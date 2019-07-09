DHA YURT BÜLTENİ - 13

Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

EVE VE SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın (27) Muğla'nın Dalaman ilçesindeki, 2 katlı baba evine, büyük bir Türk bayrağı asıldı. Ayrıca evin bulunduğu 15 Sokak'a da yine büyük bir Türk bayrağı yer aldı. Bekar olan ve Erva Kargın (20) adında bir kız kardeşi bulunan şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın ile annesi Saadet Kargın ise taziyeleri kabul etti. Üzüntü yaşamasına rağmen dik durduğu ve gözyaşı dökmediği belirtilen Kargın ailesine, şehadet haberi sonrası Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Dalaman Belediyesi ise sokağa taziye çadırı kurdu, yiyecek ve içecek ikramı yaptı.

Görüntü Dökümü

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Ev önünden görüntü

Sokağa asılan Türk bayrağından görüntü

Eve asılan Türk bayrağından görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Rize'de denizde hortum paniği

Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum paniğe yol açtı.

Rize'nin Fındıklı ilçesi sahilinde denize yüzmeye giden vatandaşlar hortum çıkınca paniğe kapıldı. Hortumun deniz üzerinden açıkta devam etmesiyle rahat nefes alan vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu. Son aylarda Karadeniz açıklarında sıkça hortum görüldüğü de belirtildi. Geçen ayda Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında benzer büyüklükte hortum görülmüştü.

Görüntü Dökümü

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-Hortumdan görüntü (cep telefonu)

Süre: 1: 17 DK Boyut: 191 MB

Haber: Adem AKATİN-RİZE,

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Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, evde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Oda içerisinde alev alan eşyaları gören ev sahibi Mahmut Sarıkaya (37) kendisini dışarı attı. Sarıkaya'nın yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Küle dönen eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

Yanan evin dış görüntüsü

Yanan evin içi

İtfaiye erinin elektrik panosunu kapatması

İtfaiye aracının gidişi

Süre: 01'36" Boyut: 178 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kumanda pilini yutan Ömer hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.

Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer, kumandayla oynarken pilini çıkarıp ağzına attı. Bir anda boğazına kaçan pil, Ömer'i bir süre nefessiz bıraktı. Durumu fark eden ailesi, hemen 112'yi aradı. Ömer, gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Yemek borusuna sıkışan pil, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun bağırsaklarına indirildi. Ömer, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pilin burada kolonoskopi yöntemiyle çıkarılacağı bildirildi.

Görünütü Dökümü

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-Çocuğun hasataneden cıkışı

-Çocuğun filimi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz Yılmaz/İNEGÖL(Bursa),

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(ÖZEL) - Markete giderken otobüsün çarptığı Eren kurtarılamadı

Gaziantep'te, markete gitmek için evden çıkan Eren Nane'ye (6), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Nane, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek üzere evden çıkan Eren Nane'ye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Nane, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Nane, bu sabah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eren Nane'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonrası Eren Nane'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eren Nane'nin Fotoğrafı

-Adli Tıp Kurumu

-Cenazenin araçtan alınışı

-Cenaze aracının çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95.3 MB

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kaçakların yakalanma anı kamerada

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçağı yakaladı. Kaçakların yakalanma anı, kamerayla görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz Pazar günü saat 05.30 sıralarında, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu'nun güneyinde bir grup kaçak tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 7'si erkek, 1'i kadın, 3'ü çocuk, Afganistan uyruklu toplam 11 kaçak yakalandı. O anlar ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saniye saniye kamerayla görüntülendi.

Kıyıya çıkarılan kaçakların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçakların yakalanma anlarına ait görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Gümüşhane'de 7 ayrı yaylada yıkım gerçekleştirildi

Gümüşhane yaylalarında kanuna aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda ise kapatma çalışması gerçekleştiriyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, kanuna aykırı inşa edildiği tespit edilen yapıların temel inşaatlarında yıkım, ev yapmak için açıldığı belirlenen çukurlarda kapatma çalışması ve 7 ayrı yaylada yıkım gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar ve Dumanlı yaylalarında 6 günlük çalışma sonucu, kazılmış 56 ev temeli kapatıldı, 11 temel seviyesindeki beton, 6 subasman seviyesindeki beton ve duvar ile 18 çatı seviyesine kadar yükselmiş ve devam eden inşaat, yıkım komisyonu gözetiminde ekiplerce yıkıldı.

Öte yandan, kent genelindeki yaylalarda mevzuata aykırı yapıldığı tespit edilen yapıların yıkımının plan dahilinde sürdürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaylalardan inşaat yıkım görüntüleri

-Detaylar

HABER: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

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Doğal tıbbi aromatik bitkilere ilgi artıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan Gülgün Hisarlı, ablası Nilgün Hisarlı ile birlikte doğal tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Son zamanlarda Türkiye'de doğal ürünlerin daha çok tercih edildiğini dile getiren Hisarlı, doğal tıbbi aromatik bitkilerin hem ilaç hem de kozmetik alanında kullanıldığını söyledi.

5 sene önce Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir çiftlik satın alarak yaşamaya başlayan Gülgün Hisarlı, ablası Nilgün Hisarlı ile birlikte doğal tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği doğal tıbbi aromatik bitkilerden doğal ürünler elde eden Hisarlı, insan sağlığı için doğal ürünleri kullanmanın önemini vurguladı. Son zamanlarda popüler olan 'organik ürün' akımıyla birlikte doğal ürünlere yönelimin arttığını dile getiren Hisarlı, organik ürünlerle doğal ürünler arasında birtakım farklar olduğunu belirtti.

BİLİNÇSİZ TOPLANDIĞINDA BİTKİLERİN NESLİ TÜKENİYOR

Doğal tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışmaya yönelik süreci anlatan Gülgün Hisarlı, "Bu karar, uzun senelerin birikimi sonucu oluşmuş bir karar. Biraz büyük şehri terk etme, çiftlik hayatı özlemi, köpeklerimle beraber farklı bir yaşam hevesi. Aynı zamanda benimle birlikte ablam da bu kararı aldı. Önce ortak olduk, sonra da ev arkadaşı olduk. Çiftlikte beraber yaşıyoruz ve bu işi birlikte yürütüyoruz. Arazi arayışıyla başladık. Belirli kriterlerimiz vardı. Tarım havzalarından uzak olması, herhangi bir ilaçlama yapılmaması gibi bir boyut konusunda kriterimiz vardı. Bu kriterlere uygun araziyi, Çanakkale'nin Ezine bölgesinde bir köyde bulduk. Dağ başında bir arazi aldık. Yolu, suyu, elektriği yoktu. Bir sene konteynerde susuz ve elektriksiz yaşadık. Daha sonra evimizi yaptık ve yerleştik. Önce toprak ıslahı, sonra da ekime başladık. Geçen seneden beri de üretimdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir kurutma tesisi hibesi ile tıbbi aromatik bitkiler için kurutma tesisi kurdukö dedi.

Bitkilerin bilinçsiz bir şekilde toplandığına dikkat çeken Hisarlı, "Yatırımımızın son aşaması olarak küçük bir butik otel planlıyoruz. Turizm amacı olduğu kadar eğitim amaçlı. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanılması amacında hem biz hem de uzmanların eğitim verebileceği bir alan yaratmak istiyoruz. Ezbere ve kara tahta önünde değil, uygulamalı ve görerek eğitim vermek istiyoruz. Bitkileri toplayarak, kurutarak ondan sonra da işleyerek bütün eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

HİÇBİR KİMYASAL GÜBRE VE İLAÇ KULLANILMADAN YETİŞTİRİLİYOR

Dağdan bitki toplamama prensiplerinin olduğunu vurgulayan Hisarlı, "Türkiye endemik bitkiler ve tıbbi aromatik bitkiler bakımından çok zengin olmakla birlikte yanlış ve aşırı toplama yüzünden birçok bitkimizin tükenme korkusu içindeyiz. Nesilleri tükeniyor. Dolayısıyla biz dağdan toplamak yerine, kendimiz ekerek yetiştirmeyi tercih ettik. Tamamen doğal yöntemlerle, hiçbir kimyasal gübre veya ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Bizim kullandığımız ilaçlar, beyaz sabun, zeytinyağı, su, sirke. Bunları kullanıyoruz, başka hiçbir kimyasal ilaç kullanmayız. Tamamen elle hasat yapıyoruz. Daha sonra kurutma tesisimizde, 35 derece sabit ısıda ve karanlıkta kurutuyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerin özelliğinin kaybolmaması kurutmaya bağlı. Yüksek ısıda kuruttuğunuzda vasıflarını kaybediyorlar. Düşük ısıda uzun sürede kuruttuğunuzda aflatoksin üretiyorlar" sözleriyle doğal tıbbi aromatik bitkilerin kısa sürede ve sabit ısıda kurutulması gerektiğini belirtti.

'DOĞAL TARIM, ORGANİK TARIMIN İKİ ADIM ÖTESİDİR'

Hisarlı "Türkiye'de doğal ürünlere yönelim, daha doğrusu organik tarıma yönelim arttı. Kişiler arasında doğal tarım-organik tarım bilinci çok oluşmadı. Doğal tarım organik tarım değildir, organik tarımın iki adım ötesidir. Organik tarımda kullanılmasına müsaade edilen bazı kimyasalları biz katiyen kullanmayız. İnsanlarda ciddi miktarda kimyasalsız, ilaçsız tarıma doğru bir yönelme var. Bilinç arttıkça bu ürünlere doğru olan ilgi artmakta. Pazar geniş. Dolayısıyla burada büyüyeceğimize inanıyoruzö diye konuştu.

'15 LİRAYA EVDE KENDİ KREMİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ'

Tıbbi aromatik bitkilerin iki amaçlı kullanıldığını dile getiren Hisarlı, "Tıbbi aromatik bitkiler, birkaç çeşit amaçlı kullanılıyor. Bir tanesi tıbbi, diğeri de kozmetik amaçlı. Kozmetik amaçlı kullanıma geçtiğimizde çok basit yöntemlerle, hiç kimyasal kullanmadan evinizde bile bu kozmetik ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında biraz bilginiz olduktan sonra istediğiniz ürünü, hiçbir kimyasal kullanmadan 10'da 1 fiyatına ya da 20'de 1 fiyatına evinizde üretip kullanabilirsiniz. Cildiniz en büyük organınız. Sürdüğünüz her şey yüzde 60 oranında, en geç yarım saat içinde kanınıza karışıyorö diyerek kimyasal içeren pahalı kozmetikleri kullanmak yerine kendi kozmetik ürünlerimizi yapmasını tavsiye etti.

Gülgün Hisarlı sözlerine şöyle devam etti:

"Alacağınız çiçeğin ya da bitkinin fiyatı, bu muhtelif oranlarda 5 ile 10 lira arasında değişiyor. Kullanacağınız çok az miktarda bal mumu, zeytinyağı, kakao yağı ve zaman ile emektir. Ama elde ettikten sonra bebeklerinize dahil kullanabileceğiniz ürünler elde edebilirsiniz. Biz şu anda kozmetik ürünleri üretmiyoruz. Kendimiz için üretiyoruz. Koruyucu katkı maddesi kullanmadığımız için bunun raf ömrü düşük. Siz kendiniz evinizde üretirseniz, buzdolabında saklayabilirsiniz, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve bittikçe yenileyebilirsiniz. Kremini yapacağınız bitkinin yapraklarını zeytinyağına yatırarak, her gün karıştırarak güneşte 4-6 hafta beklettikten ve süzdükten sonra zeytinyağını, kakao yağı ve balmumuyla karıştırıp mikserde çırparsanız kreminiz hazır olur. Güneş yanığından, ince kırışıklıklara kadar faydası olan bir kreminiz olur. Ciddi bir de nemlendirme sağlar."

MUTLAKA GÜVENİLİR BİR KAYNAKTAN TEMİN EDİLMESİ GEREKİYOR

Eskiden aktarların daha bilinçli olduğunu dile getiren Gülgün Hisarlı, "O çok büyük bir mesele. Eski aktarlarımız çok bilinçliydiler, tıbbi aromatik bitki uzmanıydılar. Dolayısıyla onlardan güvenerek alınıyordu bitkiler, bundan 50-60 sene önce. Şimdi aktarlarımızda o kadar bilgi yok ya da çok azında var. Ne bitkiyi toplayan topladığını biliyor, ne kurutan neyi nasıl kuruttuğunu biliyor, ne de satan tam ne sattığını biliyorö ifadelerini kullanarak tıbbi aromatik bitkilerin mutlaka güvenilir bir kaynaktan temin edilmesi gerektiğini belirtti.

KAPASİTEMİZ ABD VE ALMANYA'DAN ÇOK DAHA YÜKSEK

Türkiye'nin doğal tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar yapmakta geciktiğini söyleyen Hisarlı, "Tabiat zenginliği bakımından çok fazla. Fakat biz maalesef bu konuya eğilmekte geç kaldık. Adımlar atılıyor, tıbbi aromatik bitkiler için teşvikler var. Üretim artıyor, fakat daha çok eksiğimiz var. Dolayısıyla hiçbir zaman Almanya ya da Amerika ile şu anda kıyaslanmamız mümkün değil. Ama kapasitemiz çok daha fazla. Biraz buna emek vererek, biraz bilinç arttırarak, insanları doğru tıbbi aromatik bitkileri kullanma yöntemlerine alıştırarak çok daha fazla ilerleyebiliriz. Şu anda kekik olsun, defne olsun bunlarda ihracatımız oldukça fazla. Fakat tıbbi aromatik dediğimiz kozmetik dalında veya ilaç olarak kullanabileceğimiz bitkilerde zayıfız. Kapasitemiz var ama çok çalışmamız lazımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kadın girişimci Gülgün Hisarlı ile röp.

-ürünlerden genel ve detay görüntüler

-Tarla ve işçilerden görüntüler

-genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Berna YILMAZ/ÇANAKKALE,

