Dha Yurt Bülteni -13

Kontrolden çıkan otomobil havalimanına uçtuTrabzon'un Ortahisar ilçesinde Gülay Ü. direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten havalimanına uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil havalimanına uçtu



Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Gülay Ü. direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten havalimanına uçtu. Kazada, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.



Kaza, saat 14: 00 sıralarında Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gülay Ü. direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 DV 129 plakalı otomobille çarptığı bariyerleri kırarak yaklaşık 10 metre yükseklikten havalimanına uçtu. Otomobil pist yan yol kenarındaki yeşil alana düştü. Havalimanı görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Göjrüntü Dökümü



-----------------



-Kaza yapan araçtan görüntüler



-Kaza yerinden görüntüler



-Havalimanından görüntüler



-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi



-Detaylar



BOYUT: 244 MB



Haber-Kamera : Emre KOLTUK/ TRABZON-DHA



=================



Lösemi tedavisi gören Mustafa Caner için seferber oldular



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi. Bodrumluların ilgi gösterdiği çok sayıda kişi katılırken, giyecekten yiyeceğe satılan her şeyden elde edilen gelirin, Caner'in ailesine teslim edileceği belirtildi.



Bitez Gülümser Danacı İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner'e, bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Mustafa Caner, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedaviye alındı. Haberi öğrenen okul yönetimi, okul aile birliği ve veliler, Mustafa için seferber oldu. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ilk olarak Mustafa Caner'i okulda ziyaret edip, moral desteği verdi. Daha sonra Caner için maddi yardımda bulunmak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenlendi. Yiyeceklerden giyeceklere pek çok ürün, kermeste satışa sunuldu. Kermes, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, hazırlanan bağış kutusuna imkanları ölçüsünde para bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kermes, yaklaşık 5 saat sürerken, çok sayıda kişi katıldı.



Bitez Gülümser Danacı İlkokulu Müdürü Harun Güner, "Öğrencimizi hastanede ziyaret ederek moral verdik. Daha sonra neler yapabiliriz düşüncesiyle, Kızılay'a kan bağışı için başvurduk. Ardından okulumuzda seminer düzenledik. Kan bağışı nedir? Trombosit nedir? İlik nakli nedir? Bunlarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek istedik. Daha sonra aileye maddi anlamda destek olmak için okul olarak böyle bir kermes düzenledik. Katılım çok güzel. Bodrum halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler" dedi.



Mustafa'nın öğretmeni Hilal Sezgin ise, öğrencisinin tekrar okula dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Mustafa sosyal bir çocuktu. Başarılı bir öğrenciydi. Aynı zamanda halkoyunları ekibindeydi. Geçen sene Gastronomi Derneği'nin düzenlediği Minik Şefler Yarışması'na da katılmıştı. Aktif bir çocuktu. Tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz. Döneceğini de biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Okul Aile Birliği Başkanı Tuna Duygu Keskin de, "Parayı düşünmesinler, maddi yönden sıkıntıları olmasın diye kermes düzenledik. Çok da güzel geçti. Her şey güzel olacak. Daha sonra da kan bağışıyla ilgili süreç başlayacak. Yine bütün okulu organize edeceğiz. Tüm Bodrum'u çağıracağız. Destekleri bekliyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------



-Kermesten genel detay görüntü



-Müdür röportajı



-Öğretmen röportajı



-Okul aile birliği balkanı röp.



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



=======================



Van Büyükşehir Belediye eş başkanları Ertan ve Avcı göreve başladı



Van'da dün mazbata alan Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı, bugün göreve başladı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'da resmi olmayan sonuçlara göre, 260 bin 495 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı, dün İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldıktan sonra bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek göreve başladı. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın eşlik ettiği Ertan ve Avcı, araçlarıyla geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, burada yaptığı konuşmada, kendilerini karşılayan partililere teşekkür etti. Ertan, halka verdiikleri sözüleri yerine getireceklerini belirterek, "Görevimizi, halkımıza söz verdiğimiz gibi, o gün ne diyorsak bugün de aynı ilkeleri taşıyarak yürüteceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Bizim yaptığımız işler halkın bilgisi dahilinde olacak" diye konuştu.



'BURADA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VAR'



Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkanı Mustafa Avcı daha sonra belediyedeki makamlarına geçerek göreve başladı. Bu sırada bazı kişilerin makam odasının duvarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmesi yönündeki sözleri üzerine Ertan ve Avcı devreye girdi. Avcı, "Oraya müdahale edelim, buraya müdahale edelim yoluna gitmeyelim. Burada Cumhurbaşkanlığı forsu var. AKP'nin amblemi olmuş olsaydı bu fotoğrafta, biz burada bunu kabul etmezdik. Ama şu anda burada Cumhurbaşkanı sıfatıyla duruyor. Lütfen kitlede herhangi bir tepki gelişmesin. Bir parti genel başkanı olarak karşımıza çıktığında tutumuz başka olur ama bir Cumhurbaşbaşkanı olarak da tutumuz başka olur" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----



-Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarının belediyeye gelişleri



