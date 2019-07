DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılında, 35 kişi anıldı

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, kentte düzenlenen programlarla anıldı. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin en önde olduğu yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık, Atatürk Caddesi'nden eski Madımak Oteli olan İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne yürüdü. Vali Salih Ayhan da eski Madımak Oteli'ni ziyaret edip, karanfil bıraktıktan sonra, "26 yıldır bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bu acı, bizi birleştirecek ve bütünleştirecek" dedi.

Kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, eski Madımak Oteli olan bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Heyet, bina içinde, 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı ardından dualar edildi.

VALİ AYHAN: 26 YILDIR ACIYI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Burada açıklama yapan Vali Ayhan, 26 yıl önce meydana gelen üzücü olayı anmak için milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, "Bugün 2 Temmuz 2019. Bundan tam 26 yıl önce burada çok müteessif bir olay yaşandı. Sivas'ın bağrına bir hançer saplanmış durumdaydı. 93 yılını tahayyül ettiğimizde Türkiye'mizin çeşitli yerlerinde bu tür hadiseler yaşanmıştı; ancak en acısı Sivas'ta yaşandı. Burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Tabi Sivas'ımızda olması bizi derinden yaralamıştır. O gün bir avuç vatandaşımızda galeyana gelerek burada istenmeyen bir insanlık ayıbı yaşandı. 26 yıldır da bu acıyı yüreğimizde hissettik. Bu acı milletimizin ortak acısı, dedik ve yüreğimizde hep hissettik. Bu acı bizi birleştirecek ve bütünleştirecek. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü perçinleyecektir" diye konuştu.

'AİLELERLE ANMAK İSTEDİK'

Vali Ayhan, bu yıl, yaşamını yitirenlerin aileleriyle birlikte anma programını gerçekleştirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"35 vatandaşımızın buraya gelen aileleriyle birlikte anma programını yapmak istedim. Ailelerimiz içeriği giremeyeceklerine dair bir beyanları oldu. Tabi gönül isterdi ki beraber bu anmayı yapalım. Bu acı toplumun bir acısı olarak bizleri daha çok birleştirsin. Bir hususun da altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada olsun, kamuoyunda olsun, sorumluluk mevkisinde olan herkesin Sivas katliamı kavramını kesinlikle kullanılmamasını istiyorum. Sivas kadim bir şehirdir, milli mücadelenin sarsılmaz duruşunu gösterdiği bir şehirdir. Dolayısıyla bu iki kavram bir araya asla gelmez. Sivas'ta yaşayanlar ve dışarıda yaşayan Sivaslılar, bu olayı tasvip etmiyor. Aslında özür dilenmesi gereken bir kesim varsa Sivaslılardan özür dilenmelidir. Buraya gelen vatandaşlar, acıyı yaşamaya destek olmak için gelenler var, onları da en iyi şekilde ağırlayacağız. Dua edeceklerdir, Sivas'ın birliğine de destek olmuş olacaklardır. Düzenleme kurulunun talepleri var. Güzel bir şekilde adım atıyorlar, uzlaşı mantığını devreye sokuyorlar. İstişarelerimizi yapacağız, arzu ve taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız. Sivas buna hazır. Bu acı bir grubun değil herkesin acısıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti birlikteliklerin ahengin bir ürünüdür. Bu ülkeye nifak sokmak isteyen, fitne sokmak isteyen, kirli oyunlar kurgulamak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu mekanlar, bu tür olayların yaşanmamasını hatırlatacak mekanlardır."

CEM VAKFI BAŞKANI DÖNER: ANI MÜZESİ OLMASINI İSTİYORUZ

Valiliğin anma programına katılan Cem Vakfı Genel Başkanı Döner ise "Dünyamız Kerbela'dan beri bu benzeri katliamları çok gördü. Madımak da katliamdır. İnancı ne olursa olsun; hiçbir dini inanç, insanların katledilmesini müsaade etmez. Hele bizim inancımızda asla kabul etmez. Bizim İslam inancımızda kin ve nefret asla yoktur. Sivas'ımız medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Buranın anı müzesi olmasını istiyoruz. Sayın valimiz de hemfikirler. Biz bu topraklar için beraber şehit vermişiz. Kimsenin, kimseyi kovmak gibi bir hakkı yok. Biz bu topraklara beraber yaşama kültürünü ektik. Sivas'ımız bunu hak etmiyordu; ama bu anıları da bu acıyı da unutmayacağız" dedi.

