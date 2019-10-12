Dha yurt bülteni - 13

KAMIŞLI'YA İNEN UÇAK GÖRÜNTÜLENDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (10)

TSK'nın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ın ilk gününden beri, Mardin'in Nusaybin ilçesine yüzlerce havan mermisinin atıldığı ve 11 sivilin şehit olduğu saldırıların yapıldığı Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki havaalanı inen kargo uçağı görüntülendi. Suriye rejiminin kontrolünde olan Kamışlı Havaalanı'na inen uçağın, hangi ülkeye ait olduğu ve ne taşıdığı ise belirlenemedi.

Kamışlı'da sınıra yakın bölgelerde ise PKK/YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlendi. İki teröristin, kepengi kapalı olan bir dükkanın önünde oturduğu görüldü. Teröristlerin, sözde karakol olarak kullandığı bazı noktalarda ise örgütü simgeleyen bez parçalarını indirmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

---------

Kamışlı sokaklarında genel görüntüler

Sokaklarda görüntülenen teröristler

Hareket halindeki araçlar

Kargo uçağının inişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Emrah KIZIL, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ, Mehmet Ali DİNLER

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 771 MB

================

Şehit aileleri ve gaziler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

GAZİANTEP'te Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyesi olan şehit alileri ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldiler. Dernek binasında bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Macit, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, bölgede kurulmaya çalışılan terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na biz Şehit aileleri ve Gazileri olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi bugünde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Mehmetçiklerimizin üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Gazi Ramazan Uyar ise, "Barış Pınarı Harekatı'na cepheye çağrılmamız halinde ben ve Gazi arkadaşlarımızla hazırızö dedi. Şehit anneleri olarak dualarımız Mehmetçiklerle diyen Şehit Annesi Ümmü Aslanbaba da "1994 yılında oğlumla telefonda görüştüğümüz gün akşamına şehit oldu. Şehit anneleri olarak Mehmetçiklerimize sürekli dua ediyoruz. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun ödedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Derneğin dışında asılı Türkbayrağı

Dernek binasında şehit anneleri ve gaziler

Dernek Başkanı İsmail Macit'in açıklaması

Gazisi Ramazan Uyar ile röp

Şehit annesi ümmü Aslanbaba ile röp

Şehit Babası Mehmet Güzey ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 362MB

=========================

SP'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

KOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

Dilovası Belediyesi'nin 10 Ekim günü yapılan aylık meclis toplantısında söz alan M.D., "Savaşın hiçbir şeye faydası olmadığı gibi kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmez. Bugün Ortadoğu ve Rojava bölgesinde şu an gerçekleştirilen savaş bu ülkeye ve coğrafyaya huzur getirmediği gibi barış da getirmeyecektir. Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır. Bu savaş doğru bir savaş değildir. Kardeşler arasındaki nifak tohumlarıdır. Bizim aramızdaki kardeşlik sözde bir kardeşliktir. Söz konusu Kürtler olunca CHP, MHP hepsi birleşiyor. Söz konusu mazlumlar olunca zalimler birleşiyor. Şu anda da zalimler birleşmiştir, er ya da geç mazlumlar bunun neticesi ile özgürlüğüne kavuşacaktır" dedi. M.D.'nin konuşması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Dilovası'ndaki evine giderek M.D.'yi gözaltına aldı. M.D. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-M.D.'nin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

==============================

Bahçesinde çökme olan hastane geçici olarak taşınacak

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, 2 yıl önce hizmete açılan 25 yataklı devlet hastanesinin bahçesindeki zeminde meydana gelen çökmenin ardından yapılan etüt çalışması sonrası zeminin sağlamlaştırılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 yıl sürecek çalışmalar nedeniyle hastane boşaltılarak, sağlık hizmeti geçici olarak orta okulun ek binasında verilecek.

Eskipazar Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki beton zeminde 8 ay önce çökme oldu. Yaklaşık 70 metre uzunluktaki beton alanda aşağı doğru 1 metre çökme meydana geldi. Çökmenin binayı tehdit etmediği belirtilirken, bölgede zemin etüt çalışması başlatıldı. Zaman içerisinde göçük daha da derinleşirken altından geçen yolun kenarındaki istinat duvarı ve kaldırımda da çökmeler yaşandı. Çökmenin yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekilerek önlem alınmaya çalışıldı.

TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak hastanenin geçici olarak Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasına taşınacağını açıkladı. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Zemin etüdü, proje ve yapım ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve inşaatı 01 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanan 25 yataklı Eskipazar Entegre Devlet Hastanemiz 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizin kesin kabulün tamamlanmasına müteakip çevresindeki zeminde meydana gelen çökmeler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından teknik rapor tanzim edilmiş ve bu rapor Bakanlığımıza iletilmiştir. Belirtilen rapor doğrultusunda Bakanlığımız tarafından yerinde incelemeler yapılmış, jeolojik hareketlerin tespiti için sondaj faaliyetleri yürütülmüş ve inklinometre cihazı yerleştirilerek ölçümler yaptırılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde; hastane binasında herhangi bir hasar ya da tehlikeli bir durum bulunmamakla birlikte yağışlar neticesinde çevresinde biriken ve yer altında toplanan suların zemini yumuşattığı ve kaymalara yol açtığı tespit edilmiştir.ö

Çalışmaların yaklaşık 1 yıl süreceği belirtilerek, açıklama şöyle devam etti:

"Bu durumun hastane binasına zarar vermemesi için hastane çevresinde su drenaj hattı oluşturulmasına ve çöken bölümlerin çimento enjeksiyonu yöntemiyle sağlamlaştırılmasına karar verilmiştir. Yapılacak tüm bu işlemlerin kapsamlı bir çalışma gerektirmesi ve tahminen 1 yıl kadar sürecek olması nedeniyle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması adına hastanemiz geçici süreyle boşaltılacaktır. Hastanemiz tekrar faaliyete geçene kadar sağlık hizmetlerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu ek binasında sürdürülecek olup, sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden detay

-Çöken ve göçen yerler

Süre: (02.59) Boyutu: (335 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR,(Karabük),

=============

2 katlı ev yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü.

Dinar'a bağlı Dikici köyünde oturan Yaşar Özdemir'e (80) ait 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüyüp, tüm evi sardı. İhbar üzerine gelen Dinar Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı alevlere müdahale etti.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, Yaşar Özdemir'in evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yanan eve ekiplerin müdahalesi

Yaşar Özdemir ve eşinin olayı anlatması

Ekiplerin çalışması

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR,

======================