Dha Yurt Bülteni-13

HASTANEDE 'KIZAMIKLI HASTA' ALARMI Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık hastalığı virüsü bulaşan 22 yaşındaki Z.T., hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık hastalığı virüsü bulaşan 22 yaşındaki Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Tüm sağlık çalışanları maske ve eldiven takarak önlem alırken, İnegöl Devlet Hastanesine getirilen Z.T., karanti altına alındı.



Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Z.T., halsizlik nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde kızamık virüsu tespit edilen kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, virüsun bulaşıcı olması sebebiyle eldiven ve maske takarak önlem aldı. Z.T., tek kişilik yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, yoğun bakım ünitesi karantiya alındı.



Z.T.'nin ailesi de önlem amaçlı tedaviye alındı.



ALMANYA'DA YAŞARKEN ADAY OLDU, AĞABEYİNİ GEÇİP MUHTAR SEÇİLDİ



Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesinin Bilal Mahallesi'ne muhtar seçildi. Alman vatandaşlığından çıkan, seçimlerde en yakın rakibi ağabeyine 40 oy fark atan Gülhan, "Her şeyimi bu girdiğim hizmet yolu için harcamaya hazırım" dedi.



Almanya'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayı yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtar seçildi.



'HER ŞEYİMİ BU YOL İÇİN HARCAMAYA HAZIRIM'



Doğduğu Mahalle'deki eksikleri fark edip, mahallesine hizmet etmek için böyle bir yola girdiğini belirten Ayşe Gülhan, "İki çocuk annesiyim, 30 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyordum. Yaz mevsiminde çocukluğumun geçtiği mahalleye muhtar adayı olmak için karar aldım. Başvurularımı yaptım, Alman vatandaşlığından çıkarak ikametimi buraya aldırdım. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle aday oldum. Mahallemdeki eksiklikleri tespit edip, projelendirdim. 2 ay önce Almanya'dan dönerek çalışmalarıma başladım. İnsanlara kapı kapı gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şaban Aker, ona 40 oy fark attım. Bana oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Önce hizmet, vaktimi zamanımı, her şeyimi bu yol için harcamaya hazırım. Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler geldi" dedi.



İYİ PARTİ'DEN, YUNUSEMRE'DEKİ SEÇİMLERE İTİRAZ AÇIKLAMASI



İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ile Manisa'nın Yunusemre İlçesindeki seçimlerinin itiraz süreciyle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Eryılmaz, Yunusemre ilçesindeki yerel seçimleri 21 oy farkla kaybeden Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'a destek verip, oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçum Kurulu'na (YSK) yapılan itirazın kabul edileceğine inandığını belirtip, "YSK'dan da ret kararı çıkarsa gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz" dedi.



Yunusemre ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde 163 bin 360 seçmenden 140 bin 699'u oy kullandı. Toplam 524 sandıkta kullanılan oyların 57 bin 875'ini resmi olmayan sonuçlara göre alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı mevcut belediye başkanı Mehmet Çerçi alarak, koltuğunu korudu. Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 854 oy alabildi. İYİ Parti İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz reddedildi. Bu kez Yunusemre'deki 524 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebiyle Manisa İl Seçim Kurulu'na başvuruldu, ancak itiraz kabul edilmedi. İYİ Parti bu durum karşısında konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı.



AÇIKLAMA YAPILDI



Konuyla ilgili İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda CHP'yle ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet ittifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve Hukuk sözcüsü Özlem Topdemir ve partililer katıldı. Seçime itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatarak sözlerine başlayan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Öncelikle hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit insanlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti kanunları, cebinde Türkiye vatandaşı olduğunu gösteren kimliği taşıyan herkese eşit şekilde yaklaşmayı emreder. Yunusemre ilçemiz Manisa'nın en büyük ilçesidir ve 240 bin nüfusa sahiptir. O sandıklarda kullanılan her bir oyun değeri ve vebali vardır. 16 sandıkta Saadet Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi olarak seçime itiraz ettik. Onun dışında tüm sandıkların yeniden sayılmasını istedik. Ancak bu itirazımız İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi" dedi.



'İSTANBUL'LA YUNUSEMRE'NİN İTİRAZ GEREKÇELERİ AYNI'



Eryılmaz şöyle devam etti: "İstanbul'da tüm sandıkların sayılmasına ilişkin kararı ortaya koyarak, dedik ki; 'Oradaki ilçe seçim kurulu AK Parti lehine İstanbul'da kararlar vermiş. Onların itiraz gerekçesiyle bizim itiraz gerekçemiz aynı' dedik. Ama İstanbul'da olan adaleti burada bize vermiyorlar. Milli iradeden korkuyorlar. 1 Nisan sabahı bize 61 olarak gösterilen fark, bizim yaptığımız sandık bazlı itirazlar neticesinde 21'e düştü. Biliniz ki bizim hesaplarımıza göre 61 oy farkla daha öndeyiz. AK Partili Mehmet Çerçi'nin de bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Böyle şaibeli bir başkanlığını kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Biz her vatandaşımızın oyuna sahip çıkacağız. Milli iradeden kimse korkmasın. 160 bin oyun olduğu bir yerde, 'Siz 21 oy farkla kaybetti' diyemezsiniz. Partinizin adaletle başladığına inanıyorsanız, gelin sandıkları tüm basının önünde açıp yeniden sayalım. Biz o sonuca saygı duyacağız. Ama hiçbir yolsuzluğa, hiçbir çifte standarta boyun eğmiyoruz."



'GEREKİRSE AİHM'E GİDERİZ'



Bir gazetecinin itirazlarına YSK'nın da reddetmesi halinde ne yapacaklarını sorması üzerine Eryılmaz, "Ben, YSK'nın bu kararı reddedeceğine inanmıyorum. İstanbul'da geçersiz oyları saydıran YSK'nın Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki oyların sayımına olumlu gözle bakacağına inanıyorum. YSK'dan da ret kararı çıkarsa gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideriz" diye yanıt verdi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, "AK Parti'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de, İYİ Parti'nin de oylarına sahip çıkıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmeyiz" dedi.



KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, MAZBATASINI ALDI



KONYA'da pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Uğur İbrahim Altay, mazbatasını aldı.



2 milyon 205 bin nüfus ve 1 milyon 521 bin 399 seçmeni bulunan Konya, seçimlerde AK Parti'nin kalesi olarak görülüyor. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı adayı olan AK Partili Uğur İbrahim Altay yüzde 70,52 oyla yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.



İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçeler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan mazbatalarını aldı.



Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi bir hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.



UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?



İnşaat mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Konya'nın metropol ilçelerden Selçuklu 'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfuslu ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.







ÇANAKKALE'DE CHP'Lİ GÖKHAN, MAZBATASINI ALDI



ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4'üncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı.



Çanakkale'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4'üncü kez belediye başkanlığını kazandı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan ve partililerle birlikte Çanakkale Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakan Özden'in elinden aldı. Gökhan ile birlikte merkeze bağlı Kepez Beldesi'nin yeni belediye başkanı CHP'li Birol Arslan da mazbatasını alan bir diğer isim oldu.



'GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'



Mazbatayı 4'üncü kez aldığını belirten Başkan Gökhan, "Çanakkale için hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Sonuç itibarıyla seçim bitti. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık içerisinde kentteki tüm hemşehrilerimizle beraber hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her zaman olduğu gibi bu kentte kardeşçe yaşamak için çaba göstereceğiz. Herkese hizmet edeceğiz. Bugünden, şu dakikadan itibaren artık görev başladı. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bütün Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü çok sağlıklı, güzel, huzur ve barış içerisinde bir seçim geçti. Katkı veren herkese, rakip adaylarıma, başta Sayın Ayhan Gider olmak üzere, diğer partilerin örgütlerine teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye yakışır bir seçim geçirdik. Ne mutlu bize" dedi.



Adliye binasında partililerin 'Ülgür Başkan' sloganı ve alkışlarıyla karşılanan Başkan Gökhan, herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.



