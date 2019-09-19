Dha yurt bülteni - 13

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Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün(15) annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Bülbül, "Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere mevlam sabırlar versin. Maalesef ben Erenimi kaybettim. Ben kavuşamadım, onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın isterim" dedi.

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne babalara bir destek de Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ünannesi Ayşe Bülbül'den geldi.

'YANLARINDA OLMAYI ÇOK İSTERDİM'

Diyarbakır'daki annelere sabır dileyen Ayşe Bülbül, "İneklerim var, okula giden çocuklarım var. Gidenlerden beni oradan aramalarını isterim. Oradaki analarla görüşeyim. Oradaki analarla, babalarla yüreğimdeki acıyı paylaşmak isterim. Yanlarında olmayı çok isterim. Gidemediğim için çok üzgünüm. Allahım onlara sabırlar versin. Yüreklerine soğukluklar koysun. Mevlam sabrını veriyor. Bu acıların sabrını vermese, bu acıya bir anne-baba kolay katlanamaz. Beni telefonla arayıp, 'Seni Diyarbakır'daki ailelerin yanına getirelim' dediler. Ben de gidip sesimi duyurmak isterdim. İlla ki benim yavrumu vuranlar, beni duyar da pişmanlık yaşardı. 'O ana, halen ağlıyor' derlerdi. Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere, mevlam çok çok sabırlar versin" dedi.

'BURADA ONLAR GİBİ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM'

Oturma eylemindeki annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasını temenni ettiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Onların durumu benden daha kötü. Sonuçta ben yavrumun mezarına gidiyorum, orada zaman geçiriyorum. Biliyorum ki yavrum burada. Onlar orada yavruları için çırpınıyorlar. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. İnşallah yürek acıları diner. Çocuklarının akıbetini bilmiyorlar ama çocukları yaşıyor. Maalesef ben Erenimi kaybettim. İnşallah bizim çağrılarımızı duyarlar da çocuklarını bırakırlar. Ben kavuşamadım onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın. Canı gönülden diliyorum ama elden bir şey gelmiyorö diye konuştu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün acı olaydan 2 ay önce Facebook'taki hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' mesajı herkesi duygulandırmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), -

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki Mehmet Ali Altıntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Valeks Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık'ın kullandığı 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırıldı. Altıntaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık'ı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaşamını yitiren Mehmet Ali Altıntaş'ın fotoğrafı

-Kaza anı güevinlik kamerası görüntüsü

Haber: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Erzurum'da kontrolden çıkan çekici, üzerindeki otomobille önce duvara ardından da uçurum kıyısındaki bariyerlere çarparak, durdu. Hurdaya dönen çekicinin sürücüsi ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, dün saat 11.15 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Abdullah Durmuş, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki dağın 2 bin 800 rakımında bulunan Küre Kafe önünden üzerinde haciz kararı bulunan otomobili, çekiciye yükledi. Ardından da yola çıktı. Ancak Durmuş, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çekici, istinat duvarına çarptıktan sonra, uçurum kenarındaki bariyere çarpıp, durdu.

Kazada Abdullah Durmuş ile yanında bulunan arkadaşı Münir Ürişan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çekici ve üzerindeki otomobil uçurum kıyısından vinç ile kurtarıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çekici ve üzerinde bulunan aracın görüntüsü

-Çekici ve üzerinde bulunan otomobilin başka bir çekiciye yüklenmesi

-Kazada yaralanan sürcünün fotoğrafı

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,

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Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu

Antalya'da bir okulun bahçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisi, saat 11.30 sıralarında okulun bahçesinde duvarın dibindeki poşeti fark etti. Poşeti kontrol eden görevli, içinde farklı markalarda 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri poşet ve eşyalar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Okul ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Okul tabelasından görüntü

Polislerin ve okul güvenlik görevlisinin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Çalıntı malzemelerin görüntüsü

Detaylar

222 MB -- 2 Dakika/// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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