AİLELER, KARANFİL BIRAKTI

Valilik öncülüğündeki kuruluşların anma programının ardından, yurt içinden ve dışından gelen yaklaşık 2 bin kişi, Seyrantepe Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli binası önünde toplandı. CHP ve HDP dahil çeşitli siyasi parti, Alevi- Bektaşi dernekleri, sendikalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, önlerinde yaşamını yitirenlerin aileleri olmak üzere yürüyüşe geçti. Ethembey Parkı güzergahını kullanan kalabalık, Mevlana Caddesi ve kent meydanı üzerinden Atatürk Caddesi'nden eski Madımak Oteli olan bugünkü İl Özel İdare Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi. Burada aileler ve siyasi partilerin temsilcileri, eski otel binası olan bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi. Aileler, bu yıl da binaya girmeyerek, ellerindeki karanfilleri ve olayda ölenlerin yakınlarının fotoğraflarını binanın girişine bıraktı. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Anma programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekilleri Şenal Saruhan, Orhan Sarıbal, Yüksel Mansur Kılıç, İrfan Kaplan, Ali Şeker, Nurhayat Kayışoğlu, Turabi Kayan, Ulaş Karasu, Kadim Durmaz, Servet Ünsal, Atilla Sertel ve Necati Yılmaz katıldı. HDP adına ise milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ali Kenanoğlu, Kemal Bülbül, Kemal Peköz, Zeynel Özen yer aldı.

PİR SULTAN ABDAL DERNEĞİ BAŞKANI KAPLAN: MÜZE TALEBİMİZ BİTMEYECEK

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan da 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenleri anmak için bir kez daha buluştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ne yazık ki 25 yıl olduğu gibi bu yıl da şehit ailelerimiz çocuklarının nerede katledildiğini, nerede ateşe verildiğini, nerede binanın içinde dolaştığını görmediler; şimdi de bugün de göremiyorlar. Biz her zaman şunu ifade ettik; Madımak 'utanç müzesi' olacak. Alevi kurumlarının bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ancak öncü adım olarak biz valilikten buranın tüm sivil toplum örgütleri, kurumları bir araya gelin, birlikte içerideki şehitlerimizin arasında bulunan 2 katilin ismini çıkarın, diye çok uğraştık. Burada maalesef gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçte umut ediyorum ki önümüzdeki yıl gerçekleşir; ancak biz Madımak Oteli'ni mutlaka 'utanç müzesi' yapacağız. Yapıncaya kadar burası müze oluncaya kadar bu kitle buraya gelmeye devam edecektir. Buraya gelmemizi istemiyorsanız Sivas halkının da bize destek vererek, burasının 'utanç müzesi' olması gerekiyor. Bizler şehit ailelerimiz ile birlikte Ankara'da büyük bir 'utanç müzesi' yapmaya karar verdik. Ben dahil hiçbir genel başkan, hiçbir şehit ailesi içeri girmiyorsa devletin biraz kendini sorgulaması lazım. 26 yıldır attığımız gibi bundan sonraki süreçte de adımlar atacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Ne yazık ki 26 yıldır hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Geçen Çubuk'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun linç edilme olayında kitlenin içinde bir kadının 'Yakın, yakın' diye bağırması içimizi sızlattı. 26 yıldır geldiğimiz sonuç. Biz Aleviler olarak buna asla izin vermeyeceğiz."

CHP'Lİ AĞBABA: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Maalesef zaman aşımına uğradı bu dava. Bilelim ki bu katliam, insanlığa karşı işlenen suçtur. Buradan Almanya hükümetine çağrımız var. Sivas davasının halen yargılanan tanıklarını mutlaka Türkiye'ye iade etmelidir. Bu, insanlık açısından önemli bir cinayettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her ne kadar mahkeme, zaman aşımı vermiş olsa da hem Meclis'te gündeme getirmeye çalışacağız hem de bu katliamın unutulmamasını sağlayacağız. Ne bizim ne insanlığın unutacağı bir dava ve hepimizin vicdanlarında mahkum olmuş bir katliamdır. Bu katliamda hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. Bu katliam, Türkiye'deki aydınlanmaya, sanata, kültüre karşı yapılmış bir katliamdır. Bir cumhuriyetle hesaplaşmadır. Bunun da altını çizelim" diye konuştu.

HDP'Lİ KOÇYİĞİT: HESABI VERİLMELİ

HDP Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise aradan geçen 26 yıla rağmen acıların hala taze olduğunu belirterek, "Sivas'ın hesabı henüz sorulamadı. Zaman geçti, dava açıldı, katliamı yapanlar aklandı. Bütün Alevi kurumlarının talebi, 'utanç müzesi' olarak aslında düzenlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki 'utanç müzesi' yapılmadığı için içinde canlarımızı yakan 2 katilin de adı yazıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sivas ile yüzleşilmesi gerekiyor. Katliamın hesabının verilmesi gerekiyor. Bu demokrasinin, insanlığın ilk adımıdır. 26 yıldır buradayız, bunun hesabını soracağız. 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenleri saygıyla sevgiyle minnetle anıyoruz. Onlar bizim onur kaynağımızdır. Her biri bu ülkenin gülen yüzleriydi. Onlar üreten, düşünen insanlardır. Hesabını adil mahkemeler önünde verecekler, biz de bunu kararlılıkla takip edeceğiz" dedi.

Eski otel binası önünde toplanan gruptakiler, anma programının ardından geldikleri güzergahı kullanarak dağıldı.

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı operasyon düzenledi. İlk olarak saat 05.00 sıralarında, Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na gittiği tespit edildi. Sahil Güvenlik 'TCSG 107' Bot Komutanlığı'nca sahilden 2 mil açıkta operasyon düzenleyip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı. Bir süre sonra Küçükkuyu Çam Burnu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen daha yakalandı. Toplam 84 kaçak göçmen, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Madımak'ta ölenler Eskişehir'de anıldı

Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamlarını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi ölümlerinin 26'ncı yılında Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Sivas'ta kaldıkları Madımak otelinin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybedenleri 26'ncı yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı kenarında buluşan dernek üyeleri ellerinde 'Yüreklerdeki yangın sönmedi, Sivas 93. Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Yerel sanatçıların mini konserinin ardından toplanan kalabalık Eskişehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Madımak'ta ölen 33 aydın ile 2 otel görevlisi için saygı duruşunda bulunan kalabalık adından İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Azmi Kerman, Madımak otelini ateşe verenlerin bir kısmının yurt dışına kaçtığını öne sürerek, "Sivas'ta yaşamlarını yitirenlerin çığlıklarını kimse duymadı. Sivas can kıyımının üzerinden 26 koca yıl geçti. Bu büyük ayıba yargı sürecinden bakıldığında durum içler acısıdır. Katillerin bir kısmı yurt dışına kaçarken, bir kısmı da ne yazık ki ödüllendirildi. Sivas'ta yaşananları sınırlı bir gericilik hareketi olarak görmeyelim. Bu kıyım, kökleri geçmişe dayalı, beklentileri gelecekte olan bir sürecin bir bölümüdür. Çorum, Kahramanmaraş, diğer bazı illerde buna benzer olaylar yaşadık. Burada ana hedef demokrasinin aydınlanmanın, özgür düşüncenin ve bağımsız inancın yok edilmesidirö şeklinde konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün yoğun güvenlik tedbiri aldığı anma programı Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi. Programa sivil toplum kuruluşları, işçi ve memur sendika başkan ve üyeleri de destek verdi.

Ölümlü trafik kazaları artınca kavşakta eylem yaptılar

Muğla'nın Datça ilçesinin Kızlan Mahallesi sakinleri, yerleşimin girişindeki Kızlan Kavşağı'nda bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiğini belirterek, trafik ışıkları konulması için eylem yaptı.

Datça- Marmaris karayolunun 10'uncu kilometresinde yer alan Kızlan Mahallesi girişindeki Kızlan Kavşağı'nda, dün (pazartesi) iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde birçok kazanın meydana geldiğini belirten vatandaşlar, son kazayla birlikte tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Kavşakta toplanan 50 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan Doğan Can, "Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalar nedeniyle mahalle girişine acilen trafik ışıklarının konulması ya da araç dönüşleri için cep yapılması gerekiyor. Bu ihtiyacın bir an önce hayata geçirilmesi şart oldu" dedi.

Doğan Can, önlem alınmaması durumunda kazaların devam edeceğini vurguladı. Alkışlar eşliğinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Datça Kaymakamlığı'na verilmek üzere hazırlanan dilekçeye imza attıktan sonra dağıldı.

Bölge turizmcileri, Diyarbakır'da buluştu

Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Genel Başkanı Alican Aksu'nun katılımıyla Güneydoğu'daki turizmciler, Diyarbakır'da bir araya geldi.

Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt ve Adıyaman'daki turizm ve otel yöneticileri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıyla bir araya geldi. TUROYD Başkanı Alican Aksu'nun da katıldığı toplantıda, bölge turizminin kalkınmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.

TUROYD Başkanı Alican Aksu, turizmde en büyük riski otelcilerin taşıdığını ifade ederek, "İstihdamda sorunlar var. Bunun yanında personelin kalifiye eğitimi bulunmaması. Bir yatırımcı olarak profesyonellere çok önem veriyoruz. Diyarbakır'daki ilk toplantımızda sloganımız 'Güneş doğudan doğar' olarak belirledik. Dünyada bu topraklardan daha değerli toprak yok. Bu topraklarda okuduk, bu topraklardan ekmek kazandık. Şu an bu topraklara bir şeyler vermenin zamanı. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Güneydoğu Anadolu Projesi adı altında bir bölgesel destinasyon çalışma yapmak zorundayız. Bir aile geldiği zaman 7- 8 günlük tatil olanağı sunacağımız ve keşfedilmemiş cennetleri gösterebileceğimiz bir destinasyon yönetimi yapmamız gerekiyor. Bölgede turizm koordinasyon merkezi kurulmalı. Diyarbakır çok gelişmiş. Antalya'dan tek farkı denizin olmamasıdır. Bu bölgenin kalkınması için gastronomiyi ve kadın istihdamını önemsiyoruz" dedi.

