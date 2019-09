Dha yurt bülteni - 13

Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı (2)

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. 2 öğrenci ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Anestezi teknikeri Seda, duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da, evinde ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz'ın (25) cenazesi toprağa verildi.

Aydın Menderes Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışmaya başlayan Seda Durmaz'ın dün işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oturan Seda Durmaz'ın oturduğu daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdikleri dairede, Seda Durmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seda Durmaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Seda Durmaz için bugün Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazından sonra düzenlenen törene, annesi Firuzan Durmaz, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Anne Durmaz, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Seda Durmaz'ın tabutunun üzerine duvak ve al yazma bırakıldı. Kılınan namazın ardından Seda Durmaz'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yapılan ilk otopside, Durmaz'ın, anestezide kullanılan bir ilacın vücuduna enjekte edildiği tespit edilmişti.

Öğretmenler, işçi gibi çalışıp okullarına atölye inşa ediyor

Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni yapılan okullarında uygulamaların yapılacağı atölyeleri, kendi elleriyle inşa ediyor. Okulun arkasında yapılacak 5 uygulama atölyesinde kolları sıvayarak, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idari heyeti ve teknik ve mekanik dersler veren öğretmenler, 3 yıl önce yapılan okullarında atölyelerinin olmaması üzerine öğrencilerin uygulamalı eğitimden geri kalmamaları için okul bünyesinde yer almayan eğitim atölyeleri kurmaya karar verdi. Okulun arka kısmında yer alan 600 metre karelik boş alanı değerlendirmek için kolları sıvayan uzman öğretmenler, çelik konstrüksiyon siparişi verip, uygulama atölyesi inşası çalışmalarına başladı. İnşa edilecek 5 uygulama atölyesinde, işçi gibi çalışan öğretmenler, kendi imkanlarıyla taşıdıkları çelik konstrüksiyonları birbirine kaynak yapıp, içerisinde temel imalat, elektromekanik, hareket kontrol sistemleri, oto boya ve oto kaporta olmak üzere 5 ünitenin yer alacağı atölyeleri, 1 yılda tamamlamayı planladıkları söyledi. Öğretmenlerin, atölye yapımında verdiği uğraş, çevre sakinlerinin yanı sıra, öğrenci velilerinin de övgüsünü topluyor.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK'

Öğrencileri için atölye yapımında görev alan öğretmenlerden Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Bölüm Şefi Kahraman Yılmaz, "Çocukların eğitim öğretim görmesi için gerekli olan atölye ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keselim' diyerek işe koyulduk. İnşallah yapıp başarmaya çalışacağız. Hem okulumuza katkı, hem de çocukların eğitim ortamını oluşturacağız. Bazen boya işlerini, kaporta işlerini bile yağmurun altında yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir şeyi yapmayı kendimize vazife edindik. Alanımızda, temel İmalat, Elektro Mekanik, Hareket Kontrol Sistemleri, Oto boya ve Oto Kaporta olmak üzere toplam 5 atölye olacak" dedi.

'1 YIL İÇİNDE TÜMÜNÜ TAMAMLAYACAĞIZ'

Teknik eğitim veren okulda uygulamanın zorunlu olduğunu anlatan Otomotiv Gövde Teknolojileri Alan Şefi öğretmeni Mehmet Ali Bekircan ise, "Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde atölyeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni binamız yapıldı ama atölye alanımız yoktu. Teknik eğitimde uygulama zorunludur. Olmazsa olmazdır. Baktık atölye yapımı biraz uzayacak. Bizde çevresel imkanlarla ve kendi çabamızla bir an önce yapmaya çalıştık. Bu aşamaya getirdik. İnşallah 1 yıl içinde tümünü tamamlayacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var(2)

İKİ OKULUN AÇILIŞINI YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nı ziyaretinin ardından ilçedeki Trakya Anadolu Lisesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nun açılışlarını gerçekleştirdi. Trakya Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Şentop, okulları yapan hayır Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne teşekkür etti. Ne zaman bir okul açılışına gitse farklı bir heyecan duyduğunu ifade eden Şentop, " İmkanı olan her kardeşimize, başta iş adamlarımız olmak üzere okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme gibi hayırlı hizmetler yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ancak bu şekilde gelişip güzelleşecektir. Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım. Çünkü bizler ilk emri oku olan rabbin dinine inanan insanların, böyle bir dinin mensuplarıyız. Yüce Allah oku diye emrederken bilmeyi, öğrenmeyi, gelişmeyi emrediyor. Kainata gizlediği sırların peşine düşmemizi emrediyor. Her iş yerinde ve ehlinin nezaretinde yapılır. Öğrenmek de öğretmen ve okul ile olur. Her biri gözümüzün nuru olan evlatlarımız da maddi ve manevi gelişimlerini böylesine güzide eğitim yuvalarında sağlayacaklardır" dedi.

