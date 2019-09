Dha yurt bülteni - 13

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz belediyelerimizde, yeni bir siyaset anlayışını, iki temel kural üzerine inşa ediyoruz. Birincisi seçildiği andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet verecekler. İkinci temel kuralımız, para harcar, yatırım yaparlar ama harcadıkları para şahsi paraları değildir. Milletini parasıdır. O zaman harcanan her kuruşun hesabını millete vermek zorundalar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başkanlıklarını kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek amacıyla Aydın'a geldi. Havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu, buradan karayoluyla Aydın'ın Çine ilçesine gitti. Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'i makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Belediye Meydanı'na geçerek, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

'Baharın mimarı' diye anons edilen Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Size teşekkür etmeye geldim" diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz belediyelerimizde, yeni bir siyaset anlayışını, iki temel kural üzerine inşa ediyoruz. Birincisi seçildiği andan itibaren hiçbir ayrım yapmayacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet verecekler. Bizim belediye başkanlarımızın göğüslerinde ya Türk bayrağı ya da bulundukları ilin ilçenin rozeti varsa onu taşıyorlar. Herkese hizmet götürmek zorundalar. Onlar bulunduğu ilin, ilçenin, beldenin belediye başkanıdır. İkinci temel kuralımız, para harcar, yatırım yaparlar ama harcadıkları para şahsi paraları değildir. Milletini parasıdır. O zaman harcanan her kuruşun hesabını millete vermek zorundalar. Kul hakkına verdiğimiz saygıdan dolayı bunları yapacaklar. Ben bunu söyleyince tepedekiler kızıyorlar. 'İstediğim gibi harcarım' diyorlar. İstediğin gibi harcayamazsın kardeşim. Harcıyorsan vatandaş da bunun hesabını soracak."

'KÖPRÜYÜ HASTANEYİ KAÇA YAPTIN?'

Konuşmasının devamında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de vatandaşlar vergi veriyor. Ölen insandan da vergi alıyoruz. O zaman bu paralar nereye gitti? Benim bunu bilmeye hakkım var. 'Yol yapıyoruz tünel yapıyoruz' diyorlar. İyi de bunları başkaları yapıyor. Sen yapmıyorsun ki? Garanti veriyorsun. Köprüyü, şehir hastanesini kaça yaptın? Kaça yaptın? Bunları bilmeye ihtiyacım var, vatandaşın bilmeye ihtiyacı var. Niçin? Tüyü bitmemiş vatandaşın hakkını korumak için. Benim bilmeye ihtiyacım var. Hepinizin önünde bir daha soruyorum; Onları kaça yaptın arkadaş sen? Hepimiz milliyetçiyiz, bayrağımız her şeyin üzerindir. Ülkücü kardeşim de AK Parti'li de İYİ Parti'li de Saadet'li kardeşim de soracak. Sormak zorunda. Gün kavga edecek zaman değildir. Gün Türkiye Cumhuriyeti'nin yücelme, yükselme, büyüme zamanı olmak zorundadır."

'BEN ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Ekonomi politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İşsizlik 8,5 milyona çıktı. Üniversite mezunları işsiz, çiftçinin hali meydanda. Öyle zaman geldi ki soğan üreticisi oldu terörist. Akıl alacak gibi değil. Bizim belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, belediye başkanı yatağa girmeyecek, onun karnını doyuracak. Seçimleri kazanmamız kolay olmadı, her türlü baskıya rağmen kazandık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı. İptal ettiler. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu milletin bir vicdanı var, adalet temelli vicdanı var. İptal mi ettin? 13 bin oyu çıkardı 806 bin oya. Vicdan ve adalet önemli kavramlardır. Beraberdir. Demiryolunda giden iki ray gibidir vicdan ve adalet. Kapalı kapılar ardından adaletsizlik yaptılar, açık meydanlarda ve sandıkta vatandaşlar onun hesabını sordu. Bu milletin adalet anlayışına güveniyoruz. Bu kardeşiniz, çiftçinin, esnafın, asgari ücretlinin, emeklinin derdini anlatacak. Ben anlattıkça onlar bana saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Söymeye devam edeceğim, onun mücadelesini vereceğim."

