Dha Yurt Bülteni-13

Keşan'da mobilya ve beyaz eşya mağazalarında yangın (EK)1)YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu mağazalardaki mobilya ve beyaz eşyalar ile üzerinde bulunan 5 katlı bina kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



2)ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI SURİYELİ KADININ CESEDİ BULUNMUŞTU, AYNI EVDE BİR CESET DAHA BULUNDU



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Hayat Meşail (29), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede, üzeri halı ve parke parçalarıyla örtülerek çuvalın içerisine konulan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'in de cesedi bulundu. Her iki cesedinde elleri ile ayaklarının bağlı olduğu ve boğularak öldürdükleri belirtildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir apartman dairesinden bağrış sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden içeriye girdiklerinde salonda elleri ile ayakları bağlı ve boğularak öldürülmüş 29 yaşındaki Hayat Meşail'in cesediyle karşılaştı. Çevredeki görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ile bir kişinin daha polis ekipleri gelmeden pencereden çıkarak kaçtıklarını öğrendi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri şüphelilerden K.J.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerine ifade veren şüpheli K.j., cinayeti Hayat Meşail'in dini nikahlı eşi Ali Hattab'ın işledeğini, evdeki tüm altınları alarak kaçtığını söyledi.



AYNI EVDE İKİNCİ CESET BULUNDU



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları detaylı aramada yatak odası bölümündeki dağınıklığı fark etti. Buradaki halı, valiz ve parke parçalarını kaldıran ekipler, çuvalın içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu. Boğularak öldürülüğü düşünülen cesedin, Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (54) ait olduğu tespit edildi.



KATİL ZANLISI KOCA ALTINLARI ALARAK KAÇTI



İki cinayetin zanlısı olan Ali Hattab'ın cinayetleri para için işlediği öğrenildi. Gözaltındaki şüpheli K.J., ifadesinde, Hayat Meşail ile annesi Sabah Meşail'in yüklü miktarda altınları bulunduğunu ve Ali Hattab'a vermekdiklerini, Ali Hattab'ın da bu sebepten dolayı cinayeti işleyerek altınları alıp kaçtığını söyledi. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'nin katil zanlısı Ali Hattab'ı yakalama çalışmaları sürüyor.



AĞIZLARINI BANTLAYARAK SUSTURMUŞ, İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait cesetler, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki ilk rapora göre, her iki cesette de ateşli silah ya da kesik izini rastlanmadığı, önce ağızlarının bantlandığı daha sonra da iple boğularak öldürdükleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü: Olay yeri görüntüleri dün gece 0804cinayet kodu ile geçilmişti



Süre: 02.20 Boyut: 262 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



3)BABA- OĞUL MAZBATALARINI ALDI



KARAMAN'da Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'li Savaş Kalaycı ile Yeni Mahalle Muhtarlığına yeniden seçilen babası Ahmet Kalaycı mazbatalarını aldı.



MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri kazandı. Kalaycı'nın 4 dönemdir Yeni Mahalle muhtarlığını yapan babası emekli öğretmen Ahmet Kalaycı da yeniden muhtarlığa seçildi. Seçimden iki galibiyetle çıkmayı başaran baba ve oğul bugün İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.



Baba- oğul olarak memlekete hizmet edecek olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Babamın 5'inci dönem muhtarlığı olacak. Baba- oğul memlekete hizmet edeceğiz ve bu güzel bir duygu." diye konuştu.



Muhtarlığının hayırlı olmasını dileyip babasının elini öpen Kalaycı, "Şu an heyecanlanmamak elde değil. Kelimelerle ifade edilemez." dedi. Kalaycı, halkın kendilerine olan güveninin boşa çıkarmayacaklarını ve kenti marka şehir haline getireceklerini söyledi.



Heyecanın gizleyemeyen babası Ahmet Kalaycı da oğlunu tebrik edip, birlikte Karaman için güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Gazetecilerin 'Oğlunuzdan mahallenize torpilli hizmet bekliyor musunuz? ' sorusu üzerine Kalaycı, 'Biraz bizi gözetler' diyerek espriyi yapıp, "Her mahalleye yaptığını bize de yapacaktır." dedi.



Baba- oğul röp.



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)



4)ÇÜRÜYEN MOTOSİKLETLER GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLİYOR



GAZİANTEP'te kaza, haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle trafikten men edilip, yediemin otoparkına çekilen çürümeye yüz tutmuş çok sayıda motosiklet, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılması için Kırıkkale'deki Makine Kimya Enstitüsü'ne (MKE) gönderiliyor.



Gaziantep'te trafik veya haciz yoluyla el konulan araçlar ve motosikletler, yediemin depolarına çekiliyor. Araçlar ve motosiklet, kanuni işlemler sonrası sahipleri tarafından teslim alınması için burada bekliyor. Ancak sahiplerince yıllarca teslim alınmayan motosikletlerin biriken otopark ücretleri, fiyatlarının üzerine çıkınca terk ediliyor.



Kentte yediemin otoparklarında, trafik ekiplerince çeşitli nedenlerle bağlanan ve çürümeye yüz tutan motosikletler, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılmak üzere TIR'lara yüklenerek Kırıkkale'de bulunan MKE'ye gönderilmeye başlandı.



Motosikletlerin parçalanarak geri dönüşe kazandırılacağını ifade eden yediemin otopark sorumlusu Abdurrezzak Uğur, "Yıllardır biriken motosikletler, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Emlak aracılığıyla Makine Kimya'ya geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için gönderiliyor. 2017 yılında yaklaşık 3 bin 500 motosiklet 2019 yılında ise bin 57 motosikletimiz MKE'ye teslim edilecek. Karayolları trafik kanununa göre 6 ayda alınmayan motosikletler MKE'ye gönderiliyor. MKE'ye giden motosikletler alüminyum, bakır ve çeşitli ayrıştırmalarla ekonomiye kazandırılıyor" dedi.



Motosikletlerin TIR'a yüklenmesi



- Abdurrezzak Uğur ile Röp.



Genel ve detay görüntüler



( Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 318 MB