'VELİLER ÖĞRETMENLERE DESTEK OLMALI'

Öğretmenlere seslenen Şentop, "Değerli öğretmenlerimiz sizler irfan yuvalarında çocuklarımıza sadece öğretmiyorsunuz, aynı zamanda onları hayata hazırlıyorsunuz. Yani eğitim de veriyorsunuz. Bu noktada sizin en büyük yardımcınız velilerimiz olmalıdır. Velilerimiz öğretmenlerimize destek olmalıdır. Onlar her çocuğumuzu kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmenin gayreti içinde olan fedakar vatan evlatlarıdır. Benim görüşüme göre öğretmenlik insan yetiştirme sanatıdır, kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz milletimizin meşalesidir. Sizlerin öğrettiği her harf, her kelime, her cümle için ne kadar teşekkür edilse azdır. Sebatla, sabırla görevini yapan bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

'YASAMA YÜRÜTME, YARGI ERKELERİNİ YOĞUN BİR GÜNDEM BEKLİYOR'

Ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim dünya milletler ailesi içindeki en büyük avantajlarımızdan birisi, belki de ilk sırada yer alanı nüfusumuzun genç olmasıdır. Geleceğimiz adına bizi umutlandıran bu tablo dünya milletler ailesi arasındaki en büyük güvencemizdir. İstiklal Savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak gayemiz, hedefimiz ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmektir. Bu noktada yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ahenk son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özünü oluşturan erklerin ahenkli uyumu ve uyumlu bir şekilde çalışması Türkiye'nin enerjisini gelişmeye odaklamasına fırsat veriyor. Yasama yürütme ve yargı erklerini önümüzdeki dönemde daha yoğun bir gündem bekliyor. 3 gün sonra TBMM yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak. Yargı reform paketi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmamızı ivmelendirecek yasal düzenlemeleri sırayla görüşmeye başlayacağız. Yapacağımız çalışmalarla ülkemizi hedeflerine emin adımlarla taşıyacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız temsil görevi konusunda herkesin gönlü rahat olsun. Ankara'da sizleri düşünen ve sizlerin temsil etme sorumluluğunun şuurunda olan temsilcileriniz görev yapmakta. Gayemiz ülkemizin her köşesini güzelleştirip dost düşman herkesin gıpta ettiği cennet gibi bir vatan haline getirmektir. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri eğitim düzeyi en yüksek olan ülkelerdir. Bizler insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip bir felsefeyle görev yapıyoruz. Dolayısıyla insanımızı nitelikli hale getirip barışa, huzura, feraha kavuşturmak gibi büyük bir gayenin peşinden koşuyoruz. Gayret bizden tevfik cenabı haktan."

'EĞİTİME 17 YILDA 60 MİLYARDAN FAZLA YATARIM YAPTIK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte daha sonra Bağlık Mahallesi'nde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Eğitim öğretimin milli dava olduğunu ifade eden Şentop, "Bizim güçlü savunma silahımız yetişmiş insan gücümüzdür. Eğer Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak kalmasını istiyorsak, insanımızı mutlu huzurlu hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için milli davımızda muvaffak olmak mecburiyetindeyiz. 2002'ye kadar Milli Savunma Bakanlığımızın bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden fazlaydı. Kılıç kalemden daha kıymetli kabul ediliyordu. 2002'de bu yana kaleme daha fazla itimat göstermeye başladık. 17 yılda eğitime 60 milyardan fazla yatırım yaptık. Dünyada Birleşmiş Milletler üyesi 196 devlet bulunmaktadır. Bu devletlerin üçte iki nüfusu ülkemizin öğrenci nüfusundan azdır. Ülkemizde eğitim gören 18 milyon çocuğumuz bulunuyor. 7 milyon 750 bin üniversite öğrencimiz eğitim görmektedir. 25 milyonu aşan bir öğrenci sayımız vardır. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özveri gösterdik. Tek başına devletin gayreti yetmiyor, hayırseverlerimize, iş adamlarına ve STK'lara da görevler düşmektedir. Onlarda üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Çerkezköy de bunun en büyük şahididir" dedi.

'HİÇ KİMSE EĞİTİM KONUSUNDA KAYITSIZ KALMAMALI'

Şentop, dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinin eğitim, öğretim yatırımlarını tamamlayıp nitelik kazandırmış ülkeler olduğunu belirterek,

"Alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor ve kaliteyi de konuşmaya gelmeliyiz. 'Kaç ne kadar' demek yerine 'nasıl' eğitim konuşmaya çalışmalıyız. Eğitime yapılan yatırım katma değeri en yüksek yatırımdır. Hiç kimse eğitim konusuna kayıtsız kalmamalıdır. Çünkü istikbal yarışında bizleri en önde taşıyacak olan eğitimdir. Teknolojinin gelişmesi bilginin yaygınlaşması sayesinde dünya çok dinamik bir hale gelmiştir. Bilgisayar programları gibi bizlerinde kendimizi güncellememiz gerekiyor. Günlük olarak dünyanın dört bir yanından haberler alıyoruz ve gençlerimiz daha çok etkileşim ve iletişim içine giriyorlar. Evlatlarımızı yeni şartlara göre yetiştirmek zorundayız. Değişime direnen değil değişimi yöneten olmalıyız. İhtiyaçlarını öngörerek eğitmeliyiz. Evlatlarımız şahsiyetli, özgüvenli olmalıdır. Onları dış dünyaya açıp sosyal bir kişilik olarak yetiştirmeliyiz. Günün meselelerini tartışmak yerine yarının imkanlarını ve fırsatlarını düşünmelerini sağlamalıyız. Bizlere düşen çocuklarımızın gençlerimizin becerilerini ortaya çıkartabilecekleri ve gösterecekleri ortamları hazırlamaktır. Millet olarak ne istiklal ne istikrar kaygımız olmamalıdır. Pırıl pırıl gençlerimiz milli hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Gayret edersek bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Yeter ki güvenimizi ve inancımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞ UÇAĞINI DA YOLCU UÇAĞIMIZI DA EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ'

İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'e değinen Şentop, "Hava araçları, savunma silahları başta olmak üzere teknoloji ürünleri sergilendi. Bizim gençlerimiz ve yeni nesillerimiz bunları yaptı. Kendi gök kubbemizde gösteri yapan hava araçları daha düne kadar dışarıdan almak zorundaydık. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar misali sözde müttefiklerimizden alamadığımız İHA'lardan başlamak üzere silahlı insansız hava araçları helikopter, tankları bizler yapmaya başladık. Savaş uçağı ve yolcu uçağımızı da en kısa zamanda yapacağız. Bize uçak vermeyenler kendi uçağımızı yaptığımız zaman 'eyvah biz ne yaptık' diyecekler. Azim inanç ve inat olduktan sonra tekeden süt çıkartırız. Hepsini de yerli ve milli imkanlarla yapabiliriz. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. İstersek başaracağımıza olan inancımızı koruyalım. Gençlerimiz, çocuklarda bu umudu öz güveni görüyorum. İş adamlarında enerjiyi görüyorum. Kendimize inanacak ve güveneceğiz. Unutmamalıyız ki vazgeçersek kaybederiz. İnatla ısrarla çalışacağız ve mutlaka başaracağız" diye konuştu.

Şentop, açılışların ardından Trakya Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışına katılmak üzere Edirne'ye hareket etti.

İki kardeşin ağır yarandığı kazada, sürücü hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı

Samsun'da, cuma namazına gitmek için yola çıkan Bayram Özcan (74) ve Mustafa Özcan (69) adlı kardeşlere, yaya geçidinde otomobil çarptı. Kardeşlerin ağır yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü, yanındaki hamile eşi sakinleştirmek için çabaladı.

Kaza, öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma namazına gitmek için Kılıçdede tramvay durağı önünde bulunan yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Bayram ve Mustafa Özcan kardeşlere, K.D. (45) idaresindeki 28 NG 656 plakalı otomobil, çarptı. Kazada, kardeşler ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü K.D. ise yanında bulunan hamile eşini sarılarak, sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler tedaviye alındı. Özcan kardeşlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücü K.D. ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Selçuk: Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız (2)

'EĞİTİMİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLECEĞİNİ GÖRMEK VE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman Valiliği'ni ziyaretinin ardından Besni'de düzenlenen 21'inci Eğitim Bayramı'nın açılış törenine katıldı. Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile milletvekillerinin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, bir ilçede eğitim bayramı düzenlenmesinin önemli bir olay olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Eğitim ve bayram kelimelerinin yana yana getirilmesinde meydana gelen değer ve burada ortaya çıkacak olan sonuçlar elbette Besni için değil Adıyaman için değil Türkiye için olumlu bir gelişmedir, bir faaliyettir. 21 yıldır sürdürülen bu bayramın bütün Türkiye'ye örnek olmasını dile getirmek isterim. Bizler eğitim durumunu iyileştirmek için neler yapılabileceğini somut olarak görmek ve göstermek istiyoruz. Eğitimin kalitesinin yükselmesi ile ekonominin de nasıl yükseleceğini, eğitimin yukarı çıkması ile demokrasinin de yukarı çıkmasını ortaya koymak istiyoruz. Eğitime yapacağımız her yatırımın, Türkiye'deki tek bir ferdin, her bir çocuğumuzun, daha mutlu ve daha müreffeh bir ülkede yaşamasının teminatı olduğunu ifade etmek isterim.

Burada yapılan eğitim bayramının çocuklarımızın gönlünü şenlendirmesi, öğretmenlerimizin ve halkımızın desteği ile eğitim bayramının eğitim kalitesinin artmasına yardımcı olmasını diliyorum. Bunun Türkiye için önemli bir faaliyet olduğunu ve devamının güçlü bir şekilde geleceğine inanıyorum. Adıyaman'da birçok eğitim faaliyetinin nasıl yürüdüğünün ve ne tür problemler olduğunun, kısa ve uzun vadede ne tür beklentilerin bulunduğunun fotoğrafını çekmek istiyoruz. Adıyaman'daki eğitim kalitesinin artmasının ne şekilde mümkün olacağı konusunda değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda Adıyaman için bir yol haritasını ortaya koymuş olacağız. Bu tür çalışmaların getireceği katkılara destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

30 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye Kırıkkale'de bıraktılar

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 30 kaçak göçmen, 'İstanbul' denilerek Kırıkkale'de otobüsten indirildi. Muavin ile birlikte gözaltına alınan otobüs şoförü İ.S., yolcuların kaçak olduğunu Kırıkkale civarında fark ettiğini, korkarak onları bırakıp kaçtığını iddia etti.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Van'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Kendilerine düzenlenen sahte yolcu bileti ile otobüse binen kaçaklar, dün gece yola çıktı. Kaçak göçmenler, sabah saatlerinde Silah İhtisas Sanayi Bölgesi önünde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför, otobüsüyle uzaklaştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, kaçak göçmenlerin yol kenarında dolaştığını görünce durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, 30 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyündeki sığınma evine götürüldü.

Polis, Kırıkkale çıkışında durdurduğu otobüsün şoförü İ.S. ile muavini gözaltına aldı. Otobüs de Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çekildi. İ.S., polisteki ilk sorgusunda yolcuların kaçak olduğunu Kırıkkale civarında fark ettiğini, korkarak onları bırakıp kaçtığını iddia etti. Soruşturma sürdürülüyor.

CHPliler İzmir'de toplandı

CHP'nin Ege Bölge Toplantısı, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında gerçekleşti.

Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak CHP örgütlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, CHP genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il ve ilçe yöneticileri, parti meclis üyeleri ve belediye başkanları katıldı. Toplantıdaki konuşmasının başında İstanbul depreminden söz eden Salıcı, deprem toplanma alanlarıyla ilgili tartışmayı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Dün, İstanbul'da aslında bir seri deprem oldu ama onların arasında biri daha şiddetliydi. İstanbul siyasetçisi bir arkadaşınız olarak yaralanan, zarar gören tüm yurttaşlarımıza ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu deprem gerçeği aslında Türkiye'nin her yerinde olabilecek bir şey. Fakat Gölcük Depremi'nden sonra bilim insanları İstanbul'la ilgili uyarılar yaptı. 'Tedbir alın' denildi. 1999 depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde depreme bir bütçe ayrılması gerek. İncelesinler, bazı yılların temsil ve ağırlama giderleri deprem için ayrılan bütçeden daha çok olacak."

'SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİL, BİR DEMOKRASİ MESELESİ'

Sözlerine 31 Mart ve 23 Haziran'da gerçekleşen seçimler ile sürdüren Salıcı, şunları söyledi:

"CHP o dönemdeki yöneticileriyle önemli bir hazırlık yürüttü ve başarılı bir sonuç aldı. Ama sonra gördük ki 31 Mart seçimlerinde halkın seçmiş olduğu 11 belediye başkanı iktidarı rahatsız etti. Koskoca şehir, milyonlarca seçmen var. Böyle bir şehrin sonucu oy yokluğu ile sonuçlanır mı? 800 binden fazla bir oyla yüzde 54'le Sayın İmamoğlu tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yoksulluktan, yolsuzluktan bahseden AK Parti, sandıktan çıkan iradeyi kabul etmeyen, tekmeleyen bir duruma geldi. Üç belediye başkanını Van'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de görevden aldılar, kayyum atadılar. 'Siz bunu niye eleştiriyorsunuz, onlar Halkların Demokratik Partisi'nden' diyorlar. Biz geçmişte de milletin oyuyla seçilmiş bir kişinin tek kişinin kararıyla o makamdan uzaklaştıramayacağını söyledik. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, birçok ilde belediye başkanlarını görevlerinden istifa ettirdiler, o zaman da bunları eleştirdik. O başkanlar CHP'li değildi. Yetmedi, 'İstanbul'daki seçimin rakamlarını ver' dediler, 'Tekrar edelim' dediler. Bizim sizde olmayan bir vasfımız ve demokrasi anlayışımız var. Eleştirinin içine, eleştirilmesi gereken konu hangi parti ile ilgili diye bakmıyoruz. Ak Parti'nin başına geldiğinde de, HDP'nin başına geldiğinde de eleştiriyoruz. Başkasının başına geldiğinde de eleştireceğiz. Bu bizim için bir demokrasi meselesi, bir siyasi parti meselesi değil."

'TÜRKİYE'DE SİYASİ İKLİM DEĞİŞTİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik kriz ile ilgili açıkladığı öneri paketinden bahseden Salıcı, "Genel Başkanımız 'Bu krizden sizin politikalarınızdan çıkmak mümkün değil, bu önerileri uygulayın' dedi. İstemediler. Ekonomi hala krizde, dış politikada sorunlar devam ediyor. Milli eğitimde Pisa sınavları sonucunda sürekli geriye doğru düşüyoruz. Kutuplaştırma, ötekileştirme dili üzerinden giden bir iktidarla karşı karşıyayız. Yargıyı, kendi istedikleri duruma getirmiş durumdalar. Yumurta atıyorsunuz, tutuklama yok, meclisin içinde yumruk atma girişiminde bulunuyorsunuz, yine tutuklama yok. Linç girişiminde bulunuyorsunuz, tutuklama yok. CHP savcının yapması gereken işi kendi içinde bir komisyona veriyor, o saldırıda kimler yer almış ortaya çıkarıyor, savcılığa götürüyor fakat hala hareket yok" dedi.

Salıcı, hayatı boyunca CHP'ye oy vermemiş kesimlerden oy aldıklarını belirterek, "Hepsinin oyunun gereğini belediye başkanlarımız toplumun tüm kesimlerine hizmet ederek, sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği göstererek hizmet edecekler. Önümüzde bir seçim süreci daha var, resmi olarak tarihi 2023. Bu seçimlere oy vermeyen yurttaşlarımızı da ikna ederek bu süreçte CHP iktidarını kurmak mümkün. Türkiye'de siyasi iklim değişti, vatandaşlar yapmış olduğumuz önerileri daha can kulağıyla dinler durumda. İttifakımızı kurmak ve mümkünse katılmak isteyenlere kucak açacak bir süreci devam ettirmek gerekiyor" diye konuştu.

Foça'da Deniz Kuvvetleri Günü'nde savaş gemileri ziyarete açıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Foça Deniz Üssü'nde bulunan askeri gemiler halkın ziyaretine açıldı. Şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlandı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Foça'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinden gün dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, TCG Karayel Hücumbotu ve TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi'ni gezdi. Gezi sırasında ziyaretçilere, refakatçi personel tarafından gemilerin yapım yıl ve yerleri ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verildi. Çocukların gemiler ve denizcilik mesleği konusundaki soruları cevaplandırıldı. Preveze Deniz Zaferi'nin Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğu, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın, 27 Eylül 1538 tarihinde Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'na karşı Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk kıyılarında yer alan Arta Körfezi'ndeki Preveze önlerinde kazandığı zaferin, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirdiği anlatıldı. Preveze Deniz Zaferi'nin, Türk denizcilerine ışık tuttuğu ve zaferin kazanıldığı 27 Eylü'ünbu nedenle her yıl Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlandığı kaydedildi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER GEMİDE AĞIRLANDI

Bölgede yaşalan şehit aileleri ve gazileri TCG Bayraktar Gemisi'nde Foça Kaymakam Vekili Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve gemi komutanları karşıladı. Şehit yakınları ve gaziler öğle yemeğinde ağırlandı.

Tümamiral Koçer, Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin değişik limanlarında 40 geminin ziyarete açıldığını, evlatlarını vatan için feda eden şehit aileleri ile kahraman gazilere minnet ve saygılarının sonsuz olduğunu, söyledi. Tümamiral Koçer, şehit yakınlarını ve gazileri, mavi vatanın en yeni ve modern savaş gemilerinden birinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

45 öğrencisi ve velilerle birlikte Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde savaş gemilerini ziyarete geldiklerini belirten Gerenköy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Semiha Güngör, ziyaretin öğrencilere denizciliği tanıtma ve sevdirme açısından çok yararlı olduğunu söyledi. Güngör, "Askerliğin sadece bir vatani görev olarak yapıldığını düşünen çocuklarımız bunun aynı zamanda bir meslek olduğunu öğrendiler. Eminim, bu gezi minik kalplerinde bir eser bıraktı. Bundan sonrada denizcilik ve askerliğe hem vatani bir görev olarak bakarken aynı zamanda bir meslek olarak düşüneceklerine inanıyorum" dedi.

Kıbrıs Gazisi Rasim Yen'de gün dolayısıyla kendilerini hatırlayan ve ağırlayan yetkililere teşekkür etti.

Tarihi Saat Kulesi'nin yanındaki kedi evleri kaldırıldı

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesine kurulan 51 kedi evi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü kararıyla kaldırıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi semtinde Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALADER) tarafından 2017 yılında yapılarak tarihi Saat Kulesi'nin yanında konuşlandırılan 51 kedi evinin, görüntüyü engellediği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi. Geçen yıl alınan karar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde yaklaşık 100 kedinin barındığı kedi evlerini kaldırdı. Hemen hemen her gün bölgeye gelip kedileri seven ve mama veren hayvanseverler, kedi evlerini göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Serkan Aksoy, bu sabah kedilere mama vermeye geldiği sırada kedi evlerinin zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığını gördüğünü söyledi. Kedi evlerinin özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi gördüğünü belirten Aksoy, turistlerin seyahat ettikleri başka ülkelerde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, tarihi Kaleiçi'nde kurulan kedi evlerinin örnek teşkil ettiğini söyledi. Kedileri sevmeye gelen turistlerin evlerin kaldırılmasına anlam veremediğini, neden kaldırıldığını sorduğunu belirten Aksoy, karara şaşırdıklarını kaydetti.

Yetkililerin, daha iyi kedi evleri yapılacağını söylediğini anlatan Aksoy, Antalya'nın kışın çok yağış aldığını, kedilerin bu nedenle çok zor durumda kalacağını ifade etti.

TURİSTLER ANLAM VEREMEDİ

Hollanda'dan Antalya'ya gelen Ineke Otteheijm (56) ve kızı Sanne Ottenhejim (23) ise "Her yıl buraya tatile geliyoruz. Gelince de kedi evlerini ziyaret ediyoruz. Kedileri sevip mama getirerek besliyoruz. Bu sabah kedi evlerinin kaldırıldığını göründe şaşırdık. Neden kaldırıldığını anlamadık" dediler.

KEDİ EVİ BAĞIŞI YAPMIŞTIK

Antalya'da yaşayan Fethi Çelik (45) ise her gün kedileri sevmeye geldiklerini söyledi. Kedi evi bağışında bulunduklarını, kedilerin barınmasını sağlamak için çabaladıklarını anlatan Çelik, bu sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi.

