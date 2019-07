DHA YURT BÜLTENİ - 13

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 ölü (3)

ÖLÜ SAYISI 3

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, Kaymakamlık binasına 700 metre uzaklıkta, park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada ölü sayısının 3 olduğu açıklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYELİ 3 KİŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir."

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı. Bomba imha uzmanı yerleştirdiği fünye ile mayın tetikleyicisini patlattı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.

4 milyon 795 bin euroluk soygunun planlayıcısı yakalandı

Adana'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın 4 milyon 795 bin euroluk soygunun planlayıcısı Atilla Can Ö. yakalandı. Firmanın güvenlik sorumlusu Burak E. ve olaya karışan diğer şüpheliler aranıyor.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü Burak E., ekibiyle 9 milyon euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin euro ( yaklaşık 31,5 milyon) lira bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak E., diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde Burak E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, Tuncay B. (24), Mehmet G. (38), Ahmet K. (42) ve Abdulsamet B.'yi yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soygunun planlayıcısı Atilla Can Ö. ise Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde gizlendiği evde yakalandı. Atilla Can Ö.'nün çevresine 'Artık çok zengin olduk. Çok paramız var' dediği ortaya çıktı.

Polis firari Burak E. Mehmet Emin G. ve Hasan B. yakalamaya çalışıyor.

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bahçeli köyü yakınlarında ormanlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvacık'ta 93 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice Koyu açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilmesinin ardından devriye görevine devam eden ekip, Küçükkuyu Arıklı Altı mevkiinde hareket halinde bir bot daha tespit etti. İkinci botta yakalanan 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmen de Küçükkuyu'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Toplam 93 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı tespit edilen Osman Y., polis tarafından yakalandı. Osman Y.'nin (74) ifadesinde, "Yakalanmasaydım Edirne'ye gidecektim" dediği belirtildi.

Edremit-Akçay hattında çalışan dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadesine başvurup, dolmuş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin Osman Y. olduğunu saptadı. Polis, dolmuştan inip, para sayarken görüntüsüne ulaştığı Osman Y. üzerinde yoğunlaştı. Şikayetçiler de dolmuşta birlikte oturdukları Osman Y.'yi teşhis etti.

Osman Y.'nin dolmuşta arka koltuğa oturup, kapri giyen kişilere yanında oturması için yer verdiği, bu kişilerin cüzdan ya da paralarını cebinden çıkacak noktaya getirip, araçtan inerken de çekerek aldığı tespit edildi.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Osman Y., emniyette verdiği ifadesinde, Edirne'de düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşlerine gitme hazırlığında olduğunu belirterek, "Yakalanmasaydım, Edirne'ye gidiyor olacaktım" dediği belirtildi.

Yankesicilikten 3, uyuşturucu kullanmaktan da bir kaydı bulunan Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tarihi eser yolu kapatmak için konuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, deniz kenarındaki yürüyüş yoluna araçların geçişini engellemek için konulan kayalar arasında üzerinde yazıların olduğu tarihi eserin de bulunması dikkat çekti. Vatandaşlar, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak koruma altına alınmasını istedi.

Yaklaşık 6 ay önce belediye ekipleri, Darıca Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna araçların girmesini engellemek için bölgede bulunan taşları koydu. Bir bölümü tel örgülerle de kapatılan yolda kullanılan bir taşın üzerinde eski döneme ait olduğu görülen yazıları fark eden vatandaşlar, konuyu yetkililere bildirdi. Birkaç ay önce arkeologlar yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen üzerinde yazılar olan tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, koruma altına alınması gerektiğini belirterek, yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.

