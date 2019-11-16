DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kediye saldıran köpek dehşeti yaşattı

ESNAFIN TEKMELERİNE RAĞMEN KEDİYİ BIRAKMAYAN KÖPEĞİN SALDIRISI KAMERADA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sahiplerince gezdirilen tasmalı 2 köpekten Alman kurdu cinsi köpek, kaldırımda yatan ve esnafın baktığı sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların köpeğin ağzından kurtardığı kedinin ayakları kırılırken, o anlar bir işyerini güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen salı günü, Değirmenönü Mahallesi'nde yaşandı. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, ellerinde tasmalarıyla tuttuğu biri Alman kurdu diğeri pitbull cinsi köpeklerini caddede gezintiye çıkardı. Kaldırımda yürüyen Alman kurdu köpek, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Alman kurdu ağzına aldığı sokak kedisini boğmaya başladı. Bu sırada hayvanları gezdirenler, kediyi köpeğin ağzından almak için müdahale etti ancak başaramadı. Köpek defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı. Kaldırımdaki olayı duyan çevredeki esnaf yardıma koşarak kediyi bırakması için köpeği tekmeledi. Esnaftan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken, köpeğin ısırması sonucu sağ elinden yaralandı. Yaşanan olay ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KEDİNİN KAÇMA ANI YÜREK SIZLATTI

Köpeğin ağzından kurtarılan sokak kedisinin ön ayakları kırıldı. Yaşadığı korku nedeniyle kimseyi yanına yaklaştırmayan kedinin ayakları kırık ve yaralı halde kaçmaya çalışması yürek sızlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri çağrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köpeğin sahibi, polis merkezine götürüldü. Sokak kedilerine bakıcılık yapan kırtasiye satışı yapan Ersin Kaya, kediyi kurtarmaya çalışırken köpeğin kendi parmağını ısırdığı ardından kediyi bıraktığını belirterek, "Ben burada üç ayrı sokak kedisine bakıcılık yapıyorum. Benim işyerime girip çıkarlar, mamayla beslenirler. Olay sırasında mamasını yiyen bir kedi, uyumak için kaldırım kenarına yattı. Bu sırada ben işyerimin içindeyken sesler gelince dışarı çıktım. Bir köpeğin ağzından kediyi görünce dehşete düştüm. Ağızlığı olmadan gezdirilen köpek kediye ağzına almış, öldürmeye çalışıyordu. Hemen müdahale ettim. Köpek benim parmağımı ısırınca kediyi bıraktı. Köpeğin ağzından kanlar akıyordu. Kediyi kurtardık ancak ağır yaralandı. Ön iki ayağı kırılmış, tedavisi için para gerekiyor, aramızda toplayıp tedavi ettireceğiz. Bu tür köpeklerin ağızlıkları olmadan dışarı çıkartılması herkesin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Ben kamera görüntülerini izleyince bile dehşete düştüm. O sırada bir çocuk bile yaralanabilirdi. Bu tür kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Köpeğin aşıları da yokmuş, bende aşı tedavisi alıyorum. Baktığım başka bir kedide olayın etkisinden dolayı korktuğu için dışarıya çıkamıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasında köpeğin kediye saldırması

-Köpeğe tekme atılması

-Vatandaşların müdahale etmesi ve kedinin kurtarılmaya çalışılmasından

-Kurtarılan kedinin kırık ayaklarıyla yürümeye çalışmasından

-Kedilere bakan Ersin Kaya'dan detay ve konuşmasında

-Dışarıya çıkmaya korkan kediden detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Bakan Yardımcısı Erdil: 2016'dan bu yana 7 bin terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 2016'dan bu yana terörle mücadele kapsamında 7 bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Adıyaman'a geldi. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki heyet, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Adıyaman Valisi Pekmez'den kente ilişkin bilgi alan Erdil, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdil, Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKK/KCK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye terörle ilgili mücadelede önemli bir eşiğe gelmiştir. Bu eşikte artık terörle ilgili mücadelede, dağdaki terörü etkisiz kılma konusunda çok önemli bir mesafe kat edilmiştir. 2016'dan bu yana 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kıran operasyonlarıyla dağlarda teröristlerin barınmasına imkan vermeyeceğimizi, çalışmayı da sürdürüyoruz. Her yıl bir kış üstlenmesine terör örgütü malum PKK giriyor. Bu yıl bu üstlenmeye meydan vermeyeceğiz. Topyekun tamamen yok olana kadar terör örgütünün kararlı bir şekilde üzerine gidilecektir."

