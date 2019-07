DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.

Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi.

BM'den İdlib'e yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma ve BM ekipleri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü

Siirt kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki bağda çıkan yangında, çok sayıda fıstık ve üzüm ağacı küle döndü.

Öğle saatlerinde, Taş Başı mevkiindeki 35 dönümlük bağda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bağda çıkan yangını 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve üzüm ağaçlarının etkilendiğini belirterek, "Bağda bulunan kurumuş otlardan yangının çıktığını tahmin ediyoruz. 35 dönümlük bir bağda meydana gelen yangını, ekiplerimiz güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Ancak bağ içerisinde bulunan fıstık ve üzüm ağaçları büyük zarar görmüştür" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adliyeden kaçan kadın hükümlü, otogarda yakalandı

Sivas'ta ifade vermek için getirildiği adliye sarayından kaçan kadın hükümlü Duygu Ceylan (21), şehirler arası otobüs terminalinde yakalandı.

Hafik Yarı Açık Cezaevinden yargılandığı bir davada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için Sivas Adalet Sarayına getirilen Duygu Ceylan, kadın gardiyanların dalgınlığından faydalanarak firar etti. Bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Şehirler arası otobüs terminalinde görev yapan güven timleri, Samsun'un Bafra ilçesine gitmek üzere otogara gelen Duygu Ceylan'ı yakaladı. Ceylan'ın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan Duygu Ceylan, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Haziran yağmurları buğday ve arpada verimi düşürdü

Eskişehir'de geçen Haziran ayında aniden bastıran sağanak ve dolu, hasat zamanı gelen arpa ile buğdayda kalite ve verim düşüklüğüne neden oldu. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, kentin geçen ay metrekareye 110 kilogram yağış aldığını belirterek, "Bereketli tarım topraklarının olduğu bölgelerde çok kısa sürede yağan şiddetli yağışlar ve dolu yüzde 100'e ulaşan hasarlar meydana getirdi" dedi.

Eskişehir'de çiftçiler için arpa ve buğdayda hasat zamanı başladı. Biçerdöverlerin girdiği tarlalarda sağanağın etkili olduğu bölgelerde ciddi verim düşüklüğü yaşandı. Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, sağanak ve dolunun etkili olduğu topraklarda Haziran ayında metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Anlık yağışların neredeyse 1 ayda yağması gereken miktarı 20 dakikada toprağa bıraktığını ifade eden Zeydan, "Buğday ekim alanlarında bir daralma var. Çiftçimiz buğday fiyatlarından endişe ederek, buğday yerine mısır daha iyi gelir getirdiği için ona yöneldiler. Buğday fiyatlarının ekim zamanından önce hissettirilmesi ya da rakamların açıklanması gerekiyor. Tarımda en stratejik ürün buğdaydır, bundan vazgeçmek olmaz. İlkim değiştiği için, yağış rejimleri değişti. İstenmedik ve beklenmedik zamanlarda alıyoruz. Örneğin 3 aylık yağış ortalamasını 20 dakika içinde alabiliyoruz. Haziran ayında Türkiye ortalaması metrekare başına 24.4 kilo yağış olurken Eskişehir'de 57 kilo yağış düştü. Yani yüzde 135 oranında bir artış var. Bu yağışlar yavaş yavaş düşmedi, aniden oldu. Eskişehir'de bereketli tarım topraklarının olduğu bölgelerde çok kısa sürede yağan şiddetli yağışlar ve dolu yüzde 100'e ulaşan hasarlar meydana getirdi" dedi.

VERİM VE KALİTE DÜŞTÜ

Arpa ve buğdaydaki verim düşüklüğünün etkili yağışların olduğu Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde kendisini gösterdiğini kaydeden Ömer Zeydan, "Sağanaklarda yüzde 200'e ulaşan bir artış var. Metrekareye 110 kilogram kadar yağış düştü. Harman sezonundaki yağışlar, harman geciktiriyor. Buğday ya da arpanın rutubetli harman edilmesine sebep olabiliyor. Buğdayda kalite düşürüyor. Buğdayın bir takım değerlerini yağış yıkıyor, çamaşır yıkar gibi ve o değerler başağın üzerinden akıp toprağa gidiyor. Buğday daha kalitesiz olabiliyor. Hazirandaki yağışlar verim ve kalite düşüklüğüne neden oldu" diye konuştu.

Buğday tarlasında hasat yapan çiftçilerden Nevzat Şentürk de yağışların verimde etkisini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Dolu ve sağanağın çok olduğu yerlerde verim ve kalite yüzde 80'lere kadar düştü. Bizim bölgemizde çok hasar olmadı ama verimimiz yine de yüzde 15 kadar düştü."

Dengesini kaybederek düştü, öldü

Gaziantep'te, 2 katlı evinin terasında dengesini kaybederek zemine düşen Mehmet Kurt (80), hayatını kaybetti.

Olay, 8 Şubat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah uyandıktan sonra evinin terasındaki yatağını toplamak isteyen Mehmet Kurt, dengesini kaybederek başını beton zemine çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası



Tunceli'de taksi şoförü Ahmet Kişioğlu, yolda karşılaştığı 'Anadolu Parsı' olarak da bilinen leopar olduğu değerlendirilen hayvanı, cep telefonuyla görüntüledi.

Tunceli'de taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kişioğlu, kent merkezine yakın bölgede aracıyla hareket halindeyken arazideki hayvan gördü. Kişioğlu, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çektiği görüntüleri daha sonra izleyen Kişioğlu'nun görüştüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanın Anadolu Parsı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Karşılaştığı hayvanı heyecanla görüntülediğini belirten Ahmet Kişioğlu, "Sabah 08.00 sıralarında yolda karşılaştığım bir hayvanı görüntüledim. Önce vaşak sandım, ancak yuvarlak benekleri vardı. Vaşaktan büyük bir hayvandı, görüntüleri izledikten sonra Anadolu Parsı olduğunu anladım" dedi.

Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi

Mersin'in Tarsus ilçesi belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Nostalji Sinema Günleri'ne vatandaşlar yoğu katılım gösterirken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuldu.

Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü'nce gösterime uygun görülen başyapıtlar, açık hava sinemasında mahallelerde vatandaşlarla buluşturuluyor. Her gün farklı bir mahallede, hafızalarda iz bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerin gösterime sunulduğu etkinlikte Vizontele, Zıkkımın Kökü, Züğürt Ağa, Selvi Boylu Al Yazmalım ve Türk sinemasında etki bırakmış Eşkıya gibi filmler beyaz perdede yansıyor. Etkinlikte, izleyicilere nostaljik bir gece yaşatılırken, film gösterimleri için 1960'lı yılların eski model sinema makinesi kullanılıyor. Bugüne kadar binlerce kişinin katılım sağladığı etkinlikte, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ile ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuluyor.

Ailecek sinemaya gitme kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, kentin sosyal yaşantısına hareketlilik getiren açık hava sinema etkinliğine gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a bu imkanı sağladığı için teşekkürler ederken, Başkan Bozdoğan, "Kentin sosyal ve kültürel alanda gelişim sağlayarak ileri noktalara taşınmasına öncülük edecek aktiviteleri, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yılında anıldı

Şarkıcı Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yıl dönümünde memleketi Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Bodrum'da 28'inci doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 günü trafik kazasında ağır yaralanan, 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 12'nci yıl dönümünde memleketi Amasra'da anıldı. Akarsu'nun sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta toplandı. Burada anne Hatice Akarsu, oğlu Barış Akarsu'nun heykeli önüne çiçek bıraktı. Yaklaşık 20 kişi, Barış Akarsu'nun fotoğrafları ile Amasra Şehir Mezarlığı'na yürürken, Akarsu'nun şarkılarını söyledi. Akarsu'nun mezarına çiçekler bırakıldı, dualar okundu. Hatice Akarsu oğlunun mezarı başında, "Bütün sevenlerin burada oğlum, herkesin çok selamı var" diyerek gözyaşı döktü. Hatice Akarsu yaptığı açıklamada, "Barış'ım sen bizim aramızdan ayrılalı tam 12 yıl oldu. Her gün seni anıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi yine seni sevenlerin yalnız bırakmadı. Hepimiz buradayız. Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerinden seni sevenlerin sana selamı var. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor. Şunu biliyorum ki yalnız değiliz. Barış'ın bütün arkadaşları burada, onlar benim ellerim, kanatlarım. Ölüm elbette hepimizin gideceği yer, ama Barış'ım erken gitti. Olsun biz de oraya gideceğiz. Allah'ım bana oğlumun ellerini tutmayı nasip etsin. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.

Ahlat'ta 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık kurslarında hafızlığını tamamlayan 7'si kadın 32 hafız için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ahlat Abdurrahman Gazi Türbesi önünde düzenlen programa Vali Oktay Çağatay, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Zeki Ergezen, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, bazı kurum amirleri, hafız öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, hafızlık kurslarıyla ilgili bilgi verdi. Uyuşturucu hakkında ailelere önerilerde bulunan İşliyen, "Gençlerimizi bu hale getiren bu uyuşturucu, bu topraklarda ekiliyor bu topraklarda satılıyor. Bizim medreselerimizle, Kuran kurslarımızla direnmemiz gerekiyor. Sur'daki çukur olaylarında 14 yaşında çocuklar öldü. 66 şehit gencimiz vardı. Kendi ellerimizle gönderdik. Ama karşıda terörün, uyuşturucunun tuzağına düşmüş 14 yaşında, elinde çanta-kalem tutması gereken gencin eline otomatik silah tutturmuşlar. Bu gençlerin ölümüne de şahit olduk. Önce istikamet göstereceğiz. Yüreklerine iman, ahlak, helal, haram, namus, iffet ve benzeri güzellikleri yerleştireceğiz" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise ailelere ve eğitim veren hafızlara teşekkür ederek, "Hafızların bu rütbeye, bu unvana kavuşmasında emeği geçen öncelikle anne-babalarına teşekkür ederim. Onlara bu güzellik nasip oldu. Allah hayırlarını kabul etsin. Günün zorluklarına rağmen onları devletimizin şefkatli ellerine teslim edip, Kuran'ın evrensel ve sonsuz mesajı ile buluşturdular. İleriye götürdüler. Onlara hafızlık ve hıfzetme imkanı tanıdılar. Allah onlardan razı olsun. Onlara rehberlik eden öğretmenlik yapan ve hayrına vesile olan hocalarına da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından 7'si kadın 32 hafız belgelerini davetlilerden aldı. Yapılan duaların ardından Bitlis Valisi Çağatay tarafından Dr. Burhan İşliyen'e Ahlat bastonu hediye edildi. Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık ve Kuran Kursu yeni binasının açılışının ardından program sona erdi.