ESKİ BELEDİYE BAŞKANI KOCATÜRK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



ADIYAMAN Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, Adıyaman Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, önceki gün yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. 1974 yılında MSP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen ve 1980 yılına kadar bu görevini sürdüren Kocatürk için bugün belediye bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti milletvekilleri ile bürokratlar ve belediye çalışanları katıldı.



Törende konuşan Mustafa Kemal Kocatürk'ün oğlu Prof. Dr.Celalettin Kocatürk, "Babam, sağlık sebeplerinden dolayı son yıllarını İstanbul'da geçirdi. Ancak hiçbir zaman Adıyaman'dan kopmadı. Adıyamanlı olmak onu hep gururlandırdı. Bizi de her zaman gururlandırdı" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Kocatürk, Yeni Belediye Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Eski Belediye Başkanı Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı



SAMSUN'DA 'İNŞAAT FUARI 2019' AÇILDI



SAMSUN'da, 'İnşaat Fuarı 2019' törenle ziyarete açıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından organize edilen fuarda ziyaretçiler, yapı inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma ve havalandırma eşyalarına ilgi gösterdi.



Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ve Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirilen "İnşaat Fuarı 2019" törenle açıldı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Yardımcısı Gökalp Gökdemir, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurul Sekreteri İshak Memişoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firma temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Yapı ve inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma ve havalandırma malzemeleri ve Doğalgazve teknolojileri alanındaki firmalar fuar alanında stant açarak ürünlerini tanıttı.



Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, fuar alanının kente ekonomik değer kattığını söyleyerek, "Her yeni açılan fuar kentimize değerler katıyor. İnşaat sektörü de ülkemizin kalkınması açısından çok önemli bir alan. Bu anlamda Samsun yeniden öncü il olarak bölgeye liderlik yapıyor. İnşaat fuarını Samsun'a açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etmişti bu yıl daha fazla olacaktır. Samsun'da yakın zaman da yapılacak kentsel dönüşüm adımlarının inşaat sektörünü canlandıracağını düşünüyorum. Bizim inşaat konusunda konuştuğumuz en önemli konu deprem konusudur. İnsanlar binanın dış görünüşüne bakarlar ama binanın sağlamlığına ve zemin sağlamlığına bakılması gerektiği söyleniyor. Günümüzde insanların günlük yaşantısına uygun binaların yapılması çok önemliö şeklinde konuştu.



Fuarın kapıları 4-7 nisan tarihlerinde ziyaretçilerine açık olacak.



BALIK ÇİFTLİKLERİ BİLGİLENDİRMESİ YAPILAMADI



MERSİN'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.



ÇED toplantısı Yıldız düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya çevreciler, CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır ve bazı partililer katıldı. Toplantıda zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine devreye giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, tarafları sakinleştirdi. Protestolar nedeni ile ÇED görevlileri halka sunum yapmadan ayrıldı. Protesto eden vatandaşlar olaysız dağıldı.



KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLER KURTARILDI



OSMANİYE'de yaklaşık bir haftadır bulundukları kayalıklarda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve dağcılık kulüpleri üyelerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Bahçe ilçesi Karakaya mevkiinde otlayan sürüdeki 14 keçi kaçarak, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlarla birlikte hayvanlarını kurtarmak isteyen besici Ahmet Bolat, telefonla ulaştığı Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünden yardım istesi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle keçileri kurtaramayan AFAD ekipleri, 1 hafta sonra yeniden başlattıkları çalışmayla hayvanlara ulaştı. Osmaniye ve Adana'dan gelen dağcılık ve doğa sporları kulübü üyelerinin de destek verdiği çalışmayla keçiler bulundukları kayalık alandan kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kayalıklardan düşerek ayakları kırık olan bir keçi ise kurtarma çalışmasına katılan bir vatandaş tarafından sırtında aşağıya indirildi. Yaralı keçi, veteriner hekime götürülürken, besici Ahmet Bolat ise ekiplere teşekkür etti. Bolat, "Ekipler geldi ama hava yağmuru olunca bir şey yapamadılar. Hayvanlarım kurtuldu çok şükür" diye konuştu.



