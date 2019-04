Dha Yurt Bülteni-13

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 4 günde kente gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmen akını üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bakanlarıyla acil toplantı yaparak, sınırdaki önlemleri en üst seviyeye çıkarılması talimatı verip, bölgeye asker gönderildiğini söyledi. Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan ile Bulgaristan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 4 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. 4 günde Edirne'ye gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 1100'ü Edirne kent merkezinde diğer 855 göçmen ise Yunanistan ve Bulgaristan sınırında jandarma ve hudut askerler tarafından yakalandı.



BULGARİSTAN ALARMA GEÇTİ



Bulgaristan da olası göçmen akınına karşı Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yunanistan'dan da göçmenlerin toplu halde hareket etmesi üzerine, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karaçanov ile sınır polis yöneticileriyle acil bir toplantı düzenledi. Savunma Bakanı Karaçanov, olası mülteci akınını karşı ordunun hazır olduğunu açıkladı.



Başbakan Borisov, Avrupa'da mülteci göçün yüzde 95 azaldığı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine yakın bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Yasa dışı göçün Balkan yolunu kestik. Türkiye ile sınırı iyi koruyoruz, sığınmacı anlaşması iyi çalışıyor, fakat Yunanistan ile problemler sürüyor. Selanik Bulgaristan'a çok yakın ve tedbirleri artırmalıyız" dedi. Borisov, sınır bölgesine Bulgar jandarma güçlerini gönderdiklerini, silah ve asker yığdıklarını ifade ederek, olası göçmen dalgasının sınırdan ülkeye yayılmasını önlemek için seferber olacaklarını kaydetti. Borisov, ülkedeki mülteci kamplarının kontrol edilmesini, güvenlik ve sınır birimlerinin durumla ilgili acil bilgi vermesini ve ihtiyaç halinde Yunan sınırına özel kuvvetler gönderilmesi talimatını verdi.



'3 BİN ASKERİ YUNANİSTAN SINIRINA GÖNDERMEYE HAZIRIZ'



Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ordunun da muhtemel yasa dışı göçmen dalgasına karşı koymak için hazır olduğunu ifade etti. Karakaçanov, "Yunanistan'dan bu sığınmacı akımının Batı Avrupa'ya geçmek üzere, Bulgar sınırına yönelmesi halinde ilk 24 saatte bin 200 askeri, daha sonra da toplam 3000 askeri gönderebiliriz" dedi.



YUNANİSTAN VE TÜRKİYE SINIRINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI



İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye ve Yunanistan sınırında kontrolleri artıracaklarını ve jandarma ekiplerini yoğunlaştıracaklarını söyledi. Marinov, "Türkiye'de de, Yunanistan'da şu an durum kontrol altına alınmışa benziyor. Fakat ciddi gerginlik ve kitle gruplar halinde sırından geçmek için ciddi teşebbüsler var. Sosyal medyadan yayılan yanlış ve yalan bilgilere inanan göçmenler, büyük gruplar halinde toplanarak, Batı Avrupa'ya yola çıkmaya hazırlanıyor. Biz bu kitlesel yeni göçe karşı koymaya hazırız" dedi.



YUNANİSTAN DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI



Göçmenlerin sınırı geçmek için Edirne'ye akın etmeleri üzerine Bulgaristan'ın yanı sıra Yunanistan da Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.



Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/EDİRNE, SOFYA(Bulgaristan),-



2)BALIK AVINA GİDEN ÖMER'DEN HABER ALINAMIYOR







VAN'ın Çaldıran ilçesinde dün balık tutmak için evden ayrılan Ömer Topgaç'tan (21), evine dönmedi. Topgaç'ın balık avına gittiği Kaz Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.



Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç, dün sabah saatlerinde Kaz Gölü'nde balık avlamak için evden çıktı. Topgaç'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ömer Topgaç'ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD ekibi ve Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi'nin de gönderildiği, Topgaç'ı bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Orhan AŞAN/VAN, -



3)HEMŞİRENİN BOĞAZINI SIKIP KAFA ATTI, SERBEST BIRAKILDI



KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz (25), iddiaya göre, serum iğnesini çıkarırken kolunda kanama oluşan hastanın oğlu Bayram B., tarafından darbedildi. Şüphelinin boğazını sıkıp, kafa attığı Yılmaz'ın kaşına dikiş atıldı. Gözaltına alınan Bayram B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında bulunan Ayşe B.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından, hemşire Tuğba Yılmaz, hastanın kolundaki serum iğnesini çıkardı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın kaşına dikiş atıldı.



'BOĞAZIMI SIKTI, KAFA ATTI'



Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan hemşire Tuğba Yılmaz, "Hastanın olduğu kabine gidip, damar yolunu çıkardım. Kanın pıhtılaşması için bir süre bastırılması gerekiyor. Ben de hastaya söyledim, 'Bir süre bastırın' diye. Hasta bastırmadığı için de kolu kanamaya devam etti. Ben pamuk alınca yakınları 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz?' diye bağırdılar. Ben de fazlaca pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek beni boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, sonra doktorlar ayırdı. Sonrasını ben hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Kaşıma dikiş atıldı. Serbest bırakıldı ama söyleyecek bir şeyim yok maalesef" dedi.



'CAYDIRICI CEZALAR OLSUN'



Sağlık-Sen Konya Şubesi üyeleri bugün hemşireye yönelik saldırıyla ilgili hastanenin acil servisi önünde basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygulayanlar ömür boyu sağlık hizmetlerinden faydalanmasın" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Darp edilen Tuğba hemşirenin görüntüsü



-Tuğba hemşire röportaj



-Detaylar



(Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,DHA))



4)BEDELLİ ASKERLİK YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN İBRAHİM İLE ORHUN YAN YANA DEFNEDİLDİ



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giderken geçirdikleri kazada Orhun Furkan Baykan (31) ile birlikte hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli (27), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza kurbanı iki gencin, cenazesi yan yana defnedildi. Geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, bedelli askerlik için birliklerine teslim olmaya giden İbrahim Tüfekli ve Orhun Furkan Baykan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yakınları sürücü Enis Karadağ (29) ile Gamze Tercan (31) ağır yaralandı. Kazada yaralananlar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Orhun Furkan Baykan'ın cenazesi dün, gözyaşları arasında Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi.



YAN YANA DEFNEDİLDİLER



Otopsisi tamamlanan ve bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İbrahim Tüfekli de helallik alınması için Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özal Türkay Caddesi üzerindeki baba evi önüne etirildi. Burada babası Ali Tüfekli ile anne Fatma Tüfekli gözyaşlarına boğuldu. 3 kardeşten biri olan İbrahim Tüfekli, daha sonra götürüldüğü Kozan Asri Mezarlığı'nda aynı kazada hayatını kaybeden Orhun Furkan Baykan'ın mezarının yanına toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



Babaevinden görüntü



Kalabalıktan görüntü



Cenazenin babaevine getirilmesi



Helallik alınması



Cenazenin omuzlarda mezarlığa getirilmesi



Cenaze namazı



Cenazinin mezarlığa götürülmesi



Kalabalıktan görüntü



Yan yana olan mezarlar



SÜRE: 02'55" BOYUT: 322 mb



Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ - Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),



5)BİRLİKTE OLDUĞU KADINI LARLA TEHDİT ETTİ



İZMİT'te, birlikte olduğu kadını çektiği fotoğraf ve görüntülerle tehdit ederek, 5 bin TL isteyen H.B.(40) yakalandı.



İddiaya göre, H.B tanıştığı A.Y.(42) adlı kadın ile yaşadığı birliktelik sırasında cinsel içerikli fotoğraf ve görüntülerini çekerek 5 bin TL istedi. A.Y. polise giderek H.B. hakkında şikayette bulundu. Polisin takibi sonucu H.B., İstanbul Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin, çocuğa cinsel istismar ve çeşitli cinsel suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından H.B., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi



-Asayiş Şube önünden detaylar



HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT,



6)KAVGA İHBARIYLA ÇAĞIRDIKLARI POLİSLERİN, POLİS HAFTASI'NI KUTLADILAR



BOLU'da, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binası önüne kavga ihbarına giden polis ekipleri binada açılan dev Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Ülkücü gençler kavgaya müdahale için aracından hızla inen polislerin gününü kutlayarak birlikte pasta kesti.



Emniyet Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı polislerin gününü ilginç bir yöntemle kutladı. İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Ülkü Ocakları Başkanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup karşılıklı slogan attıktan sonra senaryo gereği kavga etmeye başladı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve olayın gerçekçi olarak anlaşılması için 3 kişi daha 155'i arayarak binanın önünde 50 kişinin kavga ettiği ihbarında bulundu. Trafiğe kapalı alandan sirenleri açarak olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmek için hızla aracından indikten sonra binadan dev Türk bayrağı açılarak konfetiler patlatıldı.



Polisler, büyük şaşkınlık yaşarken, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, yunus timine sarılarak Polis Haftasını kutladı. Akgül, "Milliyetçi, ülkücü gençlerin hareketi olarak polisimizin bu kutlu gününde her daim yanında olduğumuzu, ülkücü gençlerin polisi üzmeyeceğini, her daim mutlu edeceğini belirtmek adına tüm Türkiye'de görev yapan polis arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.



Ülkücüler, birlikte pasta kestikleri polislerin gününü kutladı.



Görüntü Dökümü



-Polisin aranması



-Polis telsizinden geçen anons



-Grubun birbirine girmesi



-Polisin hızla gelmesi



-Konfeti patlatılıp polise sarılmaları



-Polisin şaşırması



-Birlikte pasta kesilip yenmesi



-Detaylar



Süre: 03.09-Boyut: 353.6 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

