Dha yurt bülteni - 13

Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyede

Kayseri'de dün DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve A.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan şüphelilerden H.E. ve M.J.A. adliyeye sevk edilirken, A.E.'nin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-DEAŞ Şüphelilerinin adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

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KAYSERİ,

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Keşan'da yerde bulunan Atatürk büstüyle ilgili soruşturma

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kullanılmayan okul binasının bahçesinde yerde bulunan Atatürk büstüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki kullanılmayan okul binasının bahçesinde, yerde Atatürk büstünü görenler, yetkililere haber verdi. Büstün yerdeki fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada da tepki çekti. Olayın yerel gazetelerde de haber olarak yer almasıyla Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula gidip, bahçeden Atatürk büstünü aldı. Onarılan Atatürk büstü, tekrar kaidesine konuldu. Atatürk büstünün kendiliğinden mi düştüğü yoksa kasten mi yere atıldığının belirlenmesi için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önceden Sağlık Meslek ve İmam Hatip lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak, 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, konunun araştırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce kapsamlı olarak soruşturma ve inceleme işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecektir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Onarılarak yerine konulan Atatürk büstü

-Büstün genel ve detay görüntüleri

-Kullanılmayan okul binası

-Büstün yerdeki fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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12 yaşındaki Taner'in öldüğü kaza kamerada

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 6'ncı sınıf öğrencisi Taner Koşman (12), yaşamını yitirdi. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi Van- Hakkari karayolunda meydana geldi. Yatılı Bölge Okulu'nda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Taner Koşman, koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, Koşman'a çarptı. Koşman, otomobilin önünde bir süre sürüklendi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner Koşman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Koşman'ın cenazesi, otopsi için Gürpınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Taner Koşman'ın cenazesi, dün gece Çavuştepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada kaza anı, mahalledeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerasında

-Kazada otomobilin çarptığı çocuk havaya fırlarken

-Taner Koşman bir komşusunun düğününde çalınan müzik eşliğinde halay çekerken

Haber: Tuncay AVCI/GÜRPINAR, (Van)- -

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Körfez'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. Otmobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bankalar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 54 AAL 108, 34 BIN 027, 34 EH 9735, 41 ADF 929 ve 54 TUO 82 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 34 EH 9735 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Yanlış otomobili kurşunlamışlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giden gencin sokağa park ettiği otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Yanlış otomobili kurşunlayan kişilerin daha sonra aralarında husumet bulunan kişinin aracını kurşunladıkları belirlendi.

Önceki gün gece saatlerinde, İ.K. otomobilini Mimar Sinan Mahallesi'nde sokağa park ederek spor salonuna girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Otomobilin camları ve kaportası hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.Ç., C.Ç., N.Ç., Y.Z., R.B. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

6 kişinin aralarında husumet bulunan araç kiralama firması bulunan O.Ç.'nin peşine düştükleri, İ.K.'nın kullandığı otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları, daha sonra Esentepe Mahallesi'nde O.Ç.'nin aracına aynı şekilde pompalı tüfekle 7-8 el ateş ederek hasar verdikleri belirlendi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Yanlışlıkla kurşunlanan otomobilden görüntü

6 kişinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalt yola aracıyla girdiği için darp ettikleri iddia edilen ve adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. F.A. ve T.A., 'Kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK,