DHA YURT BÜLTENİ-13

DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU, 6 KİŞİ ARANIYOR

1)KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlendi. Ölen kişinin selde kaybolan Fatma Töngel(42) olduğu belirlendi. Fatma Töngel'in cenazesi helikopterle Akçakoca'da bulunan stada indirildi. Cenaze buradan Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

2)CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANI KOLOĞLU: 7 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, DİĞERLERİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

CUMAYERİ Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir.ödedi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde incelemelerde bulunan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Özellikle Esmahanım Köyü'ndeki durumun çok kötü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Maalesef orada 2 aileden 7'si kayıp. 1 Kişinin cesedinin bulunduğunu ama kimliğini tespit edilemediğini biliyoruz. Birçok köyde durum kötü ama Esmahanım Köyü'nde can kaybının olması bizi çok üzdü. Esmahanım Köyü'nden yaklaşık 2 buçuk kilometre ileride rastladık bir kişini cansız bedenine. Dün akşam da Uğurlu Köyü'ndeydim. Esmahanım, Dilaver, Davutağa'nın tamamen Akçakoca ile bağlantısı kopmuş durumda. Esmahanım'a da ancak tarla yolları üzerinden ulaşılabiliyor. Ekipler çalışıyor. Önceliğimiz kayıpları bulmak. Ne durumda olursa olsun önceliğimiz kayıplara ulaşmak. Bir taraftan halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu arada gıda ve su yardımları yapılıyor. Helikopter ambulanslarla sağlığı iyi olmayanlar alınarak hastaneye kaldırılıyor.ö İfadelerini kullandı.

"KAYIPLARA ULAŞILMASININ PEŞİNDEYİZö

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise, "Cumayeri'ndeki durum ortada. Alt yapı ve evler noktasında ciddi kayıplarımız var. Ancak sayın vekilimizin de ifade ettiği gibi 7 kaybımız var. Bu kayıplardan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerlerini arama çalışmaları devam ediyor. Şuan devletin tüm yoğunluğu, o kayıpların inşallah canlı olarak ama bir şekilde o kayıplara ulaşılmasının peşindeyiz. İnanıyoruz ki devletimiz, büyük bir devlet. Dolayısı ile bu ortaya çıkmış hasarlar bir şekilde telafi edilecektir. İşin bir de şu tarafı var. Biz kendi tarafımıza bakmalıyız. Biraz daha yapılaşırken, bu tip felaketlerin belli periyotlarda olduğunu görüp ona göre davranmamız lazım. Ama olan oldu. Artık ortaya çıkan bu zararın gerçek bir şekilde tespit edilip karşılanmasını bekliyoruz. Bunun da olacağını biliyoruzö Şeklinde konuştu.

3)BAKAN TURHAN: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ, BAYRAMDA HİZMETTE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Mehmet Cahit Turhan, yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu'nu şantiyesini gezdi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Bakan Turhan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turhan, birinci etabı biten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Köprüdeki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor, hatta programın önünde gidiyoruz. Çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı öngördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmalardaki süreden daha kısa zamanda tamamlayıp, bayram öncesi Fatih Sultan Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz."

(YENİDEN)

4)SALDA GÖLÜ'NE GÜNDE 30 BİN ZİYARET

'Salda Gölü'ne günde 30 bin ziyaret' başlıklı haberimizi Yeşilova Belediye Başkanı'nın adının yanlış yazılması nedeniyle yeniliyoruz.

BURDUR'da Maldivler'e benzetilen turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsalıyla büyük ün yapan Salda Gölü'ne yaz aylarıyla birlikte ziyaretçi akını yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı günlük 30 bine ulaşıyor.

Yeşilova ilçesindeki, turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallara sahip Salda Gölü, yaz aylarıyla birlikte özellikle Antalya'da tatilini geçiren yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Salda Gölü'nde, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ile Salda köyüne bağlı 'Saldivler' olarak adlandırılan beyaz kumsala sahip iki plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

'BAZI GÜNLER 30 BİN KİŞİ GELİYOR'

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, son yıllarda ün yapan Salda Gölü'nde bu yıl da hareketliliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Başkan Şenel, "Salda için ilçeye gelen ziyaretçi sayısını saymak mümkün değil. Halk plajı ve Saldivler plajındaki otoparklara ücretli giriş yapan araç sayısına bakıldığında, geçen pazar günü 3 bin, belediye plaj otoparkına ise 1580 araç girmiş. Ayrıca biz Yeşilova plakalı araçlardan ücret almıyoruz, bunlar da düşünüldüğünde 2 bin araç girişi var. Her araç için en az 2'şer kişi desek günlük 10 bin kişi. Bazı günler ise bu rakam 20-30 bini bulabiliyor" dedi.

