Dha Yurt Bülteni -13

1)TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALACAKTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına 5 bin personelin alınacağını açıkladı.

1)TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALACAK



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına 5 bin personelin alınacağını açıkladı. Pakdemirli, "5 bin personel almaktaki amacımız, orman ürünleri ile ilgili ithalatlarımızı tamamen sıfıra indirmek. 2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman envali üretmek ve tüketmek amacıyla 5 bin personelin istihdamını sağlıyoruz. KPSS şartlarına, puanlarına göre alınacak ve kadroları ihdas edilecek" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Bekir Pakdemirli'nin programına Aliağa Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı MHP'li Serkan Acar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Eroğlu da katıldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait atamalarla ilgili bir beklentinin olduğunu söyledi. Norm kadro çalışmalarının yeni tamamlandığını kaydeden Pakdemirli, 5 bin personel alacaklarını açıkladı. Pakdemirli, "Bununla ilgili gerekli başvuruları da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla karşılıklı konuştuk. Bakanlıktan bize 5 bin kadro tahsis edildi. 1200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 de şoför alımı olacak. Diğer meslek mensupları için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek" dedi. 5 bin kişiyi alma gerekçesini de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Orman ürünleri ile ilgili ithalatlarımızı tamamen sıfıra indirmek. 2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman envali üretmek ve tüketmek amacıyla 5 bin personelin istihdamını sağlıyoruz. KPSS şartlarına, puanlarına göre alınacak ve kadroları ihdas edilecek" dedi.



ÜRETİCİNİN PARASI YATIRILACAK



Daha önceden çiğ süt desteklerini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardıklarını da hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, "244 bin yetiştiriciye toplamda 784 bin ton süt için 184 milyon lirayı saat 18.00 itibari ile hesaplarına yatıracağız" dedi. Daha sonra Helvacı Mahallesi sakinlerine seslenen Bekir Pakdemirli, pazar günü yapılacak olay yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına oy istedi. Pakdemirli, 15 Temmuz'daki darbe girişimini de hatırlatarak, "Filmlerde görseniz inanmayacağınız senaryoları, o akşam hep birlikte yaşadık. Rahmetli İnönü'ye sormuşlar 'Lozan nedir?' O da 'Türkiye'ye verilmiş yüz yıllık süredir' demiş. Şimdi yüzyıl doluyor. Biz hep birlikte dik durduğumuz sürece kimse gönderimizden bu bayrağı indiremez, ezanı dindiremez" diye konuştu.



'TEK PROJE GETİRMEDİ'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini bakan olduktan iki hafta sonra ziyaret ettiğini de söyleyen Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu'na 'Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım' dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir'e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi. Pakdemirli, konuşmasının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar için yazdığı şiiri okudu.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Bekir Pakdemirli'nin Aliağa'da Helvacı mahallesibe gelişi



-Esnafı ziyaret etmesi



-Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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2)MUHARREM İNCE: ONLARDAN ALACAK FETÖ DERSİMİZ YOK







CHP'den 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterilen Muharrem İnce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimi sırasında eğlence mekanında çekilen görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili konuştu. İnce, "Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok, kendilerine baksınlar" dedi. CHP'li Muharrem İnce, partisince yerel seçime yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenecek mitinge katılmak üzere Edirne'ye geldi. Selimiye Camii'nde, CHP'den 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Gürkan ile cuma namazı kılan İnce, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Muharrem İnce, Recep Gürkan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, "Türkiye bunlara alışık. Seçime 2- 3 gün kala bunlar artık sıradan olaylar oldu, her aday için yapılan şeyler oldu. Bize ders veremezler. Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok, kendilerine baksınlar. Söyleyeceğim bu kadardır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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İnce'nin belediyeye gelmesi



İnce'nin açıklaması



Detaylar



Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -



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3)KALBİ DURAN KIZINI KAYBEDEN BABA: ALLAH'IM ONUN DEĞİL, BENİM CANIMI AL







ANTALYA'da, okulda teneffüs sırasında kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan (14), kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp, hastaneye gelen baba Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, gözyaşı döktü.



Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, teneffüste aniden fenalaştı. Ayan'ın yere düştüğünü gören beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, hemen yanına koştu. Öğrencisinin kalbinin durduğunu fark eden Ayhan, 112 Acil Servis'i aradıktan sonra Ayan'a kalp masajı yapmaya başladı. Kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, Ayan'a müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Kızının ölüm haberini alıp, hastaneye gelen Mustafa Ayan, sinir krizi geçirdi. Mustafa Ayan, "Allah'ım o daha 14 yaşında. Onun değil, benim canımı al" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.



Aynur Ayan'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen öğretmenlerinden bazılarının da üzüntüden rahatsızlandığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



TENEFFÜS SONRASI SINAVA GİRECEKMİŞ



Aynı okulun 7'nci sınıfında okuyan, 'Mehmet' adlı kardeşi olduğu belirtilen Aynur Ayan'ın, teneffüsten sonra fen bilgisi sınavına gireceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Ambulans görüntüsü



Baba Mustafa Ayan'ın görüntüsü



Nenesinin görüntüsü



Öğretmenlerin görüntüsü



Hastane dış plan görüntü



Okul dış plan görüntü



202 MB// 1.49 SN HD



Haber: Bülent TAOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (ek)



4)KAZA YAPTIĞI MOTOSİKLETİ 3 HAFTA ÖNCE ALMIŞ



İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpıp, hayatını kaybeden, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muammer Aktı (30) için Menderes ilçesindeki Altıntepe Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ordu'dan cenazeyi almaya gelen acılı baba Ahmet ve abi Mehmet Aktı'nın yanı sıra, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çok sayıda polis şefi ve Muammer Aktı'nın mesai arkadaşları katıldı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası polis tören mangası tarafından sırtlanan cenaze, memleketi Ordu'da toprağa verilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gönderildi. Öte yandan, kazayla ilgili yürekleri burkan bir detay ortaya çıktı. Bekar olan Aktı'nın kaza yaptığı motosikleti henüz 3 hafta önce aldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Cenaze töreninden görüntü



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan görüntü



Acılı baba Ahmet ve abi Mehmet Aktı'dan görüntü



Cenaze namazından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



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Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi (2)



5)TOPRAĞA VERİLDİ



Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu'nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi.



Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazeye, CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Aday Kamil Saka, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan da katıldı.



Görüntü Dökümü



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-Cahit İnceoğlu'nun cenaze töreninden detay görüntüler



HD Süre: 02.00 Boyut: 175 MB



Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),



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6)SOKAKTA ÇIRILÇIPLAK GEZİNCE GÖZALTINA ALINDI



Antalya'da sokakta çırılçıplak gezen kimliği açıklanmayan adam, polis tarafından gözaltına alındı.



Vatandaşları şaşkına çeviren olay, 10 gün önce Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde çırılçıplak dolaşan erkeği görenler, durumu polise bildirdi. Polis tarafından gözaltına alınan erkek, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Kimliği açıklanmayan adam, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Sokakta çıplak yürüyen şahıs



-Vatandaşların yakalaması



-Polise teslim edilmesi



-Polis aracına bindirilmesi



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, -



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7)ALİNUR AKTAŞ: ÇARŞIYA TURİST YAĞACAK



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da yaşayan herkesin evinden çıktığı gibi kesintisiz olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne gelmesini sağlayacak ulaşım sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, yapılacak tanıtım atağıyla birlikte çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.



Başkan Alinur Aktaş, çarşı esnafıyla bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) tarafından Ertuğrulbey Meydan Kafe'de organize edilen etkinliğe; Başbakan eski Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CUMSİAD Onursal Başkanı Erkan Öncel ve CUMSİAD Başkanı Ali Sait Adiloğlu ile davetliler de katıldı.



TANITIM VE ULAŞIM ATAĞI



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafını boşaltarak alanı açığa çıkartacaklarını ve ulaşım noktalarını merkezde bütünleştirerek yerli-yabancı herkesin kolaylıkla çarşıya gelmelerini sağlayacaklarını söyledi. Bursa Markası ve Turizm Master Planı çerçevesinde hazırlıklara başladıklarını, Bursa Turizm Tanıtma Birliği'ni yeniden yapılandırarak aktif şekilde sürece dahil ettiklerini, turizm noktaları ve turizme özel zabıta birimleri oluşturarak belirlenen hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu konuda 2 önceliğimiz var. Birinci olarak, bizim saklı bir cevher gibi duran çarşı bölgesini mutlaka açığa çıkarmamız ve kendimizi Türkiye ile dünyaya tanıtmamız gerekiyor. İkinci olarak da şehrin ulaşım sistemlerini, metrosunu T2 tramvay hattıyla bütünleştirerek, Bursa'da yaşayan herkesi evinden adım attığı gibi kesintisiz şekilde çarşıya ulaştırmamız gerekiyor. İşte o zaman gerçek manada bölge değerini bulur. Kestane şekerimiz de kebabımız da hak ettiği talebi görür. Bizim hayal ve heyecanımız bu yöndeö dedi.



