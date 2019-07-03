DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çanakkale'de 85 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 85 kaçak göçmen ile 8 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe genelinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 göçmen yakalandı.

Ayvacık'ın Behramkale köyü Kuruçeşme mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 34 JE 4714 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 göçmen yakalandı. Behramkale köyü Kadırga Koyu'nda düzenlenen operasyonda da 35 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Kuruoba Köyü sahilinde ise zeytinlikler ve metruk binalara saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Somali, Sudan ve Irak uyruklu 27 kaçak göçmen daha yakalandı.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı şüphesiyle 8 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları bir otomobil ve bir kamyonete de el konulurken, otomobil içerisinde insan kaçakçılığında kullanılan 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),

====================

Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, aralarından oda başkanı Mehmet Ali Balkan'ın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü sabah erken saatlerde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konuldu. Aralarında oda başkanı Mehmet Ali Alkan ile oda çalışanları, taksi durak başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

20 şüpheliden 12'si, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Alkan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

İfade dosyalarının şubeden çıkışı

Şüphelilerin şubeden çıkıp araca binmeleri

Yakınlarının şube önünde görüntüsü

Aracın adliyeye gidişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

====================

Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz (28), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde tatil için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gitti. Otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cangöz'ü denizden baygın çıkarıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla sahile gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Cangöz'ü ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdı. Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Emine-Yaşar Cangöz çiftinin 6 çocuğundan Sefa Cangöz'ün cenazesi, baba ocağı Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Karakele Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cangöz ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Polis memuru Sefa Cangöz, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

---------

Şehit Polis memuru Sefa Cangöz'ün cenazesinin köyüne getirilmesi

-Meslektaşlarının ve vatandaşların tekbirler eşliğinde cenazesini taşıması

-Mehmet Nuri Yılmaz'ın konuşması

-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Emniyet Müdürü Mehmet Arslan'ın konuşması

-Şehit polis memurunun özgeçmişini okunması

ERZURUM,

====================

Tatil için geldiler, hırsızlık yaparken yakalandılar

Antalya'da iki iş yerinden 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 100 lira çalan biri kadın, 3 İranlı, polisin operasyonuyla yakalandı. İranlıların tatil için kente geldikleri belirlendi.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'nde meydana geldi. Hediyelik eşya satan bir mağazadan 'tırnakçılık' yöntemiyle 2 bin lira çalan İran vatandaşı 1'i kadın 3 kişi kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu kez de Kazım Özalp Caddesi'nde ayakkabı satan bir iş yerinde buna benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Buradan da aynı yöntemle 1100 lira çaldı.

Ekipler, şüphelilerin İranlı Z.H., S.R. ve S.A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Tatil için geldikleri belirtilen İranlı 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Asayiş şube dış plan görüntü

-Şüpheli kadın ve erkeklerin şubeden çıkışları

-Araca binmeleri

-Araçların adliyeye gidişi

112 MB/// 01.01"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

====================

Denizde boğulan müzik öğretmeni gözyaşlarıyla toprağa verildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve 4 gün sonra cansız bedenine ulaşılan müzik öğretmeni Selim Balcı (36) gözyaşları arasında memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verildi.

Olay, cumartesi günü Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalar da Selim Balcı'nın dün akşam saatlerinde balıkçılar tarafından Espiye ilçesi Gülburnu köyü açıklarında cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Balcı'nın cesedi otopsi için Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Denizde boğularak hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Selim Balcı için memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kuruçam mahallesinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba Nurettin Balcı,ayakta durmakta zorlandı. Cenazede Selim Balcı'nın öğretmen arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye, Akçaabat Kaymakam'ı Soner Şenel, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile Selim Balcı'nın öğretmen arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Balcı'nın cenazesi Kuruçam mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Cenazeye gelenlerden görüntüler

-Babadan detaylar

-Cenaze namazının kıldırılması

-Genel detaylar

Haber-Kamera : SELÇUK BAŞAR/TRABZON,

====================

Doktor Öz: Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsun

Kayseri'ye gelen dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyor. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun" dedi.

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Serbest Bölge'de bulunan yatak fabrikasını ziyaret etti. Öz, sağlıklı uykunun önemine dikkat çekerek, uykusuzluk sorunu yaşayan insanların mutsuz olduğunu söyledi. Öz, insanların uyumadığı vakitlerde daha çok yemek yediğini vurgulayarak, "Uyku mühim bir konudur. Hayatımız hep çalışarak geçiyor. Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyorlar. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun. Gün içinde yapmak isteyip de yapamadığın şeyler için vücutta bir huysuzluk oluyor. Hormon dengelerini bozuyor. İnsanlar uyku uyuyamayınca da mutsuzluk başrol oluyor. Güzel bir yatağın var ise bu senin uyku ihtimalini de arttırıyor. Düzenli bir uyku da sizlere fazladan 20 dakika kazandırabiliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Prof.Dr. Mehmet Öz ile röportaj

-Yatak üreticisi Berna Gözbaşı ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4,40 Boyut: 524 MB

Haber- Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,