-Alkışlarla karşılanmaları



-Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın açıklaması



-Belediyedeki makamlarına gelişleri



-Detaylar



-Makam koltuklarına oturan Ertan ve Avcı



-Büykşehir Belediye Eş Başkanı Avcı'nın konuşması



-Duvardaki Cumhurbaşkanı fotoğrafı



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -



======================



Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor (3)



ARAÇ BULUNDU



Adıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Jandarma ekipleri, sudan çıkarılan araçta inceleme yaptı. Sürücü Sezai Çetiner'in bulunması için dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Gencin düştüğü Göksu Irmağı köprüsü



-Jandarma ekipleri



-Gencin aranmasını izleyen yakınları



-Irmağa düşen araçtan görüntü



-Jandarma ekiplerinin araç etrafından önlem alması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



=========================



Alkollü olduğu iddiasıyla ehliyetine el konulmuştu, hukuk mücadelesini kazandı



Sinop'lu gazeteci Deniz Özen'e, Bolu'nun Gerede ilçesindeki trafik uygulamasında 425 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 TL para cezası kesildi, ehliyeti 6 ay süreyle alıkonuldu. Olaydan bir saat sonra Gerede Devlet Hastanesi'nde yapılan ölçümde ise alkolsüz olduğu belirlenen Deniz Özen'e kesilen ceza mahkeme kararı ile iptal edildi.



Olay, geçen yıl Kasım ayında Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden gazeteci Deniz Özen'e sabah karşı yapılan polis kontrolü sırasında 425 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1002 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olaydan bir saat sonra Gerede Devlet Hastanesi'ne başvuran Özen'in yapılan testinde kanında alkol olmadığı belirlendi. Özen, cezanın iptali için başvurduğu Bolu Sulh Ceza Hakimliği, "İki ölçüm arasında çok fark olduğu, olması gereken kandaki alkol miktarının hemen ölçülerek, sonucuna göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirildiğinden itirazın kabulüne, kesilen para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesi" yönünde karar verdi.



'HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK'



Gazeteci Deniz Özen, alkol kontrolü sırasında 425 promil alkollü çıktığını belirterek "Hayretler içinde kaldık. Tekrar defalarca üflememe rağmen tekrar aynı oranda alkollü çıktım. Derdimizi anlatamadık. Aracımızı orda bağlandı. Araç içerisinde bulunan diğer iki arkadaşımın da alkol kontrolü yapıldı. Onlar da alkollü çıktılar. Bunun nasıl böyle olacağını sorduk ve 'hadi ben alkollüyüm bu arkadaşlar da alkol almadılar onlar nasıl alkollü çıktılar?' dedim. Memurlar 'Onlar da senin nefesinden etkilenmiştir' diye cevap verdi. Şaşırmamak hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Göz göre göre mağdur edildik. İtirazlarımızı yaptık ve haklı olduğumuz ortaya çıktı" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Detay



-Deniz Özen açıklaması



(SÜRE: 03: 02 Dk) (BOYUT: 336 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



==================



Adliyede kalp krizi geçiren temizlik görevlisi hayatını kaybetti



Erzurum Adliyesi'nde temizlik görevlisi Turgay Matban (53) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum Adliyesi giriş katında meydana geldi. İşkur bünyesinden yaklaşık 1 ay önce adliyede temizlik personeli olarak göreve başlayan Turgay Matban, iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada göğsünde ağrı olduğunu söyledi. Arkadaşlarının durumunun kötüleştiğini farkeden personel, adliyede görevli polis memurlarından yardım istedi.Turgat Matban'ın oturtuğu yerde hareketsiz olduğunu gören polis memurları hemen 112'yi aradı. 5 dakika içerisinde adliye binasına gelen sağlık ekipleri, Turgay Matban'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kalbi duran evli 3 çocuk babası Turgay Matban'ı hayata döndürmek için yaklaşık 50 dakika müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere karşın Turgay Matban hayatını kaybetti. Olay sonrası adliyeye gelen Matban'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Turgay Matban'ın cansız bedeni adliye binasından çıkarılırken, eşi "Turgay beni, çocuklarını bırakma" diye gözyaşı döktü.



Görüntü Dökümü



-------------



-Erzurum adliyesi



-Cenazenin çıkarılması



-Yakınlarının ağlaması



Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,



==============================



Sivas'taki akraba cinayetinin şüphelisi adliyede



Sivas'ta sokakta karşılaştığı akrabası Ziya Çakmak'ı (43) bıçaklayarak öldüren Ferhat G. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ziya Çakmak cadde üzerinde Ferhat G. ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Ziya Çakmak'ın kız kardeşi Zehra G. ile Ferhat G.'nin ağabeyi Ahmet G.'nin boşanma sürecine giren evlilikleri yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat G., iddiaya göre kavga sırasında üzerinde bulunan bıçakla Çakmak'ı karın bölgesinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ziya Çakmak, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Ferhat G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat G. bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, girişte cinayetle ilgili soruları cevapsız bıraktı.



Görüntü Dökümü



----------------



-Adliyeden görüntü



-Şüphelinin götürülüşü



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,



========================