Kahvaltılı organizasyonda Başbakan eski Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile CUMSİAD Başkanı Ali Sait Adiloğlu da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Başkan Aktaş, toplantının ardından etkinliğe katılan esnafın talep ve düşüncelerini aldı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanları tek tek dolaşan Başkan Aktaş, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti-selfi çektirdi.



Görüntü Dökümü



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-Aktaş'ın ziyaretlerinden detaylar



-Aktaş'ın konuşması



Süre: 2.43 dakika, Boyut: 304 MB



Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,



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8)KONTEYNER DOLANDIRICISI POLİSTEN KAÇAMADI



MERSİN'den farklı ülkelere mal gönderen 8 firmaya ait 159 boş konteyneri alıp, çeşitli kentlerde hurda olarak satan 1 kişi gözaltına alındı.Olay denizcilik ve taşımacılık işi yapan firmaların şikayeti ile ortaya çıktı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüpheli İ.Ç.'nin Konya'da olduğunu belirledi. Ekipler Konya'ya giderek, İ.Ç.'yi yakalayarak Mersin'e getirdi. Zanlının yapılan sorgulamasında, Mersin'de uluslararası denizcilik ve taşımacılık firmalarından yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 boş konteyneri Konya'ya götürerek parçalar halinde hurda olarak sattığı ortaya çıktı.



Sorgusu tamamlanan zanlı polis tarafından adliyeye çıkartıldı.



Görüntü Dökümü



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-Zanlı Emniyetten çıkartılırken



-Zanlı araca bindirilirken



-Araç giderken



-Emniyetin bina ve giriş görüntü



(BOYUT: 149,53 (SÜRE: 1,19 dk)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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9)YOLU KISALTAN KÖPRÜNÜN AÇILIŞINI HALAYLA KUTLADILAR



TUNCELİ'de Munzur Çayı üzerinde inşa edilen 71 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki köprü, düzenlenen törenle açıldı. Babaocağı köyü sakinleri, kent merkezine gitmek için 35 kilometre kat ettikleri yolun köprüyle birlikte 10 kilometreye kısalmasını, Vali Tuncay Sonel ile birlikte halay çekerek kutladı.



Tunceli merkeze bağlı Babaocağı köyü sakinleri, kent merkezine ulaşmak için 10 kilometrelik yolu, Munzur Çayı'nda köprü olmadığı için Geyiksuyu köyünü kullanarak 35 kilometre kat ettikten sonra ulaşıyordu. İl Özel İdaresi tarafından Munzur Çayı üzerine 71 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde köprü inşa edildi. Yapımı tamamlanan köprü, düzenlenen törenle açıldı. Törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri ve köy sakinleri katıldı.



Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, vatandaşların talebiyle köprüyü inşa ettiklerini belirterek, "Ekiplerimizle kısa sürede köprümüzü bitirmiş olduk. Hem Babaocağı köylülerine, hem Tunceli'mize, hem de memleketimize hayırlı olsun. Devletimiz var olsun. Devletimizin şefkatini, başta yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi ailelerimize ve toplumun tüm bireylerine göstermeye çalışıyoruz" dedi. Köy muhtarı Ali Veli Yoslun ise köprünün yapılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra köprünün açılışı yapıldı. Yıllar sonra kent merkezine 10 kilometre mesafeyle ulaşacak olmanın sevincini yaşayan köy sakinleri, yağışa rağmen davul ve zurna eşliğinde halay çekip kutlama yaptı. Vali Sonel de halayın başına geçip, köy sakinlerinin mutluluğuna ortak oldu.



Görüntü dökümü



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Köprüden görüntü



Köy muhtarının konuşması



Valinin konuşması



Dua okunması



Kurdelenin kesilmesi



Köprü üzerinde yürünmesi



Vali ve köylülerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



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