DHA YURT BÜLTENİ-13

Safranbolu'da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi çarşı bölgesinde bulunan tarihi otelde meydana geldi. İddiaya göre kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 12 Çinli turist ile kafilenin rehberliğini yapan bir Uygur Türkü, baygınlık geçirdi. 8 kişi ambulanslarla, 5 kişide özel araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan turistlerden 2'sinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı. Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kente doğal gaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, otele gelerek gaz ölçümü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, "Gaz ölçümü tespiti yaptık. 13 turistin bu gazdan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldıkları, hayati tehlikelerinin olmadığı bize söylendi. Buradaki sistem evlere gelen doğal gaz sistemi değil. Gaz ile işleyen bir kombi sistemi. Karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme. İncelemeler tamamlandı. Şu anda sıkıntılı bir durum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yapılan incelemeler

-Hastaneden detay

-Gazanfer Erbay'ın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA

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Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehir Stadı'na helikopterle getirildi. Daha sonra helallik alınması için Yeni Mahalle'deki babaevine götürülen şehit Uzman Çavuş Topçu için Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri erkan, kent protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SARILDI

Şehit Topçu'nun babası İrfan ile annesi Meryem Topçu, güçlükle ayakta durabildi. 2 çocuk babası Topçu'nun eşi Bilge Topçu ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, eşinin fotoğrafını öptü. Bu sırada yakınları da şehit çocukları Yiğit Kayra (5) ile Göktürk Kaan'ı (4) kucaklarından indirmedi. Şehit Suat Topçu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların bayraklarla slogan atması

-Askerlerin beklemesi ve cenaze aracının gelişi

-Cenazenin araçtan indirilmesi

-Cenazenin silah arkadaşlarının omuzlarında taşınması

-Musalla taşındaki şehidin naaşı

-Şehit eşinin taputa sarılarak ağlaması ve ağıt yakması

-Dedesinin kucağındaki şehidin çocuğu

-Kız kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Annesi Meryem Topçu'nun ağıt yakması

-Helalik istenmesi

-Cenaze namazı

-Şehidin cenazesinin silah arkadaşlarının omuzlarında araca konması

-Kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN- İbrahim EMÜL/KADİRLİ (Osmaniye),

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Tel Abyad'da bombalı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince yakalandı.

Tel Abyad'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama olan yer

Genel ve detay görüntüler

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Sağlık raporu almaya gitti doğuştan kalbinin delik olduğunu öğrendi

Erzurum'da 4 çocuk annesi Zeynep Kotan (41), spor merkezinden istenen sağlık raporunu almaya gittiği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) kalbinin delik olduğunu öğrendi. Kalp damar cerrahisi kliniğinde robotla ameliyat edilen ilk hasta olan Kotan, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Erzurum'da yaşayan Zeynep Kotan, spor yapmak için müracaat ettiği merkezden sağlık raporu istenince BEAH'a müracaat etti. Yapılan EKO çekiminde Zeynep Kotan'ın doğuştan kalbinin delik olduğu saptandı. Kalp damar cerrahisi kliniğine sevkedilen Zeynep Kotan'ı muayene eden klinik sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, ameliyat olması gerektiğini bildirdi. Kaygın, Kotan'a açık kalp ameliyatının yanı sıra 1 Kasım'da başlayacakları da Vinci robotu ile yapılacak ameliyatlarını anlattı. Kotan, robotla ameliyat olmaya karar verdi. Erzurum BEAH'ta yaklaşık 4 yıldan beri çeşitli kliniklerin cerrahi operasyonlarında kullanılan da Vinci robotu ile ilk kez bir kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, Gülhana Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Bolca nezaretindeki ameliyata Erzurum BEAH kalp cerrahı Doç. Dr. Özgür Dağ ile klinik ekipleri girdi. da Vinci robotu ile meme altında 2-3 santimlik kesi açılan Zeynep Kotan, başarılı geçen operasyonun ardından iki gün yoğun bakımda kaldı. Hızla iyileşen genç kadın, yürümeye başladı. Yoğun bakımın ardından servisteki odasına alınan Kotan, kısa sürede iyileşmesini sağlayan Prof. Dr. Kaygın ve ekibine teşekkür etti. Kotan, ağrıları olduğunu ancak kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Zeynep Kotan'ın spor yapmak için müracaat ettiği merkezden sağlık raporu istendiğini belirten Prof. Dr. Kaygın, "Hastamızın çekilen EKO'sunda doğuştan mevcut olan kalp deliği saptanıyor. Bugüne kadar bir sıkıntısı olmayan hasta kardiyoloji servisine yönlendiriliyor. Biz kendisine yeni başlayacağımız robotla ameliyatın özelliklerini anlattık. Kendisi de robotla ameliyat olmayı kabul edince hastanemizde ilk kez kalp cerrahisinde robotu kullanarak ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.