'İLÇE NÜFUSU 7-8 KATINA ÇIKIYOR'

Yeşilova ilçe nüfusunun 5 bin 500 iken yaz aylarında 7-8 katına çıktığını kaydeden Şenel, "Personel ve bütçemiz 5 bin 500 nüfusa göre. Bu yıl Burdur'da tüm ilçelere İŞKUR tarafından personel desteği sağlanırken, günlük 20-30 bin ziyaretçinin geldiği Yeşilova için belediyeye bu destek verilmedi. Burdur'da bu desteği alamayan tek belediye Yeşilova. Dolayısıyla belediye bütçemiz imkanlarına göre 5 bin 500 nüfusa göre işçi kadromuz var. Personelimiz cansiperane çalışmasına rağmen ne bütçe, ne kadro olarak gelen turiste yetişemiyoruz. Burada ne kadar iyi hizmet verilirse, ziyaretçi o kadar memnun ayrılır ve Burdur'un, Yeşilova'nın tanıtımı için de çok önemli" diye konuştu.

2,3 MİLYONUN YÜZDE 65'İ SALDA'YA GELMİŞ

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanan verilere göre geçen yıl Burdur'u ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirten Şenel, "Burdur'u ziyaret eden 2 milyon 300 bin kişinin yüzde 65'i Yeşilova ve Salda Gölü'ne gelmiş. Yani toplam ziyaretçinin tek başına 1,5 milyona yakınını Yeşilova ağırlamış. Belediye olarak tüm ziyaretçilerimizi 24 saat görev yaparak memnun etmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl tanınırlığı arttıkça ziyaretçi de artıyor. Tabi ki artmasından daha önemli olan memnun ayrılması. Saldivler'de jandarmamız, Halk Plajı'nda ise polis ve bekçilerimiz layıkıyla görevini yapıyor ve hiçbir sorun yaşanmadı. Giriş ve çıkışlar çok düzenli" dedi.

NİKAHLAR GÖL KENARINDA

Yeşilova'da son yıllarda mor görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çektiğini, lavanta bahçelerinin de öne çıkmaya başladığını belirten Başkan Şenel, kışın da kayak merkeziyle bölge turizmini geliştirmeye çalıştıklarını, ancak devlet desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi. Şenel, Salda Gölü'nün hem Türkiye'nin birçok ilindeki, hem de Yeşilova'daki tüm çiftlerin gelin-damat fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü de söyledi. Şenel, "Belediye olarak tüm nikahları göl kenarında kıyıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi için geliyor" diye konuştu.

'BELEDİYE OLARAK SAF DIŞI KALDIK'

İlçe merkeziyle tüm köyler dahil göl çevresinin tamamıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edildiğini, Millet Bahçesi ile Tabiat Parkı projeleri olduğunu belirten Şenel, "ÖÇK nedeniyle ilçe merkezinde belediye olarak biz de dahil, kimse tek bir çivi çakamıyoruz, ruhsat veremiyoruz. Bunun biraz rahatlatılması gerekiyor. Millet Bahçesi ve Tabiat Parkı projeleri kapsamında ise tek veya iki katlı 50-100 metreye kadar yapılaşma izni veriliyor. Bu konuların tamamında belediye olarak saf dışı kaldık. İtirazlarımızı yaptık. Bizim bir an önce burayı korumamız lazım, göl etrafında yapılaşma olmamalı. Buranın asıl sahibi belediye, Ankara'dan bakanlıktan gelip burayı elimizden alıyorlar, halk da buna tepkili" dedi.

GELİN-DAMAT ÇEKİM STÜDYOSU GİBİ

Sahilleri ziyaretçilerle dolan gölde belediye, halk plajında bungalov evlerle yatılı hizmet verebiliyor. Plajın Saldivler kısmı ise kazıklar çakılarak araç girişine kapatıldı ve otopark alanına giriş yapan tüm araçlardan ücret alınıyor. Gelin-damat çekim stüdyosuna dönen göl kenarında Almanya'dan dahi fotoğraf çekimi için gelenler var. İstanbul'dan sırt çantalarıyla tatil için Salda'yı seçen Şeyda Samsunlu ve Tamer Köprülü çifti, göl kenarında kurdukları çadırda bir günlük tatil sonrası lavanta bahçelerine geçti. Salda'ya ilk defa geldiklerini anlatan çift, "İnternette gördük. Baktık ki çok güzel, zaten kum inanılmaz bembeyaz. Gelirken mavilik tam görünmüyor, ama yaklaşınca gördükten sonra sırt çantalarıyla koşmaya başladık. Çadır kurduk. Tabiat parklarına bakacağız ve döneceğiz" dedi.

5)ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

6)İZMİR'DE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ

OSMAN KİBAR 'YENİDEN GENÇLEŞMEK MÜMKÜN'

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) düzenlediği 'İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019'da İzmir'de yetişen en sıra dışı girişimciler, ülke ekonomisine yön verecek girişimcilik öykülerini paylaştı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'i inovasyon ve girişimciliğin merkezi yapmak için işbirliğine açık olduklarını ifade etti. İZTO girişimciliğin, inovasyonun ve müziğin dünyaca ünlü dehalarını ağırladığı 'İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019'u Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Zirvede Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz ile Samumed Kurucu ve CEO Osman Kibar konuşma yaparak kişisel deneyimlerini paylaştı. İlki gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, etkinliğe çok yoğun bir katılım talebi aldıklarını belirterek geleneksel hale getirmeyi istedikleri zirveye katılanlara teşekkürlerini iletti. Özgener konuşmasında İzmir'in yatırım için çok avantajlı bir kent olduğunu söyleyerek girişimcilere cesaret verecek verilere sahip olduklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte hedefleri gerçekleştirerek İzmir'i inovasyonun ve girişimciliğin merkezi yapmak istediklerini belirten Özgener, "Ülkemizin ve dünyanın ekonomik gerçekleri var. Uzmanlar yeni rakamları yorumluyor. Hepimiz ekonomi bilimine ve teknolojiye güvenerek yol haritası çiziyoruz. Hepimizin aklına bir his düşüyor. İçimizden gelen ses nelere yatırım yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu sesin ismi girişimcilik. Bilime ve deneyime verdiğiniz önemle o ses yükseliyor. Bugün girişimciliği konuşacağız. İçimizden çıkan ve dünyada sayılı yerlere gelmiş isimlerden bilgiler alacağız" dedi.

İzmir'in girişimcilik ve inovasyonun başkenti yapılması durumunda büyük bir ekonomik dönüşüm yaşanacağını anlatan Mahmut Özgener, sadece ülkelerin değil kentlerin de birbirleriyle yarıştığı bir dönemde olunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İzmir 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı kültürlerin merkezi, aydınlık düşüncenin kentidir. Sıcak kanlı, mutlu, güler yüzlü insanlarıyla eğlence merkezidir İzmir. Tatil cenneti ve diğer büyük şehirlere göre yaşam maliyeti açısından avantajlı bir şehirdir. Ticaret ağı güçlü, bilim ve araştırma yapısı güçlü, yaşamak kadar üretmenin de keyifli olduğu kenttir. İzmir'in insan kaynağı profiline bakıldığında yüksek eğitim düzeyi ve nitelikli nüfus ile ekonomiye katkı sağlayan bir yapıdadır. Sanayi ve hizmetler sektörünün yüksek oranı bu alanlarda girişimciliğe yönelik talep potansiyelini ortaya koymakta. İzmir ve bilim dediğimizde; İzmir girişimcilik kaynaklarını sağlayan bilimsel ve Ar-Ge altyapısı ile bilgi ekonomisine uygun bir kent. Ticarete bakıldığında; sektörel çeşitliği ve inovatif fikirler, girişimcilik ekosisteminin dinamik bir potansiyel sunuyor. İzmir Türkiye'nin ticaretine en çok katkı koyan ve cari fazla veren nadir kentlerden biri. İzmir aynı zamanda lokomotif bir şehir. Üretim yapan yabancı sermayeli firmalar bakımından Kocaeli'den sonra 2'inci sırada. İzmir inovasyon potansiyeli açısından yüksek bir kent. İzmir'de 289 patent başvurusu yapılmıştır. Teknoloji ve geliştirme bölgesindeki firma 443'tür. Akademisyenler tarafından kurulan şirket sayısı 83, patent başvurusunda ülke genelinde 5'inci sıradadır. Ar-Ge personeli sayısı 2 bin 851, teknolojik ürün yatırım desteği 12'dir."

GİRİŞİMCİLERE DANIŞMAN MERKEZ

Girişimciliği ilkokuldan başlayarak tüm beyinlere aşılamak istediklerini anlatan Mahmut Özgener, İZTO'nun İzQ Girişimcilik Merkezi projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek bir merkez hazırladıklarını dile getiren Özgener, "Girişimcilerin yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarına erişiminde yardımcı olacağız. Sadece girişimci yetiştirmeyecek finansman sağlayacak melek yatırımcı sayısını arttıracağız. TARKEM ile birlikte 'design lab' kuracağız. Bu yolculukta bizim yanımızda olmanızı istiyoruz. Bu projenin gelişmesinde bana destek olan İZTO ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KURUMLARDA DEĞİŞİM VURGUSU

Ayşegül İldeniz da zirvede yaptığı konuşmadan inovasyonun tanımını yaptı. İnovasyonun yenilik ve durmadan birşeyleri değiştirmek anlamına geldiğini ifade eden İldeniz, şöyle konuştu:

"Aynı insanlarla, aynı çevreyle, aynı yöntemle farklı sonuç elde edemezsiniz. 1950'li yıllara kadar şirketlerin var olma yılları 61 yıl iken bugün 18 yıla düştü. Bunun nedeni bu şirketler durmadan yok oluyor. Uzakta bir göktaşı bize doğru geliyor. Sadece değişebilen kurumlar var olacak. Değişime açık olmalıyız. Silikon vadisinde 3 bileşen var. İlki paradır. Şirketlerin ekonomik değerinin 3 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. İkincisi çok yetenekli insanlar var. 30 farklı ülkeden insanların olduğu bir yer. Üçüncüsü de dünyayı değiştirme iddiası. 7 milyar insanın hayatını etkileyebilecek şeyler düşünülüyor. Bütün dünyayı değiştirme derdi var."

'YENİDEN GENÇLEŞMEK MÜMKÜN'

Yaşlanmayı tersine çevirme iddiasına sahip, bilim insanı, Osman Kibar da zirvede bir konuşma yaptı. Uzun süredir yurt dışında yaşadığını ve ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ifade eden Kibar, ilaç denemeleri hakkında bilgi verdi. Kanseri yok edecek bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kibar, 11 hastaya verdikleri ilacın ardından 9'unun kanserinin yok olduğunu belirtti. Kibar, "Çalışmalarımızda ölümü geciktirmek değil tam tersine ömrü sağlıklı geçirmeye çalışmak hedefleniyor. Doğada yeniden gençleşmek mümkün. Yaşlanmanın biyolojisinin basit bir açıklaması var. Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 38 yaşındaki pankreas kanserli bir hastaya ilacımızı verdik. Artık hastaneden çıkmış ve 15 günlük ömrünün kaldığını sanıp evde bekliyordu. Bizim ilacı aldıktan sonra 18 aydır hayatta. 55 kiloya ulaştı ve bir erkek arkadaşı var" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ayşegül İldeniz'e ve Osman Kibar'a tablo hediye etti.

Zirvenin kapanışının ardından katılımcılar düzenlenen kokteyle ve ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine katıldı.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

====================================================

7)ŞIRNAK'TA TERÖR MAĞDURLARI YENİ KONUTLARINA KAVUŞTU

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak merkezde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 539'unun yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen, yıl sonunu kadar tüm konutların yapımının tamamlanacağını belirterek, "Bugün 539 konutun kura çekimini gerçekleştirdik. Daha öncede 304 konutun kura çekimini gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki günlerde 580 konutun daha kura çekimini yapacağız. Kurban Bayramı'na varmadan, toplam 1500 konutu teslim etmiş olacağız. Sene sonuna kadar konutlarımızın tamamının kurasını çekmeyi planlıyoruz" dedi.

8)ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı. 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri, 16 Temmuz sabahı operasyon düzenledi. Baskında; M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistanlı kadın G.A. evlerinde gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G, A.B, M.A. A.Ö. ile Kırgızistanlı kadın G.A. 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Foto: Şüphelilerin adliyeye sevkinden foto

