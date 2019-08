DHA YURT BÜLTENİ - 13

4 bin önce kuraklıkta köpek eti yemişler

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki ilk tunç çağına ilişkin sürdürülen Küllüoba kazılarında, yaklaşık 5 bin yıl önce yaşanan bir kuraklık döneminde, insanların koyun, keçi ve sığırların yanı sıra köpek eti yedikleri ortaya çıkarıldı. Küllüoba kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, "Küllüoba'da kuraklığın da yaşandığına dair verilerimiz var. Bunu bitki kalıntılarında da saptıyoruz. Hayvan kemiklerinde de köpeğin tüketilmiş olması da bize bunu söylüyor. Ama sadece bu değil, aynı zamanda köpeğin tüm olarak özel bir ritüelin parçası olarak bir bütün olarak adak çukuruna bıraktığını görüyoruz" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde Küllüoba kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında ilk tunç çağının kültüre özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri ve yerleşim yerleri tespit edildi. Kazılarda milattan önce 3 bin yıllık taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 15 mezar alanı belirlendi.

Yapılan kazı çalışmalarında en dikkat çeken buluntulardan birisi ise köpek kemikleri oldu. Alandaki çok sayıda mezar içerisinde öldürülerek yendikten sonra kemikleri bütün olarak köpeklerin gömüldüğü tespit edildi. Ayrıca milattan önce 3 binli yıllara tarihlenen insanların bir dönem yaşanan kuraklıkta çok köpek etini yiyerek beslendiği ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarına katılan arkeozoologlar, köpek kemikleri üzerinde kasap kesi izleri tespit etti. Ayrıca köpek etlerinin çanak, çömlek gibi malzemelerle ateşte haşlanarak yendiği belirlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Küllüoba Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Türkteki, bulunan hayvan kemiklerinin de titizle incelendiğini ve yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesi köpek etlerinin yendiğini belirlediklerini söyledi. Doç. Dr. Türkteki, köpek kemiklerin özel bir anlamda adeta 'adak' şeklinde gömüldüğünü ifade ederek, "Kazı çalışmalarımızda sadece arkeolojik buluntular, çanak, çömleklerin yanı sıra mimarinden başka bitki ile hayvan kemiklerini de inceliyoruz. Bu hayvan kemiklerini incelememiz sırasında önemli bir durumla karşılaştık. Daha önce sığırın yoğun olarak tüketildiğini ve ağır işlerde kullanıldığını biliyorduk. Yine diğer koyun, keçi gibi hayvanların tüketildiğini de biliyoruz. Ancak burada daha farklı bir durum var. 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir köpek tüketme durumuyla karşılaştık. Özellikle belli bir dönemde Küllüoba'da kuraklığın da yaşandığına dair verilerimiz var. Bunu bitki kalıntılarında da saptıyoruz. Hayvan kemiklerinde de köpeğin tüketilmiş olması da bize bunu söylüyor. Ama sadece bu değil, aynı zamanda köpeğin tüm olarak özel bir ritüelin parçası olarak bir bütün olarak adak çukuruna bıraktığını görüyoruz. Hatta daha özel bir anlamı da olabilirö şeklinde konuştu.

'KASAPLIK KESİ İZLERİ BULUNDU'

Köpek kemikleri üzerinde kasaplık kesi izlerinin tespit edildiğini anlatan Türkteki, "Kemikler üzerinde kasaplık izlerine rastladık. Şuan hocalarımız bunun değerlendirmesini yapıyorlar. Yenilen köpeklerin kemikleri rastgele atılmamış ve özellikle bir yere gömülmüş. Hatta bazı alanlarda onlar için işaretlerde bırakılmış. Daha farklı bir anlamı var gibi görünüyor. Köpeklerin öldürülerek kaynatıldıktan sonra yenildiğini gösteren bulgular var. Bir örnek değil, Küllüoba'da köpek tüketildiğine dair çok sayıda veri ve örnek var. Anadolu'da daha önce köpek tüketildiğine dair veriler var ama bu kadar yoğun bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz. 4 bin 500 - 5 bin yıl kadar geriye gidiyorö dedi.

'KÖPEK ETİNİ HAŞLAYARAK YEMİŞLER'

Kazı çalışmalarında yer Batman Üniversitesi Arkeometri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi arkeozoolog Ebedin Emlük, köpek etlerinin yenildiğini yaptığı çalışmalarla belirdiğini ifade etti. Emlük, "Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin yıl önce o dönemdeki insanların burada köpek eti yediklerini tespit ettik. Arkeologların getirdiği kemikleri burada birleştirdiğimizde, kemiklerin üzerinde kasaplık kesi izlerine rastladık. Bu izlerde hayvanın kesilerek parçalandığının göstergesidir. Bazı kemiklerin yanmış olduğunu belirledik. O kemiklerde ateşte pişirilmiş. Bazılarının da çanak, çömleklerde parçalar halinde haşlandığını tespit ettik. Sadece bir örnek değil, bunun yoğun olarak yapıldığını gördük. Yine yapılan çalışmalarda en çok sığır etinin tüketildiğini anlıyoruz. Ancak burada ilginç olarak köpek etleri de yenilmişö ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek iisteyen Afganistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe altı mevkiinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekiplerince bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42, İran uyruklu 2 olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gaziantep'te kurban yakalama timi drone da kullanacak

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. Yaklaşık 1 aydır çeşitli eğitimler alan ekip, bu yıl ilk kez kaçan kurbanlıkları havadan drone ile de takip edecek.

Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak eğitimlerini tamamladı. Görevli olan 20 personel bu yıl, kurbanların takibinde drone da kullanacak. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, kurbanı daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek kamyonetler ile sahibine teslim edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek, bu yılda 1 ay boyunca eğitim yaptıklarını ve drone destekli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kurban yakalama timi kurmuş bulunmaktayız. Ekibimiz toplam 20 kişiden oluşuyor. Bunun 15'i yakalamak üzere görevlendirilmiş, 5'i de teknik ekip olarak görev yapmaktadır. Bayramda 5 araç ile hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız. kaçan kurbanlıklarını Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattına bildirecekler. Bunun üzerine yakalama timimiz derhal bölgeye hareket ederek, anestezi tüfekleri ile veya yakalama kementleri ile yakalayarak vatandaşlarımıza teslim edecekler" diye konuştu.

Hasta gibi davranarak, hastaları soydu

Antalya'da, hastanede hasta gibi davranıp hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen ay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tedavi için hastaneye gelen iki kişinin çantasından 4 bin 800 lira çalınmasının ardından harekete geçti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hastanede hasta gibi dolaşan şüphelinin, hırsızlık suçlarından 7 kaydı bulunan G.K. olduğunu belirledi. G.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

G.K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi- Yeniden

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın Suriye uyruklu 8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş, patlayıcı ele geçirildi. Bilyeyle güçlendirilmiş 500 gram patlayıcı, bomba uzmanı polisler tarafından incelemeye alınırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 01.00 sıralarında Ereğli- Konya Karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İ.'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Sürücü Wisam İ. (33) ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El M. (22), Selman El M. (18), Esma El İ. (20), Zekiye El N. (59), Abdulrezzak El H. (29) ve Mahmud A. (22) gözaltına alındı. Beraberlerinde 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi.

Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Bitlis POMEM'de mezuniyet sevinci

Bitlis'te, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 504 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri, mezun öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Törende mezun öğrenci Ramazan Taklacı'nın teşekkür konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu, bir ülkenin güvenliği ne kadar sağlam ve üst seviyede olursa, o ülkede o denli huzur ve müreffeh bir yaşamdan söz edilebileceğini söyledi. Vali Çağatay, konuşmasında şunları söyledi:

"İnsanlar güvende olduklarını hissettikleri ve bunu gördükleri zaman rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Emniyet hizmeti, tüm hizmetlerin ve gelişmelerin temelidir. Emniyet olmadan, eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. İşte tam bu noktada sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevleri yerine getirirken insanımızı incitmeden, onları tedirgin etmeden ve en önemlisi suçlu ile suçsuzu ayırt edebilme ferasetine sahip olmaya özen göstermelisiniz. İnanıyorum ki; bizim insanımız kendi güvenlikleri için gerektiğinde canını hiçe sayan siz değerli emniyet mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da hak ettiği değeri verecektir. Diğer taraftan, millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki; bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekinlerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Bu vesileyle siz kıymetli polis adaylarımızın bu ülkeye yıllarca hizmet ederek milletin huzur ve sükununu teminat altına almak için var gücünüzle çalışacağınıza olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Alnınız ve yolunuz her daim açık, geleceğiniz aydınlık olsun."

Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende ise "Okulumuz 2011 yılında yapılan hain terör saldırısında şehit ve gaziler vermiştir. Bu kadim şehrimizin şehit vermiş gazi okulunda okul müdürü olmaktan onur duyuyorum. Sizler de bu gazi okulun öğrencisi olmaktan şeref ve gurur duyun. Polis meslek eğitim merkezi olarak misyonumuz, devletin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan sabırlı, hoşgörülü, disiplinli ve insan haklarına saygılı polisler yetiştirmektir. Bitlis'te 24 Ekim 2018 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan okulumuz, bugüne kadar toplamda 4 bin 102 öğrenci mezun etmenin gururunu yaşamaktadır" dedi.

