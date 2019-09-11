Dha yurt bülteni - 13

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (6)

AİLE SAYISI 24 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı. Aile sayısının 24 olduğu HDP önünde eyleme başlayan Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra telefonla görüştürüldüğünü kızının yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, "Kızım yaralanmış bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne 'Beni kandırdılar' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; rica ediyorum kızımı kurtarın" dedi.

TİYATRO OYUNCULARINDAN ZİYARET

Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Burada ailelere gül dağıtan dernek üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı ve yönetmen İsmail Yeşilbağ, "Bu analar Türkiye'de bir çok erkekten daha cesurdur. Ben onların llerini öpmeye geldim. Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek" dedi.

Bazı STK üyeleri ise HDP önünde Türk bayrağı açtı.

Görüntü Dökümü

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Nihan Çiçek'ten detay

Kaybolan kızının fotoğrafı

HDP il binası önü

Nihan Çiçek'in konuşması

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Genel ve detay

-HDP önü aileler

-İsmail Yeşilbağ'ın konuşması

-Mevlüde Üçbağ'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 418 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Eski eşinin öldürdüğü kadının yeğeni: Boşanmayı sindiremedi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski eşi Nuh Gürel (53) tarafından pompalı tüfekle öldürülen halası Lütfiye Yüksel'in (45) cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yeğeni Ahmet Satılmış (32), "Halamı sürekli rahatsız ediyordu. Halamın ondan hiçbir zaman maddi bir talebi olmadı ve nafaka dahi istemedi. Boşanmayı sindiremediği için öldürdü" dedi.

Olay, dün Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. Biri evli 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel ile Nuh Gürel, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Gürel, pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor, para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Ben de 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' deyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

NAFAKA BİLE İSTEMEDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Lütfiye Yüksel'in cenazesi yeğeni Ahmet Satılmış tarafından teslim alındı. Halasının boşandığı Nuh Gürel'den nafaka dahi istemediğini belirten Ahmet Satılmış, "Söz konusu şahıs halamın kendisinden para istediğini söylüyor. Bu tamamen yalan. Halam yaşlı iki insanın bakımını yaparak geçimini kazanıyordu. Olayın olduğu gün küçük oğluna kırtasiye malzemesi almaya gidiyormuş. Bu adam da onu takip etmiş ve evine girdikten sonra planlı olarak öldürmüş" diye konuştu.

Lütfiye Yüksel'in cenazesi daha sonra yakınları tarafından teslim alınarak götürüldüğü Ceyhan Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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Zanlının Ceyhan Adliyesine getirilmesi

SÜRE: 30" BOYUT: 55 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Masaj derneğine fuhuş baskını: 2 gözaltı

İzmit'te, bir masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasına baskın düzenlerken, biri kadın 2 dernek yöneticisi gözaltına aldı.

İzmit Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir masaj ve SPA derneğinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, dernek binasını inceleme altına aldı. Bir süre boyunca masaj salonunun bulunduğu binayı takibe alan ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında fuhuşa zorlanan 4 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin etikleri gerekçesiyle dernek yöneticisi kadın H.Ç. (34), ile H.E. (51) gözaltına alındı.

Fuhuş yapmaya zorlanan 4 kadının ifadelerinde dernek binası içerisinde fuhuş yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenilirken, dernek yöneticileri iddiaları reddetti. 4 kadın emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, H.Ç. ile H.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Derneğin kapatılması için idari işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Tekirdağ'da dikkatsiz sürücü merdivenli yola girip kaza yaptı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yolun bittiğini fark edemeyen dikkatsiz sürücü otomobiliyle merdivenli yaya yoluna girerek kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Kazanın uyarı levhası olmadığı için meydana geldiğini belirten otomobil sürücüsü Ethem Güler, "Burayı sokak zannettik. Merdivenler gözükmüyor. Uyarı levhasıda yok. Aşağızı uçurum daha kötüsü olabilirdi. Buaraya uyarı levhası koyulması gerekir. Daha kötü bir olay yaşanmadan buraya bir an önce uyarı levhası konulması şart."dedi.

Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Mimar Müslihittin sokak üzerinden bulunan yayaların kullandığı merdivenli yolda meydana geldi. İddiaya göre Ethem Güler ailesi ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken, Namık Kemal İlkokulu önünden yayaların kullandığı merdivenli sokağa daldı. Yolun bittiğini fark etmeyen sürücü merdivenlerden bir anda sürüklenerek 30 metre ilerledi. Güler, otomobili durdurmak için duvara çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Her hangi bir uyarıcı tabela olmadığı için merdivenli yola girdiğini söyleyen sürücü Güler, "Ara sokaklardan geliyoruz. "Burayı sokak zannettik. Merdivenler gözükmüyor. Uyarı levhasıda yok. Aşağızı uçurum daha kötüsü olabilirdi. Buaraya uyarı levhası koyulması gerekir. Daha kötü bir olay yaşanmadan buraya uyarı levhası konulması şart. Karşısı uçurum olduğu için bizde kendimizi karşı duvara vurduk. Arabada çocuklarla eşimle birlikte bir de ufak bir köpeğimiz var. Köpeği veterinerden getiriyorduk. Burasını sokak zannettikö dedi. Merdivenlerde mahsur kalan otomobil çekiciyle yukarı çekilip kurtarıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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Merdivenli yoldan genel

Araçtan detay

Olay yerinden farklı kareler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Şeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalı

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep'in ticarette olduğu gibi Suriye ve Irak'ta bölgenin eğitim ve dini merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı kapsamında Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Malkoç'un ziyaret kapsamında ilde idari amirlerle ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyeceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliği'nde açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kentin bölgede önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşın ardından Gaziantep'in bölgenin merkezi olduğunu anlatan Malkoç, kentin ticarette olduğu gibi, eğitimde de bölgedeki açığı kapatması gerektiğini vurguladı. Şeref Malkoç, "Maalesef Suriye'de ve Irak'ta yaşananlar ortada. Oradaki yıkımlar ve iç savaştan sonra bölgenin ticari merkezi oldu. Gaziantep tıpkı ticarette olduğu gibi, bölgede Şam'ın, Bağdat'ın, Musul'un, Halep'in eğitim merkezi olması ve bunun yanı sıra dini açıdan da bu saydığım kentlerin doğurduğu boşluğu örtecek bir dini merkezde olması gerekiyor. Türkiye buna zaten hazır. Gaziantep de bu fonksiyonları yerine getirdiğinde bütün Türkiye'ye örnek olacaktır. Nasıl Edirne Balkanların ticari, turizm, ilim ve üniversite merkezi ise Erzurum ve Trabzon da Kafkasya'nın merkezi durumundadır. Bunlar Türkiye'nin zenginlikleri. Bu zenginliklerin önünü açan illerimiz var, bunlardan birisi de Gaziantep" dedi.

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışma sistemi hakkında da bilgiler veren Şeref Malkoç, halk ile devlet arasında bir dostluk köprüsü olduklarını söyledi. Malkoç şöyle devam etti:

"Bizim görevimiz şu, Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak. Vatandaşların kamunun bütün kurumları ile ilgili her türlü talebini veya şikayeti olduğunda ve bu eğer kamu tarafından karşılanmıyorsa ve mağdur edildiğine inanıyorsa, insanlarımıza mahkemeye gitmeyin, bize gelin diyoruz. Çünkü kamu denetçiliği kurumu, devlet ile millet arasında kaynaşma sağlayan bir kurumdur."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, "İnanıyoruz ki bu kentte yapılan çalışmalar hem Gaziantep için, hem de ülkemiz için faydalı olacaktır. 2 gün boyunca sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kuruluşlar ile bir araya gelecekler" diye konuştu.

Öte yandan Vali Gül ve Şeref Malkoç açıklamaların ardından birbirlerine hediyeler taktim etti.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Şeref Malkoç'un açıklamaları

Vali Davut Gül'ün açıklamaları

Hadiye takdimi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 443 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Burdur'da aşure dağıtımı

Burdur Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bizim felsefemizde bizim inancımızda özel bir gün. İnsanların mutlaka birlik, beraberlik, yardım, dayanışma kültürünü yüzyıllardır sürdürdüğü, devam ettirdiği bir geleneği Burdur Belediyesi olarak sürdürebilmek amacıyla aşuremizi yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aşure dağıtımı

Ercengiz'in açıklamaları

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi

Konya'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Tokgöz'ün (56), şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. İfadelerinde, "Kendimde değildim. O an ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Tokgöz, hastanedeki tedavisinin devamına karar verilerek, tahliye edildi.

Olay, 26 Kasım 2018 günü, Selçuklu ilçesi, Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Ömer Tokgöz, iddiaya göre birlikte yaşadığı annesi Ayşe Tokgöz'e bıçakla saldırdıktan sonra üst kattaki komşularına giderek, "Annemi bıçakladım" dedi. Komşular da polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, Ayşe Tokgöz yaşamını yitirdi. Annenin vücudunda 40 bıçak darbesi tespit edilirken, Ömer Tokgöz gözaltına alındı.

Çocukluğundan itibaren psikolojik sorunlar yaşadığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu hastası olduğu yönünde raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 18 Şubat günü görülen ilk duruşmasında Tokgöz'ün tutuklanarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verildi.

Bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık hakkında 'şizofreni hastası' olduğuna dair rapor hazırlandığı bildirildi. Tokgöz'ün avukatları da sanığa, 2 hastanede de aynı teşhisin konulduğunu bildirerek, başka bir hastanede tedavi için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Tokgöz'ü, tedavisinin devamına karar vererek, tahliye etti.

Duruşma ertelendi.

Haber: Tolga YANIK/KONYA,-