'TRAFİK YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK'

Trafik yönünde yapılan istatistiklerde 3 yıl itibariyle yüksek oranda iyileşme olduğunu aktaran Erdil, "Bu çalışmaların yanında İçişleri Bakanlığı olarak trafik yönünde çalışmalarımızı yaptık. Ortaya çıkan rakamlar iyi bir noktada, son 3 yıl itibariyle baktığımızda çok yüksek bir oranda iyileşmeler var. Trafik kazalarında, yaralamalı trafik kazalarında istatistikler çok iyi bir şekilde iyileşiyor. Uyuşturucuyla mücadelede çok yüksek bir operasyon kabiliyetiyle sahada operasyonlar sürdürülüyor ve uyuşturucu lojistiğine, uyuşturucunun arzını İçişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarla büyük ölçüde kontrol altına aldık. Avrupa'nın tek başına topladığı uyuşturucu malzemesini Türkiye yılda iki katını tek başına topluyor. 2019 yılı içerisinde 120 bin operasyon yapıldı, yaklaşık 20 bine yakın uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu baronluğu yapan unsurları şu anda tutuklayıp etkisiz hale getirdik. Çok şükür Türkiye ortalamaların üstünde Adıyaman'da bir iyileşme var" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adıyaman Valiliği

-İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'in açıklaması

-Erdil'in şeref defteri imzalaması

-Erdil, toplantıya katılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı

Kilis'te zeytin ve zeytinyağı tanıtım günlerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, faydalarını anlattı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Kilis'in Kocabeyli köyünde 'Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günleri' düzenlendi. Zeytin tarlasında düzenlenen törenin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tarım te zeytinciliğin bölgenin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk de dünyanın en eski zeytin ağaçlarının kentte olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Kilis'tedir. Dünyanın en eski ve en kaliteli zeytinyağını bir kere sertifikasını almamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalara başlayacağızö dedi.

Tanıtım günlerine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, zeytinyağının ana sütü gibi olduğunu ifade ederek, "Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, 'bütün hastalıları önler demek.' Bağışıklık sistemini güçlendirirö dedi

Bardakla zeytinyağı içen Karatay, zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimeri, parkinsonu bunamayı önler. Herkesin sabah akşam, küçük bir bardak zeytinyağı içmesi lazım. Özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik zeytinyağı verilmelidir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki; bağırsak florası bozuk olanlar alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar parkinson oluyor. Florası bozuk olanlar kanser oluyor, meme kanseri oluyor. Soğuk sıkım zeytinyağının meme kanserini dahi önlediği ortaya çıkmıştır" dedi.

Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti. Protokol üyeleri törenin ardından tarlaya zeytin fidanı dikip, zeytin hasadına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntüler

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un konuşması

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün konuşması

Canan Karatay'ın bardak bardak zeytinyağı içmesi

Zeytinyağının önemini anlaması

Canan Karatay'ın basın toplantası

Zeytin fabrikasını geçmezi

Zeytin fidanı dikilmesi

Zeytin hasadından görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Hastanenin bahçesinde kalp krizi geçirerek öldü

Bartın'da, devlet hastanesine muayene olmak için gelen Metin Ay (70), bahçede kalp krizi geçirdi. Sedyeye konulan Metin Ay'ın üzerine çıkan doktor kalp masajı yaparken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay dün Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastaneye muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklediği sırada bir anda yere yığıldı. Metin Ay'ın yere yığıldığını görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay'ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay'a kalp masajı yaptı. Doktor kalp masajına devam ederken, sedye görevliler tarafından hareket ettirilerek acil servise götürüldü. Metin Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doktorun sedyede müdahalesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüleri

-Ölen Metin Ay'ın fotoğrafı

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,