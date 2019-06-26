DHA YURT BÜLTENİ -13

Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun (2) - Yeniden



Adana'da, lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın tranferini yaptığı 4 milyon 795 bin euro (yaklaşık 31,5 milyon lira), şirketin güverlik müdürü tarafından çalındı. Olayla ilgili 4 kişi yakalanırken, şüpheli müdür B.E. aranıyor.

Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve eurolarının transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü B.E., ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen B.E., diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde B.E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, B.E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı.

4 milyon 795 bin Euro ile ayıplara karışan, B.E.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olayın ardından konuşan firmanın yetkilisi Hasan Ali Şen, "Bu kişi bizim şirketimizde 2013'den beri çalışıyordu. Transferini gerçekleştirdiğimiz paranın bir kısmını alarak kaçtı. Konu şu anda güvenlik güçlerinin araştırmasında, en kısa zamanda yakalanacağını umuyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Firmanın yetkilisi Hasan Ali Şen ile rp.

Genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)



CENAZESİ SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan kavgada bıçaklanan 3 oğlundan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan oğullarının hayatının baharında yaşama veda etmesinin acısını yaşayan Kaymakam Kemal İnan ve pratisyen doktor olan eşi Sedef İnan, otopsi sırasında Başhekim Odası'nda bekledi. İnan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere bugün, karayoluyla memleketleri Samsun'a götürüleceği bildirildi. İnan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

VALİ KARAHAN: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen yaşları 18'in altında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtip, "Başımız sağ olsun. Üzücü bir olay yaşadık. Yaralanan Safa Akif İnan'a gece müdahale edildi, ancak olmadı, takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun. Adli süreç o andan itibaren başladı ve devam ediyor. Yargı gereğini yapacaktır. Biz cana bir şey gelmesin isterdik ama takdiri ilahi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastane önündeki kalabalıktan görüntü

-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın açıklaması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Mardin'de 'sorgül' buğdayının hasadı yapıldı



Avrupa Birliği'nin (AB) desteğinde Mardin'de hayata geçirilen 'Yaşayan Toprak- Yerel Tohum Projesi' kapsamında 'sorgül' buğdayının ikinci hasat dönemi, AB Büyükelçisi Christian Berger'in katılımıyla gerçekleşti. Proje destekçilerinden AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı, "Projenin amacı öncelikle bizim kaybolmaya yüz tutmuş bir buğday çeşidimiz olan 'sorgül'ü tekrardan Mezopotamya topraklarıyla buluşturmak. İkinci en önemli amacı kadınlarımızı bu projede istihdam edip onları daha akılı tarım teknikleriyle tarım yapmaya yönlendirmek" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve AB'nin finanse ettiği, 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nce uygulanan ve Şükran Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği tarafından yürütülen 'Yaşayan Toprak- Yerel Tohum' projesinde 'sorgül' buğdayının ikinci dönem hasadı için program düzenlendi. Programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Avrupa Birliği Büyükelçisi Christian Berger, projede görev alan yerel ve mülteci kadın çiftçiler ile kadın mühendisler katıldı.

'BUGÜNE KADAR 40 BİN PROJEYE DESTEK VERDİK'

Programda konuşan Büyükelçi Berger, projenin Türkiye ile AB ilişkilerinin farklı yönlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün gerçekten memnununum. Bu tohumların keşfedilmesi, yeniden üretilmesi ve Avrupa ile buluşturulması için çalışmalar yürütülüyor. Bu proje ile Suriyeli mültecilerin tarım alanında çalışmasına imkan sağlanıyor. Ayrıca tarım alanı Türkiye ve AB'nin işbirliğinin en güçlü yürütüldüğü alan. Biz uzun yıllardır Türkiye'de kırsal kalkınmayı ve tarımı destekliyoruz. Bugüne kadar 40 bin projeye destek verdik. Aynı zamanda 76 bin istihdam sağladık" dedi. Berger, konuşmasının ardından Mardin halkoyun ekibiyle halay çekti, hediye edilen yöreye özgü poşu ve gül kasketini taktı. Büyükelçi, hasat alanını da ziyaret ederek tohumları bizzat alanda inceledi.

'PROJEMİZE 70 KADINLA BAŞLADIK'

Projenin destekçilerinden biri olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, projenin 2 yıl önce başladığını kaydederek, şöyle konuştu: "Bu ikinci hasadımız. Projemize 70 kadınla başladık. Şuan 310 kadın çiftçimizle beraber bu projemizi yürütüyoruz. Aldığımız verimlilik de artarak devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bunu böyle teslim edeceğiz. Projenin amacı öncelikle bizim kaybolmaya yüz tutmuş bir buğday çeşidimiz olan 'sorgül'ü tekrardan Mezopotamya topraklarıyla buluşturmak. İkinci en önemli amacı kadınlarımızı bu projede istihdam edip onları daha akılı tarım teknikleriyle tarım yapmaya yönlendirmek. AB ile olan ayağında ise ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteci kardeşlerimizi de bizim topraklarımızda enterge etmek."

'BU TOHUMLAR SUSUZ YETİŞİYOR'

Projenin kadın girişimcisi şef Ebru Baybara Demir, projenin en önemli amacının kadınlara istihdam ve Suriyeli mültecilerin entegrasyonuna katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Demir, Mezopotamya topraklarındaki buğdayı çoğaltmak için Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile buğday çeşitlerinden 11 tanesine ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi: "8 bin yılda oluşmuş bir tohum kültürümüz var. Bu bizim genetik mirasımız. Gün geçtikçe kaybolmak üzere. Çiftçi maalesef verim düşük olduğu için bunu kabul etmiyor ve kullanmak istemiyor. Fakat önümüzde yaklaşan sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu olan iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu tohumlar susuz yetişiyorlar ve susuzluğa karşı da su kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple susuz tarıma geçmenin gerekli olduğunu dünya göstermek istiyoruz. Biz bu tohumları su vermeden yetiştirdik."

'70 KADIN İLE BAŞLAYAN PROJE 310 KADINA ULAŞTI'

Projede yer alan Yüksek Ziraat Mühendisi Hasine Elçi, 2 yıldır süren projenin 'kadınların neler başarabileceğini' görmesi adına oldukça önemli olduğunu belirterek, proje ile bereketli ve zengin toprakların nasıl iyi kullanılacağını öğrendiklerini ifade etti. Elçi, toprağı doğru şekilde işlemenin hem geçmişe vefa hem de geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "70 kadın ile başlayan projemizde bugün 310 kadın istihdam ediliyor ve onların bir kısmı 2011 Suriye krizinden dolayı ilimizde geçici koruma statüsündeki Suriyeli kadınlar. Kadınlarla birlikte çalışıyor olmak bir kadın olarak gerçekten büyük gurur verici bir duygu. Buradaki başarı aslında kadınların başarısıdır" dedi.

Proje kapsamında yeniden canlandırılan ve iyi tarım uygulamalarıyla ekimi 2 ton ile başlayan Mezopotamya'nın en eski buğdayı 'sorgül'ün bu yılki hasadında rekoltenin 440 tona ulaştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR



Selen YALAZ- Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

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Diyarbakır'da 64 bin kişiye Kuran eğitimi verilecek

Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından başlatılan Yaz Kuran Kursu'na 64 bin kişi katıldı.

İl Müftülüğü'nce düzenlenen Yaz Kuran Kursu programı, yapılan etkinlikle başladı. Kayapınar İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu'nun yanı sıra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Yaz Kuran Kursları ile ilgili İl Müftülüğü'nün sunumunun ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kursların kentteki cami ve kurs merkezinde verileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her yönüyle sizlerin ahlaki ve manevi anlamda peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanan, bu milletin değerlerine ve geleceğine sahip çıkan, bunların şahsında temsil eden ve aynı zamanda bilgide, ilimde dünyayla yarışabilen birer genç olmanızı amaçlıyoruz. Sizlerin tatil ortamında eğlenme hakkını, dinlenme gereğini ihmal etmeden zamanı çok iyi değerlendirerek yeni arkadaşlar edinmenizi, birbirinizle kaynaşmanızı ve bir arada etkinlikler yapmanızı çevrenizi tanımanızı ve her yönüyle örnek bir genç olmanızı amaçlıyoruz."

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise geçen yıllara oranla kurslara katılım oranının arttığını belirterek, şu ana kadar 64 bin kişinin kursa katıldığını, bu sayıyı 75 bin kişiye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü

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İlçe müftülüğünden detaylar

Öğrenciler

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın konuşması

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı



Van'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.

Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı köpeğin başkale zabıta ekiplerince bulunması

-Yaralı köpeğe zabıta ekiplerince ekmek su verilmesi

-Zabıta müdürü ile röp

-Yaralı köpeğin Van'a gönderilmesi

-Barınak tabelası ve detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), -

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Türkiye'de kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı



Samsun'da düzenlenen 'Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması' kapsamında sektör temsilcileri ve kenevirle ilgili çalışma yapan, akademisyenler ile sanayiciler bir araya geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Kenevir ekim alanları bin dekarın üzerine çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ocak ayında Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından kentte kenevirle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Samsun'da 'Türkiye kenevir sektörü birinci buluşması' toplantısı gerçekleştirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kenevirden hak ettiği kadar faydalanmamalıyız. Ülkemizde ve dünyada kenevir ekim alanı 2013 yılına kadar azalma göstermiştir. 2013 yılından sonra kenevirin yeni nesil kullanım alanlarının tekrar gündeme gelmesiyle hem dünyada, bir miktar ülkemizde kenevir ekim alanlarında gözle görülür artışlar görülmeye başlamıştır. Birçok ülke, ülkesindeki kenevir tarımını artırmak ve sanayisini geliştirmek için kendi ülkesinin kanunlarını, yasalarını ve diğer talimatlarının üzerinde güncellemeler ve değişikliklere gitmiştir" diye konuştu.

Doç.Dr. Aytaç, binlerce yıldan bu yana Anadolu coğrafyasında tarımı yapılan kenevirin ekim alanlarının 1960'lı yıllarda 140 bin dekarken, 2013 yılında 19 dekara düştüğünü söyleyerek, "Bu üretiminde sadece Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde olduğunu söylemem gerekmektedir. O mahalleye şükranlarımızı iletmemiz gerekmektedir. 2013-2018 yılları arasında Narlısaray Mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır hem de alıcısı olmadan nereye satacağını bilmeden. Bu bizim için belki bir çıkış, belki bir başlangıç noktası olacaktır. 2015-2018 yılları arasında ekim alanımızda bir miktar artış olmakla beraber 2019 yılında sayın cumhurbaşkanımızın kenevir üzerindeki algıyı yıkan konuşmasından sonra ekim alanlarımız 2019 yılında bin dekarın üzerine çıkmıştır. Ekim yapılan il sayısı 10'un üzerindedir. Bu sevindirici bir haberdir. Hala Samsun en önemli üretici il arasındadır ve yüzde 60 civarında Samsun'un 2019 yılında ekilen kenevirin oransal değeri" dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keneviri gündeme getirmesinin ardından bu konunun Türkiye'de gündem olduğunu belirterek, "Bu süreç içerisinde müthiş bir talep patlaması oldu ve Bakanlığımız, TİGEM ve BUGEM işbirliğinde yaptığımız çalışmalarda Narlısaray yerel popülasyon tohumunu 2020 yılında tohumluk üretiminde sorun yaşamama adına hemen sözleşmeli üretime geçtik. Yaklaşık 26 üretici ile 166 dekar alanda, birde TİGEM'e ait alanda üretime başladık. Önümüzdeki yıl 10 ton sözleşmeli üreticiden, yaklaşık 400-500 dekarda vatandaşın izin alarak yaptığı üretimden gelecek tohumlarla inşallah üretim sürecinde tohumluklarla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabi bu süreçte iki çeşidimiz şu anda tescil aşamasında. 'Narlı' ve 'Vezir' çeşitlerimiz. Onlarda 2023 içerisinde üretime geçecek. Ayrıca çeşit geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı kenevirle ilgili gerçekleştirilen çalıştay programlarıyla devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlardan detay

-Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,