporlarının sadece belli dönemlerde sınırlı kalmamasını hedefliyoruz. O yüzden kış sporlarına ilişkin yeni yeni aktiviteleri devreye sokuyoruz. Kar raftingi de bunlardan bir tanesi. İlginç bir alan hem eğlenceyi, hem sporu bir arada yapacaklarına inanıyorum. Bakanlık olarak daha çok insanın sporla buluştuğu bir Türkiye hedefiyle hareket ediyoruz. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi 7/24 bütün halkımızın hizmetine açıyoruz ve halkımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz."



DHA ŞAMPİYON



Öte yandan kurum ve kuruluşların şampiyonluk yarışı haftaya bırakılırken, basın mensuparı arasında Demirören Haber Ajansı şampiyonluğunu ilan etti. Hümeyra Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yapılan yarış sonunda şampiyon olan DHA ekibi, kupa ve madalyasını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Levent Güldoğuş'un elinden aldı.



