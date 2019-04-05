Dha Yurt Bülteni -13

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni delil aranacakTRABZON'un Sürmene ilçesinde, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni delil aranacak



TRABZON'un Sürmene ilçesinde, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Polisin hazırladığı fezleke dosyasını eksiklikler nedeniyle geri iade eden savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Bu arada polisin olay yeri krokisinde saldırı anına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.



Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde, 4 Nisan 2015'te, Rize'den dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, polisin hazırladığı ve 4 şüphelinin yer aldığı fezleke dosyası eksiklikler nedeniyle geri iade edildi. Savcılık, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Cinayet Büro Amirliği'nden soruşturmayı derinleştirilmesi ve delil toplanmasını istendiği öğrenildi. Soruşturmada kafilede yer alan yabancı futbolcuların da ifadelerinin alınması için yurt dışı yazışmaların sürdüğü öğrenildi.



OLAY YERİ KROKİSİNDE AYRINTILAR YER ALDI



Trazon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce saldırıya ilişkin hazırlanan 'Olay Yeri Korkisi' de ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin detayların yer aldığı krokide, otobüse ateş edildiği tespit edilen muhtemel alan ile tüfeğin bulunduğu dere yatağına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı.



ŞOFÖR KAFİLEYİ KURTARMIŞTI



Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 4 Nisan 2015 cumartesi gecesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı 5-1'lik farklı galibiyetinin ardından İstanbul'a gitmek üzere 53 DE 618 plakalı otobüsle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüse saat 22.15'te, Trabzon'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırı düzenlendi. Otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken, sürücü Ufuk Kıran başından yaralandı. Yüzünden kan akmasına rağmen soğukkanlı davranan şoför Kıran, aracı viyadük üzerinde zorlukla durdurarak aracın aşağı uçmasını engelledi ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Sürücü Kıran, polis aracıyla kaldırıldığı Sürmene Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevkedildi.



TAKIM 45 DAKİKA BEKLEDİ, POLİS ARACIYLA YOLA DEVAM ETTİ



Fenerbahçe'de dönemin teknik direktörü İsmail Kartal, futbolcular, takım görevlileri ve yöneticilerden oluşan kafile yaklaşık 45 dakika Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bekledi. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından polis midibüsüne bindirilen Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na ulaştırıldı, ardından da uçakla İstanbul'a gitti.



OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA



Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı bir anda dünya gündemine otururken, olay yerinde 5 Nisan sabahı yaklaşık 200 polisin katıldığı geniş çaplı bir arama-tarama çalışması başlatıldı. Öncelikle silahın ateşlendiği yer kriminal uzmanları tarafından tespit edildi. Ankara'dan gelen özel ekiplerin ve eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması sonucunda, 5 Nisan günü akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta, silahlı saldırıda kullanıldığı tahmin edilen otomatik av tüfeği bulundu.



2 ŞÜPHELİ ALINDI, BIRAKILDI



Sürmene İlçe Cumhuriyet Savcılığı da şüpheli veya şüpheliler hakkında, "Adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.S. ve E.A., Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde iki gün süren çapraz sorgularının ardından 8 Nisan'da Sürmene Cumhuriyet Savcılığı'na sevkedildi. Savcılıkta da ifadeleri alınan ve suçlamaları reddeden iki kişi, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 8 Nisan akşamı, "Somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı ve özgürlük hakkının daha önemli olduğuö gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE



Tolga SAĞLAM/ TRABZON, -



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Bolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a el basarak yemin edip, göreve başladı







BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninin ardından, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başladı. Tören sırasında kesilmesi planlanan koç, Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın isteği üzerine kesilmedi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Bolu Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Tanju Özcan'ı, 15 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan AK Partili Alaaddin Yılmaz makamda karşıladı. Görevi yeni Başkan Özcan'a devreden Alaaddin Yılmaz, "Tanju Bey bir seçim kazandı dersek işi hafife almış oluruz. Bolu'da hem belediye ve diğer belediyeler ile il genel meclisine bakıldığında beklenenin dışında bir başarı kazanmıştır Tanju Bey ve ekibi. Onları kutlamak lazım" dedi.



Tanju Özcan ise, büyük bir sorumluluk aldığının farkında olduğunu belirterek, "Milletvekilliği görevi tabii ki farklı bir görevdi. Yeni sistemde de daha rahat bir görevdi. Ama biz zor olanı tercih ettik. Bolumuza doğrudan hizmet etmeyi tercih ettik. Sağolsun vatandaşımız da çok yüksek bir oy oranıyla bu görevi tebliğ etti. Omzumuzdaki sorumluluğu artırdı. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.



KURAN'I KERİM'E EL BASIP YEMİN ETTİ



Başkan Özcan, devir teslim töreninin ardından, seçim sürecinde görevine yemin ederek başlayacağına dair verdiği sözü yerine getirmek için binlerce vatandaşın beklediği Demokrasi Meydanı'na geçti. Burada saygı duruşunun ardından, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Özcan, meydanda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim ve bayrağı 3'er kez öptükten sonra elini Kuran-ı Kerim'e basarak, "Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolumuzu tarafsız bir şekilde, kimseyi ayırmadan ve kimseyi kayırmadan gece gündüz çalışarak, istişareyi öne çıkararak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyup, kollayarak, harama el uzatmadan, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayarak yöneteceğime Allah'ım ve namusum üzerine yemin ediyorum." sözlerini söyleyip yemin etti.



EŞİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE KURBAN KESİLMEDİ



Özcan, burada toplanan kalabalığa teşekkür etti. Bu sırada belediye personeli tarafından alana kurbanlık bir koç getirildi. Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın isteği üzerine kurban kesilmedi. Kurbanlık koç belediye görevlisi tarafından Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.



ZABITANIN ÖNLEM ALMASINI İSTEMEDİ



Tanju Özcan, daha sonra kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Bu sırada zabıta ekipleri Tanju Özcan ile beraberindeki eşi Meral Özcan'ın etrafına güvenlik gerekçesiyle etten duvar ördü. Meral Özcan ve Tanju Özcan'ın isteği üzerine zabıtanın aldığı önlemler de kaldırıldı. Kalabalık eşliğinde Atatürk Anıtına gidildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Devir teslim töreni



-Alaadin Yılmaz ve Tanju Özcan'ın açıklamaları



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



-Kalabalıktan görüntüler



-Kuran'a el basıp yemine etmesi



-Yürüyüşten görüntüler



-Kurbanlık koçun görüntüsü



-Zabıtanın önlemleri ve Tanju Özcan'ın ricası üzerine önlemin kaldırılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 kişi serbest



ŞANLIURFA'nın Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP Birecik ve Hilvan ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.



Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta alınan ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliyeye çıkartılan şüpheliler



Polis eşliğinde adliye binasına götürülen şüpheliler



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)



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Vinç pompası işçinin ölümüne neden oldu



VAN'da 6 katlı bir inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parça, işçi Selim Eco'nun(38) üzerine düştü. Eco, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapımı devam eden 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parça, işçi Selim Eco'nun üzerine düştü. Eco, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Eco'nun cansız bedeni 6'ıncı kattan vinç yardımıyla indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kazanın meydana geldiği inşaat alanı



-Yapılan çalışmalar



-İnşaat İşçisinin cansız bedeninin indirilmesi



-Olay yerindeki ambulans, cenazenin götürülüşü



-Çevreden detaylar



VAN, -



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Sivas'ta 'Altın Çağ'da Bilim' sergisi



SİVAS'ta, İslam coğrafyasında yaşamış, bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının, icatlarının ve keşiflerinin yer aldığı 'Altın Çağ'da Bilim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dünya genelinde dördüncü kez Sivas'ta görücüye çıkan sergi, 5 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi, Türk ve İslam medeniyetinin, bilim adamlarının yapıtlarını ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaçlıyor. Bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanda medeniyetlerin gelişimine katkılarıyla yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerinin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesindeki açılışa Vali Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Vali Salih Ayhan, bu tür etkinliklerin özellikle çocuklar için hem görsel hem de akademik anlamda faydası olacağını söyledi. 100'üncü yılda birçok program icra edileceğini anlatan Vali Ayhan, "Bizim geçmişimizi ve tarihimizi bilmeden geleceğimizi inşa etmemiz mümkün değil. 7'nci ve 16'ncı yüzyıllar, tarihimizin altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Bizim o dönemimizi karanlık çağ olarak gösteriyorlar. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyetimiz çok önemli bir geçmişe sahip. Bu kapsamda dünyada konusunda örnek bir sergi açıyoruz. Bütün bu buluşları bir arada sergileyeceğiz. Güzel bir çalışma oldu. Sivas'a hayırlı olsun. Ecdadın büyük buluşlarını yeniden gündeme getireceğiz. Çocuklarımızın atalarından esinlenmesini sağlayarak, ufkunu açacağız" dedi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.



Görüntü Dökümü:



-Açılıştan görüntüler



-Valinin konuşması



-Açılış ve serginin gezilmesi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



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Öğrenciler farkındalık için pazarda poşet yerine bez çanta kullandı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı. Kendilerine naylon poşette verilen ürünleri kabul etmeyen öğrenciler, aldıklarını ise yanlarındaki bez çantalara koyarak alışverişlerine devam etti.



Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında, plastik ürünlerin doğada yok olma sürelerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, bugün bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, evlerindeki kullanılmayan kıyafet ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinden yaptıkları bez çantalarla birlikte Konacık Pazarı'nda alışveriş yaptı. Pazar esnafına ve pazara gelen vatandaşlara da geri dönüşümün önemini anlatan öğrenciler, daha temiz bir çevre ve gelecek için herkesin geri dönüşüme önem vermesi gerektiğini söyledi.



Öğrencilerinden Semanur Cesur (10), projeyle amaçlarının çevre kirliliğini önlemek olduğunu belirtip, "Poşetler dünyamızda yüzyıllar sonra yok oluyor. Biz de çevre kirliliğini önlemek için böyle bir proje başlattık. Burada kendi el becerilerimizi de geliştirdik" dedi.



Sınıf öğretmeni Nihal Yaka ise projeyle ilgili şunları söyledi:



"Çocuklarımızı bilinçlendirmek adına böyle bir proje yaptık. Daha doğrusu öğrencilerimizden çıktı bu proje fikri. Okul Müdürümüz Ahmet Karaboğa ve



tabii ki velilerimiz de bizi çok destekledi. Onlarla birlikte bu şekilde kullanılmayan kıyafet ve konfeksiyon malzemelerini değerlendirerek bez alışveriş çantaları hazırladık. Bu sefer biz çocuklarımızdan ders aldık. Bizden temiz ve onlara güzel bir dünya bırakmamızı istiyorlar."



"Sanırım bu sefer çocuklarımız bize bir ders verdi" diyen Okul Müdürü Ahmet Karaboğa ise proje hakkında şu bilgileri verdi:



"Çocuklarımız temiz çevre istiyor, temiz doğa istiyor. Bu nedenle doğada çabuk kaybolan ürünlerin kullanmasını istiyor. Çünkü naylon poşetler, doğada yok olmuyor. Bu projeyi bütün okulumuza yayacağız."



Yaklaşık bir saat boyunca pazarda alışveriş yapan öğrenciler genellikle meyve satın alarak, ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Öğrencilerin pazara gitmesinden görüntü



-Öğrencilerin alışveriş yapmasından görüntü



-Öğrencilerin pazar esnafını naylon poşetler konusunda uyarması



-Öğrenci Sema Nur Cesur ile röp.



-Sınıf Öğretmeni Nihal Yaka ile röp.



-Okul Müdürü Ahmet Karaboğa ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



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Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı



ŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Direkli Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katının penceresi ile demir korkulukları arasına sıkışan bir köpek görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İtfaiye ekiplerinin gelmesi



Pencere korkuluğuna sıkışan köpek



İtfaiye ekipleri korkuluğu kesmesi



Köpeği kurtarması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Uçurumdan düşen ineği için üzülen yaşlı kadın buzağı ile teselli buldu



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'in 'Fatma' ismini verdiği ineği, uçurumdan düşerek telef oldu. Üzüntüsünden sabaha kadar uyuyamadığını ve gözyaşı döktüğünü belirten Özel, 'Gümüş' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulduğunu söyledi.



Altındere Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sabiha Özel, dün (perşembe) akşam saatlerinde, 'Fatma' ismini verdiği ineğini otlatmak için ormanlık alana götürdü. Uçurumun yanındaki otları yiyen inek, bu sırada aşağı yuvarlandı. İneğinin düştüğünü gören Özel, feryat ederek komşularından yardım istedi. Muayene için çağrılan veterinerin yaptığı kontrolde, ineğin öldüğü belirlendi. Özel'in ineğinin başında gözyaşı döktüğü o an ise, bir komşusu tarafından görüntülenerek sosyal medyaya yüklendi. Fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı.



'ONA BİR FİSKE BİLE VURMADIM'



İneğinin kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve 'Gümüş' ismini verdiği buzağısıyla teselli bulan Özel, "Fatma'mı otlatmaya çıkarmıştım. Bir süre merada dolaştığı sırada aniden gözden kayboldu. Baktığımda kayalıklardan asfalta düşmüş halde gördüm. Fatma'mı yerde kanlar içinde görünce dünyam yıkıldı. Feryat ederek yanına koştum. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Onu kaybettim. Üzüntüden sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ondan geriye kalan yavrusu Gümüş ile avunuyorum. Aklım hala onda. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Ona tek bir fiske vurmadım. Sütü bana ve komşularıma yetiyordu. Benim 3 ayda bir 1500 lira gelirim var" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



İneğin düştüğü uçurumdan detay



Sabiha Özel'in Gümüş isimli buzağıyı sevmesi



Sabiha Özel'den detaylar



Sabiha Özel'in gözyaşı dökmesi



Sabiha Özel'in konuşması



Haber- Kamera; Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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