ROBOTLA AMELİYAT DAHA KONFORLU

Da Vinci robotuyla ameliyatın hem hasta hem de hekim için konforlu olduğunu kaydeden Kaygın, "Klasik ameliyat olsaydı göğüste 20 santimlik bir kesi açmamız gerekiyordu. Kanaması çok olacaktı ve iyileşme süreci daha da uzayacaktı. Ancak robotla olan ameliyatta meme altından 2-3 santimlik bir kesiyle ameliyat yapıldı. Çevre dokuların zedelenmesi, damar ve sinir zedelenmesi çok daha az. Kanama çok az, hastamızın ameliyatında ekstra kan verilmedi. İyileşme süreci çok kısa. Hastamız cuma günü ameliyat oldu, cumartesi normal servise çıkarıldı. Perşembe ya da cuma günü taburcu ederek evine göndereceğiz. Kendisi de kısa sürede normal yaşantısına başlayacak. Robotla ameliyatta hasta, hekim konforu çok fazla. Yoğun bakımda kalış süresi, enfeksiyon riski çok az. Normal yaşantısına dönme süresi kısalıyor" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibiyle servis koridorunda kısa bir gezinti yapan Zeynep Kotan, her geçen gün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kalp ameliyatından detay

-Hastane odasından detay

-Zeynep Kotanın yürümesi

-Mehmet Ali Kaygın ile röp

-Zeynep Kotan ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM

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Kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 15.30 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, çeşitli yerlerinde zulalanmış 156 paket halinde 115 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Kamyon şoförü Ş.Ö. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kamyonda arama yapılması

-ele geçirilen eroin

Detay

Haber: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Bolu'da bir haftada ayakları kopuk 5 kedi bulundu

Bolu'da, son 1 haftada ayakları kopuk halde 5 kedi bulundu. Daha önce 2 kedinin ayağının koptuğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığıolayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapmıştı. Son olayda kediyi bulan apartman sakinleri ise ayakların kesilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Kılıçarslan Mahallesi 103'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar, sabah apartmanın bahçesinde 4 ayağı da kopuk kedi ölüsü buldu. Apartman sakinleri durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kedinin vücudunda çok fazla kan olmadığı, yalnızca ayaklarının kopuk olduğu görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kediyi incelemek üzere götürdü.

Apartmanda oturan Gülizar Bayrak, "Gece eşim görmüş. Bu neyin nesi diye bana söyledi eşim. Daha önce böyle şeyleri televizyonda duymuştuk. Dün akşam yoktu. Gece atılmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir yerde kesilmiş bence buraya atılmış özellikle. Çünkü çok fazla kan yok" diye konuştu.

SATANİST İŞİ Mİ?

Apartman yöneticisi Mine Küçük ise "Benim de kedilerim var. Görünce çok üzüldüm. Daha önce duymuştuk Bolu'da böyle olayları. Buralarda kamera falan görmüyor mu acaba? Bence ayakları kesilmiş. Dizden aşağısı özellikle 4 ayağı da kesilmiş. Daha önce olmuyordu böyle şeyler. Satanist işi mi acaba?" dedi.

1 HAFTADA 5'İNCİ OLAY

Son 1 hafta içinde Borazanlar, Alpagutbey ve Beşkavaklar mahallerinde de ayakları kopuk halde 4 adet kedi ölüsü bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Ekim'de Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ayaklarının kopuk halde bulunmasıyla ilgili olayda, köpek saldırısı sonucu kedilerin ayaklarının koptuğu ifade edilmişti. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ayağı kesik kedinin görüntüler

-Röportajlar

-Ekiplerin kediyi alması

-Daha önceki ölü kedilerin fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,