Kılıçdaroğlu, Çine'deki Kuvayi Milliye Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Serik Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

Antalya'da Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir otomobilden Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açtı. Saldırı sırasında evde bulunan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Başkan Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 adet saçma deliği tespit edildi.

Belediye Başkanı Enver Aputkan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 01.10 sıralarında saldırı oldu. Beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum. Kimseyle şahsi bir husumetim yok. Bu konuda güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Yapanlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne amaçla yaptıkları da ortaya çıkacaktır. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken, üzücü bir olay" dedi.

Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi açıkları, Kadırga Burnu mevkisi ve Ahmetçe köyü açıklarında 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 112 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlara alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Malkara'da otluk alanda korkutan yangın

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde otluk alanda meydana gelen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan itfaiye ekiplerince söndürül. Yangında 10 dönüm otluk alan ile tahta baraka yanarken, ağaçlar zarar gördü.

Yangın, Gazibey Mahallesi Gönence karayolu üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su terfi merkezinin bahçesine kadar ulaştı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yangın, yerleşim yerine ulaşmadan ekipler tarafından 1 saatte söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında bir baraka ile 10 dönüm otluk alan yanarken, ağaçlar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haluk Levent'ten önce konser, sonra alanda temizlik

Manisa'nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını ise Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve belediye ekipleriyle birlikte temizledi.

Akhisar Belediyesi'nce düzenlenen '6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü' etkinlikleri kapsamında, dün (perşembe) akşam Haluk Levent konser verdi. Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i dinlemek için gelen binlerce kişi, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nı doldurdu. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Akhisarlılar, gönüllerinde eğlendi.

Haluk Levent, konser sonunda oteline geçip 20 dakika sonra alana geri geldi, Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından startı verilen temizlik seferberliğine katıldı. Üzerine belediye yeleği giyen ve eldiven takan Haluk Levent, kendisine eşlik eden Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu, belediye personeli ve etkinliğe destek veren gençlerle birlikte, konser alanındaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik çalışmasıyla konser alanından 15 torba çöp toplandı. Toplanan çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinlik hakkında konuşan Haluk Levent, "Son yıllarda şöyle bir izlenim vardı. Konser ve festivallerden sonra ortalıktaki çöpleri göstererek 'İşte rockçılar etrafı çok kirletiyor' diyorlardı. Bir bakıma, bu biraz haklı bir eleştiriydi. Biz de Akhisar'da, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve gençlerle birlikte böyle bir kampanya başlatalım dedik. Umarım bu proje, diğer konserlerde de devam eder. Sadece konserlerde kalmaz ve yaşadığımız şehirleri daha temiz tutmaya özen gösteririz" dedi.

Belediye Başkanı Dutlulu ise, "Kendisine duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Akhisar'ı daha temiz tutmak için vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı ve hassasiyeti bekliyoruz. Umarım Akhisar'da başlattığımız bu temizlik seferberliği tüm Türkiye'ye örnek olur. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zimmetle suçlanan eski icra müdürü: Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim

Eskişehir 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kardeşiyle birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tahliyesini isteyen Dilber, "Doğal olarak az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğim" dedi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski icra müdürü Sedat Dilber, kardeşi İmdat Dilber (42) ve tutuksuz yargılanan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber (36) ile avukatlar katıldı. Hakkında 'zimmet' suçundan dava açılan Sedat Dilber, duruşmada tahliyesini talep ederken, "Yaptığım hatanın savunulacak bir tarafı yok. Yaptıklarımdan pişmanım. Doğal olarak az ceza almak isterim. Parayı ödeme hususunda tahliyemi istiyorum. Eğer, tahliye olursam zararı gidereceğimö dedi. Sanık Sedat Dilber'in tutuklu kardeşi İmdat Dilber de tahliyesini isterken, mahkeme iki kardeşin de tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE YAŞANMIŞTI?

Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber, yılbaşında yapılacak denetimlerden önce geçen Aralık ayında firar ederek ortadan kayboldu. Bir yakınını avukata gönderen Dilber, zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber'in İstanbul'da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi. 'Zimmet' soruşturması kapsamında Eskişehir ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar'daki eve baskın yaptı. Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile İmdat Dilber tutuklandı, Hasan Hüseyin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Sedat Dilber hakkında Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'zimmet' suçundan, kardeşleri hakkında da 'suça yardım etmek' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haber: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -