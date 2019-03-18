Dha Yurt Bülteni-13

1)İNTİHARDAN KOMİSER CEREN VAZGEÇİRDİANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı.

1)İNTİHARDAN KOMİSER CEREN VAZGEÇİRDİ



ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve falezlerin uç noktasına kadar ilerleyen Ferhat K.'yi komiser Ceren Güvel, ikna edip, eyleminden vazgeçirdi. Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde, kuğulu parkın bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarına kadar gelen Ferhat K.'yi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Ferhat K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlama ihtimaline karşı çok yaklaşamayan ekipler, ikna çabalarını sürdürdü. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ferhat K., falezlerde daha da aşağı inmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlamakta kararlı olduğunu anlayan ekipler amiri komiser Ceren Güvel, yanına yaklaşıp, yardımcı olma sözü verdi. Güvel'in sözleri üzerine ikna olan Ferhat K., intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Ferhat K., polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------



-İntihara teşebbüs eden Ferhat K.'nin falezlerde görüntüsü



Polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü



Vatandaşların ikna etmeye çalışması



Komiser Ceren Güvel'in ikna etme çalışması



Komser ve intihar girişiminde bulunan kişiden detay



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -



==============================================



2)ÇELİKHAN'DA, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferinin 104'ncü yıl dönümü için tören düzenlendi. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, "18 Mart Çanakkale şehitleri anma deniz zaferinin 104'ncü yıl dönümü kutlamasında şehitlerimizi saygıyla andık. Türk Milletinin düşmana karşı vermiş olduğu çetin mücadelenin sonunda istiklal savaşının kazanılmasına giden yolda canını feda eden Aziz Şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruzö dedi.Törene Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Garnizon Komutanı Recep Duran, İlçe Emniyet Amiri Hacı Bayram Arpacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, Siyasi Parti Başkanları ve Şehit aileleri katıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Çanakkale şehitleri anma



-Protokol ekibi katılması



-Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu



-Genel ve detay görüntüleri



Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNÜTÜ BOYUTU: 118 MB



============================================



3)ADIYAMAN'DA 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ



ADIYAMAN'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Şehitlik Anıtında tören düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, STK temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Yapılan saygı atışının ardından kürsüye çıkan Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, "104 yıl önce bugün 18 Mart 1915'de Çanakkale boğazının denizden geçilebileceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih 4768 sayılı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatandalar için, canlarını seve seve feda eden, kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şahadeti ve gaziliği, pahasına kazanılan bu zafer Türkiye Cumhuriyetine çok anlamlı bir kilometre taşı olmuştur" dedi.



Konuşmandan sonra şehitliklere karanfiller bırakılarak şehit ailelerine başsağlığı dilendi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Valilik



Çelenk bırakılması



Şehit



Dua edilmesi



Konuşma yapılması



Saygı atışı yapılması



Çiçek bırakılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB



===============================================



4)HAKKARİ'DE 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ TÖRENLERİ



HAKKARİ'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kentin yeni ilçesi Derecik'te ilk defa düzenlenen törene katılanlar şehitlik anıtını ziyaret edip, karanfil bıraktı. 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Hakkari Valilik Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kürsüye gelen Vali İdris Akbıyık, "Bugün dünya tarihinin eşine az rastlandığı kahramanlık mücadelerinden biri olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Destanı'nın 104'üncü yılını kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününün onur ve gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; 18 Mart 1915'te, vatan ve milletin bağımsızlığını korumak için yurdumuzun dört bir yanından ailelerini arkalarında bırakan kahramanlarımız, yokluğa rağmen zor şartlar altında destan yazdılar. Bu ülke için mücadele ederken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Anma töreni, Çanakkale Zaferi'nin canlandırıldığı tiyatro oyunu ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.



Yüksekova ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Garnizon Komutanı Albay Hasan Kuyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, şehit ve gazi yakınları ile kurum amirleri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro oyununun ardından düğün salonunda şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verildi.



YENİ İLÇEDE İLK TÖREN



Hakkari'nin yeni ilçesi olan Derecik'te de ilk kez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı girişinde düzenlenen törene, Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Derecek 34'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Osman Elmacı, Derecek Piyade Tabur Komutanı Yarbay Saim Aktürk, Derecik Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Çetinkaya, güvenlik korucuları ve ilçe sakinleri katıldı. Törende ilk olarak 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı nizamiyesinde bulunan Derecik Şehitlik Anıtı ziyaret edildi. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından törene katılanlar şehitlerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.



Daha sonra törene katılanlar Koçyiğit İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin şehitler ve zafer için hazırladığı tiyatro oyununu izledi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



HAKKARİ



---------------



-Valilik önündeki törene katılan yetkililer



-Atatürk anıtına çelenklerin sunulması



-Atatürk Kültür Merkezindeki anma programından detaylar



YÜKSEKOVA



-------------------



-Selahattin Eyübi Kültür Merkezinde düzenlenen tören



-Anma törenine katılanlar



-Yapılan çeşitli etkinlikler



DERECİK



-------------



-Derecik Şehitlik anıtı (dronla çekilen)



-Anıttaki tören



-Tiyatro göserisi



-Detaylar



-Dronla çekilen görüntüler



Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN- Abdullah KAYA/HAKKARİ, -



====================================================



5)İZMİR'DE, HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ



İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla, bugün bir dizi denetim yaptı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye idari para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, sürücülerdeki 'yakalanma riski' duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Helikopterden çekilen yol görüntüsü



Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor

İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı