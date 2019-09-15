Dha yurt bülteni-13

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu (2)

AİLE SAYISI 34 OLDU

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

Görüntü Dökümü

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HDP önü ailelerin eylemi

Türkan Mutlu'un röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MB

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Değirmendere şehitleri anıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerce Değirmendere Köprüsü'nde şehit edilen 5'i güvenlik korucusu 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Kozluk'taki Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de, PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz, şehit edilişlerinin 27'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği Değirmendere Köprüsü'nde yapılan anma programına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Değirmendere Köprüsü'nde terör örgütü PKK aleyhine slogan atan katılımcılar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyup dua etti.

Görüntü Dökümü

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Törene katılanlar

Törenden görüntü

Şehitlerin kabri ziyareti

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sayım ÖZMEN/BATMAN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 965 MB

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Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ta serinlemek için girdikleri denizde dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamayınca boğulma tehilkesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik'in zodyak botuyla kurtarıldı.

Liman arkasında akşam saatlerinde kayalıklardan serinlemek için denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Denizdeki 2 kişinin kıyıya ulaşamadığını görenler, durumu limanda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Zodyak botla denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardı. Limana çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik ekibinin 2 kişiyi kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Denizde bulunan iki kişi

-Sahil Güvenlik botunun gelmesi

-İki kişiyi bota alması

Süre: (1: 23) Boyut: (155 mb)

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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Buldan'da alevler 4 hektar kızılçam ormanını küle çevirdi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın ve karadan müdahale ile 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar Mevkii'ndeki ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 50 orman işçisi ile 4 helikopter sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangına su tankeri ve personel desteği verdi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-söndürme çalışmalarından görüntü

-İş makinelerinden görüntü

Haber, Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde, barınak hayvanları sahiplendirildi, köpek güzellik yarışmaları düzenlendi ve ziyaretçiler hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Çocuklar için de animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalde renkli görüntüler yaşandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir işletmede gerçekleştirilen 2'nci Pati Dostları Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait olan bir standda içlerinde engellilerin de bulunduğu hayvanlar sahiplendirilirken, ziyaretçiler festivalde stant açan firmalar aracılığıyla hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Öte yandan festivalde köpek güzellik yarışması, animasyonlar ve hayvan sevgisi temalı tiyatro oyunları de yer aldı. Çocuklar festival alanında hayvan dostlarıyla doyasıya vakit geçirirken, yüz boyama stantlarında da seçtikleri hayvanları yüzlerine çizdirdi. Festivalde hayvan sahipleri ise can dostlara özel giysi ve aksesuarların yer aldığı stantlardan uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı buldu.

KURTARILAN YAVRU KÖPEK SAHİBİNİ ARADI

Öte yandan hayvan sahiplendirme standında zor koşullarda kurtarılan bir yavru köpeğin de yeni sahibini beklediğini ifade eden Yalçın, "Bize bir telefon geldi. Ekiple birlikte gittiğimizde 3 metrelik bir borudan aşağı düşmüş bir köpek olduğunu öğrendik. Çevredeki esnafın mama ve su verdiği bu köpek, beton bir bölümde mahsur kalmış yaklaşık bir aylık bir yavruydu. Orada elektrik riski de bulunuyordu bu yüzden TEDAŞ yetkililerini bölgeye çağırdık. İtfaiye erleri bize destek oldular. Çıkarmak mümkün olmayınca şantiyeden iş makinesi yardımı talep ettik ve bize bir kepçe gönderildi. Kepçe ile bölgeyi kazdık. İftaiye eri arkadaşımız yavru köpeği dışarı çıkardı. İlk kontroller ve sağlı muayenesinden sonra tedavisi tamamlandı. Şimdi de sağlığına kavuştuğu için festivalde yeni sahibini arıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festival alanından görüntüler

-Hayvan sahiplenme stantlarından görüntü

-Şovlardan görüntü

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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