DHA YURT BÜLTENİ - 13

ABD'nin zırhlı aracı Kamışlı'da görüntülendi

Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD zırhlı askeri aracı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD'nin zırhlı aracı görüntülendi. Aracın bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'ye terör örgütü YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi. Nusaybin'den görüntülenen zırhlı araç bir süre sonra gözden kayboldu. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD'liler Kamışlı'dan çekildikten bir süre sonra bölgeye geri döndü. Görüntülenen bu araçları ise ABD'lilerin kullanıyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki kızı fuhuş çetesinin başına getirmiş

Diyarbakır polisinin yaşları küçük kız çocuklarına fuhuş, erkek çocuklarına hırsızlık yaptıran çeteye yönelik 3 ilde yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 40 kişiden aralarında çete lideri İdris İnçi'nin (30) de olduğu 23 şüpheli tutuklandı. İnçi'nin cinsel istismarda bulunup, hamile bıraktığı 17 yaşındaki G.K.'yi fuhuş şebekesinin başına getirdiği öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Diyarbakır, İstanbul ve Mardin'de uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işleyen çeteye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çete lideri İdris İnçi'nin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 11 gram kokain, 86 gram esrar, 25 bin 172 hap, 1 adet otomatik tabanca, 5 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı, silahlara ait şarjör ve 166 adet fişek ile çok sayıda çalıntı mal ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen çete lideri İdris İnçi ve 9 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise etkin pişmanlık yasasından yararlandı.

YAŞI KÜÇÜK KIZLARA FUHUŞ, ERKEKLERE HIRSIZLIK YAPTIRIYORLARDI

Yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen çete lideri İnçi'nin 17 yaşında G.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, hamile kalan kızı daha sonra da fuhuş şebekesinin başına getirdiği belirlendi. G.K., sorgusunun ardından mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin küçük yaştaki erkek çocukları da hırsızlık için başta Mardin olmak üzere yakın illere gönderdikleri öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÇETE KURDU

Cinayet suçundan cezaevinde bulunan çete lideri İdris İnçi'nin, tahliye olduktan sonra fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu çetesi kurduğu, Diyarbakır polisinin başarılı operasyonları nedeniyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İnçi'nin İstanbul'da 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını yönettiği tespit edildi. İnçi, Diyarbakır'a dönünce gözaltına alındı.

ÖZEL EKİP İSTANBUL'A GİTTİ

Öte yandan Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip de İstanbul'a gönderildi. Burada çete elemanlarını takip eden ekipler, İstanbul polisiyle koordineli çalışarak birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda da 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Böylelikle çeteye yönelik operasyonda tutuklanan sayısı 23'e çıktı

ŞİŞLİ'DE ÇATIŞANLAR DA ÇETE ELEMANI

İstanbul Şişli'de 3 Ekim tarihinde iki grup çocuklara aldırış etmeden silahlı çatışmaya girdi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı. Olaydan sonra çalışmalara başlayan polis 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmaya giren uyuşturucu satıcılarının da bu çetenin elemanları olduğu öğrenildi.

Kadın kaymakamın elinin değdiği bir engelli gencin hikayesi: Salih'in yeri

ORDU'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam verip ilgi odağı olan engelli Salih Belen (27), ıslanmaması için kaymakamlık tarafından kendisine özel yaptırılan bekleme durağının sevincini yaşıyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar, durağın yanında durup kendilerini selamlayan Belen'le fotoğraf çektirip, selfie yapmayı da ihmal etmiyor.

Ordu'nun Gürgentepe İlçe Kaymakamı Nursel Özdemir, Gülbelen Mahallesi'ni ziyaret etti. Yağmur ve soğuk havada, yol kenarına çıkarak yoldan geçen araçlara el sallayan engelli Salih Belen ile karşılaşan Kaymakam Nursel Özdemir, kendisine bekleme durağı yapılması için talimat verdi. Durağın yapılmasının ardından Kaymakam Nursel Özdemir, eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile, Salih Belen'i yeni yapılan durakta ziyaret etti. 'Salihin yeri' adı verilen durak, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Salih Belen ise, ıslanmaması için kaymakamlık tarafından kendisine özel yaptırılan bekleme durağının sevincini yaşıyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da durağın yanında durarak, Salih Belen'le çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

'HERGÜN BURAYA GELİP HERKESE EL SALLIYOR'

Salih Belen'in babası Cemal Belen, durağın daha modornize hale dönüştürüleceğini belirtererek, ilgi gösterenlere teşekkür etti. Oğlunun her gün durakta herkese el sallayıp selam verdiğini anlatan baba Belen, "Engelli oğlum her gün evde durmuyor buraya geliyor. Burada oturuyor, karnı acıkınca eve geliyor. Kaymakamımız buraya gelince onu görmüş sonra ona yer yaptılar. Her gün buraya gelip oturuyor, yoldan geçen arabalara el sallıyor. Allah razı olsun yapanlardan. Şimdi durak olarak gören sürücüler yolda araçlarını durduruyor fotoğraf çektiriyorlar. Güzel bir yer yapıldı, altıda beton dökülecek. Herkesten Allah razı olsun, çocuğum buna çok sevindi" dedi.

Arkadaşıyla birlikte Salih Belen'le durakta selfi yapıp, anı fotoğraf çekinen Halil Demirer ise, Kaymakam Nursel Özdemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

2,8 milyon lira değerinde kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi

Bolu'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada 2 milyon 810 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti ve kulaklık ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a giden TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 146 koli içinde piyasa değeri 2 milyon 810 bin lira olan 14 bin 550 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda şarj aleti, 5 bin 370 adet değişik markalarda şarj adaptörü, 4 bin 200 adet USB kablosu ile birlikte değişik markalarda araç şarj adaptörü,7 bin 78 adet değişik markalarda kulaklık ele geçirildi. Gümrük kaçağı kulaklık ve şarj aletlerine el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi.

Ege Denizi'nden bugün saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı Mayın Tarama Gemisi 'Kovrovets', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Mayın Tarama Gemisi 'Kovrovets'in askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti.

Rus savaş gemileri ve askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

