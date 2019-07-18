DHA YURT BÜLTENİ-13

1)DİPLOMATIN ŞEHİT OLDUĞU RESTORANDA TÜRK HEYETİNDEN İNCELEME



IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi Erbil'den Ankara'ya gönderildi. Bölgede bulunan restoranı gören çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlemeye alınırken, Türk heyeti kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu.

Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde iş merkezi ile otel, giriş ve içerisinde ise güvenlik görevlilerinin bulunduğu restorana dün sabah saatlerinde gelen sivil kıyafet giyen iki terörist, kahvaltı yapmak için masada oturan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'ye uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda Köse ve 2 Iraklı hayatını kaybetti.

SUSTURUCU KULLANILMIŞ

Restoranın açılışının yapıldığı saat 10.00 sıralarında meydana gelen saldırıda müşteriler panik yaşarken, teröristler kayıplara karıştı. Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, teröristlerin kullandığı silahlardan fazla ses gelmediğini ve susturucu kullandıklarını aktardı. Iraklı bir görgü tanığı, "Restoran yeni açılmıştı. Zaten burada iş yerleri saat 10.00'da açılır. Silah sesi fazla gelmedi. Zaten ortalık karıştı. Camlar kırıldı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sadece bir masadaki kişilere ateş açıldı" ifadesini kullandı.

RESTORAN KAPALI, TADİLAT SÜRÜYOR

Camları kırılan ve hasar meydana gelen restoran bugün açılmazken, çevresinde yerel güvenlik güçleri olduğu görüldü. Demirören Haber Ajansı ekibi, restoranda tadilat yapıldığını ve camlarının değiştirilmeye çalışıldığını gözlemledi. Yerel güvenlik güçlerinin çekim yapılmasına izin verilmediği restoranın çevresinde de çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu görüldü.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak ailesi Mersin'de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara'da ikamet eden şehit Osman Osman Köse'nin cenazesi, Türk yetkililer tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüldü. Şehidin cenazesinin ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BAYRAMA YAKIN TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ

Şehit Osman Köse'nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayı aşkın süre önce Erbil'e geldiği ve yaklaşık iki hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Saldırının düzenlendiği restoran

Güvenlik önlemleri

Restorandaki tadilat

İşçilerin temizlik çalışması

Mücahit Yolcu anonsu

Türk heyetinin araçlarının geçişi

Mücahit Yolcu anonsu

Genel ve detay

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Emrah KIZIL/ERBİL (Irak),

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB

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2)SİNOP'TA İPTAL EDİLEN İMAR PLANLARINA RAĞMEN SÜREN İNŞAATLARA SUÇ DUYURUSU

SAMSUN Bölge İdare Mahkemesi'nce Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek, onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları iptal edildi. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.Ancak; karara rağmen bazı inşaatların sürmesi üzerine savcılığa yapı sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1'inci Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle geçen ay iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ancak; karara rağmen kentte daha önce imar izni verilen inaşatların sürmesi üzerine tepkilere neden oldu. Sinop Çevre Dostları Derneği, karara rağmen devam edebn inşaatlarla ilgili yapı sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, imar planlarının mahkemece iptal edildiğini hatırlatarak "Hiç değilse bundan sonrası için bu plan iptal edilmiştir. Şehrimiz şu anda plansız durumda. Yeni belediye başkanımızın önüne temiz bir sayfa sunduk, ancak bir hayal kırıklığı yaşamaktayız. Başkanımız sürekli 'yeni plan yapacağım' diyor ama dayandıkları imar planı iptal edilmiş olan inşaatların durdurulması yönünde bir adım atmadı. Yeni plan yapmak konusunda da hiçbir çalışma yapmadı. Bu yanlışlığı durdurmak için bu gün savcılığa mahkeme kararına uyulması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan Sinop detay

-Devam eden inşaatlardan detay

-Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz açıklamaları

-Detaylar

HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP,

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3)KASTAMONU'DA FİRAR EDEN 2 MAHKUM, KARABÜK'TE YAKALANDI



KASTAMONU Araç Açık Cezaevi'nden gece yarısı firar eden 2 mahkum, Karabük'te denetim yapan polis ekipleri bindikleri otobüsü durdurunca yakalandı. Karabük'te Çevrikköprü mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, Kastamonu yönünden gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada yolculardan biri, hızla otobüsten inip kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü şüpheli, yolun diğer tarafındaki tarladan geçerek Araç Çayı'na girdi. Karşıya geçemeyeceğini anlayan şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu. Polise farklı isimler söyleyen şüpheli, daha sonra otobüste yan yana oturduğu arkadaşıyla birlikte cezaevinden firar ettiklerini itiraf etti.

Cinayet hükümlüsü olduğu belirlenen C.D. (40) ile hırsızlık, gasp ve uyuşturucu suçlarından hükümlü olan E.Ö. (18), kelepçelenerek emniyete götürüldü. İkilinin, 20 gün önce Araç Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetim yapılan yerden detay

-Şüpheliler polis otosuna bindirilirken

-Çaydan detay

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),

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4)AYAĞINA POŞET TAKILAN LEYLEK YUVASINDA MAHSUR KALDI

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenice köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı ayağına poşet takıldığı için uçamayan leyleği kurtardı. Ekipler, yara olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği, yaşam alanına bıraktı.

Görüntü Dökümü

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Yuvadan görüntü

Ekiplerden görüntü

Leyleğin indirilmesi

Poşetin çıkarılması

Leyleğin serbest bırakılması



Taner ERDEM/GELENDOST(Isparta),



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5)İKİNCİ KATTAN DÜŞEN KEDİYİ HAVADA YAKALADI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.

Nizip Belediyesi'ne ait otopark binasına tırmanan yavru kedi, ikinci katta mahsur kaldı. Kedinin düşme ihtimali olduğunu fark eden bir vatandaş beklemeye başladı. Kısa süre sonra gücü tükenen kedi, kendini boşluğa bıraktı. Adı açıklanmayan vatandaş da çöp konteynerinden aldığı koli ile yavru kediyi, yere düşmeden yakaladı. Kedi can havliyle kaçarak, kayıplara karştı.

O anlar kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Kedi sarkık hali ( cep telefonu )

- Kediyi kurtaran vatandaş ( cep telefonu )

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB



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6)AYO-TEO KARDEŞLER ALANYA'DA DÖVME YAPTIRDI

'ROLEX' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip Ayo-Teo kardeşler, Antalya'nın Alanya ilçesinde dövme yaptırdı.

ABD müzik listelerinde 'Rolex' şarkısıyla üst sıralardan yer alan Ayo-Teo kardeşler, Alanya'ya geldi. Ünlü ikili, ilçede hizmet veren ve yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran 'Cleopatra İnk Tattoo' adlı dövme stüdyosunu ziyaret etti. Ayo-Teo kardeşler, birçok ünlü isimin dövmelerini yapan işletmede dövme yaptırdı. İkili, dövme yaptırdıktan sonra pek çok yerli ve yabancı turistle fotoğraf çektirdi.

'ALANYA'YI HOLLYWOOD GİBİ BULDUK'

Ayo-Teo kardeşler Alanya'yı çok beğendiklerini söyledi. Ayo, "İlk defa Alanya'ya geliyoruz ve gerçekten çok güzel. Hollywood gibi bulduk burayı. Burada dövmemi de yaptırdım. Akşam bir eğlence merkezinde şovumuz var. Yeni 2 şarkımızı da orada fanlarımız için söyleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayo-Teo kardeşler görüntü

Dövme yaptırırlarken

Detaylar

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),